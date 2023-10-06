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Кипр
Жилая
Жильё на Кипре
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koinoteta pyrgou lemesou
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koinoteta mones lemesou
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5 726 объектов найдено
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Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
48 м²
1/2
Продам квартиру студию общей площадью 48 кв м на ground floor в комплексе бизнес класса на С…
€129,306
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Пафос, Кипр
3
121 м²
Представьте себе идеальный уголок райя, где солнечное воплощение роскоши и природная красота…
€359,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
5
160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
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Дом 4 спальни
Empa, Кипр
4
159 м²
Отдельная вилла с 4 спальнями, изящно расположенная в очаровательной деревне Тремитуса. Этот…
€355,000
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Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
82 м²
Квартира с 2 спальнями и панорамным видом на море, расположенная в Пантее, в очень небольшом…
€340,000
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Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
116 м²
3
Премиальная квартира рядом с морем со своим бассейном и уличным душем. Частная территория со…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
2
130 м²
3
Продается 2-комнатная квартира в районе Агиос Афанасиос, всего в нескольких минутах от моря.…
€445,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
3
4
268 м²
The new residential project is nestled in the charming village of Tala, an upscale suburb ju…
€855,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
3
3
191 м²
The new residential project is nestled in the charming village of Tala, an upscale suburb ju…
€810,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
5
220 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
3
209 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€725,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
3
184 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€630,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
190 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€545,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€525,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€535,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
3
154 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€455,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€450,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
158 м²
The new residential complex consisting of 9 modern apartments is located in a secluded and q…
€429,183
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€430,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€380,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
2
124 м²
Откройте для себя эксклюзивный и роскошный закрытый проект, расположенный в спокойном и разв…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
114 м²
Откройте для себя эксклюзивный и роскошный закрытый проект, расположенный в спокойном и разв…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
2
130 м²
Welcome to a stunning new project in the Larnaca area, where luxury and comfort await you. S…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
105 м²
Welcome to a stunning new project in the Larnaca area, where luxury and comfort await you. S…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
102 м²
Откройте для себя эксклюзивный и роскошный закрытый проект, расположенный в спокойном и разв…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
2
117 м²
Welcome to a stunning new project in the Larnaca area, where luxury and comfort await you. S…
€225,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
103 м²
Откройте для себя эксклюзивный и роскошный закрытый проект, расположенный в спокойном и разв…
€212,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пейя, Кипр
1
1
66 м²
The new residential complex consisting of 9 modern apartments is located in a secluded and q…
€187,334
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Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
107 м²
Welcome to a stunning new project in the Larnaca area, where luxury and comfort await you. S…
€188,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
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