Жилой комплекс KONIA PANTHEA

KONIA PANTHEA — это эксклюзивный жилой проект, включающий всего 3 современные виллы, расположенные в престижном и тихом районе Кония, всего в 1 км от центра Пафоса. Каждая вилла спроектирована с акцентом на комфорт, приватность и гармонию с природой: просторные интерьеры, панорамные виды на море, крытые террасы и опциональные бассейны. Проект предлагает продуманные архитектурные решения, энергоэффективность класса «А», дизайнерскую кухню, возможность обустройства сада на крыше и все условия для комфортной жизни круглый год. Идеально для тех, кто ищет уединение и высокое качество.