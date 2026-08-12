Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Доходный дом

Доходные дома на Кипре

;
коммерческая недвижимость
1292
рестораны
45
отели
28
офисы
482
Показать больше
Доходный дом Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Доходный дом 6 360 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Доходный дом 6 360 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 176
Площадь 6 360 м²
Количество этажей 4
Продается: современное здание апартаментов по проекту с общей внутренней площадью 2 011 квад…
$24,30 млн
Оставить заявку
Доходный дом 1 740 м² в Гермасойя, Кипр
Доходный дом 1 740 м²
Гермасойя, Кипр
Количество спален 17
Площадь 1 740 м²
Количество этажей 5
Продаётся: Исключительный жилой дом, находящийся на стадии строительства, с общей внутренней…
$4,08 млн
Оставить заявку
Доходный дом 381 м² в Мандрия, Кипр
Доходный дом 381 м²
Мандрия, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 381 м²
Количество этажей 2
Продается: уникальное здание с апартаментами по проекту в престижном районе Мандрия. Общая в…
$1,82 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Доходный дом 900 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Доходный дом 900 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 900 м²
Количество этажей 4
Это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом центре города Пафос, всего в нескол…
$5,13 млн
Оставить заявку
Доходный дом 1 140 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Доходный дом 1 140 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 36
Площадь 1 140 м²
Количество этажей 3
Продается: Современное многоквартирное здание в стадии строительства в престижном районе Айо…
$7,63 млн
Оставить заявку
Доходный дом 795 м² в Гермасойя, Кипр
Доходный дом 795 м²
Гермасойя, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 795 м²
Количество этажей 3
Этот небольшой блок из четырех различных двухкомнатных квартир в Лимасоле обладает всеми хар…
$2,12 млн
Оставить заявку
Доходный дом 1 381 м² в Киссонерга, Кипр
Доходный дом 1 381 м²
Киссонерга, Кипр
Площадь 1 381 м²
Комплекс апартаментов, мезонетов и вилл, расположенный в небольшом прибрежном поселке Киссон…
$5,23 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти