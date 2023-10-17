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Продажа новостроек в Строволос

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Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр
Строволос, Кипр
от
€434,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные просторные апартаменты с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом с офисными зданиями и автомагистралью, в нескольких минутах от торгового центра.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с террасами и садами в пригороде Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с террасами и садами в пригороде Никосии, Кипр
Строволос, Кипр
от
€900,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом. Возможно строительство бассейна. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет. Второй этаж: четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату). Цокольный этаж: спальня, ванная комната, гостиная, просторная кухня с обеденной зоной. Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Никосии.
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция в самом престижном районе Никосии, Кипр
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция в самом престижном районе Никосии, Кипр
Строволос, Кипр
от
€331,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с просторными террасами и панорамным видом на город. Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и джакузи. Окончание строительства - декабрь 2022 года. Удобства и оснащение в доме Ламинат Плиточный пол в ванных комнатах Бронированные входные двери Панорамные окна Домофон Высококачественная сантехника от известных европейских брендов Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами Высококачественная кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом престижном жилом районе, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Пляж - 34 км
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Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в престижном районе, рядом с центром Никосии, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в престижном районе, рядом с центром Никосии, Кипр
Строволос, Кипр
от
€162,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные высококачественные студии и двухкомнатные квартиры. Резиденция располагает крытой парковкой. Окончание строительства - октябрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Ламинат Плиточный пол в ванных комнатах Бронированные входные двери Высококачественная сантехника от известных европейских брендов Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном престижном районе, всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, недалеко от лучших университетов, рядом с автомагистралью Лимассол-Никосия. Пляж - 36 км
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Сдача в: 2019
Застройщик: Cyfield Group
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни Модернизированная концепция образа жизни, 360 Никосия, предназначена для управления целым новым поколением жизни в столице острова. 360 Никосия, окруженная столбами элегантности, утонченности, уникальности и роскоши, намного превосходит простое здание. Расположенный в самом центре города, на одной из самых оживленных улиц, 360 Nicosia возвышается над суетой мира внизу, стоя на впечатляющей высоте 135 м, состоящей из 34 этажей премиум-недвижимости и курортного стиля. предложения. Названный в честь его обширного, беспрепятственного панорамного вида на город и за его пределы - от кулака Пентадактилоса и равнин Месаории до возвышающегося горного хребта Троодос и даже береговой линии Морфу! - предполагается, что 360 Никосия придет, чтобы воплотить и выразить культуру и креативность региона, а также энергию и предпринимательство города в целом. 360 Никосия расположена на новой пешеходной площади, которая будет создана муниципалитетом Никосии, что позволит как жителям, так и посетителям заниматься неторопливыми мероприятиями. От расслабляющих прогулок и езды на велосипеде до покупок и безопасной игровой площадки для детей, каждый найдет что-то для себя. Листовые новые деревья будут даже посажены в тени и мирных пейзажей на земле. Живи 360 опытом!
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