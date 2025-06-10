Жилой комплекс TM BOUTIQUE

TM Boutique — 5 эксклюзивных апартаментов с 1 спальней, всего в 280 м от пляжа в районе Tombs of the Kings, Пафос. Площадь от 64 до 100 м². Цена от €450 000.

TM Boutique — это бутик-комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых востребованных районов Пафоса. Всего 5 современных апартаментов с 1 спальней, продуманной планировкой и высококачественной отделкой — идеальное решение как для личного проживания, так и для инвестиций.

Расположение комплекса обеспечивает уникальное сочетание уюта и удобства: пешая доступность до пляжа, набережной с ресторанами, кафе, магазинами и развлекательными заведениями. В шаговой доступности супермаркеты, аптеки, торговый центр Kings Avenue Mall и остановки общественного транспорта.

Основные характеристики

Энергоэффективность класса А

VRF-система кондиционирования (включена)

Система тёплых полов (включена)

Современный архитектурный дизайн

Аптека на первом этаже здания

Пакет мебели — €15 000 (дополнительно)

Доступные апартаменты

101 — 55 м² + 9,16 м² веранда = 64,16 м² — €450 000

102 — 55 м² + 21,45 м² веранда = 76,45 м² — €450 000

103 — 55 м² + 9,12 м² веранда = 64,16 м² — €480 000

201 — 57,5 м² + 41,7 м² веранда = 99,2 м² — €500 000

202 — 58 м² + 42,45 м² веранда = 100,45 м² — €540 000

Локация

280 м до пляжа

500 м до набережной с ресторанами и барами

1 км до Kings Avenue Mall

В шаговой доступности: супермаркеты, аптеки, кафе, транспорт

Подходит для

Постоянного проживания

Инвестиций в краткосрочную аренду (туристы, отдых у моря)

Инвестиций в долгосрочную аренду с высокой доходностью

TM Boutique — это стиль жизни и инвестиция в одном из самых привлекательных районов Пафоса.

📩 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать подробности и забронировать апартаменты.