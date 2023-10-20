Предлагаются современные виллы с видом на море, верандами, ухоженными садами, бассейнами и парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Система полива в саду
Мраморный пол
Кухонная мебель
Дубовый паркет в спальнях
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Пляж - 660 метров
Супермаркет - 900 метров
Ресторан - 240 метров
Отели - 600 метров
Аэропорт - 19 км
Предлагаются виллы с бассейнами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на берегу моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международными школами.
Ближайший пляж - 1 минута
Центр Пафоса - 6 минут
Археологические достопримечательности - 5 минут
Порт и набережная - 8 минут
Торговый центр - 7 минут
Автомагистраль - 15 минут
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Некоторые дома оборудованы лифтами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международной школой.
Море - 300 метров
Ближайший пляж - 3 минуты
Центр Пафоса - 6 минут
Археологические достопримечательности - 5 минут
Порт и набережная - 8 минут
Торговый центр - 7 минут
Автомагистраль - 15 минут
Предлагаются апартаменты с панорамными видами на море и горы.
Резиденция располагает бассейном на крыше и джакузи, парковкой, помещениями для хранения, зоной барбекю и зоной отдыха, тренажерным залом.
Окончание строительства - август 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Современная кухонная бытовая техника
Мраморный пол
Сантехника Grohe
Видеодомофон
Кондиционеры
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах езды от центра Пафоса.
Пляж - 2 км
Аэропорт - 17 км
Школа - 100 метров
Центр города - 6 км
Торговый центр - 4 км
Предлагаются просторные виллы с верандами, садами на крыше, живописным видом на море и горы.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Солнечный водонагреватель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Центр Пафоса и пляж - 4 минуты езды
Международная школа и торговый центр - 7 минут езды
Новая гавань - 5 минут езды
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты с крытыми верандами.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в нескольких минутах от пляжа, торгового центра, центра города, туристической зоны Пафоса и всей необходимой инфраструктуры.
Аэропорт - 20 минут
Море - 2 минуты
Торговый центр - 5 минут
Поле для гольфа - 15 минут
Предлагаются современные виллы с панорамным видом на море, бассейнами и ухоженными садами, парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Технология "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от моря и рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Пляж - 200 метров
Супермаркет - 500 метров
Аэропорт - 17 км
Предлагаются меблированные виллы с видом на море, инфинити-бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Сигнализация
Полы с подогревом
Плиточный пол
Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от моря и всего в нескольких минутах езды от всей необходимой инфраструктуры, включая рестораны, бары, торговые центры, частные школы, отели, чистые пляжи и супермаркеты.
Пляж с Голубым флагом - 3 минуты (1,2 км)
Центра Пафоса - 8 минут (4,2 км)
Порт и набережная Пафоса - 7 минут (4,7 км)
Торговый центр - 6 минут (8 км)
Международная частная школа - 3 минуты (1,6 км)
Автомагистраль - 10 минут (6 км)
Международный аэропорт - 20 минут (22 км)
Гольф-курорт - 15 минут (12,5 км)
Предлагаются виллы, сочетающие в себе традиционный и современный стиль.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 6 минутах ходьбы от пляжа и всего в нескольких минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры.
Гавань Пафоса - 1 км
Центр города - 4 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 300 метров
Супермаркет - 500 метров
Школа - 2 км
Поле для гольфа - 6 км
ТАУНХАУСЫ 3+1 В YENI BOGAZICI ЗА 250 000 £
🏗 Начинается строительство нового уютного комплекса в Yeni Bogazici в 10 км от Фамагусты. Это идеальный жилой комплекс в самом спокойном и любимом месте острова.
🏡 Комплекс ждет своих новых владельцев с 18 таунхаусами и 2 полностью обособленными виллами с частными бассейнами.
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
▫️Общий бассейн 7x31 м
▫️Теннисный корт
▫️Детская площадка
▫️Зоны для отдыха
ТАУНХАУС С 3 СПАЛЬНЯМИ
Площадь: 170 м2 + терраса 40 м2
Первый этаж:
🔘 Вестибюль
🔘 Гардеробная зона
🔘 Туалет
🔘 Кухня
🔘 Гостиная
🔘 Столовая
🔘 Зона барбекю
Второй этаж:
🔘 3 спальни
🔘 Главная спальня с собственной ванной комнатой и гардеробной
🔘 Главная спальня - камин и ванна (по желанию)
🔘 Общий туалет-ванная комната
СТОИМОСТЬ: 250 000 £
ПЛАН ОПЛАТЫ:
30% Первоначальный взнос
70% До получения ключей
СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
Ноябрь 2022 г. – май 2024 г.
Предлагаем на продажу дома около 130 м2 в Venus Gardens - это закрытый комплекс домов с характером кипрских каменных вилл, но с комфортом современных домов.
Натуральные материалы, керамическая плитка, большие тенистые террасы перед каждым домом, все в окружении средиземноморской зелени.
Дома около 130 квадратных метров.
Планировка дома состоит из гостиной, выходящей в сад, с кухней открытого плана.
Три спальни, три ванные комнаты.
У каждого дома есть выделенное парковочное место.
В зависимости от размера и расположения дома цены начинаются от 345 000 EUR плюс НДС.
В комплекс входят объекты, доступные только для жителей:
два бассейна
тренажерный зал
место для встреч
бар
Кроме этого жильцы Venus Gardens получают эксклюзивную клубную карту, дающую право на скидки во всех отелях и курортах Лептос Калипсо, карту, дающую право на медицинское обслуживание и скидки в частной больнице IASIS HOSPITAL.
Предлагаются виллы с собственными бассейнами и парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Лифт
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в 300 метрах от моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международной школой, в нескольких минутах езды от порта и набережной.
Ближайший пляж - 300 метров
Центр города Пафос - 6 минут
Археологические достопримечательности - 5 минут
Порт и набережная - 8 минут
Торговый центр - 7 минут
Исторический центр города - 6 минут
Автомагистраль - 15 минут
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, парковочными местами, ухоженными садами, бассейнами и зонами барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Лифт
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, в пригороде Пафоса, в нескольких минутах езды от набережной и порта, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международной школой.
Природный парк Акамас - 15 минут
Пляж, удостоенный Голубого флага - 6 минут
Гавань - 4 минуты
Царские гробницы - 10 минут
Центр города Пафос - 14 минут
Торговый центр - 12 минут
Археологический парк - 12 минут
Порт и набережная - 13 минут
Автомагистраль - 20 минут
Международный аэропорт - 30 минут
Предлагаются апартаменты с большими верандами.
Резиденция располагает бассейном, зоной барбекю, крытой парковкой.
Окончание строительства - 31 октября 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с зелеными зонами и школами, пляжами и Царскими гробницами.
Предлагаются просторные виллы, сочетающие в себе традиционный и современный стиль. Каждый дом имеет террасу на крыше 70 м2 и панорамный вид на море.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 6 минутах ходьбы от пляжа и всего в нескольких минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры.
Гавань Пафоса - 1 км
Центр города - 4 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 300 метров
Супермаркет - 500 метров
Школа - 2 км
Поле для гольфа - 6 км
Резиденция располагает ухоженными садами, инфинити-бассейнами, клубом и теннисным кортом, баром и рестораном, тренажерным залом, сауной и парной, массажными салоном и салоном красоты, детской площадкой, пешеходными дорожками.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на вершине холма, рядом с тавернами, барами, пабами и ночными клубами, всей необходимой инфраструктурой, международной школой и достопримечательностями, в нескольких минутах езды от порта Пафоса, набережной и магазинов.
Ближайший пляж - 2 минуты
Центр Пафоса - 5 минут
Археологические достопримечательности - 3 минуты
Порт и набережная - 9 минут
Автомагистраль - 15 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Международная школа - 5 минут
Университет - 12 минут
Предлагаются виллы с бассейнами 7 х 3 м, садами, террасами на крыше и парковочными местами.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 900 метров
Школа - 1 км
Аэропорт Пафоса - 10 км
Порт Пафоса - 4 км
Корал-Бэй - 8 км
Предлагаются двухэтажные виллы с видом на море, террасами и бассейнами.
Площадь земельных участков - от 316 м2 до 375 м2.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Стенные шкафы
Итальянская кухня
Солнечные и электрические водонагреватели
Светодиодное освещение
Кондиционеры
ТВ
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописной деревушке Хлорака, всего в нескольких минутах от центра Пафоса, в пешей доступности от автобусных остановок, банков, супермаркетов, отелей, кафе и ресторанов.
Море - 200 метров
Пафос - 3 км
Английская школа - 1 км
Аэропорт - 20 км