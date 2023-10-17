Предлагаются современные просторные апартаменты с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом с офисными зданиями и автомагистралью, в нескольких минутах от торгового центра.
Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом.
Возможно строительство бассейна.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Особенности квартир
Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет.
Второй этаж: четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату).
Цокольный этаж: спальня, ванная комната, гостиная, просторная кухня с обеденной зоной.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Подготовка для установки сигнализации
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Никосии.
Предлагаются апартаменты с просторными террасами и панорамным видом на город.
Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и джакузи.
Окончание строительства - декабрь 2022 года.
Удобства и оснащение в доме
Ламинат
Плиточный пол в ванных комнатах
Бронированные входные двери
Панорамные окна
Домофон
Высококачественная сантехника от известных европейских брендов
Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами
Высококачественная кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом престижном жилом районе, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Пляж - 34 км
Предлагаются просторные высококачественные студии и двухкомнатные квартиры.
Резиденция располагает крытой парковкой.
Окончание строительства - октябрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Ламинат
Плиточный пол в ванных комнатах
Бронированные входные двери
Высококачественная сантехника от известных европейских брендов
Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами
Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе, всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, недалеко от лучших университетов, рядом с автомагистралью Лимассол-Никосия.
Пляж - 36 км
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии.
Новое поколение жизни
Модернизированная концепция образа жизни, 360 Никосия, предназначена для управления целым новым поколением жизни в столице острова. 360 Никосия, окруженная столбами элегантности, утонченности, уникальности и роскоши, намного превосходит простое здание. Расположенный в самом центре города, на одной из самых оживленных улиц, 360 Nicosia возвышается над суетой мира внизу, стоя на впечатляющей высоте 135 м, состоящей из 34 этажей премиум-недвижимости и курортного стиля. предложения.
Названный в честь его обширного, беспрепятственного панорамного вида на город и за его пределы - от кулака Пентадактилоса и равнин Месаории до возвышающегося горного хребта Троодос и даже береговой линии Морфу! - предполагается, что 360 Никосия придет, чтобы воплотить и выразить культуру и креативность региона, а также энергию и предпринимательство города в целом.
360 Никосия расположена на новой пешеходной площади, которая будет создана муниципалитетом Никосии, что позволит как жителям, так и посетителям заниматься неторопливыми мероприятиями. От расслабляющих прогулок и езды на велосипеде до покупок и безопасной игровой площадки для детей, каждый найдет что-то для себя. Листовые новые деревья будут даже посажены в тени и мирных пейзажей на земле.
Живи 360 опытом!