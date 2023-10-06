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Кипр
Земельные участки
Земельные участки на Кипре
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472 объекта найдено
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1035 кв.м. В Лимассоле
€1,19 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 1035 кв.м. В Лимассоле
€1,19 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Никосия, Кипр
545 м²
Участок под застройку на продажу в Никосии, столице Кипра. Участок находится недалеко от вс…
€170,850
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Земельные участки 1 комната
Фамагуста, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 492 кв.м. В Айя-Напе
€70,000
Рекомендовать
Земельные участки
Никосия, Кипр
Engomi Plots No. 36 - это строительный участок для продажи в Никосии, столице Кипра. Участок…
€175,000
Рекомендовать
Земельные участки
Строволос, Кипр
299 м²
Представляем единственную в своем роде коммерческую недвижимость, расположенную в самом серд…
€2,50 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы
€1,01 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Ayios Tychonas, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы
€1,01 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Тала, Кипр
114 м²
Откройте для себя замечательную возможность приобрести признанный ресторан, расположенный в …
€485,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 528 кв.м. В Никосии
€164,900
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 528 кв.м. В Никосии
€164,900
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 528 кв.м. В Никосии
€164,900
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 528 кв.м. В Никосии
€164,900
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 524 кв.м. В Никосии
€164,050
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 622 кв.м. В Лимассоле
€395,000
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 3986 кв.м. В Лимассоле
€735,000
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 5790 кв.м. В Лимассоле
€1,73 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 896 кв.м. В Лимассоле
€1,09 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1004 кв.м. В Лимассоле
€395,000
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле
€890,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 896 кв.м. В Лимассоле
€1,09 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 622 кв.м. В Лимассоле
€395,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 5790 кв.м. В Лимассоле
€1,73 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 3986 кв.м. В Лимассоле
€735,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле
€890,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Мони, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 2936 кв.м. В Лимассоле
€145,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 1004 кв.м. В Лимассоле
€395,000
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 611 кв.м. В Лимассоле
€490,000
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 762 кв.м. В Лимассоле
€460,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 752 кв.м. В Лимассоле
€315,000
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