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Склады на Кипре

Никосия
20
Строволос
7
Demos Agiou Athanasiou
3
Дали
10
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67 объектов найдено
Склад 2 283 м² в Никосия, Кипр
Склад 2 283 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 283 м²
A commercial building formerly used as a supermarket in Kaimakli, Nicosia.It comprises of a …
$1,39 млн
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Склад 2 200 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Склад 2 200 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 200 м²
A prefabricated concrete products industrial unit, erected within a leasehold government lan…
$1,52 млн
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Склад 1 800 м² в Tseri, Кипр
Склад 1 800 м²
Tseri, Кипр
Площадь 1 800 м²
For Sale warehouse in Tseri with easy access to the motorway. 1800sqm cover area
$1,60 млн
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Склад 2 300 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Склад 2 300 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 300 м²
A leasehold warehouse in the Industrial Zone of Aradippou. It consists of a two-storey showr…
$1,01 млн
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Склад 4 859 м² в Арадиппу, Кипр
Склад 4 859 м²
Арадиппу, Кипр
Площадь 4 859 м²
This property consists three warehouses in Aradippou, within the Aradippou (Kalo Chorio) ind…
$4,99 млн
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Склад 6 425 м² в Строволос, Кипр
Склад 6 425 м²
Строволос, Кипр
Площадь 6 425 м²
The asset is a leasehold industrial warehouse in the Government Industrial Zone of Strovolos…
$2,77 млн
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Склад 4 800 м² в Эргатес, Кипр
Склад 4 800 м²
Эргатес, Кипр
Площадь 4 800 м²
This substantial property comprises a sizable leasehold industrial warehouse situated in the…
$1,53 млн
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Склад 1 075 м² в Yeri, Кипр
Склад 1 075 м²
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 075 м²
An industrial warehouse in Geri. It is located within Geri’s industrial area. The warehouse …
$781,740
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Склад 800 м² в Никосия, Кипр
Склад 800 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Industrial land of 3,206 sq.m. with a ground-floor industrial building of 800 sq.m., has a f…
$1,08 млн
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Склад 3 450 м² в Арадиппу, Кипр
Склад 3 450 м²
Арадиппу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 450 м²
A farm in Aradippou municipality in Larnaca District. The farm is accessible via a registere…
$287,724
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Склад 9 000 м² в Дали, Кипр
Склад 9 000 м²
Дали, Кипр
Площадь 9 000 м²
The property is a large industrial unit in Dali area, Nicosia, with easy access to the highw…
$5,99 млн
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Склад 984 м² в Писсури, Кипр
Склад 984 м²
Писсури, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 984 м²
Гараж хорошо расположен в самом сердце промышленной зоны Омонойас в Лимассоле. Расположенный…
$761,931
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Склад 626 м² в Эргатес, Кипр
Склад 626 м²
Эргатес, Кипр
Площадь 626 м²
Арендованный промышленный цех в промышленной зоне Эргатес, Никосия. Площадь здания составляе…
$412,074
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Склад 510 м² в Лация, Кипр
Склад 510 м²
Лация, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 510 м²
An industrial warehouse in Latsia. It has an internal area of 400 sq.m. and a mezzanine of 1…
$387,613
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Склад 1 608 м² в Строволос, Кипр
Склад 1 608 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 608 м²
Ιt consists of a 582sqm showroom with a mezzanine of 134sqm used as office space and a wareh…
$2,01 млн
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Склад 1 463 м² в Пано Дефтера, Кипр
Склад 1 463 м²
Пано Дефтера, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 463 м²
The property consists of two fields in Pano Deftera. The fields have a total land area of 18…
$447,329
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Склад 2 390 м² в Нису, Кипр
Склад 2 390 м²
Нису, Кипр
Площадь 2 390 м²
Perfect Cold Storage Warehouse located in Latsia area, Nicosia and enjoys easy access to the…
$6,21 млн
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Склад 2 130 м² в Пера Хорио, Кипр
Склад 2 130 м²
Пера Хорио, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 130 м²
A factory located in the industrial area of Pera Chorio/Nisou, Nicosia district. Built in 20…
$1,52 млн
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Склад 1 198 м² в Yeri, Кипр
Склад 1 198 м²
Yeri, Кипр
Площадь 1 198 м²
This warehouse located in Geri industrial area. They have a covered area of 1,198sqm and 598…
$1,31 млн
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Склад 3 660 м² в Строволос, Кипр
Склад 3 660 м²
Строволос, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 660 м²
Two level industrial warehouse of approximately 3660 sq.m., currently rented to governmental…
$1,90 млн
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Склад 1 863 м² в Дали, Кипр
Склад 1 863 м²
Дали, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 863 м²
An industrial warehouse with offices and a shop in Dali, Nicosia. It comprises of the follow…
$2,11 млн
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Склад 3 600 м² в Лация, Кипр
Склад 3 600 м²
Лация, Кипр
Площадь 3 600 м²
This warehouse located in Latsia area with easy access to the motorway. Description: The gr…
$4,35 млн
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Склад 20 600 м² в Полис, Кипр
Склад 20 600 м²
Полис, Кипр
Площадь 20 600 м²
Industrial warehouses located  in Polis Chrysochous Municipality in Paphos. It is situated c…
$3,60 млн
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Склад 3 270 м² в Потамия, Кипр
Склад 3 270 м²
Потамия, Кипр
Площадь 3 270 м²
A two storeys, high spec, industrial warehouse, located in Panagia, Nicosia.The property con…
$4,49 млн
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Склад 1 550 м² в Дали, Кипр
Склад 1 550 м²
Дали, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 550 м²
A share of 45.48% of an industrial building in Dali. The share corresponds to two unified wa…
$1,02 млн
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Склад 10 000 м² в Дали, Кипр
Склад 10 000 м²
Дали, Кипр
Площадь 10 000 м²
This new industrial warehouse is situated in a prime location within Dali area, boasting exc…
$14,17 млн
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Склад 1 526 м² в Палайометохо, Кипр
Склад 1 526 м²
Палайометохо, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 526 м²
An industrial warehouse in Palaiometocho. The warehouse has an internal area of 1,125sqm and…
$742,653
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Склад 3 167 м² в Коккинотримития, Кипр
Склад 3 167 м²
Коккинотримития, Кипр
Площадь 3 167 м²
Warehouse located in Kokkinotrimithia area close to many amenities and services. The wareho…
$2,51 млн
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Склад 1 220 м² в район Лимасол, Кипр
Склад 1 220 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 1 220 м²
Two industrial plots with buildings located in the area of Panthea parish of Mesa Geitonia M…
$2,06 млн
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Склад 6 520 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Склад 6 520 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 6 520 м²
Industrial warehouse within the industrial area of Agios Silas in Ipsonas. The property is l…
$3,80 млн
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