Пейя, Кипр

Jewel of the Seacaves — роскошные виллы в одном из самых престижных районов Пафоса Jewel of the Seacaves расположен в живописном прибрежном районе Sea Caves, всего в 4 минутах ходьбы от моря и в 5 минутах езды от Coral Bay, магазинов и центра Пейи. Каждая вилла выполнена в современном стиле…