Жилой комплекс 🏙️ NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ



📍 Паралимни, Кипр | Завершение строительства: июль 2027

Идеальный проект для жизни, отдыха и инвестиций – Niero City Apartments в самом центре Паралимни.

Современный жилой комплекс всего в 7 минутах от пляжей Каппарис и Новой марины Паралимни, а также в 10 минутах от знаменитого Fig Tree Bay в Протарасе.

💡 Что вас ждет:

3 этажа, всего 16 стильных апартаментов

Просторные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями

Площадь: от 54,5 м² до 85 м² + балконы и крытые террасы до 32 м²

Цены: от €168,000 + НДС

Парковка, бассейн (в отдельных юнитах), крыши-сады, стильная архитектура

Энергоэффективность класса A

Вид на море и городской комфорт

Отличный инвестиционный потенциал и высокий спрос на аренду

🏡 Свободные квартиры:

1 спальня – от €168,000

2 спальни – от €239,000

3 спальни – от €255,000

(Полный прайс в PDF или по запросу)

📍 Локация:

Центр города Паралимни – магазины, супермаркеты, школы

Быстрый доступ к пляжам, ресторанам, Марине

50 минут до аэропорта Ларнаки

📦 Дополнительно:

Резервация — €5000

Сроки завершения — июль 2027

Высококачественная отделка, современные материалы, большие окна и террасы

Условия оплаты – индивидуально

📲 Свяжитесь с нами — поможем выбрать идеальную квартиру для жизни или инвестиций!