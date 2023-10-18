Эксклюзивный курортно-жилой комплекс расположенный в экологически чистом, живописном природном окружении с великолепными пляжами, кристально чистым морем, захватывающими дух видами. Комплекс предлагает квартиры класса «люкс», яхтенную гавань мирового класса с полным циклом обслуживания судов, полноценную береговую инфраструктуру. Две высотные башни имеют Т-образную форму. На выбор есть 10 типов планировок. Кроме того, в комплексе есть виллы с частными причалами либо выходом на пляж. Инфраструктура комплекса включает круглосуточные услуги администратора и консьержа, охрану, тренажерный и СПА центры, магазины и рестораны, бассейны, детский клуб, сады, обслуживание на пляже, парковку и многое другое.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в юго-восточной части острова и включает официальный порт захода на Кипр, в гавани работает таможенный пункт. Кипр стратегически расположен в восточном Средиземноморье на перекрёстке трёх континентов — Европы, Азии и Африки. Это безопасная гавань с живописной природой, круглогодичным солнцем, современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни.
Предлагаются виллы с бассейнами, садами и верандами, парковкой и зоной барбекю.
Некоторые дома имеют вид на море.
Резиденция располагает зеленой зоной.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится с двух шагах от красивого порта и всего в 400 метрах от моря.
Ларнака - 25 минут
Аэропорт - 45 км
Протарас - 7 минут
Айя-Напа - 5 минут
Эксклюзивный курортно-жилой комплекс расположенный в экологически чистом, живописном природном окружении с великолепными пляжами, кристально чистым морем, захватывающими дух видами. Комплекс предлагает квартиры класса “люкс”, яхтенную гавань мирового класса с полным циклом обслуживания судов, полноценную береговую инфраструктуру. Две высотные башни имеют Т-образную форму. На выбор есть 10 типов планировок. Кроме того, в комплексе есть виллы с частными причалами либо выходом на пляж. Инфраструктура комплекса включает круглосуточные услуги администратора и консьержа, охрану, тренажерный и СПА центры, магазины и рестораны, бассейны, детский клуб, сады, обслуживание на пляже, парковку и многое другое.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в юго-восточной части острова и включает официальный порт захода на Кипр, в гавани работает таможенный пункт. Кипр стратегически расположен в восточном Средиземноморье на перекрёстке трёх континентов — Европы, Азии и Африки. Это безопасная гавань с живописной природой, круглогодичным солнцем, современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни.
Проект реновации располагает обеденной зоной с панорамным видом на море, зонами отдыха, открытым бассейном, баром, ухоженными садами.
Окончание реновации - июнь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом центральном районе, рядом с пляжами, удостоенными Голубого Флага.
Предлагаются стильные просторные виллы с садами и зонами барбекю, инфинити-бассейнами (от 18 м2 до 40 м2), патио, террасами и летним душем, крытыми парковочными местами.
Земельные участки - от 229 м2 до 393 м2.
Удобства и оснащение в доме
Гранитная кухонная рабочая поверхность
Высококачественная сантехника
Подготовка для установки кондиционеров во всех комнатах
Подготовка для подключение ТВ, телефона и интернета во всех комнатах, сигнализации
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Айя-Напы, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой, включая магазины, рестораны, банки и ночные клубы.
Пляж - 500 метров
Порт Айя-Напа - 1,5 км
Частная школа - 10 км
Аэропорт - 40 км
Предлагаются современные элитные виллы с инфинити-бассейнами, патио и летним душем, панорамными видами на море и живописные окрестности, зонами барбекю и обеденными зонами на открытом воздухе, подземными парковками.
Земельные участки - от 1 211 м2 до 1 238 м2.
Особенности квартир
Каждый дом включает гостиную-столовую открытой планировки с кухней, пять спален, кабинет, винный погреб, прачечную, комнату для персонала.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Кухня Армани
Кондиционеры
Подготовка для подключения ТВ, телефона и интернета во всех комнатах, сигнализации
Автоматические системы (освещение, кондиционеры, жалюзи, ворота, акустическая система, камеры)
Высококачественные алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на берегу моря, напротив Парка Скульптур, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой.
Порт Айя-Напа - 3 км
Частная школа - 10 км
Аэропорт - 45 км
Предлагаются виллы с бассейнами, панорамным видом на город и залив, террасами на крыше, парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Центральное отопление
Джакузи
Беспроводная сигнализация
Автоматические ворота
Сенсорное освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 10 минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры и в нескольких минутах езды от пляжей с Голубым флагом.
Порт - 5 км
Пляж - 1,6 км
Аэропорт - 40 км
Супермаркет - 200 метров
Ресторан - 150 метров