Жилой комплекс Niero City Apartments

Niero City Apartments — это гармоничное сочетание современной городской жизни и уюта Средиземноморья, расположенное в самом центре Паралимни, всего в нескольких минутах от пляжей Протараса. Комплекс предлагает 15 стильных апартаментов с 1–3 спальнями, просторными балконами и панорамными видами на море. Интерьеры оформлены в природных тонах с элементами минимализма, создавая тёплую атмосферу. Благодаря близости к морю и городской инфраструктуре, Niero идеально подойдёт для жизни, отдыха или надёжной инвестиции на Кипре.