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Новостройки в районе Лимасол, Кипр

East Limassol Municiplaity
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Koinoteta Agiou Tychona
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Limassol Municipality
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Гермасойя
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Вилла Compose III
Вилла Compose III
Суни-Занакия, Кипр
от
$425,523
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Проект Compose III: Четыре дома типа вишниДома состоят из 4 спален и 2 ванных комнат.Первый этаж - 80м2 - Верхний этаж - 62м2Крытый вход - 3м2 - Всего - 145м2Непокрытые веранды - 6м2420 м2 (каждый дом)Общая площадь каждого дома составляет 145 м2, а также две непокрытые веранды на верхнем эта…
Застройщик
Country Rose Ltd
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Застройщик
Country Rose Ltd
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English
Жилой комплекс Queens
Жилой комплекс Queens
Гермасойя, Кипр
от
$763,830
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 100–475 м²
12 объектов недвижимости 12
Престижный жилой комплекс, предназначенный для совершенстваИспытайте бесшовное сочетание роскоши, комфорта и инвестиционного потенциала с этим эксклюзивным жилым комплексом в одном из самых востребованных мест на Кипре. Разработанная для взыскательных покупателей, эта разработка предлагает н…
Застройщик
Livein Properties
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Застройщик
Livein Properties
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Бизнес-центр Makedonias Offices
Бизнес-центр Makedonias Offices
район Лимасол, Кипр
от
$14,96 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Livein Makedonias – новый стандарт корпоративного совершенстваРасположенный в одном из самых известных деловых районов Лимассола, Livein Makedonias – это современное офисное здание, спроектированное для прогрессивных компаний и дальновидных инвесторов. Стратегически расположенный на крупной …
Застройщик
Livein Properties
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Застройщик
Livein Properties
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Вилла
Вилла
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
от
$7,12 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Эксклюзивный комплекс вилл в Агиос ТихоносРасположенный в престижном районе Агиос Тихонос недалеко от известного отеля Four Seasons, этот исключительный проект предлагает коллекцию из 11 роскошных вилл, каждая из которых спроектирована так, чтобы обеспечить непревзойденный комфорт, уединение…
Застройщик
Livein Properties
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Застройщик
Livein Properties
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Вилла Classic Plus - House 170
Вилла Classic Plus - House 170
Суни-Занакия, Кипр
от
$702,698
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
В доме 4 спальни и 4 ванные комнаты.   Первый этаж - 160 м2 - Верхний этаж – 90 м2 Крытая веранда – 15 м2 - Всего – 265 м2 Участок  - 750 м2 Общая крытая площадь дома составляет 265 м2, а также имеется большая открытая веранда на верхнем этаже. Это список того, что включено в цен…
Застройщик
Country Rose Ltd
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Застройщик
Country Rose Ltd
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Вилла Classic II - House 4
Вилла Classic II - House 4
Суни-Занакия, Кипр
от
$671,234
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Дом состоит из 4 спален и 4 ванных комнат.Первый этаж - 125м2 - Верхний этаж - 74м2Крытая веранда - 25м2 - Всего - 224м2Участок - 663м2Это список того, что включено в цену.Солнечная и электрическая системы нагрева воды.Бассейн 4м х 8м.1м прокладка вокруг дома и бассейна.Деревянная беседкаКер…
Застройщик
Country Rose Ltd
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Застройщик
Country Rose Ltd
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English
Бизнес-центр Zafirion
Бизнес-центр Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$11,30 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Престижный деловой адрес в самом сердце ЛимассолаZafirion предлагает гармоничное сочетание современного дизайна рабочего пространства, выгодного местоположения и первоклассных удобств, что делает его идеальным выбором для компаний, ищущих престижную корпоративную штаб-квартиру или региональн…
Застройщик
Livein Properties
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Застройщик
Livein Properties
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Вилла Sterling - House 27
Вилла Sterling - House 27
Суни-Занакия, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь, кв. м: 420 м2 основного дома плюс 80 м2 крытых веранд плюс 40 м2 гостевого дома плюс 20 м2 дома для прислуги.Размер участка, кв. м: 4286 м2Тип недвижимости и местоположение/город: "Sterling Carob", расположен в Суни, Лимассол, Кипр.Статус: готов к немедленной сдаче.Описание проекта …
Застройщик
Country Rose Ltd
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Застройщик
Country Rose Ltd
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