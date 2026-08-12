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Квартиры-студии на Кипре

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муниципалитет Пафос
34
муниципалитет Ларнака
16
муниципалитет Лимасол
63
Гермасойя
21
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224 объекта найдено
Студия в район Лимасол, Кипр
Студия
район Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/7
Modern Studio Apartment in Mesa Geitonia, Limassol This smartly designed studio apartment of…
$299,363
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Студия 1 спальня в Асоматос, Кипр
Студия 1 спальня
Асоматос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Расположенный в этом очаровательном сообществе, ожидает безмятежную общую зону бассейна, иде…
$186,064
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Студия 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Студия 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1
Modern Apartment in Agios Athanasios, Limassol Experience refined contemporary living in th…
$321,082
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Студия 1 спальня в Chloraka, Кипр
Студия 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
Квартира-студия. Жители могут выбирать из стильных студий, апартаментов с 1 и 2 спальнями и …
$229,233
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Студия в Ypsonas Municipality, Кипр
Студия
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3
Studio-Apartments – Ypsonas, Limassol These modern 1-bedroom apartments are an excellent ch…
$171,385
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Студия в Гермасойя, Кипр
Студия
Гермасойя, Кипр
Площадь 79 м²
Этаж 79
Оцените по достоинству все преимущества изысканной жизни в нашем премиальном комплексе апарт…
$568,734
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 3
Продается: квартира-студия на стадии строительства в самом сердце Като Пафоса. Внутренняя пл…
$308,916
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 71 м²
Этаж 71
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$410,548
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Студия 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Студия 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
Studio Apartments The studio apartments are intelligently designed to maximize every square …
$213,033
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Студия в Yeri, Кипр
Студия
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$154,080
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Студия в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 42 м²
Стильная новая разработка, расположенная в оживленном районе Агиа Зони, Лимассол. Этот экскл…
$228,078
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Студия в Yeri, Кипр
Студия
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$154,080
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Студия в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 48 м²
Эта современная новая квартира в Закаки, Лимассол, предлагает идеальное сочетание роскоши, у…
$295,438
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 44 м²
Стильная квартира в совершенно новой жилой застройке, спроектированная с учетом комфорта и у…
$243,046
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Студия в Арадиппу, Кипр
Студия
Арадиппу, Кипр
Эта стильная квартира-студия продуманно разработана, чтобы максимизировать пространство и ко…
$165,446
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Студия в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 74 м²
Этаж 74
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$433,357
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3
This studio apartment offers approximately 69 m² of covered internal space, complemented by …
$246,686
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Студия 1 спальня в Героскипу, Кипр
Студия 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается: современная студия в Atrium, Пафос — с продуманным комфортом, безопасностью и умн…
$280,042
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Студия в Ypsonas Municipality, Кипр
Студия
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4
Studio-Apartments – Ypsonas, Limassol These modern 1-bedroom apartments are an excellent ch…
$177,098
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Студия в Лакатамия, Кипр
Студия
Лакатамия, Кипр
Площадь 44 м²
Проект состоит из 2 блоков студии, 1-комнатных и 2-комнатных квартир и множества объектов на…
$218,624
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
STUDIO APARTMENT – Refined Compact Luxury in Limassol’s Vibrant Center Intro This elegant st…
$418,129
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Опыт городской элегантности в Закаки, Лимассол Добро пожаловать в проект, ваш новый роскошн…
$229,163
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 44 м²
Стильная квартира в совершенно новой жилой застройке, спроектированная с учетом комфорта и у…
$231,417
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Студия в Гермасойя, Кипр
Студия
Гермасойя, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
Продается современная студия, которая находится на стадии строительства, в популярном районе…
$542,060
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Студия 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Студия 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
This modern studio apartment offers a refined blend of practicality and contemporary urban l…
$206,578
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Студия в Агиос Тихонас, Кипр
Студия
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 51 м²
Совершенно новое, мирное закрытое сообщество в Лимассоле, созданное для тех, кто ценит споко…
$366,344
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Студия 1 спальня в район Ларнака, Кипр
Студия 1 спальня
район Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2
Эта современная квартира-студия предлагает изысканное сочетание комфорта и современной прибр…
$685,266
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Студия в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4
Апартаменты Studio Apartment Апартаменты и жилые пространства Эта квартира-студия с 1 ванно…
$282,005
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира-студия продуманно разработана, чтобы предложить современную функциональность и комф…
$199,803
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Студия 1 спальня в Героскипу, Кипр
Студия 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/2
1-Bedroom Apartment – Geroskipou, Paphos Located in one of the most desirable suburbs of Pap…
$216,929
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Параметры недвижимости на Кипре

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