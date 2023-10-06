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Квартиры-студии на Кипре

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12 объектов найдено
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Кипр
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Продам квартиру студию общей площадью 48 кв м на ground floor в комплексе бизнес класса на С…
€129,306
Студия 1 комната с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Никосия, Кипр
Студия 1 комната с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
 В регионе Кирения-Эсентепе на северном побережье Северного Кипра дорога идет от середины…
€129,807
Студия 1 комната с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Кипр, Кипр
Студия 1 комната с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Кипр, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Кристалл расположен в поселке Эсентепе,  Кирения.Климат типичный для  средиземноморья, морск…
€135,000
Студия 1 спальня с мебелью, с садом, с tech в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Студия 1 спальня с мебелью, с садом, с tech
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Проектирование роскошных и по истине красивых резиденций и с интеллектуальным, систематическ…
€660,000
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с садом в Строволос, Кипр
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с садом
Строволос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Комплекс находится в престижном районе Строволос в Никосии. Этот город известен как деловой …
€151,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Тапольца, Венгрия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Тапольца, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Апартамент В-102 — это удобная и современная квартира-студия в центре Пафоса в комплексе "Го…
€140,000
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Кипр, Кипр
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Кипр, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 12/13
Ощутите роскошь жизни у моря с нашим новым комплексом в живописном и экологически чистом рай…
€120,998
Студия 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Студия 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€82,952
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
€91,226
Студия 1 комната с лифтом в Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната с лифтом
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Студия в новом шикарном комплексе с видом на Средиземное море с отличным инвестиционным поте…
€131,086
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с водоснабжением в Орунта, Кипр
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с водоснабжением
Орунта, Кипр
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Подержанная студия для продажи в немецко-средиземноморской провинции Лимассол, с 25 т.м. Инт…
€105,000
Студия 1 комната в Орунта, Кипр
Студия 1 комната
Орунта, Кипр
Комнаты 1
Площадь 37 м²
 Продается студия в Протарасе - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 37 кв.м крытых площ…
€145,000

Параметры недвижимости на Кипре

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