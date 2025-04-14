Вилла м отелем Elysium, Astra 12 предлагает 1

Расположенный рядом с Гробницами Королей и элитны и 2-спальные апартаменты с отделкой премиум-класса и видом на море с 3-го этажа. Экономия 19% НДС за счет реконструкции здания делает этот проект уникальной инвестицией.

Ключевые преимущества: отличное местоположение, завершение строительства в сентябре 2025 года и полное управление арендой для получения дохода без лишних хлопот.

Обеспечьте свое будущее с Astra 12 - разумный выбор для инвесторов!

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