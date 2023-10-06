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Земельные участки на Кипре

472 объекта найдено
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1035 кв.м. В Лимассоле
€1,19 млн
Земельные участки 1 комната в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1035 кв.м. В Лимассоле
€1,19 млн
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Площадь 545 м²
Участок под застройку на продажу в Никосии, столице Кипра. Участок находится  недалеко от вс…
€170,850
Земельные участки 1 комната в Фамагуста, Кипр
Земельные участки 1 комната
Фамагуста, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 492 кв.м. В Айя-Напе
€70,000
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Engomi Plots No. 36 - это строительный участок для продажи в Никосии, столице Кипра. Участок…
€175,000
Земельные участки в Строволос, Кипр
Земельные участки
Строволос, Кипр
Площадь 299 м²
Представляем единственную в своем роде коммерческую недвижимость, расположенную в самом серд…
€2,50 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы
€1,01 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Ayios Tychonas, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы
€1,01 млн
Земельные участки в Тала, Кипр
Земельные участки
Тала, Кипр
Площадь 114 м²
Откройте для себя замечательную возможность приобрести признанный ресторан, расположенный в …
€485,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 528 кв.м. В Никосии
€164,900
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 528 кв.м. В Никосии
€164,900
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 528 кв.м. В Никосии
€164,900
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 528 кв.м. В Никосии
€164,900
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 524 кв.м. В Никосии
€164,050
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 622 кв.м. В Лимассоле
€395,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 3986 кв.м. В Лимассоле
€735,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 5790 кв.м. В Лимассоле
€1,73 млн
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 896 кв.м. В Лимассоле
€1,09 млн
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1004 кв.м. В Лимассоле
€395,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле
€890,000
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 896 кв.м. В Лимассоле
€1,09 млн
Земельные участки 1 комната в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 622 кв.м. В Лимассоле
€395,000
Земельные участки 1 комната в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5790 кв.м. В Лимассоле
€1,73 млн
Земельные участки 1 комната в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3986 кв.м. В Лимассоле
€735,000
Земельные участки 1 комната в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле
€890,000
Земельные участки 1 комната в Мони, Кипр
Земельные участки 1 комната
Мони, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2936 кв.м. В Лимассоле
€145,000
Земельные участки 1 комната в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1004 кв.м. В Лимассоле
€395,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 611 кв.м. В Лимассоле
€490,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 762 кв.м. В Лимассоле
€460,000
Земельные участки в Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 752 кв.м. В Лимассоле
€315,000
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