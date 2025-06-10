Жилой комплекс Luma Genesis

Luma Genesis — это современный жилой комплекс, включающий 24 стильные квартиры с 1 и 2 спальнями. Он расположен в перспективной зоне Пафоса, рядом с песчаным пляжем Героскипу и всей городской инфраструктурой. Каждая двухкомнатная квартира предлагает комфортную планировку, кондиционеры в каждой комнате, электрические роллеты в спальнях, систему солнечного нагрева воды и парковку.

Комплекс включает общий бассейн, террасу на крыше, детскую площадку, кладовые, лифт, видеодомофон и охраняемый въезд. Также предусмотрена подготовка под зарядку электромобиля. Энергоэффективность — категория А.