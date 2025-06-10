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Жилой комплекс Eva Homes

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$676,617
BTC
8.0482252
ETH
421.8418938
USDT
668 960.8036028
* Цена указана для справки
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ID: 27144
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

О комплексе

Добро пожаловать в EVO Homes — коллекцию из 12 роскошных вилл в престижном районе Кония, Пафос. Каждая вилла с 3 спальнями сочетает в себе элегантный дизайн и современные энергосберегающие технологии: тёплый пол, система охлаждения VRV, солнечные панели и первоклассная отделка. Просторные интерьеры, частные бассейны, террасы на крыше, зоны барбекю и озеленённые участки создают идеальное пространство для жизни в стиле indoor-outdoor. Отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и энергоэффективность в одном из лучших районов Кипра.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 266.0
Цена за м², USD 2,544 – 2,632
Цена квартиры, USD 676,617 – 700,152

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс Eva Homes
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$676,617
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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