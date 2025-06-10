  1. Realting.com
Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.

Каппарис, Кипр
от
$234,536
9 1
ID: 27997
Дата обновления: 15.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Фамагуста
  • Город
    Паралимни
  • Деревня
    Каппарис

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Апартаменты Blue View Lifestyle совмещают роскошный образ жизни и летний лайфстайл с захватывающим видом на море. Наслаждайтесь спокойными моментами у бассейна и вечерними прогулками по проспекту Каппари, где вы найдёте бары, рестораны, супермаркеты и множество других удобств.

Blue View включает 21 апартамент, спроектированных с учётом приватности и комфорта. Блок A состоит только из квартир на цокольном и первом этажах, а Блок B — из 2- и 3-спальных апартаментов, все с видом на бассейн и бескрайнюю голубизну моря.

Узнайте больше о Blue View Lifestyle Apartments: https://www.giovani.com.cy/projects/item/blue-view?category_id=13

Строительная компания, работающая на конкурентном рынке недвижимости Кипра. С 1986 года она создаёт дома мечты, выделяясь приверженностью качеству и акцентом на инновации. Сегодня это крупнейший работодатель на юго-восточном побережье Кипра. Компания успешно передала владельцам более 5 000 домов и сейчас строит свыше 20 проектов. Цель — предлагать качественные объекты с высокими стандартами безопасности. Более 33 лет компания поддерживает местное сообщество и насчитывает около 250 высококвалифицированных сотрудников. Портфель включает сложные проекты строительства и реновации премиальной недвижимости. По последним исследованиям, доля рынка компании составляет около 14,4%, и это первая компания на Кипре, получившая сертификаты сразу по трём направлениям:

  • ISO 9001 — качество

  • ISO 14001 — экология/окружающая среда

  • OHSAS 18001 — охрана труда и безопасность

Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 80.0
Цена за м², USD 3,562
Цена квартиры, USD 284,962

Местонахождение на карте

Каппарис, Кипр
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
