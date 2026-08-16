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Недвижимость от застройщика в Лакатамии, Кипр

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Резиденция Epoque
Резиденция Epoque
Резиденция Epoque
Резиденция Epoque
Резиденция Epoque
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Резиденция Epoque
Лакатамия, Кипр
от
$305,398
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
2 объекта недвижимости 2
Продается 12 вилл в Epoque Residences в Лакатамии, НикосияEpoque Residences - это современный жилой комплекс, расположенный в тихом районе Лакатамии, сочетающий элегантный дизайн с повседневным комфортом. Проект состоит из просторных 3- и 4-комнатных домов, которые сочетают в себе современну…
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