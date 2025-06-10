Бизнес-центр Pafos

Business Centre — премиальный офисный комплекс в Пафосе. Современные офисы от 315 м² до целого здания 2 094 м². Цена от €1 500 000.

Business Centre — это ультрасовременный бизнес-хаб класса «A», расположенный в одном из самых востребованных деловых районов Пафоса, всего в 40 минутах езды от Лимассола. Уникальная возможность для компаний и инвесторов открыть офис в престижной локации с удобным доступом к центру города, ключевым госучреждениям и банкам.

Основные преимущества

Энергоэффективность класса А

Современная архитектура и престижный дизайн

VRF-система кондиционирования (включена)

Система тёплых полов (включена)

Просторные офисные помещения

Полностью оборудованные конференц-залы

Лифты и кладовые помещения на каждом этаже

Планировка и доступные варианты

Пол-этажа — 315 м² офисов + 34 м² веранда = 349 м² — от €1 500 000

Целый этаж — 630 м² офисов + 68 м² веранда = 698 м² — от €3 000 000

Всё здание — 1 890 м² офисов + 204 м² веранда = 2 094 м² — €9 200 000

Локация

Рядом с банками, госструктурами, ресторанами и офисами

Удобный доступ для сотрудников и клиентов

Всего 40 минут до Лимассола

Подходит для

Крупных компаний и корпораций

Инвесторов, заинтересованных в коммерческой недвижимости

Стартапов и растущих компаний, ценящих престиж и современный комфорт

Business Centre — это инвестиция в престиж, инновации и стратегическое расположение в сердце Пафоса.

📩 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и выбрать офис для вашего бизнеса.