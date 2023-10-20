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Продажа новостроек в Лакатамия

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр
Паттайя, Таиланд
от
€656,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом. Возможно строительство бассейна. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет. Второй этаж: четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, три спальни имеют общую ванную комнату). Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Никосии, рядом со стадионом ГСП, автомагистралью и всего в 15 минутах от центра города.
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