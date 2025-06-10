  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Героскипу
  4. Жилой комплекс Luma Genesis

Жилой комплекс Luma Genesis

Героскипу, Кипр
от
$194,160
BTC
2.3094907
ETH
121.0502838
USDT
191 962.6672731
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27154
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

О комплексе

Luma Genesis — это современный жилой комплекс, включающий 24 стильные квартиры с 1 и 2 спальнями. Он расположен в перспективной зоне Пафоса, рядом с песчаным пляжем Героскипу и всей городской инфраструктурой. Каждая двухкомнатная квартира предлагает комфортную планировку, кондиционеры в каждой комнате, электрические роллеты в спальнях, систему солнечного нагрева воды и парковку.

Комплекс включает общий бассейн, террасу на крыше, детскую площадку, кладовые, лифт, видеодомофон и охраняемый въезд. Также предусмотрена подготовка под зарядку электромобиля. Энергоэффективность — категория А.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 62.8
Цена за м², USD 3,092
Цена квартиры, USD 194,160
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 90.4
Цена за м², USD 3,580
Цена квартиры, USD 323,599

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Queens
Гермасойя, Кипр
от
$763,830
Жилой комплекс Eden Bay
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$409,280
Жилой комплекс Avakas Residences 2
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,14 млн
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCES 7
Тремитуса, Кипр
от
$502,816
Жилой комплекс Sentire Park
Пейя, Кипр
от
$935,497
Вы просматриваете
Жилой комплекс Luma Genesis
Героскипу, Кипр
от
$194,160
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс CITY PALM RESIDENCE
Жилой комплекс CITY PALM RESIDENCE
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$369,945
Площадь 107–236 м²
2 объекта недвижимости 2
City Palm Residence — современный жилой комплекс в самом сердце города, сочетающий элегантную архитектуру, высокое качество строительства и продуманные детали. Просторные квартиры с панорамными окнами, стильной отделкой и балконами, утопающими в зелени пальм. Идеальное место для тех, кто цен…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Almond Villas
Жилой комплекс Almond Villas
Епископи, Кипр
от
$564,000
Площадь 199–369 м²
2 объекта недвижимости 2
Almond Villas — это коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди миндальных и оливковых деревьев в живописных холмах Эпископи, Пафос. Просторные интерьеры с панорамными окнами наполняются естественным светом, предлагая комфорт благодаря VRV-системам и тёплым полам. Каждая вилла окружен…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс LIBRA
Жилой комплекс LIBRA
Chloraka, Кипр
от
$506,944
Площадь 240 м²
1 объект недвижимости 1
LIBRA — это закрытый жилой комплекс, состоящий из 11 двухэтажных вилл с 2 и 3 спальнями, каждая с частным бассейном и панорамным видом на Средиземное море. Комплекс расположен в одном из самых привлекательных районов Пафоса — Хлорака, всего в 1 км от пляжа и в 4 км от центра города. Архитект…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации