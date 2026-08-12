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Офисы на Кипре

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муниципалитет Пафос
31
муниципалитет Ларнака
19
Паралимни
4
муниципалитет Лимасол
268
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482 объекта найдено
Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Prestigious Office Space in a Landmark Larnaca Location This modern office space is ideally …
$1,21 млн
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Prestigious Office Space in a Landmark Larnaca Location This modern office space is ideally …
$1,32 млн
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Prestigious Office Space in a Landmark Larnaca Location This modern office space is ideally …
$1,24 млн
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Офис 79 м² в Героскипу, Кипр
Офис 79 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Продается отличный офис на стадии планирования в развивающемся районе Героскипу. Этот объект…
$408,002
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Офис 698 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 698 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 698 м²
Премиальная коммерческая недвижимость в Пафосе – редкая возможность для инвестиций и бизнеса…
$3,98 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 3/5
Премиум офисное пространство - современное коммерческое здание на Гриве Дигени, Лимассол Это…
$1,39 млн
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Офис 99 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 99 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 99 м²
Для продажи: Современный внеплановый офис, расположенный на третьем этаже восьмиэтажного зда…
$1,49 млн
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Офис 275 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 275 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 275 м²
Представляем архитектурное чудо в оживленном центре Лимассола. Рядом с оживленным торговым р…
$2,52 млн
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Офис 142 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 142 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 142 м²
Элегантный офис первого этажа в Агиа Зони, Лимассол Расположенное в одном из самых престижны…
$820,423
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Офис 161 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 161 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 161 м²
Коммерческое здание, расположенное в самом сердце нового района Лимассола, Закаки. Популярно…
$3,00 млн
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Офис в Agios Ioannis, Кипр
Офис
Agios Ioannis, Кипр
Этаж 4
A landmark five-storey commercial building with a basement, ideally located in the heart of …
$1,10 млн
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Офис 201 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 201 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 201 м²
Этаж 201
Этот эксклюзивный 8-этажный бизнес-центр класса А находится в одном из самых престижных дело…
$1,52 млн
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Офис в район Лимасол, Кипр
Офис
район Лимасол, Кипр
Этаж 2/4
Office Space – Mesa Geitonia, Limassol This contemporary office development sets a new stan…
$3,05 млн
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Офис 391 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 391 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 391 м²
Здание расположено в Линопетре с легким доступом к автомагистрали и в то же время находится …
$1,95 млн
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Офис 200 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 200 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 200 м²
Офисное пространство доступно на одном из самых оживленных перекрестков Лимассола и в непоср…
$749,009
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 3/5
Premium Office Space – Modern Commercial Building on Griva Digeni, Limassol This office offe…
$1,39 млн
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Офис 87 м² в Строволос, Кипр
Офис 87 м²
Строволос, Кипр
Площадь 87 м²
Офисы для продажи в коммерческом здании, в очень желательном месте в коммерческую жару Стров…
$359,452
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 1
Exclusive Seafront Commercial Space in the Heart of Limassol Type: Business Center City: Li…
$2,39 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Продается офис Prime Seafront - комплекс Kanika Enaerios, Лимассол 🏢Внутренняя площадь: 1072…
$5,46 млн
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2
Офис 102 расположен на 1-м этаже и имеет открытую планировку, включая офисную зону, небольшу…
$131,299
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Офис 163 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 163 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 163 м²
Коммерческое здание, расположенное в самом сердце нового района Лимассола, Закаки. Популярно…
$2,82 млн
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Офис 187 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 187 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 187 м²
Этаж 187
Этот эксклюзивный 8-этажный бизнес-центр класса А находится в одном из самых престижных дело…
$1,42 млн
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Офис 98 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 98 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 98 м²
Откройте для себя фантастическую возможность иметь полностью отремонтированный офис на перво…
$345,549
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Офис 254 м² в Никосия, Кипр
Офис 254 м²
Никосия, Кипр
Площадь 254 м²
Недвижимость касается целого этажа, расположенного на 9-м этаже здания смешанного использова…
$666,963
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Офис 169 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 169 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 169 м²
Новый закрытый комплекс в центре города Ларнака. Комплекс удобно расположен в нескольких мин…
$564,364
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Отремонтированный офис на проспекте Макариос, Лимассол Современный офис первого этажа, полн…
$388,903
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Офис 210 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 210 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 210 м²
Этаж 4
A premium brand-new office for sale in a modern commercial development in the sought-after K…
$1,38 млн
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Офис 290 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 290 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 290 м²
Представляем архитектурное чудо в оживленном центре Лимассола. Рядом с оживленным торговым р…
$2,81 млн
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Офис 64 м² в Героскипу, Кипр
Офис 64 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 64 м²
Современная разработка смешанного использования в районе Героскипу, Пафос. Он состоит из 2 м…
$322,337
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Офис 194 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 194 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 194 м²
Это потрясающее коммерческое развитие в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживлен…
$1,78 млн
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Типы недвижимости на Кипре

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
доходные дома
инвестиционная недвижимость
склады
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