  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Жилой комплекс Celestia

Жилой комплекс Celestia

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$255,000
BTC
3.0331742
ETH
158.9816298
USDT
252 114.5489868
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
Оставить заявку
ID: 27577
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Добро пожаловать в Celestia — тихий уголок у границы Като Пафоса, где свежий морской бриз и очарование прибрежной жизни создают атмосферу уюта и гармонии. Комплекс включает 16 современных апартаментов, выполненных в изысканном архитектурном стиле и с элегантной отделкой, что дарит ощущение комфорта и утончённости. Будь то однокомнатное или двухкомнатное жильё, каждая квартира продумана до мелочей, чтобы обеспечить удобство и качество повседневной жизни. В нескольких минутах находятся песчаные пляжи и живописная набережная Като Пафоса, а сам комплекс остаётся оазисом спокойствия и уединения. На крыше обустроен сад с панорамным видом и общий бассейн — идеальное место для отдыха под солнцем и наслаждения средиземноморской атмосферой. Celestia — это больше, чем жильё: это гармония уюта, современности и прибрежного очарования.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 65.5
Цена за м², USD 3,892
Цена квартиры, USD 254,997
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 104.2
Цена за м², USD 3,598
Цена квартиры, USD 375,000

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ALSOS
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$319,884
Жилой комплекс Vision
Гермасойя, Кипр
от
$402,197
Жилой комплекс Lake View
Като Полемидия, Кипр
от
$280,649
Жилой комплекс AURALUX
район Фамагуста, Кипр
от
$189,106
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Пейя, Кипр
от
$2,59 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Celestia
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$255,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Sea Caves Caves
Жилой комплекс Sea Caves Caves
Жилой комплекс Sea Caves Caves
Жилой комплекс Sea Caves Caves
Жилой комплекс Sea Caves Caves
Показать все Жилой комплекс Sea Caves Caves
Жилой комплекс Sea Caves Caves
Пейя, Кипр
от
$673,908
Площадь 136–565 м²
3 объекта недвижимости 3
Sea Caves Villas — это эксклюзивный комплекс роскошных вилл в одном из самых престижных районов Пафоса, рядом с известными Морскими пещерами и полуостровом Акамас. Просторные дома с 3–5 спальнями, частными бассейнами, зелёными садами и панорамными видами на море. Проект создан для тех, кто ц…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Киссонерга, Кипр
от
$546,909
Площадь 222–288 м²
2 объекта недвижимости 2
Amber Homes — это премиальный проект от Medousa Developers, включающий 10 современных вилл с 3 спальнями в живописной Киссонерге, Пафос. Виллы сочетают стильную архитектуру с захватывающими видами на море и предлагают высокий уровень комфорта благодаря системе LG VRF и тёплым полам. Удачное …
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Показать все Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Кипр
от
$376,358
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Serenity, представляет собой изысканную коллекцию современных и просторных 2-комнатных квартир и пентхаусов.Эти культовые апартаменты ждут прибытия самых взыскательных жителей. Те, у кого вкус к лучшим вещам в жизни.Расположенный в самом сердце Ларнаки - области Дросия, Serenity предлагает п…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации