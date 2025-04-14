Квартира в новостройке Oak Residence

Oak Residence - это эксклюзивная новая разработка в одном из самых востребованных жилых районов Ларнаки, Арадиппу, сразу за Лидлом и рядом с красивым общественным садом. Проект включает в себя 8 современных квартир: шесть просторных двухкомнатных блоков и две однокомнатные квартиры, предназначенные для комфортного и стильного проживания в тихом районе с низкой плотностью.

Настроенный на начало строительства в ноябре 2025 года с доставкой, ожидаемой в апреле 2027 года, Oak Residence предлагает покупателям уникальную возможность настроить свои интерьеры с широким выбором высококачественной отделки и материалов, адаптированных к индивидуальным вкусам.

Жители могут рассчитывать на хорошо построенные, энергоэффективные дома с премиальными светильниками, современным дизайном и удобными удобствами - все в пределах легкой досягаемости от местных магазинов и парков, что делает Oak Residence идеальным выбором для современной городской жизни.