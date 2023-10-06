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Кипр
Коммерческая
Офисы
Продажа офисных помещений на Кипре
Никосия
37
Лимасол
28
Лимасол
14
Муниципалитет Ознаменования Соседства
12
Ларнака
11
Строволос
11
Пафос
10
Муниципалитет Агиос Афанасиос
9
Сообщество Святого Тихона
7
Kiti
4
Никосия
4
Лакатамия
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141 объект найдено
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Строволос, Кипр
An office in Agios Demetrios. The office is located on the second floor (no.3) and occupies …
Цена по запросу
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Офис
Строволос, Кипр
An office in Agios Demetrios. The office is located on the first floor and occupies the enti…
Цена по запросу
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Офис
Строволос, Кипр
An office in Agios Demetrios. The office is located on the third floor, and it is part of a…
Цена по запросу
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Офис
Ларнака, Кипр
Whole 5th floor, sea view office situated on the top floor of a five storey building.The off…
Цена по запросу
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Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
597 м²
1
Продается целый офис в 5-ти этажном строящемся офисном здании. Имеется 11 парковочных мест. …
€3,00 млн
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Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
605 м²
5
Продается офис с садом на крыше на пятом этаже в строящемся здании. Он расположен рядом с Ли…
€5,30 млн
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Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
67 м²
Проект, тщательно разработанный для профессиональной среды, с выдающейся современной архитек…
€611,000
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Офис
Лимасол, Кипр
305 м²
Продается офис в новом коммерческом здании, расположенном на одной из самых оживленных торго…
€1,80 млн
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Офис
Муниципалитет Като Полемидия, Кипр
An office for sale in a plot of 244 sq.m.It can be used as 3 offices.FeaturesKitchen and WCA…
Цена по запросу
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Офис
Лимасол, Кипр
The property under consideration is comprised of four office units in one floor, primely loc…
Цена по запросу
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Офис
Лимасол, Кипр
Constracted as the cornerstone of a long term vision to redefine Limassol's commercial lands…
Цена по запросу
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Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
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Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
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Офис
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Роскошный офис в Ленопетре, Лимассол.Внутренний крытый 420 кв.мВеранда Открыто 325 кв.мКладо…
Цена по запросу
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Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
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Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
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Офис
Никосия, Кипр
Офисное помещение на целый этаж, расположенное на третьем этаже многофункционального здания …
Цена по запросу
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Офис
Никосия, Кипр
Это касается трех целых этажей с половиной этажей офисных помещений, расположенных в шестиэт…
Цена по запросу
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Офис
Никосия, Кипр
Офис в историческом месте с отличной видимостью на проспекте Ларнакос, расположенном на 1-м …
Цена по запросу
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Офис
Лакатамия, Кипр
Этот цельноэтажный офис расположен в центре города Агиос-Антониос, Никосия, на первом этаже …
Цена по запросу
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Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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