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Жилой комплекс KONIA PANTHEA

Konia, Кипр
от
$679,766
BTC
8.0856787
ETH
423.8049928
USDT
672 073.9041668
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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ID: 26386
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Konia

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

KONIA PANTHEA — это эксклюзивный жилой проект, включающий всего 3 современные виллы, расположенные в престижном и тихом районе Кония, всего в 1 км от центра Пафоса. Каждая вилла спроектирована с акцентом на комфорт, приватность и гармонию с природой: просторные интерьеры, панорамные виды на море, крытые террасы и опциональные бассейны. Проект предлагает продуманные архитектурные решения, энергоэффективность класса «А», дизайнерскую кухню, возможность обустройства сада на крыше и все условия для комфортной жизни круглый год. Идеально для тех, кто ищет уединение и высокое качество.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 450.0 – 570.0
Цена за м², USD 1,233 – 1,511
Цена квартиры, USD 679,766 – 702,809

Местонахождение на карте

Konia, Кипр

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Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Konia, Кипр
от
$679,766
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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