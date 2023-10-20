Писсури, Кипр

от €345,000

Сдача в: 2023

Предлагаем на продажу дома около 130 м2 в Venus Gardens - это закрытый комплекс домов с характером кипрских каменных вилл, но с комфортом современных домов. Натуральные материалы, керамическая плитка, большие тенистые террасы перед каждым домом, все в окружении средиземноморской зелени. Дома около 130 квадратных метров. Планировка дома состоит из гостиной, выходящей в сад, с кухней открытого плана. Три спальни, три ванные комнаты. У каждого дома есть выделенное парковочное место. В зависимости от размера и расположения дома цены начинаются от 345 000 EUR плюс НДС. В комплекс входят объекты, доступные только для жителей: два бассейна тренажерный зал место для встреч бар Кроме этого жильцы Venus Gardens получают эксклюзивную клубную карту, дающую право на скидки во всех отелях и курортах Лептос Калипсо, карту, дающую право на медицинское обслуживание и скидки в частной больнице IASIS HOSPITAL.