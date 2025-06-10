Жилой комплекс NEO Residence

Лучшее для тебя

Праздничная жизнь с ее великолепным расположением 25 минут до аэропорта, 5 минут до частных школ, 5 минут до Трикомо, 2 минуты до моря и пляжа, 10 минут до Фамагусты, 10 минут до больницы, 2 минуты до супермаркета, 10 минут до университета

Откройте для себя новую эру своей жизни и откройте для себя рай через резиденцию Нео. Жизнь, которая даст вам ощущение праздничного удовольствия, ждет вас в Агиос Сергиос, который находится всего в 5 минутах езды от центра города. Neo Residence приносит мир и комфорт в вашу жизнь с открытым бассейном, тренажерным залом, сауной и безопасностью частного сайта.

Почему резиденция Нео?

Правильное расположение: Мы находимся прямо рядом с туристической зоной в центре Фамагусты и Трикомо. 360° Архитектурная перспектива: Он был разработан с уникальной архитектурной перспективой. Современный дизайн: Он был построен с современным и эстетическим чувством дизайна. Широкие общие области: Он имеет широкие общие зоны для просторного и комфортного варианта жизни.

Безопасность конструкции: Он имеет безопасную и долговечную структуру. Безопасность сайта: обеспечение вашей безопасности на сайте является одним из наших приоритетов. Специальный ландшафтный дизайн: Мы стараемся украсить окружающую среду отличным озеленением. Качественное мастерство: Мы продолжаем поддерживать наши стандарты качества с высоким качеством изготовления и использования материалов.

Его расположение находится в 2 минутах езды от самых чистых пляжей Средиземноморья.

Мы находимся всего в 2 минутах езды от самых чистых пляжей Средиземного моря. Вы находитесь в этом районе, где эти несравненные волны, которые привели Афродиту на Кипр, встречаются с пляжем. Вариант жизни, где вы можете провести 8 месяцев в году с морем, ждет вас всего в 2 минутах ходьбы от самых чистых пляжей Кипра. Если мы правы, рай должен быть именно таким местом.

Место, где вы будете наслаждаться жизнью и удовлетворять все свои потребности

Вы находитесь в месте, где вам понравится жить и, кроме того, удовлетворить все ваши потребности. Кроме того, он находится всего в 2 минутах от Фамагусты и Трикомо. Кроме того, рядом с вами находятся частная школа, больница, университет и супермаркет. Кроме того, вы находитесь в очень особенном районе и проекте, который вы можете посетить, включая рестораны, места развлечений, детские игровые площадки, пешеходные дорожки и исторические места, которые пахнут историей.