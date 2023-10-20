Паттайя, Таиланд

от €656,000

Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом. Возможно строительство бассейна. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет. Второй этаж: четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, три спальни имеют общую ванную комнату). Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Никосии, рядом со стадионом ГСП, автомагистралью и всего в 15 минутах от центра города.