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Квартира в новостройке Oak Residence

Арадиппу, Кипр
от
$164,541
BTC
1.9571809
ETH
102.5842183
USDT
162 679.0087449
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26263
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Ларнака
  • Город
    Арадиппу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

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Oak Residence - это эксклюзивная новая разработка в одном из самых востребованных жилых районов Ларнаки, Арадиппу, сразу за Лидлом и рядом с красивым общественным садом. Проект включает в себя 8 современных квартир: шесть просторных двухкомнатных блоков и две однокомнатные квартиры, предназначенные для комфортного и стильного проживания в тихом районе с низкой плотностью.

Настроенный на начало строительства в ноябре 2025 года с доставкой, ожидаемой в апреле 2027 года, Oak Residence предлагает покупателям уникальную возможность настроить свои интерьеры с широким выбором высококачественной отделки и материалов, адаптированных к индивидуальным вкусам.

Жители могут рассчитывать на хорошо построенные, энергоэффективные дома с премиальными светильниками, современным дизайном и удобными удобствами - все в пределах легкой досягаемости от местных магазинов и парков, что делает Oak Residence идеальным выбором для современной городской жизни.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 79.7
Цена за м², USD 2,065
Цена квартиры, USD 164,541
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 128.4 – 207.9
Цена за м², USD 1,337 – 1,635
Цена квартиры, USD 209,931 – 278,017

Местонахождение на карте

Арадиппу, Кипр

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Квартира в новостройке Oak Residence
Арадиппу, Кипр
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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