Жилой комплекс Akakia Residences

Акакия Резиденсес представляет собой это комплекс апартаментов, неоспоримым преимуществом которого является как современный дизайн, так и удобное расположение в самом центре города Пафос, недалеко от моря. Современную архитектурную философию комплекса подчеркивают облицованные наружными бетонные стены, отделка высококачественным мрамором и паркет в естественной цветовой гамме, как идеальная комбинация городского стиля жизни с естественной эстетикой. Жилой комплекс включает пять современных квартир, две студии и один пентхаус на верхнем этаже. Во всех апартаментах имеются веранды, а в пентхаусе - сад на крыше с площадкой для барбекю на открытом воздухе. Кроме того, для каждой квартиры выделено отдельное парковочное место на первом этаже, а также четыре отдельных складских помещения. Это прекрасный выбор для частных лиц, пар или семей благодаря идеальному сочетанию комфорта и свободного пространства. Удобное расположение в центре города, в непосредственной близости от торгового центра Кингз Авеню, магазинов, ресторанов, а также от моря, обеспечивает легкий доступ ко всей необходимой инфраструктуре. Акакия Резиденсес являет собой безупречное сочетание современного дизайна, комфорта и удобства, что делает этот комплекс идеальным выбором для тех, кто ищет наилучший вариант.