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Коттеджи на Кипре

Никосия
27
Лимасол
26
Сообщество Мандрия
19
Строволос
13
Лимасол
9
Ларнака
8
Никосия
8
Dali
4
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260 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с furnishings в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 спальни с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 246 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€2,20 млн
Коттедж 3 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Коттедж 3 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, …
€800,000
Коттедж 4 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Коттедж 4 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 223 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спал…
€925,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Ларнака, Кипр
Коттедж 5 спален с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€440,000
Коттедж 1 комната в Никосия, Кипр
Коттедж 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 48 кв.м в центральной Греции
€110,000
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ypsonas, Кипр
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ypsonas, Кипр
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. …
€492,200
Коттедж 3 комнаты с видом на горы в Фоиникария, Кипр
Коттедж 3 комнаты с видом на горы
Фоиникария, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы.О…
€428,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Лакатамия, Кипр
Коттедж 1 комната с furnishings
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 345 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€530,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€347,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€341,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€341,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€347,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€286,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Ларнака, Кипр
Коттедж 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Представляем Твоему вниманию уникальный элитный проект который расположен на склоне горы " С…
€167,990
Коттедж 4 комнаты с furnishings в Пиргос, Кипр
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 145 кв.м В Лимассоле. У объекта есть камин. Недвижимост…
€475,000
Коттедж 3 комнаты с бассейном, с furnishings в Писсури, Кипр
Коттедж 3 комнаты с бассейном, с furnishings
Писсури, Кипр
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью.…
€600,000

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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