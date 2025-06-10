  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Konia
  4. Бизнес-центр Pafos

Бизнес-центр Pafos

Кония, Кипр
от
$1,75 млн
от
$5,020/м²
BTC
20.8304795
ETH
1 091.8144910
USDT
1 731 409.5872737
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 27524
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Konia
  • Деревня
    Кония

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Business Centre — премиальный офисный комплекс в Пафосе. Современные офисы от 315 м² до целого здания 2 094 м². Цена от €1 500 000.

Business Centre — это ультрасовременный бизнес-хаб класса «A», расположенный в одном из самых востребованных деловых районов Пафоса, всего в 40 минутах езды от Лимассола. Уникальная возможность для компаний и инвесторов открыть офис в престижной локации с удобным доступом к центру города, ключевым госучреждениям и банкам.

Основные преимущества

  • Энергоэффективность класса А

  • Современная архитектура и престижный дизайн

  • VRF-система кондиционирования (включена)

  • Система тёплых полов (включена)

  • Просторные офисные помещения

  • Полностью оборудованные конференц-залы

  • Лифты и кладовые помещения на каждом этаже

Планировка и доступные варианты

  • Пол-этажа — 315 м² офисов + 34 м² веранда = 349 м² — от €1 500 000

  • Целый этаж — 630 м² офисов + 68 м² веранда = 698 м² — от €3 000 000

  • Всё здание — 1 890 м² офисов + 204 м² веранда = 2 094 м² — €9 200 000

Локация

  • Рядом с банками, госструктурами, ресторанами и офисами

  • Удобный доступ для сотрудников и клиентов

  • Всего 40 минут до Лимассола

Подходит для

  • Крупных компаний и корпораций

  • Инвесторов, заинтересованных в коммерческой недвижимости

  • Стартапов и растущих компаний, ценящих престиж и современный комфорт

Business Centre — это инвестиция в престиж, инновации и стратегическое расположение в сердце Пафоса.

📩 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и выбрать офис для вашего бизнеса.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Коммерческое помещение
Площадь, м² 349.0 – 2 094.0
Цена за м², USD 5,018 – 5,129
Цена квартиры, USD 1,75 млн – 10,74 млн

Местонахождение на карте

Кония, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Бизнес-центр Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$11,30 млн
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
муниципалитет Пафос, Кипр
Цена по запросу
Бизнес-центр Makedonias Offices
район Лимасол, Кипр
от
$16,01 млн
Бизнес-центр In Paphos
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,75 млн
Вы просматриваете
Бизнес-центр Pafos
Кония, Кипр
от
$1,75 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
муниципалитет Пафос, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Добро пожаловать в Business Centre — уникальный коммерческий объект в центре Пафоса, Кипр. Стратегически расположенный на одном из крупнейших коммерческих участков города, этот трёхэтажный здание с мезонином предлагает широкий спектр современных офисов и торговых помещений. Офисные помеще…
Агентство
Etalon Estate Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Бизнес-центр Makedonias Offices
Бизнес-центр Makedonias Offices
Бизнес-центр Makedonias Offices
Бизнес-центр Makedonias Offices
Бизнес-центр Makedonias Offices
Бизнес-центр Makedonias Offices
Бизнес-центр Makedonias Offices
район Лимасол, Кипр
от
$16,01 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Livein Makedonias – новый стандарт корпоративного совершенстваРасположенный в одном из самых известных деловых районов Лимассола, Livein Makedonias - это современное офисное здание, предназначенное для дальновидных компаний и дальновидных инвесторов. Стратегически расположенная на главной до…
Застройщик
Livein Properties
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Livein Properties
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Бизнес-центр In Paphos
Бизнес-центр In Paphos
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,75 млн
Площадь 349–2 094 м²
Представляем новый Бизнес-центр в Пафосе — коммерческое здание класса А с энергоэффективными технологиями, расположенное в престижном деловом районе, всего в 40 минутах от Лимасола и рядом с центром города. Современная архитектура, теплые полы, VRF кондиционирование, гибкие офисные планировк…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации