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Жилой комплекс Niero City Apartments

Паралимни, Кипр
от
$273,925
BTC
3.2582883
ETH
170.7808224
USDT
270 825.8185072
* Цена указана для справки
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ID: 27315
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Фамагуста
  • Город
    Паралимни

О комплексе

Niero City Apartments — это гармоничное сочетание современной городской жизни и уюта Средиземноморья, расположенное в самом центре Паралимни, всего в нескольких минутах от пляжей Протараса. Комплекс предлагает 15 стильных апартаментов с 1–3 спальнями, просторными балконами и панорамными видами на море. Интерьеры оформлены в природных тонах с элементами минимализма, создавая тёплую атмосферу. Благодаря близости к морю и городской инфраструктуре, Niero идеально подойдёт для жизни, отдыха или надёжной инвестиции на Кипре.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 81.0 – 83.0
Цена за м², USD 3,382 – 4,250
Цена квартиры, USD 273,925 – 352,520

Местонахождение на карте

Паралимни, Кипр

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Жилой комплекс Niero City Apartments
Паралимни, Кипр
от
$273,925
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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