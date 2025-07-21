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Golden View — это эксклюзивный комплекс из 57 роскошных вилл с 3 спальнями и частными бассейнами в центре Пейи (Пафос). Построенные по высоким стандартам, виллы открывают потрясающие виды на море и город. В шаговой доступности — вся необходимая инфраструктура: медцентр, школы, супермаркет, р…
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Sea Caves Villas — это эксклюзивный комплекс роскошных вилл в одном из самых престижных районов Пафоса, рядом с известными Морскими пещерами и полуостровом Акамас. Просторные дома с 3–5 спальнями, частными бассейнами, зелёными садами и панорамными видами на море. Проект создан для тех, кто ц…
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Cap St Georges — престижный прибрежный комплекс на юго-западном побережье Кипра, недалеко от Пафоса. Роскошные виллы и резиденции с панорамными видами на море сочетают элегантную архитектуру, премиальную отделку и услуги уровня 5 звезд: частный пляж, спа, рестораны и пристань. Идеальное мест…
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Sunset Breeze — Современный жилой комплекс на Кипре с видом на море
Sunset Breeze — это стильный жилой проект, расположенный в одном из престижных прибрежных районов Кипра. Современная архитектура, панорамные виды на море, просторные планировки, частные террасы и высококачественная отделка …
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ZEUS Sea Caves — это эксклюзивный жилой проект в престижном прибрежном районе Пафоса. Современные виллы сочетают в себе архитектурную элегантность, панорамные виды на море и высокий уровень комфорта. Просторные планировки, частные бассейны, высокие потолки, окна в пол, индивидуальные кухни, …
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Olivia IV — Современный жилой комплекс в Пафосе рядом с морем и всей инфраструктурой
Жилой комплекс Olivia IV расположен всего в 900 метрах от моря, в престижной зоне Пафоса, рядом с роскошными отелями, магазинами, школами и городской инфраструктурой. Проект выполнен в современном архитекту…
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Infinity Villas — Роскошный комплекс с 3, 4 и 5-спальными виллами в Пейе, Пафос
Общая площадь вилл: от 123 м² до 309 м² | Участки: от 293 м² до 800 м² | Частный бассейн | Крытый гараж | Цены от €560 000 + НДС
Infinity — это элитный комплекс из 20 роскошных отдельно стоящих вилл с совреме…
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Amber Homes — это премиальный проект от Medousa Developers, включающий 10 современных вилл с 3 спальнями в живописной Киссонерге, Пафос. Виллы сочетают стильную архитектуру с захватывающими видами на море и предлагают высокий уровень комфорта благодаря системе LG VRF и тёплым полам. Удачное …
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Вдохновлённый современными архитектурными решениями и качеством премиум-класса, комплекс AQUARIUS воплощает гармонию стиля и уюта. Просторные интерьеры с изысканными отделками, высокие стандарты звуко- и теплоизоляции, панорамные окна и утончённый дизайн создают атмосферу комфорта и элегантн…
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Coral Bay Villas — виллы у моря в одном из лучших районов Пафоса
Расположенные всего в 500 метрах от знаменитого пляжа Coral Bay, эти виллы предлагают идеальное сочетание уединения, природы и развитой инфраструктуры. В шаговой доступности — рестораны, магазины, яхт-клуб и отели премиум-клас…
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INFINITY — это эксклюзивный комплекс из 20 отдельно стоящих вилл класса люкс в живописном и спокойном Пейе. Виллы с 3–5 спальнями оснащены частными бассейнами, тёплыми полами и современной VRF-системой для круглогодичного комфорта. Высокий уровень энергоэффективности (класс A), предусмотренн…
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Olivia III — Жилой комплекс в Пафосе с высоким арендным потенциалом
Комплекс Olivia III расположен всего в 900 метрах от моря, вблизи центра города и в окружении отелей класса люкс и всей необходимой инфраструктуры. Проект отличается элегантным, вне времени дизайном, качественными материала…
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MITO Seaview — Современный жилой комплекс с потрясающим видом на море, Пафос
MITO Seaview — это стильный комплекс из современных квартир, таунхаусов и вилл, расположенный на возвышенности с прямыми видами на море. Архитектура сочетает минимализм и функциональность, предлагая комфортные план…
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Jewel of the Seacaves — роскошные виллы в одном из самых престижных районов Пафоса
Jewel of the Seacaves расположен в живописном прибрежном районе Sea Caves, всего в 4 минутах ходьбы от моря и в 5 минутах езды от Coral Bay, магазинов и центра Пейи. Каждая вилла выполнена в современном стиле…
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