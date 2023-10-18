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Продажа новостроек в Айя-Напа

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Жилой комплекс Новые виллы прямо на пляже в жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом, Айя-Напа, Фамагуста, Кипр
Жилой комплекс Новые виллы прямо на пляже в жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом, Айя-Напа, Фамагуста, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€5,10 млн
Агентство: TRANIO
Эксклюзивный курортно-жилой комплекс расположенный в экологически чистом, живописном природном окружении с великолепными пляжами, кристально чистым морем, захватывающими дух видами. Комплекс предлагает квартиры класса «люкс», яхтенную гавань мирового класса с полным циклом обслуживания судов, полноценную береговую инфраструктуру. Две высотные башни имеют Т-образную форму. На выбор есть 10 типов планировок. Кроме того, в комплексе есть виллы с частными причалами либо выходом на пляж. Инфраструктура комплекса включает круглосуточные услуги администратора и консьержа, охрану, тренажерный и СПА центры, магазины и рестораны, бассейны, детский клуб, сады, обслуживание на пляже, парковку и многое другое. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в юго-восточной части острова и включает официальный порт захода на Кипр, в гавани работает таможенный пункт. Кипр стратегически расположен в восточном Средиземноморье на перекрёстке трёх континентов — Европы, Азии и Африки. Это безопасная гавань с живописной природой, круглогодичным солнцем, современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни.
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 400 метрах от моря, Айя-Напа, Кипр
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 400 метрах от моря, Айя-Напа, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€650,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, садами и верандами, парковкой и зоной барбекю. Некоторые дома имеют вид на море. Резиденция располагает зеленой зоной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится с двух шагах от красивого порта и всего в 400 метрах от моря. Ларнака - 25 минут Аэропорт - 45 км Протарас - 7 минут Айя-Напа - 5 минут
Жилой комплекс Роскошные апартаменты в лучшем жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом в Айя-Напе, Фамагуста, Кипр
Жилой комплекс Роскошные апартаменты в лучшем жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом в Айя-Напе, Фамагуста, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€1,46 млн
Агентство: TRANIO
Эксклюзивный курортно-жилой комплекс расположенный в экологически чистом, живописном природном окружении с великолепными пляжами, кристально чистым морем, захватывающими дух видами. Комплекс предлагает квартиры класса “люкс”, яхтенную гавань мирового класса с полным циклом обслуживания судов, полноценную береговую инфраструктуру. Две высотные башни имеют Т-образную форму. На выбор есть 10 типов планировок. Кроме того, в комплексе есть виллы с частными причалами либо выходом на пляж. Инфраструктура комплекса включает круглосуточные услуги администратора и консьержа, охрану, тренажерный и СПА центры, магазины и рестораны, бассейны, детский клуб, сады, обслуживание на пляже, парковку и многое другое. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в юго-восточной части острова и включает официальный порт захода на Кипр, в гавани работает таможенный пункт. Кипр стратегически расположен в восточном Средиземноморье на перекрёстке трёх континентов — Европы, Азии и Африки. Это безопасная гавань с живописной природой, круглогодичным солнцем, современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни.
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Жилой комплекс Апартаменты с обслуживанием в резиденции с бассейном и садом, в центре Айя-Напы, Кипр
Жилой комплекс Апартаменты с обслуживанием в резиденции с бассейном и садом, в центре Айя-Напы, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€400,000
Агентство: TRANIO
Проект реновации располагает обеденной зоной с панорамным видом на море, зонами отдыха, открытым бассейном, баром, ухоженными садами. Окончание реновации - июнь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом центральном районе, рядом с пляжами, удостоенными Голубого Флага.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, в центре Айя-Напы, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, в центре Айя-Напы, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€740,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются стильные просторные виллы с садами и зонами барбекю, инфинити-бассейнами (от 18 м2 до 40 м2), патио, террасами и летним душем, крытыми парковочными местами. Земельные участки - от 229 м2 до 393 м2. Удобства и оснащение в доме Гранитная кухонная рабочая поверхность Высококачественная сантехника Подготовка для установки кондиционеров во всех комнатах Подготовка для подключение ТВ, телефона и интернета во всех комнатах, сигнализации Алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Айя-Напы, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой, включая магазины, рестораны, банки и ночные клубы. Пляж - 500 метров Порт Айя-Напа - 1,5 км Частная школа - 10 км Аэропорт - 40 км
Жилой комплекс Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр
Жилой комплекс Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€3,35 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные элитные виллы с инфинити-бассейнами, патио и летним душем, панорамными видами на море и живописные окрестности, зонами барбекю и обеденными зонами на открытом воздухе, подземными парковками. Земельные участки - от 1 211 м2 до 1 238 м2. Особенности квартир Каждый дом включает гостиную-столовую открытой планировки с кухней, пять спален, кабинет, винный погреб, прачечную, комнату для персонала. Удобства и оснащение в доме Мраморный пол Кухня Армани Кондиционеры Подготовка для подключения ТВ, телефона и интернета во всех комнатах, сигнализации Автоматические системы (освещение, кондиционеры, жалюзи, ворота, акустическая система, камеры) Высококачественные алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на берегу моря, напротив Парка Скульптур, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой. Порт Айя-Напа - 3 км Частная школа - 10 км Аэропорт - 45 км
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Айя-Напа, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Айя-Напа, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€535,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, панорамным видом на город и залив, террасами на крыше, парковкой. Удобства и оснащение в доме Центральное отопление Джакузи Беспроводная сигнализация Автоматические ворота Сенсорное освещение Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 10 минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры и в нескольких минутах езды от пляжей с Голубым флагом. Порт - 5 км Пляж - 1,6 км Аэропорт - 40 км Супермаркет - 200 метров Ресторан - 150 метров
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