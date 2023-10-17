Муниципалитет Germasogeia, Кипр

от €1,60 млн

В новом жилом комплексе продаются готовые к проживанию апартаменты, в самом сердце знаменитой 17-километровой набережной Лимасола. С террас открываются лучшие виды на Средиземное море и Лимассол. Уже построены блоки А и B - сданы в 2021, ввод блока C планируется в 2022 году. Премиальная внутренняя инфраструктура только для жителей и их гостей создает уникальную атмосферу комплекса и обеспечивает высокий уровень жизни и комфорта: Консьерж сервис 24/7 Cлужба безопасности Дизайнерское лобби с мягкой зоной ожидания Фитнес-зал с панорамными видами на море и оборудованием Technogym Массажные кабинеты Просторная велнес-зона с сауной и хамамом Закрытый и открытый бассейны и зоны для загара и отдыха круглый год Лаунж-зона и ресторан с панорамными видами на море Подземный паркинг Профессиональная управляющая компания Торговая галерея Le Plaza Del Mar на 1 этаже комплекса Особенности квартир Квартира В1402 с местом на паркинге R51 - гостиная/столовая с кухней, 2 спальни, кабинет, 2 ванные комнаты, терраса. Расположена на 14 этаже. На этаже всего 4 квартиры. Удобства и оснащение в доме Высококлассная современная инженерия и отделка Здание сертифицировано - Energy Performance Certificate Class A Высокоскоростные лифты KONE Система кондиционирования VRV Daikin Подогрев полов Rehau Система умный дом Сreston Охранная сигнализация Texecom с датчиками движения Видеодомофон Comelit Монолитные железобетонные конструкции Внешние стены – теплоизоляционный кирпич Мраморные подоконники Улучшенная шумо- и теплоизоляция Террасы – керамическая плитка и мрамор Звукопоглощающие панели в общественных пространствах на каждом этаже Окна – алюминиевые окна Lift&Slide с двойным остеклением Полы – высококачественный керамогранит с подогревом, в спальнях – паркет Полностью оборудованная кухня с островом – Arclinea (Италия) Кухонное оборудование – Miele, Bosch Раковина – Franke (Швейцария) из нержавеющей стали на кухне Сантехника – Duravit Смесители – Hansgrohe Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен на первой линии в 100 метрах от моря. Очень спокойный, безопасный и зеленый район города с развитой инфраструктурой и удобным выездом на шоссе.