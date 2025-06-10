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Жилой комплекс 🏙️ NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ

Каппарис, Кипр
от
$191,928
BTC
2.2829434
ETH
119.6588267
USDT
189 756.0816456
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27198
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Фамагуста
  • Город
    Паралимни
  • Деревня
    Каппарис

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе


📍 Паралимни, Кипр | Завершение строительства: июль 2027

Идеальный проект для жизни, отдыха и инвестиций – Niero City Apartments в самом центре Паралимни.
Современный жилой комплекс всего в 7 минутах от пляжей Каппарис и Новой марины Паралимни, а также в 10 минутах от знаменитого Fig Tree Bay в Протарасе.

💡 Что вас ждет:

  • 3 этажа, всего 16 стильных апартаментов

  • Просторные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями

  • Площадь: от 54,5 м² до 85 м² + балконы и крытые террасы до 32 м²

  • Цены: от €168,000 + НДС

  • Парковка, бассейн (в отдельных юнитах), крыши-сады, стильная архитектура

  • Энергоэффективность класса A

  • Вид на море и городской комфорт

  • Отличный инвестиционный потенциал и высокий спрос на аренду

🏡 Свободные квартиры:

  • 1 спальня – от €168,000

  • 2 спальни – от €239,000

  • 3 спальни – от €255,000
    (Полный прайс в PDF или по запросу)

📍 Локация:

  • Центр города Паралимни – магазины, супермаркеты, школы

  • Быстрый доступ к пляжам, ресторанам, Марине

  • 50 минут до аэропорта Ларнаки

📦 Дополнительно:

  • Резервация — €5000

  • Сроки завершения — июль 2027

  • Высококачественная отделка, современные материалы, большие окна и террасы

  • Условия оплаты – индивидуально

📲 Свяжитесь с нами — поможем выбрать идеальную квартиру для жизни или инвестиций!

Местонахождение на карте

Каппарис, Кипр

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Жилой комплекс 🏙️ NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Каппарис, Кипр
от
$191,928
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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