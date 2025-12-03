  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках на Кипре

муниципалитет Пафос
41
муниципалитет Ларнака
5
Пейя
9
Айя-Напа
2
Жилой комплекс The Gallery
Жилой комплекс The Gallery
Жилой комплекс The Gallery
Жилой комплекс The Gallery
Жилой комплекс The Gallery
Жилой комплекс The Gallery
Chloraka, Кипр
от
$1,80 млн
Площадь 504–1 400 м²
2 объекта недвижимости 2
The Gallery — это эксклюзивная коллекция из семи современных частных резиденций в Пафосе, сочетающих элегантность, комфорт и продуманный дизайн. Расположенные рядом с морем, дома предлагают панорамные виды, просторные планировки, бесшовное соединение внутренних и внешних пространств, а также…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Davanti Mare
Жилой комплекс Davanti Mare
Жилой комплекс Davanti Mare
Жилой комплекс Davanti Mare
Жилой комплекс Davanti Mare
Жилой комплекс Davanti Mare
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,59 млн
Площадь 610 м²
1 объект недвижимости 1
Davanti Mare — это эксклюзивная прибрежная резиденция для тех, кто ценит элегантность, уединение и прямой вид на Средиземное море. Роскошный жилой комплекс сочетает современную архитектуру с комфортом высокого уровня: просторные апартаменты и пентхаусы всего в нескольких шагах от пляжа. Пано…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$321,784
Площадь 107–108 м²
3 объекта недвижимости 3
Эта элегантная квартира с двумя спальнями расположена в комплексе Noble — бутик-здании всего на шесть эксклюзивных резиденций, идеально расположенном между Старым городом и пляжем в Пафосе. Квартира спроектирована в современном стиле: открытая планировка, балконы с видом на море, высококачес…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
107.0
325,664
Квартира 2 комнаты
108.0
436,157 – 471,050
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
John TaylorJohn Taylor
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Героскипу, Кипр
от
$179,966
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Bosco Verde — эксклюзивный бутиковый жилой комплекс, расположенный рядом со спокойной сосновой рощей, всего в нескольких шагах от очаровательного центра Йероскипу (Пафос). В этом уникальном месте изысканная архитектура сочетается с атмосферой уюта и тишины, предлагая стиль жизни, основанный …
Агентство
Invest Cafe
Жилой комплекс Azalea
Жилой комплекс Azalea
Жилой комплекс Azalea
Жилой комплекс Azalea
Жилой комплекс Azalea
Жилой комплекс Azalea
Гермасойя, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 62–114 м²
3 объекта недвижимости 3
New
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.0
447,788
Квартира 2 комнаты
77.0
686,215
Квартира 3 комнаты
114.0
1,02 млн
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс LIBRA
Жилой комплекс LIBRA
Жилой комплекс LIBRA
Жилой комплекс LIBRA
Жилой комплекс LIBRA
Жилой комплекс LIBRA
Chloraka, Кипр
от
$506,944
Площадь 240 м²
1 объект недвижимости 1
LIBRA — это закрытый жилой комплекс, состоящий из 11 двухэтажных вилл с 2 и 3 спальнями, каждая с частным бассейном и панорамным видом на Средиземное море. Комплекс расположен в одном из самых привлекательных районов Пафоса — Хлорака, всего в 1 км от пляжа и в 4 км от центра города. Архитект…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Limassol Park
Жилой комплекс Limassol Park
Жилой комплекс Limassol Park
Жилой комплекс Limassol Park
Trachoni, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Кусочек рая на Южном Кипре . Проект, который окружен гектарами зеленых полей, предлагая жителям лучшее сочетание городской жизни и природы. Комплекс расположен в живописной зоне в 5 км от Лимассол и около 2 км от моря, с прямым доступом ко всем преимуществам городской жизни Лимассола. Более …
Агентство
Zaitseva Estates
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Многоквартирный жилой дом Luma Genesis
Многоквартирный жилой дом Luma Genesis
Героскипу, Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 63–90 м²
2 объекта недвижимости 2
Современная 2-комнатная, 2-комнатная квартира в LUMA Genesis - GeroskipouОпыт современной жизни в этой красиво оформленной 2-комнатной, 2-комнатной квартире в эксклюзивной разработке LUMA Genesis. Идеально подходит для семей, пар или в качестве инвестиций.Апартаменты - все включено в цену:- …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.8
191,909
Квартира 2 комнаты
90.4
319,849
Застройщик
Luma Developers
Застройщик
Luma Developers
Языки общения
English
Жилой комплекс City 9
Жилой комплекс City 9
Жилой комплекс City 9
Жилой комплекс City 9
Жилой комплекс City 9
Жилой комплекс City 9
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$557,984
Площадь 132 м²
1 объект недвижимости 1
City 9 — современный жилой комплекс в самом сердце Пафоса, Кипр. Стильные апартаменты и таунхаусы сочетают комфорт городской жизни и современный дизайн. Удобное расположение рядом с центром города, школами, магазинами и морем делает City 9 отличным выбором для жизни или инвестиций.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
132.0
558,280
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Berengaria
Жилой комплекс Berengaria
Жилой комплекс Berengaria
Жилой комплекс Berengaria
Жилой комплекс Berengaria
Жилой комплекс Berengaria
Продромос, Кипр
от
$601,641
Площадь 96–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Berengaria — современный жилой комплекс с высококачественной отделкой «под ключ». В каждой квартире — деревянные полы, натуральный камень в санузлах, потолки 3,15 м, входные двери с защитой от взлома и огня. Установлены системы водяного тёплого пола и центрального кондиционирования VRF. Санф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
315,196
Квартира 3 комнаты
174.1
721,113
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Киссонерга, Кипр
от
$546,909
Площадь 222–288 м²
2 объекта недвижимости 2
Amber Homes — это премиальный проект от Medousa Developers, включающий 10 современных вилл с 3 спальнями в живописной Киссонерге, Пафос. Виллы сочетают стильную архитектуру с захватывающими видами на море и предлагают высокий уровень комфорта благодаря системе LG VRF и тёплым полам. Удачное …
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Героскипу, Кипр
от
$718,269
Площадь 185 м²
1 объект недвижимости 1
Azure Vista Villas — Современные виллы с панорамным видом на море в Йероскипу, Пафос Azure Vista Villas — это современный жилой проект, расположенный на возвышенности в районе Йероскипу — Айя Маринуда, всего в 5 минутах от песчаных пляжей Пафоса и центра города. Каждая вилла с тремя спальня…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
185.0
726,928
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс FAIRVIEW
Жилой комплекс FAIRVIEW
Жилой комплекс FAIRVIEW
Konia, Кипр
от
$516,648
3 объекта недвижимости 3
FAIRVIEW — Современные виллы в жилом районе Конья, Пафос FAIRVIEW — это коллекция стильных и энергоэффективных вилл с 3 и 4 спальнями в престижной локации Конья, всего в 5 минутах от центра Пафоса и моря. Каждая вилла предлагает просторную планировку, высококачественную отделку, энергоэффек…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Героскипу, Кипр
от
$195,118
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Квартира с 1 спальней на продажу в Героскипу, Пафос Цена от €165,000 + НДС Сдача – октябрь 2026 года Современные апартаменты с одной спальней в стадии строительства. Включают кондиционер, электрические ролставни, общий бассейн, крытую парковку и охраняемую территорию. Расположение р…
Агентство
Invest Cafe
Жилой комплекс Blue Horizon Villa
Жилой комплекс Blue Horizon Villa
Жилой комплекс Blue Horizon Villa
Жилой комплекс Blue Horizon Villa
Жилой комплекс Blue Horizon Villa
Жилой комплекс Blue Horizon Villa
Пейя, Кипр
от
$1,27 млн
Площадь 582 м²
1 объект недвижимости 1
Blue Horizon — это роскошная вилла с 4 спальнями и 5 ванными комнатами в престижном районе Sea Caves, всего в 200 метрах от моря. На участке 582 м² располагается современный дом площадью 237 м² с открытой планировкой, панорамным видом на море, высококлассной отделкой, системой «умный дом», т…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Ariel Residence
Жилой комплекс Ariel Residence
Жилой комплекс Ariel Residence
Жилой комплекс Ariel Residence
Жилой комплекс Ariel Residence
Жилой комплекс Ariel Residence
Паралимни, Кипр
от
$759,745
Площадь 335–452 м²
2 объекта недвижимости 2
Ariel Residences — это современный жилой комплекс из вилл с 3 спальнями, частными бассейнами и участками от 297 до 452 м². Он расположен всего в 520 м от пляжа Ayia Triada и в 2 км от новой марины Paralimni. Закрытая территория, высококачественная отделка и близость к магазинам, школам и пля…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс ABSOLUTE
Жилой комплекс ABSOLUTE
Жилой комплекс ABSOLUTE
Жилой комплекс ABSOLUTE
Жилой комплекс ABSOLUTE
Показать все Жилой комплекс ABSOLUTE
Жилой комплекс ABSOLUTE
Mesogi, Кипр
от
$513,950
Площадь 320–345 м²
2 объекта недвижимости 2
ABSOLUTE — это коллекция из 14 просторных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенных в тихом жилом районе Месоги, всего в 500 метрах от Международной школы Пафоса. Каждая вилла предлагает роскошную террасу на крыше с баром, панорамные виды и опцию бассейна. В стоимость включены:…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Cityscape Residence
Жилой комплекс Cityscape Residence
Жилой комплекс Cityscape Residence
Жилой комплекс Cityscape Residence
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$265,000
Площадь 61–86 м²
2 объекта недвижимости 2
Представляем наш новый проект в самом сердце Пафоса, предлагающий непревзойденное удобство и легкий доступ ко всем необходимым объектам инфраструктуры. Комплекс включает 12 продуманных апартаментов: 4 просторные двухкомнатные квартиры и 8 стильных однокомнатных. Двухкомнатные квартиры идеаль…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0
265,000
Квартира 2 комнаты
86.0
410,000
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс EVO Homes
Жилой комплекс EVO Homes
Жилой комплекс EVO Homes
Жилой комплекс EVO Homes
Жилой комплекс EVO Homes
Жилой комплекс EVO Homes
Konia, Кипр
от
$947,264
Площадь 582–662 м²
2 объекта недвижимости 2
EVO Homes — это воплощение современного комфорта и элегантности в престижном районе Кония, Пафос. Виллы спроектированы с акцентом на качество и энергосбережение: тёплые полы, VRV-система кондиционирования, солнечные панели и премиальная отделка. Просторные интерьеры, стильные кухни, частные …
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс PREMIER
Жилой комплекс PREMIER
Жилой комплекс PREMIER
Жилой комплекс PREMIER
Жилой комплекс PREMIER
Жилой комплекс PREMIER
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$530,596
Площадь 355–390 м²
2 объекта недвижимости 2
Premier Residences — это коллекция из 20 современных вилл в уютном районе Эмба, Пафос. Проект сочетает тишину пригорода с удобством городской инфраструктуры: поблизости находятся школы, магазины, кафе и досуговые зоны. Дома спроектированы с учётом потребностей современных семей — продуманные…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Кипр
от
$376,358
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Serenity, представляет собой изысканную коллекцию современных и просторных 2-комнатных квартир и пентхаусов.Эти культовые апартаменты ждут прибытия самых взыскательных жителей. Те, у кого вкус к лучшим вещам в жизни.Расположенный в самом сердце Ларнаки - области Дросия, Serenity предлагает п…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Каппарис, Кипр
от
$273,049
Площадь 68–117 м²
2 объекта недвижимости 2
Amaya Residences — это стильный жилой комплекс с охраной в районе Каппарис (Паралимни), предлагающий апартаменты с 1 и 2 спальнями, высококачественной отделкой и общим бассейном. Всего 1,2 км до пляжей Айя-Триада и Мала́ма, рядом новая марина Паралимни. В шаговой доступности — супермаркеты, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.7
273,325
Квартира 2 комнаты
117.0
354,741
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$1,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Просторная 3-спальная квартира 131 м2 на 5-м этаже. Проект расположен в престижном районе Маккензи Маккензи с его знаменитыми ресторанами, барами и тавернами всего в 70 метрах от моря. Квартира имеет современный дизайн, высокое качество отделочных материалов и удобную планировку. Вся инфраст…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Lunae Residence
Жилой комплекс Lunae Residence
Жилой комплекс Lunae Residence
Жилой комплекс Lunae Residence
Жилой комплекс Lunae Residence
Каппарис, Кипр
от
$280,521
Площадь 89–107 м²
2 объекта недвижимости 2
Lunae Residences — это бутик-комплекс из пяти современных апартаментов в районе Каппарис, всего в 600 м от пляжа Ayia Triada и в 300 м от ресторанов и магазинов. Всего по два апартамента на этаж и один роскошный пентхаус с панорамной террасой. Просторные планировки, естественное освещение, з…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
89.0
279,141
Квартира 3 комнаты
106.7
302,401
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Semera Villas
Жилой комплекс Semera Villas
Жилой комплекс Semera Villas
Жилой комплекс Semera Villas
Жилой комплекс Semera Villas
Жилой комплекс Semera Villas
Каппарис, Кипр
от
$3,89 млн
Площадь 1 325 м²
1 объект недвижимости 1
Semera Villas — это эксклюзивный проект в районе Каппарис (Айя-Напа), всего в нескольких шагах от пляжа Мала́ма и оживлённой центральной улицы. Современная архитектура, премиальная отделка, частные бассейны и природные оттенки в интерьере создают уют и стиль. В окружении лучших пляжей, курор…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
Konia, Кипр
от
$1,24 млн
Площадь 475 м²
2 объекта недвижимости 2
KONIA THEA — это роскошный жилой проект, состоящий всего из двух уникально спроектированных вилл, расположенных в престижном районе Кония на западной окраине Пафоса. Каждая вилла предлагает непрерывный вид на море и впечатляющие закаты, а также приватность, тишину и ощущение простора. Виллы …
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Sentire Park
Жилой комплекс Sentire Park
Жилой комплекс Sentire Park
Жилой комплекс Sentire Park
Жилой комплекс Sentire Park
Жилой комплекс Sentire Park
Пейя, Кипр
от
$935,497
Площадь 607–624 м²
2 объекта недвижимости 2
Эта четырёхкомнатная вилла в проекте Sentire Park — это сочетание современной роскоши, абсолютной приватности и природы Кипра. Вилла спроектирована с акцентом на простор: высокие потолки, большая гостиная зона, кухня открытого плана, мастер-сьют и 3 дополнительные спальни. Тёплый пол, VRV-си…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Pine Park
Жилой комплекс Pine Park
Жилой комплекс Pine Park
Жилой комплекс Pine Park
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$453,039
Площадь 98 м²
2 объекта недвижимости 2
Pine Park — это современный жилой проект в одном из самых популярных районов Като Пафоса, всего в нескольких минутах от пляжа, ресторанов и исторических достопримечательностей. Комплекс включает 12 стильных двухкомнатных апартаментов с просторными балконами, продуманной планировкой и премиал…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
98.0
447,788 – 505,942
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Pliades Leaflet
Жилой комплекс Pliades Leaflet
Жилой комплекс Pliades Leaflet
Жилой комплекс Pliades Leaflet
Жилой комплекс Pliades Leaflet
Жилой комплекс Pliades Leaflet
Айя-Напа, Кипр
от
$1,74 млн
Площадь 601 м²
1 объект недвижимости 1
Эта вилла с 5 спальнями в элитном комплексе Pliades расположена у самого моря, в спокойном районе Айя-Фекла, рядом с мариной Айя-Напы и пляжами с Голубым флагом. Площадь виллы — до 272 м², инфинити-бассейн до 66 м², современная архитектура, терраса на крыше, цокольный этаж с хоз. помещениями…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс NEO Residence
Жилой комплекс NEO Residence
Жилой комплекс NEO Residence
Жилой комплекс NEO Residence
Жилой комплекс NEO Residence
Жилой комплекс NEO Residence
район Фамагуста, Кипр
от
$310,319
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Лучшее для тебяПраздничная жизнь с ее великолепным расположением 25 минут до аэропорта, 5 минут до частных школ, 5 минут до Трикомо, 2 минуты до моря и пляжа, 10 минут до Фамагусты, 10 минут до больницы, 2 минуты до супермаркета, 10 минут до университетаОткройте для себя новую эру своей жизн…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Каппарис, Кипр
от
$233,768
Площадь 90–137 м²
2 объекта недвижимости 2
Nour Residences — это современный жилой комплекс в самом центре Паралимни, всего в 600 м от городской площади и в 3,2 км от пляжей. Просторные апартаменты с 2–3 спальнями, высококачественная отделка, закрытая территория и шаговая доступность до магазинов, школ и ресторанов. Идеально для комф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
89.8
232,617
Квартира 3 комнаты
136.7
290,771
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Киссонерга, Кипр
от
$1,04 млн
Площадь 268–324 м²
2 объекта недвижимости 2
MITO Seaview — Современный жилой комплекс с потрясающим видом на море, Пафос MITO Seaview — это стильный комплекс из современных квартир, таунхаусов и вилл, расположенный на возвышенности с прямыми видами на море. Архитектура сочетает минимализм и функциональность, предлагая комфортные план…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$255,000
Площадь 66–104 м²
2 объекта недвижимости 2
Добро пожаловать в Celestia — тихий уголок у границы Като Пафоса, где свежий морской бриз и очарование прибрежной жизни создают атмосферу уюта и гармонии. Комплекс включает 16 современных апартаментов, выполненных в изысканном архитектурном стиле и с элегантной отделкой, что дарит ощущение к…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
65.5
254,997
Квартира 2 комнаты
104.2
375,000
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$409,280
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 81–282 м²
5 объектов недвижимости 5
захватывающий беспрепятственный вид на мореЗакрытый жилой комплекс отдает приоритет безопасности и комфортудинамичный город, сочетающий богатое историческое наследиерасположен напротив набережной Като Пафос - 5 минут ходьбы до нетронутых пляжейудобно расположенный район с легким доступом к п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
81.3 – 111.6
418,711 – 558,281
Квартира 3 комнаты
160.3 – 282.0
883,945 – 1,09 млн
Квартира
110.6
488,496
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Тала, Кипр
от
$892,913
Площадь 685 м²
1 объект недвижимости 1
AQUILA VILLAS — это элитный комплекс из всего 9 двухэтажных вилл с 3–4 спальнями, расположенный в одном из самых живописных и востребованных районов Пафоса — деревне Тала. Каждая вилла располагается на просторном участке и открывает захватывающие виды на море и залив Пейя. Современная архите…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Emporio Ajami III
Жилой комплекс Emporio Ajami III
Жилой комплекс Emporio Ajami III
Жилой комплекс Emporio Ajami III
Жилой комплекс Emporio Ajami III
Жилой комплекс Emporio Ajami III
район Лимасол, Кипр
от
$383,420
Площадь 238–247 м²
2 объекта недвижимости 2
Emporio Ajami III — современный жилой комплекс на Кипре, предлагающий стильные апартаменты с продуманными планировками и просторными верандами. Архитектура сочетает современный дизайн и средиземноморский характер, создавая атмосферу уюта и комфорта. Комплекс расположен в спокойном, но удобно…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
238.5 – 247.5
378,003 – 475,701
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс ZEUS
Жилой комплекс ZEUS
Жилой комплекс ZEUS
Жилой комплекс ZEUS
Жилой комплекс ZEUS
Жилой комплекс ZEUS
Пейя, Кипр
от
$1,79 млн
Площадь 1 166 м²
1 объект недвижимости 1
ZEUS Sea Caves — это эксклюзивный жилой проект в престижном прибрежном районе Пафоса. Современные виллы сочетают в себе архитектурную элегантность, панорамные виды на море и высокий уровень комфорта. Просторные планировки, частные бассейны, высокие потолки, окна в пол, индивидуальные кухни, …
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$187,818
Площадь 63–91 м²
2 объекта недвижимости 2
Luma Genesis — современный жилой комплекс в одном из самых перспективных районов Пафоса, всего в нескольких минутах от песчаного пляжа Героскипу. Проект включает 24 элегантных апартамента с 1 и 2 спальнями, выполненных в современном архитектурном стиле с продуманной планировкой. Жители компл…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.6
191,909
Квартира 2 комнаты
90.6
319,849
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$142,216
Год сдачи 2025
Terra Life в ИскелеTricon Development представила свой новый проект Terra Life в Турции. Комплекс, состоящий из нескольких малоэтажных блоков студий, будет расположен в курортной зоне Искеле на Северном Кипре. Предполагаемая дата завершения - декабрь 2025 года.Основным преимуществом недвижим…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$404,531
Площадь 118–206 м²
2 объекта недвижимости 2
Harmony — это современный бутик-комплекс с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, выполненными в актуальном стиле с открытой планировкой и максимальным использованием света и пространства. Расположен всего в 700 м от пляжа и в пешей доступности от университета AUB, достопримечательностей и всей…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
117.6
407,080
Квартира 3 комнаты
206.3
651,327
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$986,217
Площадь 410–455 м²
2 объекта недвижимости 2
ORION VILLAS — это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 10 вилл (4 одноэтажные и 6 двухэтажных), расположенных в живописной деревне  Тала, всего в 4 минутах от центра Пафоса, пляжа и гольф-поля. Каждая вилла с 3–4 спальнями построена на просторном участке и предлагает захватывающий вид на…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Lyra Villas
Жилой комплекс Lyra Villas
Жилой комплекс Lyra Villas
Жилой комплекс Lyra Villas
Жилой комплекс Lyra Villas
Киссонерга, Кипр
от
$501,062
Площадь 137–208 м²
2 объекта недвижимости 2
Lyra Villas — это эксклюзивный комплекс из 12 стильных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенный в живописной деревне Киссонерга, всего в 400 метрах от пляжа. Каждое жильё включает частный бассейн, систему кондиционирования, встроенную технику, зону барбекю, солнечные панели 5 …
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$461,388
Площадь 93 м²
2 объекта недвижимости 2
TRESS — это эксклюзивный жилой проект с тремя уровнями, где на каждом этаже расположен всего один роскошный апартамент с 2 спальнями. Такой формат обеспечивает максимальную приватность и тишину. Расположенные в самом сердце Пафоса, апартаменты находятся в шаговой доступности от Kings Avenue …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
93.0
465,234 – 523,388
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
муниципалитет Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 62–107 м²
5 объектов недвижимости 5
Aster Residences - это престижный жилой проект, расположенный в оживленном сердце Лимассола, олицетворяющий современную городскую жизнь благодаря своему сложному дизайну и простому расположению. Этот продуманно спланированный проект включает в себя два отдельных жилых здания, каждый из котор…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.0
292,865
Квартира 2 комнаты
107.0
445,113 – 464,885
Застройщик
Velment
Жилой комплекс THE EDGE
Жилой комплекс THE EDGE
Жилой комплекс THE EDGE
Жилой комплекс THE EDGE
Жилой комплекс THE EDGE
Жилой комплекс THE EDGE
муниципалитет Лимасол, Кипр
от
$256,975
Площадь 55 м²
1 объект недвижимости 1
Элегантный жилой комплекс в Киссонерге, Пафос, расположенный на краю скалы с захватывающим видом на Средиземное море. THE EDGE предлагает 12 современных апартаментов (4 с одной спальней и 8 с двумя), спроектированных с акцентом на комфорт, эстетику и энергоэффективность класса «А». Просторны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0
261,694
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$438,319
Площадь 98 м²
1 объект недвижимости 1
TWINS — это стильный жилой проект, состоящий из двух зданий на 25 апартаментов, расположенный в пешей доступности от Старого города Пафоса и всего в 3 минутах езды от пляжей Като Пафоса. Энергосберегающие технологии, панорамные окна от пола до потолка, система VRV кондиционирования и тёплые …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
98.0
441,973
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,35 млн
Площадь 255 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла Almond Tree - это изысканный образец роскоши и удобства в самом сердце Пафоса. Использование в его конструкции высококачественных материалов, таких как камень, бетон со светлой поверхностью и дерево, обеспечивает долговечность и эстетическую привлекательность.  Вилла разделена на 3 эта…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2019
Количество этажей 34
1 объект недвижимости 1
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни Модернизированная концепция образа жизни, 360 Никосия, предназначена для управления целым новым поколением жизни в столице острова. 360 Никосия, окруженная столбами элегантности, утонченности, уникальности и роскоши,…
Застройщик
Cyfield Group
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Героскипу, Кипр
от
$194,160
Площадь 63–90 м²
2 объекта недвижимости 2
Luma Genesis — это современный жилой комплекс, включающий 24 стильные квартиры с 1 и 2 спальнями. Он расположен в перспективной зоне Пафоса, рядом с песчаным пляжем Героскипу и всей городской инфраструктурой. Каждая двухкомнатная квартира предлагает комфортную планировку, кондиционеры в кажд…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.8
191,909
Квартира 2 комнаты
90.4
319,849
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Киссонерга, Кипр
от
$666,553
Площадь 412 м²
2 объекта недвижимости 2
Olivia III — Жилой комплекс в Пафосе с высоким арендным потенциалом Комплекс Olivia III расположен всего в 900 метрах от моря, вблизи центра города и в окружении отелей класса люкс и всей необходимой инфраструктуры. Проект отличается элегантным, вне времени дизайном, качественными материала…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс CIRVIS
Жилой комплекс CIRVIS
Жилой комплекс CIRVIS
Жилой комплекс CIRVIS
Жилой комплекс CIRVIS
Жилой комплекс CIRVIS
Chloraka, Кипр
от
$251,264
Площадь 62–100 м²
3 объекта недвижимости 3
CIRVIS — это стильный жилой комплекс, сочетающий современную архитектуру с продуманным комфортом. Просторные планировки, качественные материалы, тёплый свет и спокойные тона создают атмосферу уюта и гармонии. Каждая квартира — будь то компактная однокомнатная или более просторная двухкомнатн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.0
255,879
Квартира 2 комнаты
89.0 – 100.0
395,449 – 418,711
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Ая Марина Хрисохус, Кипр
от
$528,129
Площадь 230 м²
1 объект недвижимости 1
Elysian Homes I — Современные виллы в районе Йероскипу, Пафос Elysian Homes I — это премиальный комплекс отдельно стоящих вилл с 3 и 4 спальнями, расположенный в спокойной жилой зоне Йероскипу — Айя Маринуда, всего в 5 минутах от песчаных пляжей Пафоса и центра города. Просторные планировки…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Sunset Bay
Жилой комплекс Sunset Bay
Жилой комплекс Sunset Bay
Жилой комплекс Sunset Bay
Жилой комплекс Sunset Bay
Жилой комплекс Sunset Bay
район Фамагуста, Кипр
от
$270,368
Год сдачи 2025
ПРОЕКТЫ▪ 7 блоков 2+1Twin DuplexVillas▪ 9 блоков 1+1 квартиры▪ 5 независимых вилл 4+1▪ Крыша террасы для квартир на 1 этаже▪ Крытый и открытый бассейн▪ СПА Центр & Wellness▪ Gym & Sport поле▪ Ресторан и бар▪ Управление арендой▪ Дизельный генераторинфраструктураУниверситеты и SCOOHLSФинальный…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Konia, Кипр
от
$273,848
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 73–94 м²
2 объекта недвижимости 2
Welcome to Konia Aura, an exclusive residential development set in the peaceful hills of Konia Village, just minutes from Pafos town and the coastline. Designed with contemporary architecture and refined aesthetics, Konia Aura offers spacious one, two, and three-bedroom apartments that welco…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
73.0
273,325
Квартира 2 комнаты
94.0
372,187
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$605,936
Площадь 67–191 м²
4 объекта недвижимости 4
Добро пожаловать в знаковый прибрежный проект, который переосмысляет будущее Ларнаки — устойчивое сообщество XXI века, превращающее 300 000 м² бывших промышленных территорий в современное пространство для жизни и отдыха. Комплекс предлагает роскошные резиденции от студий до 3-комнатных апарт…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
89.5
756,006
Квартира 2 комнаты
161.2
1,51 млн
Квартира
190.5
2,05 млн
Студия
67.0
604,804
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Coral Bay
Жилой комплекс Coral Bay
Жилой комплекс Coral Bay
Жилой комплекс Coral Bay
Жилой комплекс Coral Bay
Показать все Жилой комплекс Coral Bay