Жилой комплекс Celestia

Добро пожаловать в Celestia — тихий уголок у границы Като Пафоса, где свежий морской бриз и очарование прибрежной жизни создают атмосферу уюта и гармонии. Комплекс включает 16 современных апартаментов, выполненных в изысканном архитектурном стиле и с элегантной отделкой, что дарит ощущение комфорта и утончённости. Будь то однокомнатное или двухкомнатное жильё, каждая квартира продумана до мелочей, чтобы обеспечить удобство и качество повседневной жизни. В нескольких минутах находятся песчаные пляжи и живописная набережная Като Пафоса, а сам комплекс остаётся оазисом спокойствия и уединения. На крыше обустроен сад с панорамным видом и общий бассейн — идеальное место для отдыха под солнцем и наслаждения средиземноморской атмосферой. Celestia — это больше, чем жильё: это гармония уюта, современности и прибрежного очарования.