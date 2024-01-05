  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Никосия

Продажа новостроек в Никосия

квартиры
4
дома
10
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Многоквартирный жилой дом Удивительная 3-комнатная квартира на Кипре/Ник
Многоквартирный жилой дом Удивительная 3-комнатная квартира на Кипре/Ник
Ayia Marina, Кипр
от
€77,703
Площадь 75–110 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-653   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия - Расстояние до моря -25 мин - Расстояние до Лефкоша - 8 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 2+1 - 75 м2 - 85 м2 3+1 - 110 м2 - 115 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: октябрь 2025 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: САД ПАРКОВКА   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/ Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию, этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Встаньте на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!
Вилла Продажа виллы c 3 спальнями у моря в Акамас Бей, ID-606 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа виллы c 3 спальнями у моря в Акамас Бей, ID-606 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€1,54 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Эти новые эксклюзивные виллы на берегу моря на продажу в заливе Акамас поднимают планку роскошной жизни, сочетая красивую архитектуру, уникальное расположение на берегу моря и эксклюзивный дизайн. Виллы продаются под ключ, с качественной отделкой, кухнями и сантехникой. Количество строго ограничено всего 47 большими виллами, каждая из которых расположена на просторном, красиво озелененном участке с частным бассейном. В жилом комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Для тех, кто ищет пляжный дом в одном из самых красивейших мест Кипра, всего в 30 минутах езды от всех достопримечательностей Пафоса, покупка одной из этих вил является идеальным решением. Свяжитесь с командой Taysmond для получения подробной информации и просмотра. Цена не включает НДС.
Многоквартирный жилой дом Отличная 4-комнатная квартира на Кипре/Никосия
Многоквартирный жилой дом Отличная 4-комнатная квартира на Кипре/Никосия
Ayia Marina, Кипр
от
€88,461
Площадь 110 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-651   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия - Расстояние до моря -25 мин - Расстояние до Лефкоша - 8 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 110 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: САД ПАРКОВКА   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/ Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию, этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Вступите на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!
Realting.com
Перейти
Вилла 4-спальная вилла у моря на продажу на Кипре | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла 4-спальная вилла у моря на продажу на Кипре | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€1,33 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Расположенные в одном из самых привлекательных мест на берегу моря в Хлораке (Пафос), эти виллы предлагают великолепный вид на Средиземное море, которое находится буквально в метрах от дома. Построенные по самым высоким стандартам, эти пляжные виллы располагают частными бассейнами, пышными ландшафтными садами, зонами барбекю для обедов на свежем воздухе и большими верандами. Виллы имеют высококачественную современную отделку и освещение и находятся  вблизи  роскошных пятизвездочных отелей и курортов, школ, торговых центров, археологических памятников и достопримечательностей, а также знаменитых песчаных пляжей Корал Бей. Типы вилл: 4, 5 спален Крытая площадь: 369 кв.м - 607 кв.м Земельный участок: 428 кв.м - 853 кв.м Цена: €1,330,000 - €3,590,000 Цена не включает НДС.
Вилла Вилла 3-спальная у моря на продажу в Пафосе, ID-403 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Вилла 3-спальная у моря на продажу в Пафосе, ID-403 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€1,51 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Этот совершенно новый проект на берегу моря расположен на береговой линии в нетронутой местности между гаванью Пафоса и живописным пляжем Корал Бэй. Эти объекты недвижимости в Пафосе построены по самым высоким стандартам с частными бассейнами, большими ландшафтными садами, зонами барбекю, большими верандами с открытыми жилыми зонами, просторными парковочными местами и многим другим. Виллы имеют современную отделку и высококачественную сантехнику. Недвижимость подходит для получения ВНЖ Кипра. Типы вилл: 3, 5 спален Крытая площадь: 450 кв.м - 638 кв.м Земельный участок: 315 кв.м - 523 кв.м Цена: €1,512,000 - €3,760,000 Цена не включает НДС.
Вилла Купить виллу недорого в Пейе на Кипре | Агентство недвижимости Taysmond
Вилла Купить виллу недорого в Пейе на Кипре | Агентство недвижимости Taysmond
Drymou, Кипр
от
€706,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Viewpoint Hills - это современный комплекс элитных вилл с 3, 4 и 5 спальнями в Пейя на Кипре. Комплекс находится недалеко от знаменитых пляжей, отмеченных голубым флагом, и захватывающих пейзажей Национального парка Акамас в Пейе. Каждая вилла имеет частный бассейн, большие террасы, просторные интерьеры с высококачественной отделкой. Приобретая недвижимость в этом прекрасном комплексе, вы сможете наслаждаться беспрепятственным захватывающим видом на Средиземное море. Эти виллы расположены в Пейя Кипр, в непосредственной близости от знаменитых морских пещер Пейя и затонувшего корабля Пафоса - EDRO III. Типы вилл: Спальни: 3, 4, 5 Участок: 518 кв.м. - 1164 кв.м. Общая крытая площадь: 200.40 кв.м. - 531.8 кв.м. Цена: €706,000 - €1,864,000 ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Виллы с 3 спальнями, в частности N 1241, N1 - цена 764 000 евро+НДС (с видом на зеленую зону, беспрепятственный вид на море). Дата завершения строительства: 18 месяцев с момента подписания контракта. Цена указана без учета НДС.
Вилла Продажа гольф виллы с 4 спальнями у моря в Пафосе, ID-308 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа гольф виллы с 4 спальнями у моря в Пафосе, ID-308 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€684,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Этот эксклюзивный комплекс находится рядом с впечатляющим национальным парком Акамас и недалеко от известных песчаных пляжей Корал Бей, отмеченных голубым флагом, а также других объектов инфраструктуры, таких как пятизвездочные отели, рестораны и бары. Дизайн вилл был вдохновлен средиземноморской архитектурой. Владельцы недвижимости могут наслаждается комфортабельными жилыми зонами, частными бассейнами и балконами с захватывающим видом на Средиземное море и знаменитые морские пещеры. Типы вилл: Крытая площадь: 204 кв.м Земельный участок: 985 кв.м - 1068 кв.м. Цена: €684,000 - €728,000 Цена не включает НДС.
Вилла Продажа виллы с 3 спальнями у моря в Пафосе, ID-307 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа виллы с 3 спальнями у моря в Пафосе, ID-307 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€890,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Это современный прибрежный комплекс с 3 и 4 спальными виллами на продажу в Пафосе, расположенный в самом сердце туристической зоны. Виллы спроектированы на больших участках и имеют большие террасы и частные бассейны. Комплекс расположен напротив одного из самых известных песчаных пляжей в Пафосе и имеет легкий доступ к различным ресторанам, пабам, пляжным барам, 5-звездочным отелям, аквапарку Пафоса и торговому центру Kings Avenue. Типы вилл: Крытая площадь: 209 кв.м - 329 кв.м. Земельный участок: 406 кв.м - 632 кв.м Цена: €890,000 - €1,184,000 Цена не включает НДС.
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Пафосе, ID-452 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Пафосе, ID-452 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€649,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Откройте для себя новый стандарт городской жизни в шаговой доступности к пляжу с этим изысканным жилым комплексом в Пафосе на Кипре, предлагающим квартиры и пентхаусы на продажу. В этом элегантном здании продаются квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, а также пентхаусы с двумя и тремя спальнями с частными бассейнами и террасами на крыше. Благодаря потрясающему архитектурному дизайну, тщательно продуманному генеральному плану и высококачественным отделочным материалам, этот комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет комфорт и качество. В комплексе имеется общий бассейн, тренажерный зал и крытая парковка. Просторные планировки дополнены самыми изысканными элементами отделки, такими как паркетные полы из массива дерева, мраморные ванные комнаты, высококлассные кухни, встроенные шкафы и потолки высотой более трех метров. Эти изысканные детали обеспечивают роскошную атмосферу и предлагают максимальный комфорт и удобство. Этот комплекс не только идеально подходит для тех, кто постоянно проживает на Кипре, но и представляет собой отличную возможность для инвестиций. Непревзойденный дизайн и исключительное качество здания гарантируют, что оно сохранит свою ценность с течением времени. Более того, благодаря своему выгодному местоположению недвижимость обладает высоким потенциалом прироста капитала, что делает его разумным выбором для тех, кто ищет надежные и выгодные инвестиции. Приобретая квартиру в этом эксклюзивном комплексе, вы получаете возможность получить ВНЖ Кипра за 4 месяца. Сдача проекта намечена на апрель 2023 года. В этом комплексе предлагается на продажу потрясающий пентхаус с 3 спальнями и 314 квадратными метрами жилой площади по цене 785 000 евро. Обратите внимание, что цена не включает НДС.
Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы у моря в Корал Бей, ID-402 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы у моря в Корал Бей, ID-402 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€730,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Этот совершенно новый жилой проект расположен на береговой линии в нетронутом районе живописного Корал Бей, в нескольких минутах ходьбы от 5-звездочного отеля и курорта Coral Beach, в 10 минутах езды от центра Пафоса и недалеко от природного заповедника Акамас. Корал Бей – это уникальный район Кипра, популярный среди экспатов и туристов, благодаря красивейшим пляжам, ресторанам и местам отдыха. Комплекс включает в себя роскошные виллы и таунхаусы, многие из которых имеют частный бассейн и прямой доступ к пляжу. Клубный дом для резидентов, бассейны и сады, большие веранды и патио, просторные крытые парковки и превосходная внутренняя отделка - вот некоторые из особенностей проекта, которые делают эти роскошные объекты недвижимости отличным вариантом для инвестиций на Кипре. Недвижимость подходит для ВНЖ Кипра. Типы вилл: 3, 4, 7 спален Крытая площадь: 165 кв.м - 340 кв.м Земельный участок: 441 кв.м - 638 кв.м Цена: €730,000 - €3,060,000 Цена не включает НДС.
Вилла Новая вилла c 4 спальнями на продажу в Акамас Бей, ID-603 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Новая вилла c 4 спальнями на продажу в Акамас Бей, ID-603 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€2,96 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Этот закрытый комплекс вилл предлагаемых агентством Taysmond на продажу расположен в одном их самых красивых уголков Кипра – на полуострове Акамас. Дизайн этих современных домов идеально вписывается в красивейший природный ландшафт охраняемой прибрежной зоны, завораживающей своей нетронутой красотой. Все виллы имеют открытую планировку, видовые панорамные окна и достаточно большие участки с частными бассейнами и садами. Интерьеры сочетают в себе современную элегантность с традиционной кипрской простотой, и создают стиль, органично отражающий безмятежный средиземноморский образ жизни. Типы вилл: 3, 4 спальни Крытая площадь: 253 кв.м - 360 кв.м. Площадь участка: 420 кв.м - 1035 кв.м. Цена: €1,390,000 - €3,000,000 Цена не включает НДС.
Вилла Купить новую виллу у моря на Кипре, ID-380 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Купить новую виллу у моря на Кипре, ID-380 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€2,20 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Cap St Georges - это исключительный отмеченный наградами курорт на Западном Кипре, который находится в одном из самых красивых мест острова. Это самый большой и эксклюзивный прибрежный курорт на Кипре, а также один из крупнейших жилых комплексов, расположенный на площади 580 тыс. кв.м., с 2 км береговой линии. Курорт располагает более чем 200 роскошными виллами, 5-звездочным отелем класса люкс и эксклюзивным клубным домом с 24-часовой стойкой регистрации и услугами консьержа, ресторанами, фитнес-центром и зонами отдыха, открытым бассейном и песчаным пляжем. Теннисные и баскетбольные площадки, верховая езда, детская площадка, езда на велосипеде, различные водные развлечения и многое другое доступны в Cap St Georges как для детей, так и для взрослых. Комплекс также включает в себя роскошный спа-салон Cleopatra, а также парикмахерскую и барбер шоп, а также десять ресторанов и баров. Типы вилл: 3, 4 спальни Крытая площадь: 300 кв.м - 340 кв.м Земельный участок: 629 кв.м - 2501 кв.м Цена: От €2,200,000 Цена не включает НДС.
Вилла Купить новую виллу с 3 спальнями у моря на Кипре, ID-306 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Купить новую виллу с 3 спальнями у моря на Кипре, ID-306 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€700,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Этот уникальный пляжный жилой комплекс на Кипре состоит из вилл с 3, 4 и 5 спальнями на продажу в Пафосе, недалеко от множества самых популярных достопримечательностей и удобств Пафоса, таких как туристическая зона Пафоса, гавань и торговый центр Kings Avenue. Виллы имеют просторные интерьеры и частные бассейны на больших участках. Их превосходная отделка, технические характеристики и уникальное расположение предоставляют покупателям возможность насладиться безмятежным средиземноморским образом жизни. Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра через инвестиции. Типы вилл: Крытая площадь: 171 кв.м - 589 кв.м. Земельный участок: 200 кв.м - 1002 кв.м Цена: €700,000 - €4,016,250 Цена не включает НДС.
Жилой комплекс Элитная трехспальная квартира на продажу в Пафосе, ID-381 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Элитная трехспальная квартира на продажу в Пафосе, ID-381 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€1,72 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Курорт Сохо - это единственный в своем роде жилой комплекс и известная достопримечательность Пафоса. Комплекс расположеннен на самой красивой набережной города. Этот курорт станет самым высоким зданием в городе, с двумя башнями - жилой West Tower с 15 этажами и строящейся 5-звездочной гостиничной сетью на East Tower с 16 этажами. Архитектура этого проекта – это плавные линии и изгибы, которые увенчаны элегантным футуристическим силуэтом башен, который отражает чувство роскоши и комфорта, органично вписываясь в окружающий ландшафт. В жилом комплексе есть тренажерный зал, спа-центр, бассейн, спортивный зал, парк, детскую площадку и красивые сады - необходимые удобства для здорового и комфортного образа жизни. Кроме того, курорт будет окружен роскошными отелями, ночными клубами, школами и университетами. Типы апартаментов: 3, 4 спальни Крытая площадь: 144 кв.м - 190 кв.м Цена: €1,720,000 - €4,390,000 Цена не включает НДС.
Realting.com
Перейти