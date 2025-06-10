  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Жилой комплекс Akakia Residences

от
$225,000
13
ID: 27568
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Акакия Резиденсес представляет собой это комплекс апартаментов, неоспоримым преимуществом которого является как современный дизайн, так и удобное расположение в самом центре города Пафос, недалеко от моря. Современную архитектурную философию комплекса подчеркивают облицованные наружными бетонные стены, отделка высококачественным мрамором и паркет в естественной цветовой гамме, как идеальная комбинация городского стиля жизни с естественной эстетикой. Жилой комплекс включает пять современных квартир, две студии и один пентхаус на верхнем этаже. Во всех апартаментах имеются веранды, а в пентхаусе - сад на крыше с площадкой для барбекю на открытом воздухе. Кроме того, для каждой квартиры выделено отдельное парковочное место на первом этаже, а также четыре отдельных складских помещения. Это прекрасный выбор для частных лиц, пар или семей благодаря идеальному сочетанию комфорта и свободного пространства. Удобное расположение в центре города, в непосредственной близости от торгового центра Кингз Авеню, магазинов, ресторанов, а также от моря, обеспечивает легкий доступ ко всей необходимой инфраструктуре. Акакия Резиденсес являет собой безупречное сочетание современного дизайна, комфорта и удобства, что делает этот комплекс идеальным выбором для тех, кто ищет наилучший вариант.

Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 57.0
Цена за м², USD 3,947
Цена квартиры, USD 225,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 139.0
Цена за м², USD 3,072
Цена квартиры, USD 427,000

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой комплекс Akakia Residences
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$225,000
