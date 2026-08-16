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Недвижимость от застройщика в Айя-Напе, Кипр

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Вилла Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр
Вилла Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр
Вилла Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
$734,480
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Napa Amaris Villas — это уникальный жилой комплекс из восьми роскошных вилл, расположенный в самом сердце курортного города Айя-Напа, всего в нескольких минутах от знаменитого пляжа Nissi Beach, отмеченного наградами TripAdvisor. Проект находится в престижном районе города — вблизи живопи…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Ionion Leaflet
Жилой комплекс Ionion Leaflet
Жилой комплекс Ionion Leaflet
Жилой комплекс Ionion Leaflet
Жилой комплекс Ionion Leaflet
Жилой комплекс Ionion Leaflet
Жилой комплекс Ionion Leaflet
Айя-Напа, Кипр
от
$1,92 млн
Площадь 773 м²
1 объект недвижимости 1
Эта вилла с 5 спальнями в комплексе Ionion Seafront Villas расположена в нескольких шагах от Средиземного моря. Площадь — до 265 м², участок — до 861 м². Классическая архитектура в греческом стиле, собственный бассейн с переливом, просторный сад с барбекю и открытая планировка. Рядом — гаван…
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Жилой комплекс Pliades Leaflet
Жилой комплекс Pliades Leaflet
Жилой комплекс Pliades Leaflet
Жилой комплекс Pliades Leaflet
Жилой комплекс Pliades Leaflet
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Жилой комплекс Pliades Leaflet
Айя-Напа, Кипр
от
$1,74 млн
Площадь 601 м²
1 объект недвижимости 1
Эта вилла с 5 спальнями в элитном комплексе Pliades расположена у самого моря, в спокойном районе Айя-Фекла, рядом с мариной Айя-Напы и пляжами с Голубым флагом. Площадь виллы — до 272 м², инфинити-бассейн до 66 м², современная архитектура, терраса на крыше, цокольный этаж с хоз. помещениями…
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