Кипр — это островное государство в Средиземном море. Мягкий климат и богатое культурное наследие привлекают не только туристов, но и тех, кто ищет жилье в комфорте.

Преимущества покупки жилой недвижимости на Кипре

Главным преимуществом острова является климат. На Кипре более 300 солнечных дней в году, а Средиземное море обеспечивает высокую влажность, с которой легче переносится жаркое лето. Зимы теплые — температура редко падает ниже 15 градусов.

Преимущества покупки жилья на Кипре:

Безопасность. Власти Кипра уделяют огромное внимание борьбе с преступностью и обеспечению безопасности, так как это важные факторы привлечения туристов.

Власти Кипра уделяют огромное внимание борьбе с преступностью и обеспечению безопасности, так как это важные факторы привлечения туристов. Налоговые льготы. Кипр предоставляет привлекательные налоговые условия для владельцев кипрской недвижимости, включая отсутствие налога на наследство.

Кипр предоставляет привлекательные налоговые условия для владельцев кипрской недвижимости, включая отсутствие налога на наследство. Возможность получения ПМЖ. Для получения кипрского вида на жительство достаточно купить недвижимость на Кипре стоимостью от $300,000.

Для получения кипрского вида на жительство достаточно купить недвижимость на Кипре стоимостью от $300,000. Стабильный доход с аренды. На курортном острове арендная недвижимость редко простаивает. То же касается и городов вдали от побережья — там арендное жилье пользуется спросом у трудовых мигрантов.

Ключевые особенности покупки недвижимости на Кипре

Чтобы купить жилье на Кипре, иностранным гражданам необходимо получить специальное разрешение от Совета министров Республики Кипр. Более того, такое разрешение требуется оформлять и для дальнейших покупок объектов.

Особенности местного рынка:

Налоги и сборы. При покупке вторичной недвижимости уплачивается налог на переход права собственности в размере от 3 до 8% в зависимости от стоимости объекта. Для новостроек применяется НДС от 5 до 19%. Также взимается гербовый сбор до 0,2% от стоимости недвижимости.

При покупке вторичной недвижимости уплачивается налог на переход права собственности в размере от 3 до 8% в зависимости от стоимости объекта. Для новостроек применяется НДС от 5 до 19%. Также взимается гербовый сбор до 0,2% от стоимости недвижимости. Процесс покупки. Стандартная процедура включает выбор объекта, подписание предварительного договора с внесением задатка, получение разрешения на покупку, подписание основного договора и регистрацию права собственности в Земельном департаменте.

Стоимость жилой недвижимости на Кипре

Стоимость недвижимости на Кипре варьируется в зависимости от региона и типа жилья. Например, в столице Кипра Никосии средняя стоимость квартиры в центре составляет €2000–€4000 за кв. м, виллы — €3000–€5500 за кв. м. Это самые высокие показатели на острове, причем они остаются таковыми несмотря на то, что Никосия находится в центре острова и не имеет береговой линии.

Другие города:

Ларнака. Второй по величине город. Квартиры в центре стоят €2000–€2500 за кв. м, виллы — €2500–€3500 за кв. м.

Второй по величине город. Квартиры в центре стоят €2000–€2500 за кв. м, виллы — €2500–€3500 за кв. м. Лимассол. Крупный портовый город. Средняя цена квартиры в центре Лимассола — €1700–€2100 € за кв.м, виллы — €1900–€2500 за кв. м.

Крупный портовый город. Средняя цена квартиры в центре Лимассола — €1700–€2100 € за кв.м, виллы — €1900–€2500 за кв. м. Пафос. Квартиры в центре Пафоса оцениваются в €1600–€1900 за кв. м, виллы — €1800–€2300 за кв. м.

Вторичная недвижимость на Кипре, как правило, стоит на 10–30% дешевле, чем на первичном рынке. Однако на статистику сильно влияют объекты с низкой стоимостью в полуразрушенных поселениях в центре острова, до которых трудно добраться.

Популярные города и районы Кипра для покупки недвижимости иностранцами

Популярность городов Кипра у иностранцев варьируется от назначения объекта. Если речь идет о покупке недвижимости для сдачи в аренду, то наибольшим спросом пользуются: