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Жильё на Кипре

Сообщество Хлорака
35
Chloraka
33
Гермасойя
31
Протарас
30
Церковное Сообщество
29
Сообщество Муттаякас
28
Dali
21
koinoteta pyrgou lemesou
15
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5 726 объектов найдено
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Кипр
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Продам квартиру студию общей площадью 48 кв м на ground floor в комплексе бизнес класса на С…
€129,306
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Пафос, Кипр
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Представьте себе идеальный уголок райя, где солнечное воплощение роскоши и природная красота…
€359,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Дом 4 спальни в Empa, Кипр
Дом 4 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 4
Площадь 159 м²
Отдельная вилла с 4 спальнями, изящно расположенная в очаровательной деревне Тремитуса. Этот…
€355,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Квартира с 2 спальнями и панорамным видом на море, расположенная в Пантее, в очень небольшом…
€340,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 116 м²
Этаж 3
Премиальная квартира рядом с морем со своим бассейном и уличным душем. Частная территория со…
€750,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Этаж 3
Продается 2-комнатная квартира в районе Агиос Афанасиос, всего в нескольких минутах от моря.…
€445,000
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
The new residential project is nestled in the charming village of Tala, an upscale suburb ju…
€855,000
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
The new residential project is nestled in the charming village of Tala, an upscale suburb ju…
€810,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€750,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€725,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€630,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€545,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€525,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€535,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€455,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€450,000
Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
The new residential complex consisting of 9 modern apartments is located in a secluded and q…
€429,183
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€430,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€380,000
Квартира 3 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Откройте для себя эксклюзивный и роскошный закрытый проект, расположенный в спокойном и разв…
€270,000
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Откройте для себя эксклюзивный и роскошный закрытый проект, расположенный в спокойном и разв…
€265,000
Квартира 3 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Welcome to a stunning new project in the Larnaca area, where luxury and comfort await you. S…
€235,000
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Welcome to a stunning new project in the Larnaca area, where luxury and comfort await you. S…
€230,000
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Откройте для себя эксклюзивный и роскошный закрытый проект, расположенный в спокойном и разв…
€235,000
Квартира 3 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Welcome to a stunning new project in the Larnaca area, where luxury and comfort await you. S…
€225,000
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Откройте для себя эксклюзивный и роскошный закрытый проект, расположенный в спокойном и разв…
€212,000
Квартира 1 спальня в Пейя, Кипр
Квартира 1 спальня
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
The new residential complex consisting of 9 modern apartments is located in a secluded and q…
€187,334
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Welcome to a stunning new project in the Larnaca area, where luxury and comfort await you. S…
€188,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000

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