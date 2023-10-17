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Продажа новостроек в Муниципалитет Germasogeia

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Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном рядом с морем, Гермасогейя, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном рядом с морем, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€640,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные апартаменты и элитные пентхаусы с крытыми верандами, парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны. Резиденция располагает бассейном и круглосуточным видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Высокие потолки (3,15 м) Кухонная мебель и сантехника известных брендов Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от моря и в 1,3 км от пляжа Дасуди.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасогейя, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€620,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами, большими балконами и живописными видами на Лимассол. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Ламинат Плиточный пол Итальянская кухонная мебель Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой и пляжами с Голубым флагом.
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с бассейнами и садами, Гермасогейя, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с бассейнами и садами, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€1,37 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные таунхаусы с видом на Лимассол, море и горы, бассейнами 3 х 6 м, парковочными местами и ухоженными садами. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Ламинат Плиточный пол Итальянская кухонная мебель Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в нескольких минутах езды центра Лимассола, рядом с магазинами, ресторанами, барами и тавернами, школами и медицинскими центрами.
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садами, Гермасогейя, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садами, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€450,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют собственные небольшие бассейны и джакузи. Резиденция располагает ухоженными садами и бассейном. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Ламинат Плиточный пол Итальянская кухонная мебель Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью, торговыми и бизнес-центрами, школами, банками и всей необходимой инфраструктурой.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, в 350 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, в 350 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€1,46 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются функциональные апартаменты и пентхаусы с различными планировками. Из квартир открывается панорамный вид на город. Пентхаусы имеют террасы на крыше и собственные бассейны. Резиденция располагает тренажерным залом, сауной, бассейном, крытой парковкой. Окончание строительства - август 2025 года. Удобства и оснащение в доме Потолки 3,15 м Кондиционеры Мраморный пол в ванных комнатах Бронированные входные двери Видеодомофон Алюминиевые окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом сердце элитного района Лимассола, в нескольких минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры. Песчаный пляж Дасуди с эвкалиптовым парком в 350 метрах.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном с престижном районе Гермасойя, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном с престижном районе Гермасойя, Лимассол, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€545,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с живописным видом, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает бассейном, детской площадкой, зеленой зоной, парковкой. Окончание строительства - 2024. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном зеленом районе Лимассола, в 2 км от моря, рядом с туристической зоной с множеством ресторанов, баров, клубов, пляжами и 5-звездочными отелями.
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами, спа и садами в 700 метрах от пляжа, Гермасогейя, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами, спа и садами в 700 метрах от пляжа, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€601,450
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами, садами, тренажерным залом, спа-зоной, детской площадкой, рестораном и кафе, минимаркетом, парковкой, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, зоной отдыха и зоной барбекю. Пентхаусы имеют собственные сады на крыше и бассейны. Удобства и оснащение в доме Отопление Кондиционеры Полы с подогревом Система "умный дом" Паркет Плиточный пол Кухонная мебель Бронированная дверь Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в 700 метрах от ближайшего пляжа и в 1,8 км от пляжа Дасуди.
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, Гермасойя, Кипр
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, Гермасойя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€560,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с верандой, парковочным местом и помещением для хранения. Резиденция располагает садом, бассейном, детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Электрическое отопление Высокие потолки со скрытым светодиодным освещением Встроенная кухня и немецкая бытовая техника (холодильник, индукционная варочная панель, духовой шкаф, микроволновая печь, посудомоечная машина. вытяжка) Стильная машина с сушилкой Морозильник Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном престижном районе.
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном и спа в престижном районе, Гермасогейя, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном и спа в престижном районе, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€751,920
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты с террасами и парковочными местами. Резиденция располагает бассейном 5,2 х 11,8 м, парковкой, зоной отдыха и спа-центром. Окончание строительства 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Ламинат в спальнях, гостиных и столовых Встроенная кухня Видеодомофон Кондиционеры Подготовка для установки полов с подогревом Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с песчаными пляжами, ресторанами и кафе, бизнес-центрами, супермаркетами и торговыми центрами, школами и детскими садами.
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасойя, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасойя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€350,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные квартиры с большими террасами и панорамным видом на море и город. Резиденция располагает бассейном на крыше и ухоженным садом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном районе, в 10 минутах езды от центра Лимассола, рядом с автомагистралью. Море - 3,5 км Супермаркет - 500 метров Аэропорт - 50 км
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с панорамным видом в спокойном районе, рядом с пляжем, Гермасойя, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с панорамным видом в спокойном районе, рядом с пляжем, Гермасойя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€350,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты с панорамными видами на море и горы, большими балконами и крытыми парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь и видеодомофон Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, электрическая варочная панель, вытяжка) Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе на холме, всего в 4 минутах от кольцевой автодороги, в 8 минутах от пляжа и центра города с магазинами, супермаркетами, банками, ресторанами, кафе и пекарнями.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€642,360
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты с террасами и парковочными местами. Пентхаус имеет спа-зону. Резиденция располагает бассейном 5,2 х 11 м. Окончание строительства 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Ламинат в спальнях, гостиных и столовых Встроенная кухня Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Гавань Лимассола - 10 минут Аэропорт Ларнаки - 39 минут Аэропорт Пафоса - 48 минут
Жилой комплекс Новая элитная вилла с бассейном и панорамным видом, Гермасойя, Кипр
Жилой комплекс Новая элитная вилла с бассейном и панорамным видом, Гермасойя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€5,80 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается просторная вилла с террасами, парковкой на 6 машин, панорамным видом на побережье, ухоженным садом и бассейном. Окончание строительства - 2025 года. Удобства и оснащение в доме Лифт Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом с ресторанами, магазинами и пляжами.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и парковкой в 300 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и парковкой в 300 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€836,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты и пентхаусы с различными планировками. Пентхаусы имеют террасы на крыше, собственные бассейны, панорамные виды на море и город. Резиденция располагает тренажерным залом, сауной, бассейном, подземной парковкой. Окончание строительства — январь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки (3,15 м) Полы с подогревом Кондиционеры Паркетный пол Мраморный пол в ванных комнатах Бронированные входные двери Видеодомофон Высококачественная сантехника от известных европейских брендов Алюминиевые окна Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре туристического района, в 300 метрах от моря, в 5 минутах ходьбы от 5-звездочного отеля, баров, кафе и знаменитого ресторана The Garden.
Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты в новом жилом комплексе на берегу моря, Гермасойя, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты в новом жилом комплексе на берегу моря, Гермасойя, Лимассол, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€1,60 млн
Агентство: TRANIO
В новом жилом комплексе продаются готовые к проживанию апартаменты, в самом сердце знаменитой 17-километровой набережной Лимасола. С террас открываются лучшие виды на Средиземное море и Лимассол. Уже построены блоки А и B - сданы в 2021, ввод блока C планируется в 2022 году. Премиальная внутренняя инфраструктура только для жителей и их гостей создает уникальную атмосферу комплекса и обеспечивает высокий уровень жизни и комфорта: Консьерж сервис 24/7 Cлужба безопасности Дизайнерское лобби с мягкой зоной ожидания Фитнес-зал с панорамными видами на море и оборудованием Technogym Массажные кабинеты Просторная велнес-зона с сауной и хамамом Закрытый и открытый бассейны и зоны для загара и отдыха круглый год Лаунж-зона и ресторан с панорамными видами на море Подземный паркинг Профессиональная управляющая компания Торговая галерея Le Plaza Del Mar на 1 этаже комплекса Особенности квартир Квартира В1402 с местом на паркинге R51 - гостиная/столовая с кухней, 2 спальни, кабинет, 2 ванные комнаты, терраса. Расположена на 14 этаже. На этаже всего 4 квартиры. Удобства и оснащение в доме Высококлассная современная инженерия и отделка Здание сертифицировано - Energy Performance Certificate Class A Высокоскоростные лифты KONE Система кондиционирования VRV Daikin Подогрев полов Rehau Система умный дом Сreston Охранная сигнализация Texecom с датчиками движения Видеодомофон Comelit Монолитные железобетонные конструкции Внешние стены – теплоизоляционный кирпич Мраморные подоконники Улучшенная шумо- и теплоизоляция Террасы – керамическая плитка и мрамор Звукопоглощающие панели в общественных пространствах на каждом этаже Окна – алюминиевые окна Lift&Slide с двойным остеклением Полы – высококачественный керамогранит с подогревом, в спальнях – паркет Полностью оборудованная кухня с островом – Arclinea (Италия) Кухонное оборудование – Miele, Bosch Раковина – Franke (Швейцария) из нержавеющей стали на кухне Сантехника – Duravit Смесители – Hansgrohe Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен на первой линии в 100 метрах от моря. Очень спокойный, безопасный и зеленый район города с развитой инфраструктурой и удобным выездом на шоссе.
Жилой комплекс Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр
Жилой комплекс Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€635,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты премиум класса: 2 трехуровневых пентхауса с садами на крыше, парковочными местами и панорамным видом на город, горы и море. 2 двухуровневых апартамента с парковочными местами, собственными садами и бассейнами. Окончание строительства - лето 2024 года. Особенности квартир Пентхаус Первый уровень: основная спальня с собственной ванной комнатой, две спальни с общей ванной комнатой. Второй уровень: гостиная, кухня, гостевой туалет. Третий уровень: терраса на крыше. Апартаменты Первый уровень: основная спальня с собственной ванной комнатой, две спальни с общей ванной комнатой. Второй уровень: гостиная, кухня, гостевой туалет. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами Система "умный дом" Видеодомофон Ламинат в спальнях Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с главной улицей и побережьем.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€504,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты с террасами, парковочными местами и живописными видами. Пентхаус имеет террасу на крыше с собственным бассейном, зоной барбекю и панорамным видом. Окончание строительства 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Паркет в спальнях, гостиных и столовых Встроенная кухня Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Гавань Лимассола - 10 минут Аэропорт Ларнаки - 39 минут Аэропорт Пафоса - 48 минут
Жилой комплекс Резиденция с парковкой в престижном районе Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с парковкой в престижном районе Лимассола, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€450,000
Агентство: TRANIO
Предлагается квартира с верандой и парковочным местом. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых престижных районом Лимассола, в пешей доступности от набережной, знаменитого пляжа Дасуди и парка, в нескольких минутах от центра города и автомагистрали.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и террасами, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и террасами, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€762,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, крытыми террасами и большими садами, парковочными местами. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, современная кухня, гостевой туалет. Второй этаж: просторные спальни, некоторые из которых имеют собственные ванные комнаты. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пляжем, центром города и автомагистралью, в 3 км от пляжа Дасуди.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в престижном спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в престижном спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€2,26 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются функциональные апартаменты и пентхаусы с панорамным видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны на террасах на крыше. Резиденция располагает бассейном, сауной, тренажерным залом, крытой парковкой. Окончание строительства - февраль 2025 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Бронированная входная дверь Видеодомофон Высококачественная сантехника известных европейских брендов Алюминиевые окна Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы европейских производителей Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в престижном месте, в центре туристической зоны Лимассола, где кипит жизнь, есть лучшие магазины и бесконечное множество высококлассных ресторанов. Пляж Дасуди и эвкалиптовый парк - 500 метров.
Жилой комплекс Новая резиденция в 700 метрах от пляжа, Гермасойя, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в 700 метрах от пляжа, Гермасойя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€600,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает парковкой, садом на крыше и зоной барбекю. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре престижного туристического района Лимассола, всего в 700 метрах от знаменитого пляжа Дасуди, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры, включая рестораны, кафе, магазины, банки, супермаркеты.
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