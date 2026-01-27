  1. Realting.com
Квартира в новостройке Oculus - 2 Bedroom

муниципалитет Пафос, Кипр
$392,760
ID: 33312
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

TOP DEVELOPER - 22 units total (studio, 1-bed, 2-bed). 2 blocks. Reception, fitness centre, kids playground, landscaped gardens, 80m² pool. 10-min walk to sea, Pafos harbour. Most popular area for short-term rentals. Includes: A/C, intercom, security, storage

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

Квартира в новостройке Oculus - 2 Bedroom
муниципалитет Пафос, Кипр
$392,760
Другие комплексы
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Героскипу, Кипр
от
$218,306
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 53–156 м²
16 объектов недвижимости 16
🏡 Cypress Park — это уникальный комплекс с 104 апартаментами площадью от 50 м² до 122 м² с 1–3 спальнями, расположенный в красивом прибрежном районе Героскипу, Пафос. Идеальное сочетание современного дизайна, энергоэффективных решений класса A и богатой инфраструктуры обеспечивает высочайший…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0 – 63.0
226,135 – 267,791
Квартира 2 комнаты
94.5 – 99.5
392,760 – 428,466
Квартира 3 комнаты
153.0 – 155.5
523,680 – 547,484
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$265,000
Площадь 69–100 м²
2 объекта недвижимости 2
Germasogeia View 2 — это современный жилой комплекс в престижном районе Гермасойя, Лимассол. Трёхэтажное здание включает всего 8 стильных апартаментов: 5 однокомнатных и 3 двухкомнатных, каждая квартира располагает крытой верандой. Особенностью пентхауса на третьем этаже является просторная …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
69.0
265,000
Квартира 2 комнаты
100.0
375,000
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Каппарис, Кипр
от
$233,768
Площадь 90–137 м²
2 объекта недвижимости 2
Nour Residences — это современный жилой комплекс в самом центре Паралимни, всего в 600 м от городской площади и в 3,2 км от пляжей. Просторные апартаменты с 2–3 спальнями, высококачественная отделка, закрытая территория и шаговая доступность до магазинов, школ и ресторанов. Идеально для комф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
89.8
238,037
Квартира 3 комнаты
136.7
297,546
Ассоциация
BitProperty
Актуальные новости на Кипре
Жизнь на Кипре: плюсы, минусы и неочевидные нюансы
27.01.2026
Жизнь на Кипре: плюсы, минусы и неочевидные нюансы
Как получить ПМЖ Кипра через покупку недвижимости
08.01.2026
Как получить ПМЖ Кипра через покупку недвижимости
Почему стоит купить квартиру в Luma Genesis, Пафос — обзор проекта и рынка недвижимости
22.09.2025
Почему стоит купить квартиру в Luma Genesis, Пафос — обзор проекта и рынка недвижимости
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Показать все публикации