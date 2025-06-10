Жилой комплекс Eva Homes

Добро пожаловать в EVO Homes — коллекцию из 12 роскошных вилл в престижном районе Кония, Пафос. Каждая вилла с 3 спальнями сочетает в себе элегантный дизайн и современные энергосберегающие технологии: тёплый пол, система охлаждения VRV, солнечные панели и первоклассная отделка. Просторные интерьеры, частные бассейны, террасы на крыше, зоны барбекю и озеленённые участки создают идеальное пространство для жизни в стиле indoor-outdoor. Отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и энергоэффективность в одном из лучших районов Кипра.