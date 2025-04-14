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  3. Вилла м отелем Elysium, Astra 12 предлагает 1

Вилла м отелем Elysium, Astra 12 предлагает 1

район Пафос, Кипр
от
$463,583
от
$6,523/м²
BTC
5.5142300
ETH
289.0243696
USDT
458 337.5368903
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
Вилла м отелем Elysium, Astra 12 предлагает 1
1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26211
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Расположенный рядом с Гробницами Королей и элитны и 2-спальные апартаменты с отделкой премиум-класса и видом на море с 3-го этажа. Экономия 19% НДС за счет реконструкции здания делает этот проект уникальной инвестицией.

Ключевые преимущества: отличное местоположение, завершение строительства в сентябре 2025 года и полное управление арендой для получения дохода без лишних хлопот.

Обеспечьте свое будущее с Astra 12 - разумный выбор для инвесторов!

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Местонахождение на карте

район Пафос, Кипр

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район Пафос, Кипр
от
$463,583
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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