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Доходные дома на Кипре

Доходный дом В архив
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3 объекта найдено
Доходный дом в Лимасол, Кипр
Доходный дом
Лимасол, Кипр
Площадь 175 м²
Продается 3-этажное коммерческое здание, расположенное недалеко от церкви Айя-Напа в Лимассо…
€600,000
Доходный дом в Лимасол, Кипр
Доходный дом
Лимасол, Кипр
Площадь 841 м²
Проект представляет собой трехэтажное здание, расположенное в центре Лимассола, космополитич…
€1,50 млн
Доходный дом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Доходный дом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Площадь 792 м²
Этот небольшой блок из четырех различных квартир с 2 спальнями в Лимассоле обладает всеми ха…
€2,50 млн

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