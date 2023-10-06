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Коттеджи на Кипре
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Лимасол
26
Сообщество Мандрия
19
Строволос
13
Лимасол
9
Ларнака
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4
SOUNI-ZANAKIA
3
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260 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни с furnishings
Лимасол, Кипр
5
2
246 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 246 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€2,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
4
2
202 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, …
€800,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
5
4
223 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 223 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спал…
€925,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с furnishings
Ларнака, Кипр
6
3
290 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€440,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната
Никосия, Кипр
1
48 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 48 кв.м в центральной Греции
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ypsonas, Кипр
4
165 м²
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. …
€492,200
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с видом на горы
Фоиникария, Кипр
3
142 м²
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы.О…
€428,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Лакатамия, Кипр
1
345 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 345 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€530,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
142 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
154 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€347,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
154 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€341,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
154 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€341,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
154 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€347,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
142 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
142 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
137 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
137 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
142 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
142 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
142 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
142 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
142 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
142 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
2
135 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€286,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
137 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
137 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
142 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Ларнака, Кипр
2
1
63 м²
Представляем Твоему вниманию уникальный элитный проект который расположен на склоне горы " С…
€167,990
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Коттедж 4 комнаты с furnishings
Пиргос, Кипр
4
145 м²
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 145 кв.м В Лимассоле. У объекта есть камин. Недвижимост…
€475,000
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Коттедж 3 комнаты с бассейном, с furnishings
Писсури, Кипр
3
150 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью.…
€600,000
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