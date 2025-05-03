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Проект Compose III: Четыре дома типа вишниДома состоят из 4 спален и 2 ванных комнат.Первый этаж - 80м2 - Верхний этаж - 62м2Крытый вход - 3м2 - Всего - 145м2Непокрытые веранды - 6м2420 м2 (каждый дом)Общая площадь каждого дома составляет 145 м2, а также две непокрытые веранды на верхнем эта…
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Застройщик
Country Rose Ltd
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Престижный жилой комплекс, предназначенный для совершенстваИспытайте бесшовное сочетание роскоши, комфорта и инвестиционного потенциала с этим эксклюзивным жилым комплексом в одном из самых востребованных мест на Кипре. Разработанная для взыскательных покупателей, эта разработка предлагает н…
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2
Застройщик
Livein Properties
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Livein Makedonias – новый стандарт корпоративного совершенстваРасположенный в одном из самых известных деловых районов Лимассола, Livein Makedonias – это современное офисное здание, спроектированное для прогрессивных компаний и дальновидных инвесторов. Стратегически расположенный на крупной …
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1
Застройщик
Livein Properties
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Эксклюзивный комплекс вилл в Агиос ТихоносРасположенный в престижном районе Агиос Тихонос недалеко от известного отеля Four Seasons, этот исключительный проект предлагает коллекцию из 11 роскошных вилл, каждая из которых спроектирована так, чтобы обеспечить непревзойденный комфорт, уединение…
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1
Застройщик
Livein Properties
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В доме 4 спальни и 4 ванные комнаты.
Первый этаж - 160 м2 - Верхний этаж – 90 м2
Крытая веранда – 15 м2 - Всего – 265 м2
Участок - 750 м2
Общая крытая площадь дома составляет 265 м2, а также имеется большая открытая веранда на верхнем этаже.
Это список того, что включено в цен…
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Застройщик
Country Rose Ltd
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Дом состоит из 4 спален и 4 ванных комнат.Первый этаж - 125м2 - Верхний этаж - 74м2Крытая веранда - 25м2 - Всего - 224м2Участок - 663м2Это список того, что включено в цену.Солнечная и электрическая системы нагрева воды.Бассейн 4м х 8м.1м прокладка вокруг дома и бассейна.Деревянная беседкаКер…
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Застройщик
Country Rose Ltd
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Престижный деловой адрес в самом сердце ЛимассолаZafirion предлагает гармоничное сочетание современного дизайна рабочего пространства, выгодного местоположения и первоклассных удобств, что делает его идеальным выбором для компаний, ищущих престижную корпоративную штаб-квартиру или региональн…
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2
Застройщик
Livein Properties
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Площадь, кв. м: 420 м2 основного дома плюс 80 м2 крытых веранд плюс 40 м2 гостевого дома плюс 20 м2 дома для прислуги.Размер участка, кв. м: 4286 м2Тип недвижимости и местоположение/город: "Sterling Carob", расположен в Суни, Лимассол, Кипр.Статус: готов к немедленной сдаче.Описание проекта …
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Застройщик
Country Rose Ltd
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