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Долгосрочная аренда офисов на Кипре

Никосия
17
муниципалитет Ларнака
4
муниципалитет Лимасол
47
муниципалитет Никосия
24
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170 объектов найдено
Офис 252 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 252 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 252 м²
Здание состоит из 3 этажей роскошных и светлых офисов, а каждый офис занимает 83 кв.м (внутр…
$13,172
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 1
750 кв.м открытого плана - частный вход и лифт - частный сад на крыше 200sq м Серверная комн…
$34,029
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Офис в район Лимасол, Кипр
Офис
район Лимасол, Кипр
Этаж 1
Этот просторный офис, расположенный в желаемом районе Меса Гитония, будет доступен для аренд…
$8,782
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Офис 300 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 300 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 300 м²
Полностью отремонтированное офисное здание в аренду в центре Лимассола, в непосредственной б…
$10,977
в месяц
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Офис 502 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 502 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 502 м²
Этаж 3
Представляем потрясающее коммерческое офисное здание, которое олицетворяет современный дизай…
$29,638
в месяц
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Офис в район Лимасол, Кипр
Офис
район Лимасол, Кипр
Офис площадью 156 квадратных метров будет готов к июню-июлю. Расположен в центре города, в о…
$7,135
в месяц
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Офис 626 м² в район Никосия, Кипр
Офис 626 м²
район Никосия, Кипр
Площадь 626 м²
A Whole floor is now available for RENT  in a new property in the entrance of Nicosia close …
$18,406
в месяц
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Офис 340 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 340 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 340 м²
Этаж 2/6
Великолепие и благородство делового центра в его главном месте на берегу моря на Лимассоле, …
$13,172
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 3
Проект расположен в отличном месте в Неаполисе. Площадь офиса составляет 210 кв.м. и разделе…
$5,488
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Офис 206 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 206 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 206 м²
Этаж 1/5
Премиум 5-этажное офисное здание для аренды в Капсалосе, Лимассол Откройте для себя знакову…
$13,967
в месяц
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Офис 500 м² в Никосия, Кипр
Офис 500 м²
Никосия, Кипр
Площадь 500 м²
Shop/Offices The building  position on a Prime Commercial Avenue and benefits with easy acc…
$7,847
в месяц
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Офис 400 м² в Строволос, Кипр
Офис 400 м²
Строволос, Кипр
Площадь 400 м²
This offices located in Athalasas Avenue which is one of the most active streets in Nicosia,…
$4,795
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 6
Замечательный офис на всем этаже, расположенный в самом сердце Лимассола, Enaerios и предлаг…
$17,563
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Офис 510 м² в Никосия, Кипр
Офис 510 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 510 м²
This assets is located in Engomi are close to all amenities. The Property consists of a 510m…
$5,885
в месяц
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Офис в район Лимасол, Кипр
Офис
район Лимасол, Кипр
Это хорошо расположенное офисное помещение в Меса Гитония предлагает 165 м2 функциональной и…
$4,391
в месяц
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Офис 221 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 221 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 221 м²
Этаж 1/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$9,335
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Офис в район Лимасол, Кипр
Офис
район Лимасол, Кипр
Этаж 2
Офисное пространство в Старом городе - 260 кв. м Просторный офис площадью 260 кв. м в центр…
$6,586
в месяц
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Офис 1 140 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 1 140 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 1 140 м²
Количество этажей 4
Коммерческое здание на улице Агиос Атанасиу Лимассол (наряду с выставочным залом Mercedes и …
$46,301
в месяц
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Офис в Като Полемидия, Кипр
Офис
Като Полемидия, Кипр
Этаж 1
Пол: 1-й этаж Офисное помещение: приблизительно 250 кв.м лифт Офисы открытого плана Двое муж…
$6,806
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Офис 316 м² в район Никосия, Кипр
Офис 316 м²
район Никосия, Кипр
Площадь 316 м²
Целый этаж теперь доступен для АРЕНДЫ в новом знаковом здании на въезде в Никосию, недалеко …
$9,147
в месяц
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Офис 310 м² в Строволос, Кипр
Офис 310 м²
Строволос, Кипр
Площадь 310 м²
Этаж 8/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$9,166
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Office Building in Kato Polemidia, Limassol в муниципалитет Лимасол, Кипр
Office Building in Kato Polemidia, Limassol
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 823 м²
Количество этажей 4
Designed modern façade with generally top quality and high standard materials that consist h…
$37,795
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Офис в район Лимасол, Кипр
Офис
район Лимасол, Кипр
Этаж 2
Вариант 3: Аренда: 2 нижних этажа Полностью отремонтированное офисное здание в центре город…
$9,879
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Офис 700 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 700 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 700 м²
Office Space Available for Lease in Limassol's Historic Center with Parking for 14 Vehicles …
$13,078
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Офисные помещения, доступные для аренды, расположены в Thekla Lisioti в Agia Zoni. Офисы нах…
$5,488
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Офис 296 м² в Никосия, Кипр
Офис 296 м²
Никосия, Кипр
Площадь 296 м²
Shop/office available for rent in Nicosia business center. The shop holds a premium position…
$4,032
в месяц
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Офис 3 293 м² в Никосия, Кипр
Офис 3 293 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 293 м²
This building located in Agioi Omologites close to city center and all amenities like banks,…
$81,737
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этот просторный офис в главном районе Неаполиса Лимассола предлагает идеальное место для пре…
Цена по запросу
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Офис 89 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 89 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 89 м²
An amazing office in the center of Larnaca for rent. The office is on the 5nd floor of the b…
$1,090
в месяц
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Офис в Като Полемидия, Кипр
Офис
Като Полемидия, Кипр
Офис и жилое пространство площадью 85 м2 с кухней, душем и балконами площадью 45 м2 с видом …
$2,195
в месяц
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