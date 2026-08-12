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Коммерческая недвижимость на Кипре

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муниципалитет Пафос
104
муниципалитет Ларнака
48
Пейя
5
Айя-Напа
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1 292 объекта найдено
Коммерческое помещение 225 м² в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение 225 м²
Гермасойя, Кипр
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 225 м²
Жилой дом в Germasogeia, Лимассол. Многоквартирная инвестиционная недвижимость на участке пл…
$2,02 млн
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Готовый бизнес 1 570 м² в район Лимасол, Кипр
Готовый бизнес 1 570 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 1 570 м²
Раздерем подробно проект NEON Limassol Для получения подробной информации о других проект…
$6,78 млн
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Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
The Nicolaides Complex is perfectly situated in the center of Larnaca, right in the heart of…
$254,017
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Prestigious Office Space in a Landmark Larnaca Location This modern office space is ideally …
$1,21 млн
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Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
The Nicolaides Complex is perfectly situated in the center of Larnaca, right in the heart of…
$138,555
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Prestigious Office Space in a Landmark Larnaca Location This modern office space is ideally …
$1,32 млн
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Другое 284 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Другое 284 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Представляя исключительный, полностью арендованный многоквартирный жилой актив, расположенны…
$1,10 млн
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Другое 216 м² в Героскипу, Кипр
Другое 216 м²
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 216 м²
Исключительная, высокодоходная инвестиционная возможность в самом сердце Героскипу. Этот сов…
$726,476
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Склад 826 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Склад 826 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 826 м²
Индустриальная инвестиционная возможность в Индустриальной усадьбе Ипсонас — двух смежных ск…
$1,62 млн
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Prestigious Office Space in a Landmark Larnaca Location This modern office space is ideally …
$1,24 млн
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Коммерческое помещение 830 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение 830 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 830 м²
Количество этажей 3
Этот роскошный 3-этажный жилой дом состоит всего из шести просторных 2-комнатных квартир, ка…
$2,66 млн
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Офис 79 м² в Героскипу, Кипр
Офис 79 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Продается отличный офис на стадии планирования в развивающемся районе Героскипу. Этот объект…
$408,002
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Магазин 34 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 34 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Этот проект представляет собой современное развитие в центре города Пафос, предлагающее прос…
$604,138
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Склад 1 615 м² в Trimithousa, Кипр
Склад 1 615 м²
Trimithousa, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 615 м²
Промышленное подразделение в Тремитузе. Блок состоит из первого этажа, мезонина и первого эт…
$1,11 млн
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Коммерческое помещение в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение
Гермасойя, Кипр
Продается уникальная многофункциональная недвижимость в самом сердце Гермасоеи, сочетающая в…
$256,236
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Коммерческое помещение 566 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение 566 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 566 м²
Современное и роскошное офисное здание в самом сердце Лимассола, рядом со всеми удобствами (…
$3,31 млн
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Офис 698 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 698 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 698 м²
Премиальная коммерческая недвижимость в Пафосе – редкая возможность для инвестиций и бизнеса…
$3,98 млн
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Коммерческое помещение 932 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Коммерческое помещение 932 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 932 м²
Это угловое коммерческое здание в центре Ларнаки, Прайм Локацион. Он состоит из цеха на перв…
$3,54 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 3/5
Премиум офисное пространство - современное коммерческое здание на Гриве Дигени, Лимассол Это…
$1,39 млн
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Офис 99 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 99 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 99 м²
Для продажи: Современный внеплановый офис, расположенный на третьем этаже восьмиэтажного зда…
$1,49 млн
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Офис 275 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 275 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 275 м²
Представляем архитектурное чудо в оживленном центре Лимассола. Рядом с оживленным торговым р…
$2,52 млн
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Инвестиционная 815 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 815 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 815 м²
Здание состоит из первого этажа плюс два этажа и подвал. Есть возможность построить еще один…
$2,95 млн
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Офис 142 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 142 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 142 м²
Элегантный офис первого этажа в Агиа Зони, Лимассол Расположенное в одном из самых престижны…
$820,423
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Магазин 300 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 300 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 300 м²
Откройте для себя исключительные возможности для бизнеса в одном из самых ярких коммерческих…
$1,42 млн
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Офис 161 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 161 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 161 м²
Коммерческое здание, расположенное в самом сердце нового района Лимассола, Закаки. Популярно…
$3,00 млн
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Магазин в Палодея, Кипр
Магазин
Палодея, Кипр
Количество этажей 2
Коммерческий магазин - Prime Retail Space в Палодии (блоки A & B) Этот коммерческий магазин …
$371,670
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Офис в Agios Ioannis, Кипр
Офис
Agios Ioannis, Кипр
Этаж 4
A landmark five-storey commercial building with a basement, ideally located in the heart of …
$1,10 млн
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Коммерческое помещение 356 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение 356 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 356 м²
Офисная башня расположена в центре, с быстрым доступом к шоссе и в 1 минуте езды от моря. Пр…
$2,82 млн
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Коммерческое помещение 1 382 м² в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение 1 382 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 1 382 м²
Новый ориентир для современных рабочих пространств, это поразительное коммерческое развитие …
$9,58 млн
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Инвестиционная в Полис, Кипр
Инвестиционная
Полис, Кипр
Это проектное предложение с гарантированным разрешением на строительство 43 превосходных объ…
$1,59 млн
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Типы недвижимости на Кипре

рестораны
отели
офисы
доходные дома
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
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