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Земля на Кипре

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3 346 объектов найдено
Участок земли в Агиос Тихонас, Кипр
Участок земли
Агиос Тихонас, Кипр
Исключительный участок жилого дома площадью 850 м2 теперь доступен для продажи в престижной …
$1,50 млн
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Участок земли в Эрими, Кипр
Участок земли
Эрими, Кипр
1/5 доли жилого месторождения в Эрими, Лимассол. Он имеет неправильную форму с ровной поверх…
$362,856
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Участок земли в Кили, Кипр
Участок земли
Кили, Кипр
Жилое поле в Коили, Пафос, расположено примерно в 120 м к северо-западу от начальной школы о…
$88,792
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Участок земли в Аламинос, Кипр
Участок земли
Аламинос, Кипр
3 туристическое поле в деревне Аламинос, в Ларнаке. Поле открывает вид на море. Недвижимость…
$4,61 млн
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Участок земли в Никосия, Кипр
Участок земли
Никосия, Кипр
Жилое поле в Агланции, Никосия. Он имеет неправильную форму с наклонной поверхностью и не им…
$230,627
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Участок земли в муниципалитет Лимасол, Кипр
Участок земли
муниципалитет Лимасол, Кипр
Откройте для себя исключительную возможность в Неаполисе, Лимассол, с участком, идеально рас…
$1,56 млн
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Участок земли в Суни-Занакия, Кипр
Участок земли
Суни-Занакия, Кипр
Огромная земля для продажи в Соуни-Занакия, Лимассол. Он имеет площадь 270 000 кв.м. Впадает…
$23,06 млн
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Участок земли в муниципалитет Лимасол, Кипр
Участок земли
муниципалитет Лимасол, Кипр
Земля для продажи в Закаки, Лимасол. Выпадает в жилую зону с плотностью здания 40% и коэффиц…
$1,90 млн
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Участок земли в Монагрулли, Кипр
Участок земли
Монагрулли, Кипр
Отличная возможность приобрести жилое поле площадью 1 160 м2 в живописной деревне Монагроулл…
$173,363
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Участок земли в Суни-Занакия, Кипр
Участок земли
Суни-Занакия, Кипр
Главный жилой участок в мирном месте Прекрасная возможность приобрести жилой участок площад…
$161,647
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Участок земли в Эпископи, Кипр
Участок земли
Эпископи, Кипр
1/2 доли жилого месторождения в Епископском Лимассоле. Недвижимость идеально расположена ряд…
$460,770
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Участок земли в муниципалитет Пафос, Кипр
Участок земли
муниципалитет Пафос, Кипр
Обзор собственности и описание Расположенный в устоявшемся и тихом жилом районе Мутталлос в …
$288,938
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Участок земли в муниципалитет Пафос, Кипр
Участок земли
муниципалитет Пафос, Кипр
Большой участок для продажи, расположенный в самом сердце Пафоса. Этот участок выпадает в дв…
$6,92 млн
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Участок земли в Суни-Занакия, Кипр
Участок земли
Суни-Занакия, Кипр
Хороший квадратный участок, расположенный в районе Соуни Занакия, теперь доступен. Участок п…
$150,259
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Участок земли в Айя-Напа, Кипр
Участок земли
Айя-Напа, Кипр
1/2 акций в Агиа-Напе в Фамагусте. Он расположен недалеко от всех необходимых услуг и удобст…
$575,962
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Участок земли в Пейя, Кипр
Участок земли
Пейя, Кипр
Откройте для себя выдающуюся инвестиционную возможность с двумя соседними жилыми участками в…
$461,255
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Участок земли в муниципалитет Ларнака, Кипр
Участок земли
муниципалитет Ларнака, Кипр
Жилой участок в привлекательном месте в Chrysopolitissa, в Ларнаке. Недвижимость находится р…
$415,129
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Участок земли в муниципалитет Лимасол, Кипр
Участок земли
муниципалитет Лимасол, Кипр
Редкая возможность приобрести жилой участок площадью 114 м2 в центре Лимассола, предлагаемый…
$317,929
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Участок земли в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Участок земли
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Отличная возможность приобрести жилой участок в востребованном приходе Агиос Атанасиос, в ра…
$334,410
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Участок земли в Гермасойя, Кипр
Участок земли
Гермасойя, Кипр
Коммерческая земля в районе Колумбии Лимассол Эта недвижимость расположена в престижном рай…
$4,99 млн
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Участок земли в Полис, Кипр
Участок земли
Полис, Кипр
Набережная расположена в красивом районе Полиса Хрисоху с его кристально чистой водой и пляж…
$4,90 млн
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Участок земли в Финикария, Кипр
Участок земли
Финикария, Кипр
Жилой участок, расположенный в Финикарии, Лимассол. Участок имеет 1092 квадратных метров зем…
$289,214
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Участок земли в Yeri, Кипр
Участок земли
Yeri, Кипр
Жилой участок, расположенный в Гери, Никосия. Свойство имеет прямоугольную форму и плоскую п…
$326,989
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Участок земли в Ypsonas Municipality, Кипр
Участок земли
Ypsonas Municipality, Кипр
Поле площадью 3 283 кв. м находится в жилой зоне H4 с плотностью 40% и покрытием 25%. Недвиж…
$590,232
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Участок земли в муниципалитет Лимасол, Кипр
Участок земли
муниципалитет Лимасол, Кипр
Exceptional Golf & Lifestyle Community in West Limassol Welcome to one of the most ambiti…
$601,641
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Участок земли в Тала, Кипр
Участок земли
Тала, Кипр
Жилая земля для продажи - 1000 м2 Участок с панорамными видами в Тале, Пафос Основной участ…
$285,432
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Участок земли в Агиос - Георгиос, Кипр
Участок земли
Агиос - Георгиос, Кипр
Жилой участок на продажу - Агиос Георгиос, Лимассол Главный жилой участок, расположенный в A…
$588,910
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Участок земли в Анарита, Кипр
Участок земли
Анарита, Кипр
Продается жилая земля в общине Анарита в Пафосе. Земля попадает в жилую зону H5a с плотность…
$681,127
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Участок земли в Полис, Кипр
Участок земли
Полис, Кипр
Набережная расположена в 1,4 км от прекрасной пристани Латчи, с магазинами, кафе и местными …
$4,25 млн
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Участок земли в Скарину, Кипр
Участок земли
Скарину, Кипр
Жилой участок площадью 1600 м2 в деревне Скариноу, район Ларнака. Участок расположен недалек…
$171,259
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