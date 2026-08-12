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Жилая недвижимость на Кипре

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28 328 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
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Дом 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 570 м²
Расположенный в эксклюзивном холмистом районе Агиос-Тихонас, этот комплекс роскошных вилл за…
$4,73 млн
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
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Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 4/4
Редкая возможность приобрести совершенно новый пентхаус всего в 300 метрах от набережной в о…
$802,464
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John Taylor Cyprus
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Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
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Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Этаж 17/37
Возвышаясь над сверкающим Средиземным морем, эта изысканная резиденция с тремя спальнями воп…
$3,57 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
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Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Этаж 17/27
Насладитесь исключительным образом жизни на берегу моря в этой эксклюзивной квартире с тремя…
$2,07 млн
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John Taylor Cyprus
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Квартира 2 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
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Квартира 2 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Насладитесь элегантной жизнью на побережье в этой современной квартире с двумя спальнями, ид…
$669,682
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Дом 4 комнаты в Суни-Занакия, Кипр
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Дом 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 217 м²
Откройте для себя новый образ жизни на холмах Суни, всего в 25 минутах езды от Лимассола. Эт…
$807,082
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Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
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Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Квартира 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
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Квартира 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 151 м²
Этаж 3/4
Этот современный пентхаус, расположенный на престижных холмах Агиос-Афанасиос, сочетает в се…
$2,63 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
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Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Этаж 3/3
Возможности приобрести недавно построенный пентхаус в Гермасогее становятся всё более ограни…
$1,14 млн
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Дом 6 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
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Дом 6 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 366 м²
6-Bedroom Villa in Agios Tychonas This six-bedroom villa is a statement of grandeur, exclusi…
$1,94 млн
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MYSPACE
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
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Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Этаж 2
Этот элегантный пентхаус расположен всего в 200 метрах от побережья Средиземного моря в комп…
$681,228
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
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Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Этаж 4/4
Эта элегантная квартира на стадии строительства, расположенная в самом сердце Меса-Гейтонии,…
$1,18 млн
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Квартира 3 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
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Квартира 3 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Этаж 1/5
Насладитесь элегантной жизнью на побережье в этой современной квартире с 3 спальнями, идеаль…
$883,287
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Вилла 4 комнаты в Перволия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Полностью отремонтированный 3-комнатный отдельно стоящий дом в комплексе Seafront с частным …
$376,600
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Частный продавец
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Квартира 1 спальня в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 1 спальня
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
1-Bedroom Apartment in a Prestigious New Residential Community Discover contemporary living …
$349,037
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2
Современная 1-комнатная квартира на 2-м этаже современного жилого комплекса в востребованном…
$297,893
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
2 Bedroom Apartment – Brand-New Development in Universal This brand-new residential develop…
$518,104
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1
Modern Apartment in Agios Athanasios, Limassol Experience refined contemporary living in th…
$529,885
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Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 066 м²
Роскошная 5-комнатная вилла в Venus Rock, Куклия, Пафос Расположенный в престижном Venus Ro…
$4,56 млн
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
Современная 1-комнатная квартира на 2-м этаже современного жилого комплекса в востребованном…
$317,522
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Традиционный каменный дом площадью 663 м2 и потенциалом развития в Гермасогее, Лимассол. Пе…
$1,71 млн
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Дом 5 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Просторный отдельно стоящий дом в востребованном районе Петру Кай Павлу (Цирио) Лимассола, р…
$1,38 млн
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Квартира в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира
муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческий участок развития в Капсалосе, недалеко от центра и всех удобств. Участок находи…
$1,10 млн
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Современное закрытое сообщество, расположенное в популярном районе в Агиос Атанасиос, обеспе…
$784,133
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1
Современная 1-комнатная квартира (В101) на 1-м этаже Блока В по проекту — современный жилой …
$449,250
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Квартира 1 спальня в Асоматос, Кипр
Квартира 1 спальня
Асоматос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Этаж 69
golfside — это жилой комплекс с атмосферой курорта, где комфорт и уединение сочетаются с акт…
$321,387
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Квартира 3 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 3 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 2
3-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$878,370
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Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Современное закрытое сообщество, расположенное в популярном районе в Агиос Атанасиос, обеспе…
$1,33 млн
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/5
В самом сердце оживленного центра Пафоса возвышается современный пятиэтажный жилой комплекс,…
$663,909
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Современное закрытое сообщество, расположенное в популярном районе в Агиос Атанасиос, обеспе…
$801,430
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Типы недвижимости на Кипре

квартиры
дома

Параметры недвижимости на Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Кипр — это островное государство в Средиземном море. Мягкий климат и богатое культурное наследие привлекают не только туристов, но и тех, кто ищет жилье в комфорте.

Преимущества покупки жилой недвижимости на Кипре

Главным преимуществом острова является климат. На Кипре более 300 солнечных дней в году, а Средиземное море обеспечивает высокую влажность, с которой легче переносится жаркое лето. Зимы теплые — температура редко падает ниже 15 градусов.

Преимущества покупки жилья на Кипре:

  • Безопасность. Власти Кипра уделяют огромное внимание борьбе с преступностью и обеспечению безопасности, так как это важные факторы привлечения туристов.
  • Налоговые льготы. Кипр предоставляет привлекательные налоговые условия для владельцев кипрской недвижимости, включая отсутствие налога на наследство.
  • Возможность получения ПМЖ. Для получения кипрского вида на жительство достаточно купить недвижимость на Кипре стоимостью от $300,000.
  • Стабильный доход с аренды. На курортном острове арендная недвижимость редко простаивает. То же касается и городов вдали от побережья — там арендное жилье пользуется спросом у трудовых мигрантов.

Ключевые особенности покупки недвижимости на Кипре

Чтобы купить жилье на Кипре, иностранным гражданам необходимо получить специальное разрешение от Совета министров Республики Кипр. Более того, такое разрешение требуется оформлять и для дальнейших покупок объектов. 

Особенности местного рынка:

  • Налоги и сборы. При покупке вторичной недвижимости уплачивается налог на переход права собственности в размере от 3 до 8% в зависимости от стоимости объекта. Для новостроек применяется НДС от 5 до 19%. Также взимается гербовый сбор до 0,2% от стоимости недвижимости.
  • Процесс покупки. Стандартная процедура включает выбор объекта, подписание предварительного договора с внесением задатка, получение разрешения на покупку, подписание основного договора и регистрацию права собственности в Земельном департаменте.

Стоимость жилой недвижимости на Кипре

Стоимость недвижимости на Кипре варьируется в зависимости от региона и типа жилья. Например, в столице Кипра Никосии средняя стоимость квартиры в центре составляет €2000–€4000 за кв. м, виллы — €3000–€5500 за кв. м. Это самые высокие показатели на острове, причем они остаются таковыми несмотря на то, что Никосия находится в центре острова и не имеет береговой линии.

Другие города:

  • Ларнака. Второй по величине город. Квартиры в центре стоят €2000–€2500 за кв. м, виллы — €2500–€3500 за кв. м.
  • Лимассол. Крупный портовый город. Средняя цена квартиры в центре Лимассола — €1700–€2100 € за кв.м, виллы — €1900–€2500 за кв. м.
  • Пафос. Квартиры в центре Пафоса оцениваются в €1600–€1900 за кв. м, виллы — €1800–€2300 за кв. м.

Вторичная недвижимость на Кипре, как правило, стоит на 10–30% дешевле, чем на первичном рынке. Однако на статистику сильно влияют объекты с низкой стоимостью в полуразрушенных поселениях в центре острова, до которых трудно добраться.

Популярные города и районы Кипра для покупки недвижимости иностранцами

Популярность городов Кипра у иностранцев варьируется от назначения объекта. Если речь идет о покупке недвижимости для сдачи в аренду, то наибольшим спросом пользуются:

  • Лимассол (Limassol). Город является бизнес-центром Кипра. Тут расположено больше банков и международных компаний, чем в столице. Элитные новостройки и небоскребы, как, например, Trilogy, One Tower, Del Mar, составляют основу местного рынка недвижимости.
  • Пафос (Paphos). Пафос делится на две части — старую и новую. Исторический город – это археологические достопримечательности (объект ЮНЕСКО), отражающие многовековую историю острова. Продажа жилой недвижимости на Кипре в Пафосе осуществляется в новой части и пользуется спросом у европейских пенсионеров, молодых семей и инвесторов.
  • Ларнака (Larnaca). В городе более доступные цены, которые привлекают представителей среднего класса и молодые семьи.
  • Айя-Напа и Протарас. Курортные города, нацеленные на туристов. Подходит для инвесторов в сезонную арендную недвижимость и для молодых людей, которые любят ночную жизнь. Стоимость апартаментов за ночь возле главных пляжей — Nissi Beach, Fig Tree Bay, Konnos Bay — может достигать €300–€500 за ночь.
  • Никосия (Nicosia). Столица и деловой центр подходит для бизнесменов и инвесторов в офисную недвижимость. Выбор недвижимости велик и включает апартаменты в центре, офисы и коммерческую недвижимость.

Полезные материалы по покупке жилья на Кипре

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Сравнение цен на недвижимость в городах Кипра: где выгоднее покупать в 2025
Гайд по покупке недвижимости на Кипре
Гайд по покупке недвижимости на Кипре
Гайд по налогам на недвижимость на Кипре
Гайд по налогам на недвижимость на Кипре
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Часто задаваемые вопросы по недвижимости Кипра

Во сколько в среднем оценивается недвижимость на Кипре?

Стоимость жилья на Кипре зависит от расположения объекта. Больше всего за кв. метр просят в популярных курортах Лимасоле и Ларнаке - около 2500-3000 евро. В остальных городах продажа недвижимости на Кипре ведется в пределах 1500-2000 евро за квадрат.
Загородные виллы и апартаменты в элитных ЖК могут оцениваться дороже рынка. Их кв. метр стоит в среднем 4000-6000 евро.

Какие кипрские районы наиболее привлекательны для приобретения жилья?

Если недвижимость на Кипре покупается с целью получения пассивного дохода, стоит рассмотреть Лимасол и Ларнаку. На этих курортах в течение всего купального сезона можно выгодно сдавать жилье в аренду туристам.
Для постоянного проживания подходит столица страны - Никосия. Здесь хорошо развита инфраструктура, есть много рабочих мест.

Существуют ли ограничения или специальные условия для иностранцев при покупке кипрской недвижимости?

Покупатели из государств, не входящих в ЕС, могут приобретать на Кипре только один объект (дом, квартиру или участок). Его площадь не должна превышать 4 тыс. кв. метров.
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