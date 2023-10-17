Фамагуста, Кипр

от €198,000

Небольшой жилой комплекс в престижном районе Дериния. Среди его особенностей - роскошный внешний вид и минималистичный дизайн, а также удачное расположение. Бетон и стекло - основные элементы экстерьера, придающие ему неповторимый вид, а квартиры внутри - роскошные и современные. Проект включает 6 двух- и трехкомнатных квартир с собственными верандами и парковочными местами. Два пентхауса включают огромный сад на крыше, откуда открываются потрясающие виды. Проект разработан с учетом потребностей семей и пар, которые хотят быть всего в нескольких минутах езды от оживленного центра Протараса и Айя-Напы. Расположение и объекты поблизости Расположен всего в нескольких сотнях метров от больницы Паралимни, с видом на старый город Фамагуста. Дериния - один из исторических городов Кипра, в в 5 км от Паралимни, в 15 км от Протараса. В городе много памятников, церквей, музеев, а также большой зелёный парк.