  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Жилой комплекс TM BOUTIQUE

Жилой комплекс TM BOUTIQUE

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$523,656
от
$8,146/м²
BTC
6.2287895
ETH
326.4774864
USDT
517 731.0382670
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
ID: 27512
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

TM Boutique — 5 эксклюзивных апартаментов с 1 спальней, всего в 280 м от пляжа в районе Tombs of the Kings, Пафос. Площадь от 64 до 100 м². Цена от €450 000.

TM Boutique — это бутик-комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых востребованных районов Пафоса. Всего 5 современных апартаментов с 1 спальней, продуманной планировкой и высококачественной отделкой — идеальное решение как для личного проживания, так и для инвестиций.

Расположение комплекса обеспечивает уникальное сочетание уюта и удобства: пешая доступность до пляжа, набережной с ресторанами, кафе, магазинами и развлекательными заведениями. В шаговой доступности супермаркеты, аптеки, торговый центр Kings Avenue Mall и остановки общественного транспорта.

Основные характеристики

  • Энергоэффективность класса А

  • VRF-система кондиционирования (включена)

  • Система тёплых полов (включена)

  • Современный архитектурный дизайн

  • Аптека на первом этаже здания

  • Пакет мебели — €15 000 (дополнительно)

Доступные апартаменты

  • 101 — 55 м² + 9,16 м² веранда = 64,16 м² — €450 000

  • 102 — 55 м² + 21,45 м² веранда = 76,45 м² — €450 000

  • 103 — 55 м² + 9,12 м² веранда = 64,16 м² — €480 000

  • 201 — 57,5 м² + 41,7 м² веранда = 99,2 м² — €500 000

  • 202 — 58 м² + 42,45 м² веранда = 100,45 м² — €540 000

Локация

  • 280 м до пляжа

  • 500 м до набережной с ресторанами и барами

  • 1 км до Kings Avenue Mall

  • В шаговой доступности: супермаркеты, аптеки, кафе, транспорт

Подходит для

  • Постоянного проживания

  • Инвестиций в краткосрочную аренду (туристы, отдых у моря)

  • Инвестиций в долгосрочную аренду с высокой доходностью

TM Boutique — это стиль жизни и инвестиция в одном из самых привлекательных районов Пафоса.

📩 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать подробности и забронировать апартаменты.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 64.2 – 100.5
Цена за м², USD 5,865 – 8,707
Цена квартиры, USD 523,656 – 628,388

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

