Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.

Апартаменты Blue View Lifestyle совмещают роскошный образ жизни и летний лайфстайл с захватывающим видом на море. Наслаждайтесь спокойными моментами у бассейна и вечерними прогулками по проспекту Каппари, где вы найдёте бары, рестораны, супермаркеты и множество других удобств.

Blue View включает 21 апартамент, спроектированных с учётом приватности и комфорта. Блок A состоит только из квартир на цокольном и первом этажах, а Блок B — из 2- и 3-спальных апартаментов, все с видом на бассейн и бескрайнюю голубизну моря.

Узнайте больше о Blue View Lifestyle Apartments: https://www.giovani.com.cy/projects/item/blue-view?category_id=13

Строительная компания, работающая на конкурентном рынке недвижимости Кипра. С 1986 года она создаёт дома мечты, выделяясь приверженностью качеству и акцентом на инновации. Сегодня это крупнейший работодатель на юго-восточном побережье Кипра. Компания успешно передала владельцам более 5 000 домов и сейчас строит свыше 20 проектов. Цель — предлагать качественные объекты с высокими стандартами безопасности. Более 33 лет компания поддерживает местное сообщество и насчитывает около 250 высококвалифицированных сотрудников. Портфель включает сложные проекты строительства и реновации премиальной недвижимости. По последним исследованиям, доля рынка компании составляет около 14,4%, и это первая компания на Кипре, получившая сертификаты сразу по трём направлениям: