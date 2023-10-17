Предлагаются комфортабельные апартаменты и элитные пентхаусы с крытыми верандами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны.
Резиденция располагает бассейном и круглосуточным видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Высокие потолки (3,15 м)
Кухонная мебель и сантехника известных брендов
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от моря и в 1,3 км от пляжа Дасуди.
Предлагаются апартаменты с парковочными местами, большими балконами и живописными видами на Лимассол.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Ламинат
Плиточный пол
Итальянская кухонная мебель
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой и пляжами с Голубым флагом.
Предлагаются комфортабельные таунхаусы с видом на Лимассол, море и горы, бассейнами 3 х 6 м, парковочными местами и ухоженными садами.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Ламинат
Плиточный пол
Итальянская кухонная мебель
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в нескольких минутах езды центра Лимассола, рядом с магазинами, ресторанами, барами и тавернами, школами и медицинскими центрами.
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют собственные небольшие бассейны и джакузи.
Резиденция располагает ухоженными садами и бассейном.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Ламинат
Плиточный пол
Итальянская кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью, торговыми и бизнес-центрами, школами, банками и всей необходимой инфраструктурой.
Предлагаются функциональные апартаменты и пентхаусы с различными планировками. Из квартир открывается панорамный вид на город.
Пентхаусы имеют террасы на крыше и собственные бассейны.
Резиденция располагает тренажерным залом, сауной, бассейном, крытой парковкой.
Окончание строительства - август 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Потолки 3,15 м
Кондиционеры
Мраморный пол в ванных комнатах
Бронированные входные двери
Видеодомофон
Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом сердце элитного района Лимассола, в нескольких минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры. Песчаный пляж Дасуди с эвкалиптовым парком в 350 метрах.
Предлагаются апартаменты с живописным видом, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает бассейном, детской площадкой, зеленой зоной, парковкой.
Окончание строительства - 2024.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном зеленом районе Лимассола, в 2 км от моря, рядом с туристической зоной с множеством ресторанов, баров, клубов, пляжами и 5-звездочными отелями.
Резиденция располагает бассейнами, садами, тренажерным залом, спа-зоной, детской площадкой, рестораном и кафе, минимаркетом, парковкой, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, зоной отдыха и зоной барбекю.
Пентхаусы имеют собственные сады на крыше и бассейны.
Удобства и оснащение в доме
Отопление
Кондиционеры
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Паркет
Плиточный пол
Кухонная мебель
Бронированная дверь
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в 700 метрах от ближайшего пляжа и в 1,8 км от пляжа Дасуди.
Предлагаются меблированные апартаменты с верандой, парковочным местом и помещением для хранения.
Резиденция располагает садом, бассейном, детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Электрическое отопление
Высокие потолки со скрытым светодиодным освещением
Встроенная кухня и немецкая бытовая техника (холодильник, индукционная варочная панель, духовой шкаф, микроволновая печь, посудомоечная машина. вытяжка)
Стильная машина с сушилкой
Морозильник
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе.
Предлагаются новые апартаменты с террасами и парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном 5,2 х 11,8 м, парковкой, зоной отдыха и спа-центром.
Окончание строительства 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Ламинат в спальнях, гостиных и столовых
Встроенная кухня
Видеодомофон
Кондиционеры
Подготовка для установки полов с подогревом
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с песчаными пляжами, ресторанами и кафе, бизнес-центрами, супермаркетами и торговыми центрами, школами и детскими садами.
Предлагаются элитные квартиры с большими террасами и панорамным видом на море и город.
Резиденция располагает бассейном на крыше и ухоженным садом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном районе, в 10 минутах езды от центра Лимассола, рядом с автомагистралью.
Море - 3,5 км
Супермаркет - 500 метров
Аэропорт - 50 км
Предлагаются элитные апартаменты с панорамными видами на море и горы, большими балконами и крытыми парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь и видеодомофон
Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, электрическая варочная панель, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе на холме, всего в 4 минутах от кольцевой автодороги, в 8 минутах от пляжа и центра города с магазинами, супермаркетами, банками, ресторанами, кафе и пекарнями.
Предлагаются новые апартаменты с террасами и парковочными местами.
Пентхаус имеет спа-зону.
Резиденция располагает бассейном 5,2 х 11 м.
Окончание строительства 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Ламинат в спальнях, гостиных и столовых
Встроенная кухня
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Гавань Лимассола - 10 минут
Аэропорт Ларнаки - 39 минут
Аэропорт Пафоса - 48 минут
Предлагается просторная вилла с террасами, парковкой на 6 машин, панорамным видом на побережье, ухоженным садом и бассейном.
Окончание строительства - 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Лифт
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом с ресторанами, магазинами и пляжами.
Предлагаются просторные апартаменты и пентхаусы с различными планировками.
Пентхаусы имеют террасы на крыше, собственные бассейны, панорамные виды на море и город.
Резиденция располагает тренажерным залом, сауной, бассейном, подземной парковкой.
Окончание строительства — январь 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки (3,15 м)
Полы с подогревом
Кондиционеры
Паркетный пол
Мраморный пол в ванных комнатах
Бронированные входные двери
Видеодомофон
Высококачественная сантехника от известных европейских брендов
Алюминиевые окна
Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре туристического района, в 300 метрах от моря, в 5 минутах ходьбы от 5-звездочного отеля, баров, кафе и знаменитого ресторана The Garden.
В новом жилом комплексе продаются готовые к проживанию апартаменты, в самом сердце знаменитой 17-километровой набережной Лимасола. С террас открываются лучшие виды на Средиземное море и Лимассол. Уже построены блоки А и B - сданы в 2021, ввод блока C планируется в 2022 году. Премиальная внутренняя инфраструктура только для жителей и их гостей создает уникальную атмосферу комплекса и обеспечивает высокий уровень жизни и комфорта:
Консьерж сервис 24/7
Cлужба безопасности
Дизайнерское лобби с мягкой зоной ожидания
Фитнес-зал с панорамными видами на море и оборудованием Technogym
Массажные кабинеты
Просторная велнес-зона с сауной и хамамом
Закрытый и открытый бассейны и зоны для загара и отдыха круглый год
Лаунж-зона и ресторан с панорамными видами на море
Подземный паркинг
Профессиональная управляющая компания
Торговая галерея Le Plaza Del Mar на 1 этаже комплекса
Особенности квартир
Квартира В1402 с местом на паркинге R51 - гостиная/столовая с кухней, 2 спальни, кабинет, 2 ванные комнаты, терраса. Расположена на 14 этаже. На этаже всего 4 квартиры.
Удобства и оснащение в доме
Высококлассная современная инженерия и отделка
Здание сертифицировано - Energy Performance Certificate Class A
Высокоскоростные лифты KONE
Система кондиционирования VRV Daikin
Подогрев полов Rehau
Система умный дом Сreston
Охранная сигнализация Texecom с датчиками движения
Видеодомофон Comelit
Монолитные железобетонные конструкции
Внешние стены – теплоизоляционный кирпич
Мраморные подоконники
Улучшенная шумо- и теплоизоляция
Террасы – керамическая плитка и мрамор
Звукопоглощающие панели в общественных пространствах на каждом этаже
Окна – алюминиевые окна Lift&Slide с двойным остеклением
Полы – высококачественный керамогранит с подогревом, в спальнях – паркет
Полностью оборудованная кухня с островом – Arclinea (Италия)
Кухонное оборудование – Miele, Bosch
Раковина – Franke (Швейцария) из нержавеющей стали на кухне
Сантехника – Duravit
Смесители – Hansgrohe
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен на первой линии в 100 метрах от моря. Очень спокойный, безопасный и зеленый район города с развитой инфраструктурой и удобным выездом на шоссе.
Предлагаются апартаменты премиум класса:
2 трехуровневых пентхауса с садами на крыше, парковочными местами и панорамным видом на город, горы и море.
2 двухуровневых апартамента с парковочными местами, собственными садами и бассейнами.
Окончание строительства - лето 2024 года.
Особенности квартир
Пентхаус
Первый уровень: основная спальня с собственной ванной комнатой, две спальни с общей ванной комнатой.
Второй уровень: гостиная, кухня, гостевой туалет.
Третий уровень: терраса на крыше.
Апартаменты
Первый уровень: основная спальня с собственной ванной комнатой, две спальни с общей ванной комнатой.
Второй уровень: гостиная, кухня, гостевой туалет.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами
Система "умный дом"
Видеодомофон
Ламинат в спальнях
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с главной улицей и побережьем.
Предлагаются новые апартаменты с террасами, парковочными местами и живописными видами.
Пентхаус имеет террасу на крыше с собственным бассейном, зоной барбекю и панорамным видом.
Окончание строительства 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Паркет в спальнях, гостиных и столовых
Встроенная кухня
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Гавань Лимассола - 10 минут
Аэропорт Ларнаки - 39 минут
Аэропорт Пафоса - 48 минут
Предлагается квартира с верандой и парковочным местом.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых престижных районом Лимассола, в пешей доступности от набережной, знаменитого пляжа Дасуди и парка, в нескольких минутах от центра города и автомагистрали.
Предлагаются виллы с бассейнами, крытыми террасами и большими садами, парковочными местами.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Особенности квартир
Первый этаж: гостиная, современная кухня, гостевой туалет.
Второй этаж: просторные спальни, некоторые из которых имеют собственные ванные комнаты.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пляжем, центром города и автомагистралью, в 3 км от пляжа Дасуди.
Предлагаются функциональные апартаменты и пентхаусы с панорамным видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны на террасах на крыше.
Резиденция располагает бассейном, сауной, тренажерным залом, крытой парковкой.
Окончание строительства - февраль 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Бронированная входная дверь
Видеодомофон
Высококачественная сантехника известных европейских брендов
Алюминиевые окна
Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы европейских производителей
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в престижном месте, в центре туристической зоны Лимассола, где кипит жизнь, есть лучшие магазины и бесконечное множество высококлассных ресторанов. Пляж Дасуди и эвкалиптовый парк - 500 метров.
Резиденция располагает парковкой, садом на крыше и зоной барбекю.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре престижного туристического района Лимассола, всего в 700 метрах от знаменитого пляжа Дасуди, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры, включая рестораны, кафе, магазины, банки, супермаркеты.