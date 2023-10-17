Предлагаются виллы с бассейнами, верандами, садами на крыше и парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Гавань Паралимни - 1,5 км
Пляж Каламис - 1,5 км
Супермаркет - 780 метров
Пляж Пернера - 1,6 км
Предлагаются виллы с бассейнами 3х8 м, верандами и парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Гавань Паралимни - 1 км
Пляж Каламис - 900 метров
Супермаркет - 250 метров
Пляж Пернера - 850 метров
Пляж Марлита - 1,3 км
Пляж Сирена-Бэй - 1,2 км
Предлагаются просторные современные виллы с бассейнами 3х6 м и парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Ламинат в спальнях
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном курортном городе Протарас, всего в нескольких минутах от песчаных пляжей с Голубым флагом и всей необходимой инфраструктуры, включая школы, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, ночные клубы, в 45 минутах от аэропорта Ларнаки.
Предлагаются стильные просторные виллы с садами и зонами барбекю, инфинити-бассейнами (от 18 м2 до 40 м2), патио, террасами и летним душем, крытыми парковочными местами.
Земельные участки - от 229 м2 до 393 м2.
Удобства и оснащение в доме
Гранитная кухонная рабочая поверхность
Высококачественная сантехника
Подготовка для установки кондиционеров во всех комнатах
Подготовка для подключение ТВ, телефона и интернета во всех комнатах, сигнализации
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Айя-Напы, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой, включая магазины, рестораны, банки и ночные клубы.
Пляж - 500 метров
Порт Айя-Напа - 1,5 км
Частная школа - 10 км
Аэропорт - 40 км
Предлагаются современные просторные виллы с садами, инфинити-бассейнами (от 32 м2 до 66 м2), террасами и летним душем, крытыми парковочными местами, видом на порт Айя-Напа.
Земельные участки - от 417 м2 до 651 м2.
Особенности квартир
На нижнем этаже располагаются подсобные помещения и помещения для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Гранитная кухонная рабочая поверхность
Подготовка для подключение ТВ, телефона и интернета во всех комнатах
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, рядом с автомагистралью и песчаными пляжами.
Порт Айя-Напа - 1,5 км
Частная школа - 12 км
Аэропорт - 40 км
Предлагаются виллы с садами и зонами барбекю, инфинити-бассейнами (от 32 м2 до 100 м2), просторными верандами, парковочными местами, панорамными видами на море.
Земельные участки - от 338 м2 до 861 м2.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в в живописном районе, рядом с автомагистралью, песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой.
Порт Айя-Напа - 2 км
Частная школа - 12 км
Аэропорт - 40 км
Предлагаются виллы с бассейнами, панорамным видом на город и залив, террасами на крыше, парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Центральное отопление
Джакузи
Беспроводная сигнализация
Автоматические ворота
Сенсорное освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 10 минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры и в нескольких минутах езды от пляжей с Голубым флагом.
Порт - 5 км
Пляж - 1,6 км
Аэропорт - 40 км
Супермаркет - 200 метров
Ресторан - 150 метров
Небольшой жилой комплекс в престижном районе Дериния. Среди его особенностей - роскошный внешний вид и минималистичный дизайн, а также удачное расположение. Бетон и стекло - основные элементы экстерьера, придающие ему неповторимый вид, а квартиры внутри - роскошные и современные.
Проект включает 6 двух- и трехкомнатных квартир с собственными верандами и парковочными местами. Два пентхауса включают огромный сад на крыше, откуда открываются потрясающие виды.
Проект разработан с учетом потребностей семей и пар, которые хотят быть всего в нескольких минутах езды от оживленного центра Протараса и Айя-Напы.
Расположение и объекты поблизости
Расположен всего в нескольких сотнях метров от больницы Паралимни, с видом на старый город Фамагуста.
Дериния - один из исторических городов Кипра, в в 5 км от Паралимни, в 15 км от Протараса. В городе много памятников, церквей, музеев, а также большой зелёный парк.
Резиденция располагает бассейном и парковочными местами.
Окончание строительства - май 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Гавань - 5,3 км
Пляж - 1 км
Аэропорт - 62 км
Супермаркет - 500 метров
Ресторан - 500 метров
Предлагаются апартаменты с видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны.
Резиденция располагает общим бассейном, подземной парковкой, тренажерным залом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа и всей необходимой инфраструктуры.
Пляж - 400 метров
Магазины - 50 метров
Аэропорт - 40 минут
Автомагистраль, ведущая в Айя-Напу - 10 км
Проект реновации располагает обеденной зоной с панорамным видом на море, зонами отдыха, открытым бассейном, баром, ухоженными садами.
Окончание реновации - июнь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом центральном районе, рядом с пляжами, удостоенными Голубого Флага.
Предлагаются красивые виллы с панорамным видом на море, бассейном, парковочными местами, верандами и зоной барбекю.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в нескольких метрах от центра Протараса.
Пляж - 1,6 км
Аэропорт - 40 км
Супермаркет - 200 метров
Ресторан - 150 метров
Автобусная остановка - 200 метров
Порт - 5 км
Предлагаются современные квартиры, занимающие весь этаж.
Квартира на верхнем этаже имеет сад на крыше с джакузи и зоной отдыха.
Резиденция располагает садом и бассейном.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Гавань Паралимни - 3 км
Пляж - 1 км
Аэропорт - 64 км
Супермаркет - 500 метров
Ресторан - 500 метров
Никосия - 50 минут
Ларнака - 30 минут
Лимассол - 1 час 10 минут
Предлагаются квартиры с парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой и всего в нескольких минутах от Паралимни.
Аэропорт Ларнаки - 38 км
Пляж - 4 км
Магазины - 400 метров
Предлагаются виллы с бассейнами и садами.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Гавань - 1,2 км
Пляж - 800 метров
Аэропорт - 63 км
Супермаркет - 300 метров
Ресторан - 300 метров
Предлагаются современные стильные виллы с бассейнами.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе.
Порт - 900 метров
Пляж - 900 метров
Аэропорт - 63 км
Супермаркет - 400 метров
Ресторан - 400 метров
Предлагаются высококачественные виллы с бассейнами.
Земельные участки - от 274 м2 до 368 м2.
Расположение и объекты поблизости
Ближайший пляж - 300 метров
Аэропорт Ларнаки - 45 км
Рестораны и магазины - 400 метров
Порт Протарас - 2,25 км
Центр города - 4,5 км
Супермаркеты - 500 метров
Частная школа - 4 км
Эксклюзивный курортно-жилой комплекс расположенный в экологически чистом, живописном природном окружении с великолепными пляжами, кристально чистым морем, захватывающими дух видами. Комплекс предлагает квартиры класса «люкс», яхтенную гавань мирового класса с полным циклом обслуживания судов, полноценную береговую инфраструктуру. Две высотные башни имеют Т-образную форму. На выбор есть 10 типов планировок. Кроме того, в комплексе есть виллы с частными причалами либо выходом на пляж. Инфраструктура комплекса включает круглосуточные услуги администратора и консьержа, охрану, тренажерный и СПА центры, магазины и рестораны, бассейны, детский клуб, сады, обслуживание на пляже, парковку и многое другое.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в юго-восточной части острова и включает официальный порт захода на Кипр, в гавани работает таможенный пункт. Кипр стратегически расположен в восточном Средиземноморье на перекрёстке трёх континентов — Европы, Азии и Африки. Это безопасная гавань с живописной природой, круглогодичным солнцем, современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни.
Предлагаются виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и живописным видом.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном районе, рядом с центром города Протарас и пляжами с Голубым флагом, в нескольких минутах от центра Паралимни.
Порт - 800 метров
Пляж - 800 метров
Аэропорт - 62 км
Супермаркет - 300 метров
Ресторан - 300 метров
Предлагаются современные элитные виллы с инфинити-бассейнами, патио и летним душем, панорамными видами на море и живописные окрестности, зонами барбекю и обеденными зонами на открытом воздухе, подземными парковками.
Земельные участки - от 1 211 м2 до 1 238 м2.
Особенности квартир
Каждый дом включает гостиную-столовую открытой планировки с кухней, пять спален, кабинет, винный погреб, прачечную, комнату для персонала.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Кухня Армани
Кондиционеры
Подготовка для подключения ТВ, телефона и интернета во всех комнатах, сигнализации
Автоматические системы (освещение, кондиционеры, жалюзи, ворота, акустическая система, камеры)
Высококачественные алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на берегу моря, напротив Парка Скульптур, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой.
Порт Айя-Напа - 3 км
Частная школа - 10 км
Аэропорт - 45 км
Предлагаются виллы с собственными бассейнами.
Резиденция располагает зеленой зоной.
Окончание строительства - 2025 год.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухня
Мраморная лестница
Алюминиевые окна
Подготовка для установки сигнализации
Подготовка для установки акустической системы
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 55 км
Пляж - 450 метров
Магазины - 400 метров
Предлагаются виллы с бассейнами, садами и верандами, парковкой и зоной барбекю.
Некоторые дома имеют вид на море.
Резиденция располагает зеленой зоной.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится с двух шагах от красивого порта и всего в 400 метрах от моря.
Ларнака - 25 минут
Аэропорт - 45 км
Протарас - 7 минут
Айя-Напа - 5 минут
Эксклюзивный курортно-жилой комплекс расположенный в экологически чистом, живописном природном окружении с великолепными пляжами, кристально чистым морем, захватывающими дух видами. Комплекс предлагает квартиры класса “люкс”, яхтенную гавань мирового класса с полным циклом обслуживания судов, полноценную береговую инфраструктуру. Две высотные башни имеют Т-образную форму. На выбор есть 10 типов планировок. Кроме того, в комплексе есть виллы с частными причалами либо выходом на пляж. Инфраструктура комплекса включает круглосуточные услуги администратора и консьержа, охрану, тренажерный и СПА центры, магазины и рестораны, бассейны, детский клуб, сады, обслуживание на пляже, парковку и многое другое.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в юго-восточной части острова и включает официальный порт захода на Кипр, в гавани работает таможенный пункт. Кипр стратегически расположен в восточном Средиземноморье на перекрёстке трёх континентов — Европы, Азии и Африки. Это безопасная гавань с живописной природой, круглогодичным солнцем, современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни.
Резиденция располагает бассейнами, тренажерным залом, детской площадкой, садами на крыше и парковочными местами.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, между городом Паралимни и песчаными пляжами, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Гавань - 5,6 км
Пляж - 5,6 км
Аэропорт - 61 км
Супермаркет - 500 метров
Ресторан - 500 метров
Предлагаются просторные современные апартаменты с большими крытыми балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют сады на крыше.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Порт - 5 км
Пляж - 6 км
Аэропорт - 60 км
Супермаркет - 500 метров
Ресторан - 500 метров