Жилой комплекс 🏙️ NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ

📍 Паралимни, Кипр | Завершение строительства: июль 2027
Идеальный проект для жизни, отдыха и инвестиций – Niero City Apartments в самом центре Паралимни.
Современный жилой комплекс всего в 7 минутах от пляжей Каппарис и Новой марины Паралимни, а также в 10 минутах от знаменитого Fig Tree Bay в Протарасе.
💡 Что вас ждет:
3 этажа, всего 16 стильных апартаментов
Просторные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями
Площадь: от 54,5 м² до 85 м² + балконы и крытые террасы до 32 м²
Цены: от €168,000 + НДС
Парковка, бассейн (в отдельных юнитах), крыши-сады, стильная архитектура
Энергоэффективность класса A
Вид на море и городской комфорт
Отличный инвестиционный потенциал и высокий спрос на аренду
🏡 Свободные квартиры:
1 спальня – от €168,000
2 спальни – от €239,000
3 спальни – от €255,000
(Полный прайс в PDF или по запросу)
📍 Локация:
Центр города Паралимни – магазины, супермаркеты, школы
Быстрый доступ к пляжам, ресторанам, Марине
50 минут до аэропорта Ларнаки
📦 Дополнительно:
Резервация — €5000
Сроки завершения — июль 2027
Высококачественная отделка, современные материалы, большие окна и террасы
Условия оплаты – индивидуально
📲 Свяжитесь с нами — поможем выбрать идеальную квартиру для жизни или инвестиций!