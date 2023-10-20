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Продажа новостроек в Сообщество Хлорака

Chloraka
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море в 660 метрах от пляжа, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море в 660 метрах от пляжа, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€615,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы с видом на море, верандами, ухоженными садами, бассейнами и парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Система полива в саду Мраморный пол Кухонная мебель Дубовый паркет в спальнях Алюминиевые окна с двойным остеклением Солнечные водонагреватели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и рядом со всей необходимой инфраструктурой. Пляж - 660 метров Супермаркет - 900 метров Ресторан - 240 метров Отели - 600 метров Аэропорт - 19 км
Жилой комплекс Комплекс вилл на берегу моря, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл на берегу моря, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€1,98 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на берегу моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международными школами. Ближайший пляж - 1 минута Центр Пафоса - 6 минут Археологические достопримечательности - 5 минут Порт и набережная - 8 минут Торговый центр - 7 минут Автомагистраль - 15 минут
Жилой комплекс Комплекс вилл в 300 метрах от моря, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл в 300 метрах от моря, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€963,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Некоторые дома оборудованы лифтами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международной школой. Море - 300 метров Ближайший пляж - 3 минуты Центр Пафоса - 6 минут Археологические достопримечательности - 5 минут Порт и набережная - 8 минут Торговый центр - 7 минут Автомагистраль - 15 минут
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Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€620,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамными видами на море и горы. Резиденция располагает бассейном на крыше и джакузи, парковкой, помещениями для хранения, зоной барбекю и зоной отдыха, тренажерным залом. Окончание строительства - август 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Современная кухонная бытовая техника Мраморный пол Сантехника Grohe Видеодомофон Кондиционеры Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах езды от центра Пафоса. Пляж - 2 км Аэропорт - 17 км Школа - 100 метров Центр города - 6 км Торговый центр - 4 км
Жилой комплекс Комплекс вилл с живописными видами рядом с пляжем и центром Пафоса, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с живописными видами рядом с пляжем и центром Пафоса, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€429,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные виллы с верандами, садами на крыше, живописным видом на море и горы. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Алюминиевые окна с двойным остеклением Солнечный водонагреватель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Центр Пафоса и пляж - 4 минуты езды Международная школа и торговый центр - 7 минут езды Новая гавань - 5 минут езды
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с морем, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с морем, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€230,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты с крытыми верандами. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в нескольких минутах от пляжа, торгового центра, центра города, туристической зоны Пафоса и всей необходимой инфраструктуры. Аэропорт - 20 минут Море - 2 минуты Торговый центр - 5 минут Поле для гольфа - 15 минут
Жилой комплекс Уникальная резиденция в 200 метрах от моря, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Уникальная резиденция в 200 метрах от моря, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€610,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы с панорамным видом на море, бассейнами и ухоженными садами, парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Технология "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от моря и рядом со всей необходимой инфраструктурой. Пляж - 200 метров Супермаркет - 500 метров Аэропорт - 17 км
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл рядом с побережьем, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл рядом с побережьем, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€750,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные виллы с видом на море, инфинити-бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Сигнализация Полы с подогревом Плиточный пол Ламинат в спальнях Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от моря и всего в нескольких минутах езды от всей необходимой инфраструктуры, включая рестораны, бары, торговые центры, частные школы, отели, чистые пляжи и супермаркеты. Пляж с Голубым флагом - 3 минуты (1,2 км) Центра Пафоса - 8 минут (4,2 км) Порт и набережная Пафоса - 7 минут (4,7 км) Торговый центр - 6 минут (8 км) Международная частная школа - 3 минуты (1,6 км) Автомагистраль - 10 минут (6 км) Международный аэропорт - 20 минут (22 км) Гольф-курорт - 15 минут (12,5 км)
Жилой комплекс Просторные виллы в спокойном районе, рядом с пляжем, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Просторные виллы в спокойном районе, рядом с пляжем, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€577,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы, сочетающие в себе традиционный и современный стиль. Возможно строительство бассейна для каждого дома. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 6 минутах ходьбы от пляжа и всего в нескольких минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры. Гавань Пафоса - 1 км Центр города - 4 км Аэропорт - 15 км Ресторан - 300 метров Супермаркет - 500 метров Школа - 2 км Поле для гольфа - 6 км
Жилой комплекс Yeni Bogazici
Жилой комплекс Yeni Bogazici
Писсури, Кипр
от
€250,000
ТАУНХАУСЫ 3+1 В YENI BOGAZICI ЗА 250 000 £ 🏗 Начинается строительство нового уютного комплекса в Yeni Bogazici в 10 км от Фамагусты. Это идеальный жилой комплекс в самом спокойном и любимом месте острова. 🏡 Комплекс ждет своих новых владельцев с 18 таунхаусами и 2 полностью обособленными виллами с частными бассейнами.    ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:  ▫️Общий бассейн 7x31 м  ▫️Теннисный корт  ▫️Детская площадка  ▫️Зоны для отдыха    ТАУНХАУС С 3 СПАЛЬНЯМИ   Площадь: 170 м2 + терраса 40 м2    Первый этаж:  🔘 Вестибюль  🔘 Гардеробная зона  🔘 Туалет  🔘 Кухня  🔘 Гостиная  🔘 Столовая  🔘 Зона барбекю    Второй этаж:  🔘 3 спальни  🔘 Главная спальня с собственной ванной комнатой и гардеробной  🔘 Главная спальня - камин и ванна (по желанию)  🔘 Общий туалет-ванная комната    СТОИМОСТЬ: 250 000 £  ПЛАН ОПЛАТЫ: 30% Первоначальный взнос  70% До получения ключей    СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА: Ноябрь 2022 г. – май 2024 г.
Жилой комплекс Закрытая резиденция в 100 метрах от моря, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция в 100 метрах от моря, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€1,75 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные виллы с бассейнами и панорамным видом на море. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой и Царскими гробницами.
Коттеджный поселок Venus Gardens на Кипре
Коттеджный поселок Venus Gardens на Кипре
Писсури, Кипр
от
€345,000
Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Предлагаем на продажу дома около 130 м2 в Venus Gardens - это закрытый комплекс домов с характером кипрских каменных вилл, но с комфортом современных домов. Натуральные материалы, керамическая плитка, большие тенистые террасы перед каждым домом, все в окружении средиземноморской зелени. Дома около 130 квадратных метров. Планировка дома состоит из гостиной, выходящей в сад, с кухней открытого плана. Три спальни, три ванные комнаты. У каждого дома есть выделенное парковочное место. В зависимости от размера и расположения дома цены начинаются от 345 000 EUR плюс НДС. В комплекс входят объекты, доступные только для жителей: два бассейна тренажерный зал место для встреч бар Кроме этого жильцы Venus Gardens получают эксклюзивную клубную карту, дающую право на скидки во всех отелях и курортах Лептос Калипсо, карту, дающую право на медицинское обслуживание и скидки в частной больнице IASIS HOSPITAL.
Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами в 300 метрах от моря, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами в 300 метрах от моря, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€1,42 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с собственными бассейнами и парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Лифт Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в 300 метрах от моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международной школой, в нескольких минутах езды от порта и набережной. Ближайший пляж - 300 метров Центр города Пафос - 6 минут Археологические достопримечательности - 5 минут Порт и набережная - 8 минут Торговый центр - 7 минут Исторический центр города - 6 минут Автомагистраль - 15 минут
Жилой комплекс Элитные виллы на берегу моря с бассейнами и садами, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Элитные виллы на берегу моря с бассейнами и садами, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€3,38 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, парковочными местами, ухоженными садами, бассейнами и зонами барбекю. Удобства и оснащение в доме Лифт Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в пригороде Пафоса, в нескольких минутах езды от набережной и порта, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международной школой. Природный парк Акамас - 15 минут Пляж, удостоенный Голубого флага - 6 минут Гавань - 4 минуты Царские гробницы - 10 минут Центр города Пафос - 14 минут Торговый центр - 12 минут Археологический парк - 12 минут Порт и набережная - 13 минут Автомагистраль - 20 минут Международный аэропорт - 30 минут
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и парковкой, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и парковкой, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€220,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими верандами. Резиденция располагает бассейном, зоной барбекю, крытой парковкой. Окончание строительства - 31 октября 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с зелеными зонами и школами, пляжами и Царскими гробницами.
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом рядом с пляжем, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом рядом с пляжем, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€590,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные виллы, сочетающие в себе традиционный и современный стиль. Каждый дом имеет террасу на крыше 70 м2 и панорамный вид на море. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 6 минутах ходьбы от пляжа и всего в нескольких минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры. Гавань Пафоса - 1 км Центр города - 4 км Аэропорт - 15 км Ресторан - 300 метров Супермаркет - 500 метров Школа - 2 км Поле для гольфа - 6 км
Жилой комплекс Элитные апартаменты и виллы в закрытой резиденции с бассейнами, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Элитные апартаменты и виллы в закрытой резиденции с бассейнами, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€508,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает ухоженными садами, инфинити-бассейнами, клубом и теннисным кортом, баром и рестораном, тренажерным залом, сауной и парной, массажными салоном и салоном красоты, детской площадкой, пешеходными дорожками. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на вершине холма, рядом с тавернами, барами, пабами и ночными клубами, всей необходимой инфраструктурой, международной школой и достопримечательностями, в нескольких минутах езды от порта Пафоса, набережной и магазинов. Ближайший пляж - 2 минуты Центр Пафоса - 5 минут Археологические достопримечательности - 3 минуты Порт и набережная - 9 минут Автомагистраль - 15 минут Международный аэропорт - 25 минут Международная школа - 5 минут Университет - 12 минут
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 900 метрах от пляжа, Хлорака, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 900 метрах от пляжа, Хлорака, Пафос, Кипр
Писсури, Кипр
от
€560,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами 7 х 3 м, садами, террасами на крыше и парковочными местами. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Пляж - 900 метров Школа - 1 км Аэропорт Пафоса - 10 км Порт Пафоса - 4 км Корал-Бэй - 8 км
Жилой комплекс Элитная резиденция в 200 метрах от моря, рядом с центром Пафоса, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Элитная резиденция в 200 метрах от моря, рядом с центром Пафоса, Хлорака, Кипр
Писсури, Кипр
от
€770,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухэтажные виллы с видом на море, террасами и бассейнами. Площадь земельных участков - от 316 м2 до 375 м2. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Стенные шкафы Итальянская кухня Солнечные и электрические водонагреватели Светодиодное освещение Кондиционеры ТВ Сигнализация Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописной деревушке Хлорака, всего в нескольких минутах от центра Пафоса, в пешей доступности от автобусных остановок, банков, супермаркетов, отелей, кафе и ресторанов. Море - 200 метров Пафос - 3 км Английская школа - 1 км Аэропорт - 20 км
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