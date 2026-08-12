Кипр — это островное государство в Средиземном море. Мягкий климат и богатое культурное наследие привлекают не только туристов, но и тех, кто ищет жилье в комфорте.
Преимущества покупки жилой недвижимости на Кипре
Главным преимуществом острова является климат. На Кипре более 300 солнечных дней в году, а Средиземное море обеспечивает высокую влажность, с которой легче переносится жаркое лето. Зимы теплые — температура редко падает ниже 15 градусов.
Преимущества покупки жилья на Кипре:
- Безопасность. Власти Кипра уделяют огромное внимание борьбе с преступностью и обеспечению безопасности, так как это важные факторы привлечения туристов.
- Налоговые льготы. Кипр предоставляет привлекательные налоговые условия для владельцев кипрской недвижимости, включая отсутствие налога на наследство.
- Возможность получения ПМЖ. Для получения кипрского вида на жительство достаточно купить недвижимость на Кипре стоимостью от $300,000.
- Стабильный доход с аренды. На курортном острове арендная недвижимость редко простаивает. То же касается и городов вдали от побережья — там арендное жилье пользуется спросом у трудовых мигрантов.
Ключевые особенности покупки недвижимости на Кипре
Чтобы купить жилье на Кипре, иностранным гражданам необходимо получить специальное разрешение от Совета министров Республики Кипр. Более того, такое разрешение требуется оформлять и для дальнейших покупок объектов.
Особенности местного рынка:
- Налоги и сборы. При покупке вторичной недвижимости уплачивается налог на переход права собственности в размере от 3 до 8% в зависимости от стоимости объекта. Для новостроек применяется НДС от 5 до 19%. Также взимается гербовый сбор до 0,2% от стоимости недвижимости.
- Процесс покупки. Стандартная процедура включает выбор объекта, подписание предварительного договора с внесением задатка, получение разрешения на покупку, подписание основного договора и регистрацию права собственности в Земельном департаменте.
Стоимость жилой недвижимости на Кипре
Стоимость недвижимости на Кипре варьируется в зависимости от региона и типа жилья. Например, в столице Кипра Никосии средняя стоимость квартиры в центре составляет €2000–€4000 за кв. м, виллы — €3000–€5500 за кв. м. Это самые высокие показатели на острове, причем они остаются таковыми несмотря на то, что Никосия находится в центре острова и не имеет береговой линии.
Другие города:
- Ларнака. Второй по величине город. Квартиры в центре стоят €2000–€2500 за кв. м, виллы — €2500–€3500 за кв. м.
- Лимассол. Крупный портовый город. Средняя цена квартиры в центре Лимассола — €1700–€2100 € за кв.м, виллы — €1900–€2500 за кв. м.
- Пафос. Квартиры в центре Пафоса оцениваются в €1600–€1900 за кв. м, виллы — €1800–€2300 за кв. м.
Вторичная недвижимость на Кипре, как правило, стоит на 10–30% дешевле, чем на первичном рынке. Однако на статистику сильно влияют объекты с низкой стоимостью в полуразрушенных поселениях в центре острова, до которых трудно добраться.
Популярные города и районы Кипра для покупки недвижимости иностранцами
Популярность городов Кипра у иностранцев варьируется от назначения объекта. Если речь идет о покупке недвижимости для сдачи в аренду, то наибольшим спросом пользуются:
- Лимассол (Limassol). Город является бизнес-центром Кипра. Тут расположено больше банков и международных компаний, чем в столице. Элитные новостройки и небоскребы, как, например, Trilogy, One Tower, Del Mar, составляют основу местного рынка недвижимости.
- Пафос (Paphos). Пафос делится на две части — старую и новую. Исторический город – это археологические достопримечательности (объект ЮНЕСКО), отражающие многовековую историю острова. Продажа жилой недвижимости на Кипре в Пафосе осуществляется в новой части и пользуется спросом у европейских пенсионеров, молодых семей и инвесторов.
- Ларнака (Larnaca). В городе более доступные цены, которые привлекают представителей среднего класса и молодые семьи.
- Айя-Напа и Протарас. Курортные города, нацеленные на туристов. Подходит для инвесторов в сезонную арендную недвижимость и для молодых людей, которые любят ночную жизнь. Стоимость апартаментов за ночь возле главных пляжей — Nissi Beach, Fig Tree Bay, Konnos Bay — может достигать €300–€500 за ночь.
- Никосия (Nicosia). Столица и деловой центр подходит для бизнесменов и инвесторов в офисную недвижимость. Выбор недвижимости велик и включает апартаменты в центре, офисы и коммерческую недвижимость.