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Продажа новостроек в Фамагусте

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей и гавани, Пернера, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей и гавани, Пернера, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€735,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, верандами, садами на крыше и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Гавань Паралимни - 1,5 км Пляж Каламис - 1,5 км Супермаркет - 780 метров Пляж Пернера - 1,6 км
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа, Пернера, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа, Пернера, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€520,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами 3х8 м, верандами и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Гавань Паралимни - 1 км Пляж Каламис - 900 метров Супермаркет - 250 метров Пляж Пернера - 850 метров Пляж Марлита - 1,3 км Пляж Сирена-Бэй - 1,2 км
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€398,475
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные современные виллы с бассейнами 3х6 м и парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Ламинат в спальнях Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном курортном городе Протарас, всего в нескольких минутах от песчаных пляжей с Голубым флагом и всей необходимой инфраструктуры, включая школы, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, ночные клубы, в 45 минутах от аэропорта Ларнаки.
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, в центре Айя-Напы, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, в центре Айя-Напы, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€740,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются стильные просторные виллы с садами и зонами барбекю, инфинити-бассейнами (от 18 м2 до 40 м2), патио, террасами и летним душем, крытыми парковочными местами. Земельные участки - от 229 м2 до 393 м2. Удобства и оснащение в доме Гранитная кухонная рабочая поверхность Высококачественная сантехника Подготовка для установки кондиционеров во всех комнатах Подготовка для подключение ТВ, телефона и интернета во всех комнатах, сигнализации Алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Айя-Напы, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой, включая магазины, рестораны, банки и ночные клубы. Пляж - 500 метров Порт Айя-Напа - 1,5 км Частная школа - 10 км Аэропорт - 40 км
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр
Sotira, Кипр
от
€1,90 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные просторные виллы с садами, инфинити-бассейнами (от 32 м2 до 66 м2), террасами и летним душем, крытыми парковочными местами, видом на порт Айя-Напа. Земельные участки - от 417 м2 до 651 м2. Особенности квартир На нижнем этаже располагаются подсобные помещения и помещения для хранения. Удобства и оснащение в доме Гранитная кухонная рабочая поверхность Подготовка для подключение ТВ, телефона и интернета во всех комнатах Сигнализация Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, рядом с автомагистралью и песчаными пляжами. Порт Айя-Напа - 1,5 км Частная школа - 12 км Аэропорт - 40 км
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр
Sotira, Кипр
от
€1,95 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с садами и зонами барбекю, инфинити-бассейнами (от 32 м2 до 100 м2), просторными верандами, парковочными местами, панорамными видами на море. Земельные участки - от 338 м2 до 861 м2. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в в живописном районе, рядом с автомагистралью, песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой. Порт Айя-Напа - 2 км Частная школа - 12 км Аэропорт - 40 км
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Айя-Напа, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Айя-Напа, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€535,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, панорамным видом на город и залив, террасами на крыше, парковкой. Удобства и оснащение в доме Центральное отопление Джакузи Беспроводная сигнализация Автоматические ворота Сенсорное освещение Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 10 минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры и в нескольких минутах езды от пляжей с Голубым флагом. Порт - 5 км Пляж - 1,6 км Аэропорт - 40 км Супермаркет - 200 метров Ресторан - 150 метров
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с террасами и парковочными местами, в престижном районе Дериния, Кипр
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с террасами и парковочными местами, в престижном районе Дериния, Кипр
Фамагуста, Кипр
от
€198,000
Агентство: TRANIO
Небольшой жилой комплекс в престижном районе Дериния. Среди его особенностей - роскошный внешний вид и минималистичный дизайн, а также удачное расположение. Бетон и стекло - основные элементы экстерьера, придающие ему неповторимый вид, а квартиры внутри - роскошные и современные. Проект включает 6 двух- и трехкомнатных квартир с собственными верандами и парковочными местами. Два пентхауса включают огромный сад на крыше, откуда открываются потрясающие виды. Проект разработан с учетом потребностей семей и пар, которые хотят быть всего в нескольких минутах езды от оживленного центра Протараса и Айя-Напы. Расположение и объекты поблизости Расположен всего в нескольких сотнях метров от больницы Паралимни, с видом на старый город Фамагуста. Дериния - один из исторических городов Кипра, в в 5 км от Паралимни, в 15 км от Протараса. В городе много памятников, церквей, музеев, а также большой зелёный парк.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Паралимни, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Паралимни, Кипр
Фамагуста, Кипр
от
€230,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном и парковочными местами. Окончание строительства - май 2025 года. Расположение и объекты поблизости Гавань - 5,3 км Пляж - 1 км Аэропорт - 62 км Супермаркет - 500 метров Ресторан - 500 метров
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в закрытой резиденции с бассейном, в 400 метрах от пляжа, в центре Протараса, Кипр
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в закрытой резиденции с бассейном, в 400 метрах от пляжа, в центре Протараса, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€1,65 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны. Резиденция располагает общим бассейном, подземной парковкой, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа и всей необходимой инфраструктуры. Пляж - 400 метров Магазины - 50 метров Аэропорт - 40 минут Автомагистраль, ведущая в Айя-Напу - 10 км
Жилой комплекс Апартаменты с обслуживанием в резиденции с бассейном и садом, в центре Айя-Напы, Кипр
Жилой комплекс Апартаменты с обслуживанием в резиденции с бассейном и садом, в центре Айя-Напы, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€400,000
Агентство: TRANIO
Проект реновации располагает обеденной зоной с панорамным видом на море, зонами отдыха, открытым бассейном, баром, ухоженными садами. Окончание реновации - июнь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом центральном районе, рядом с пляжами, удостоенными Голубого Флага.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€592,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются красивые виллы с панорамным видом на море, бассейном, парковочными местами, верандами и зоной барбекю. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в нескольких метрах от центра Протараса. Пляж - 1,6 км Аэропорт - 40 км Супермаркет - 200 метров Ресторан - 150 метров Автобусная остановка - 200 метров Порт - 5 км
Жилой комплекс Новая резиденция с садом и бассейном недалеко от пляжа, Протарас, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с садом и бассейном недалеко от пляжа, Протарас, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€269,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные квартиры, занимающие весь этаж. Квартира на верхнем этаже имеет сад на крыше с джакузи и зоной отдыха. Резиденция располагает садом и бассейном. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Расположение и объекты поблизости Гавань Паралимни - 3 км Пляж - 1 км Аэропорт - 64 км Супермаркет - 500 метров Ресторан - 500 метров Никосия - 50 минут Ларнака - 30 минут Лимассол - 1 час 10 минут
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с парковкой недалеко от пляжей, Дериния, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с парковкой недалеко от пляжей, Дериния, Кипр
Фамагуста, Кипр
от
€195,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой и всего в нескольких минутах от Паралимни. Аэропорт Ларнаки - 38 км Пляж - 4 км Магазины - 400 метров
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, Паралимни, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, Паралимни, Кипр
Фамагуста, Кипр
от
€425,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами и садами. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Гавань - 1,2 км Пляж - 800 метров Аэропорт - 63 км Супермаркет - 300 метров Ресторан - 300 метров
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл в 900 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл в 900 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€479,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные стильные виллы с бассейнами. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе. Порт - 900 метров Пляж - 900 метров Аэропорт - 63 км Супермаркет - 400 метров Ресторан - 400 метров
Жилой комплекс Современные виллы в закрытой резиденции, в 300 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Жилой комплекс Современные виллы в закрытой резиденции, в 300 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€2,95 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются высококачественные виллы с бассейнами. Земельные участки - от 274 м2 до 368 м2. Расположение и объекты поблизости Ближайший пляж - 300 метров Аэропорт Ларнаки - 45 км Рестораны и магазины - 400 метров Порт Протарас - 2,25 км Центр города - 4,5 км Супермаркеты - 500 метров Частная школа - 4 км
Жилой комплекс Новые виллы прямо на пляже в жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом, Айя-Напа, Фамагуста, Кипр
Жилой комплекс Новые виллы прямо на пляже в жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом, Айя-Напа, Фамагуста, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€5,10 млн
Агентство: TRANIO
Эксклюзивный курортно-жилой комплекс расположенный в экологически чистом, живописном природном окружении с великолепными пляжами, кристально чистым морем, захватывающими дух видами. Комплекс предлагает квартиры класса «люкс», яхтенную гавань мирового класса с полным циклом обслуживания судов, полноценную береговую инфраструктуру. Две высотные башни имеют Т-образную форму. На выбор есть 10 типов планировок. Кроме того, в комплексе есть виллы с частными причалами либо выходом на пляж. Инфраструктура комплекса включает круглосуточные услуги администратора и консьержа, охрану, тренажерный и СПА центры, магазины и рестораны, бассейны, детский клуб, сады, обслуживание на пляже, парковку и многое другое. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в юго-восточной части острова и включает официальный порт захода на Кипр, в гавани работает таможенный пункт. Кипр стратегически расположен в восточном Средиземноморье на перекрёстке трёх континентов — Европы, Азии и Африки. Это безопасная гавань с живописной природой, круглогодичным солнцем, современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 800 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 800 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€481,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и живописным видом. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном районе, рядом с центром города Протарас и пляжами с Голубым флагом, в нескольких минутах от центра Паралимни. Порт - 800 метров Пляж - 800 метров Аэропорт - 62 км Супермаркет - 300 метров Ресторан - 300 метров
Жилой комплекс Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр
Жилой комплекс Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€3,35 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные элитные виллы с инфинити-бассейнами, патио и летним душем, панорамными видами на море и живописные окрестности, зонами барбекю и обеденными зонами на открытом воздухе, подземными парковками. Земельные участки - от 1 211 м2 до 1 238 м2. Особенности квартир Каждый дом включает гостиную-столовую открытой планировки с кухней, пять спален, кабинет, винный погреб, прачечную, комнату для персонала. Удобства и оснащение в доме Мраморный пол Кухня Армани Кондиционеры Подготовка для подключения ТВ, телефона и интернета во всех комнатах, сигнализации Автоматические системы (освещение, кондиционеры, жалюзи, ворота, акустическая система, камеры) Высококачественные алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на берегу моря, напротив Парка Скульптур, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой. Порт Айя-Напа - 3 км Частная школа - 10 км Аэропорт - 45 км
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 450 метрах от моря, Паралимни, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 450 метрах от моря, Паралимни, Кипр
Фамагуста, Кипр
от
€650,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с собственными бассейнами. Резиденция располагает зеленой зоной. Окончание строительства - 2025 год. Удобства и оснащение в доме Современная кухня Мраморная лестница Алюминиевые окна Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки акустической системы Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 55 км Пляж - 450 метров Магазины - 400 метров
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 400 метрах от моря, Айя-Напа, Кипр
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 400 метрах от моря, Айя-Напа, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€650,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, садами и верандами, парковкой и зоной барбекю. Некоторые дома имеют вид на море. Резиденция располагает зеленой зоной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится с двух шагах от красивого порта и всего в 400 метрах от моря. Ларнака - 25 минут Аэропорт - 45 км Протарас - 7 минут Айя-Напа - 5 минут
Жилой комплекс Роскошные апартаменты в лучшем жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом в Айя-Напе, Фамагуста, Кипр
Жилой комплекс Роскошные апартаменты в лучшем жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом в Айя-Напе, Фамагуста, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€1,46 млн
Агентство: TRANIO
Эксклюзивный курортно-жилой комплекс расположенный в экологически чистом, живописном природном окружении с великолепными пляжами, кристально чистым морем, захватывающими дух видами. Комплекс предлагает квартиры класса “люкс”, яхтенную гавань мирового класса с полным циклом обслуживания судов, полноценную береговую инфраструктуру. Две высотные башни имеют Т-образную форму. На выбор есть 10 типов планировок. Кроме того, в комплексе есть виллы с частными причалами либо выходом на пляж. Инфраструктура комплекса включает круглосуточные услуги администратора и консьержа, охрану, тренажерный и СПА центры, магазины и рестораны, бассейны, детский клуб, сады, обслуживание на пляже, парковку и многое другое. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в юго-восточной части острова и включает официальный порт захода на Кипр, в гавани работает таможенный пункт. Кипр стратегически расположен в восточном Средиземноморье на перекрёстке трёх континентов — Европы, Азии и Африки. Это безопасная гавань с живописной природой, круглогодичным солнцем, современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в престижном районе, Паралимни, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в престижном районе, Паралимни, Кипр
Фамагуста, Кипр
от
€169,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами, тренажерным залом, детской площадкой, садами на крыше и парковочными местами. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, между городом Паралимни и песчаными пляжами, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Гавань - 5,6 км Пляж - 5,6 км Аэропорт - 61 км Супермаркет - 500 метров Ресторан - 500 метров
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в Паралимни, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в Паралимни, Кипр
Фамагуста, Кипр
от
€139,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные современные апартаменты с большими крытыми балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют сады на крыше. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Порт - 5 км Пляж - 6 км Аэропорт - 60 км Супермаркет - 500 метров Ресторан - 500 метров
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