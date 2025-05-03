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Долгосрочная аренда магазинов на Кипре

муниципалитет Пафос
4
муниципалитет Лимасол
3
Никосия
3
Магазин Удалить
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14 объектов найдено
Магазин 260 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 260 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 260 м²
Этаж 1/4
Новый проект в известном деловом районе Лимассола. Удобный доступ и близость к основным маги…
$23,600
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Магазин 200 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 200 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 200 м²
Этаж 2
Магазин на Кипре доступен для аренды. Эта просторная недвижимость, расположенная в районе с …
$7,135
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Магазин 200 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 200 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 200 м²
Доступное в аренду, это просторное торговое пространство предлагает 300 квадратных метров ун…
$8,233
в месяц
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Магазин 637 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 637 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 637 м²
Количество этажей 4
Новый проект в известном деловом районе Лимассола. Удобный доступ и близость к основным маги…
$57,958
в месяц
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Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Этаж 2
Офисы / выставочный зал / подвал доступны для аренды. Здание состоит из выставочного зала н…
$1,317
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Магазин в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин
муниципалитет Лимасол, Кипр
Хорошо расположенное коммерческое пространство доступно для аренды в самом центре города, на…
$3,398
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Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2
Офис/магазин 1-3 Охватывая общую площадь 180 кв.м, Office/Shop 1-3 включает в себя 40 кв.м …
$2,195
в месяц
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Магазин 180 м² в Като Полемидия, Кипр
Магазин 180 м²
Като Полемидия, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Выставочный зал открытого плана Ground Floor на начало примыкания к Гриве Дигени с внутренне…
$8,782
в месяц
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Магазин 565 м² в Никосия, Кипр
Магазин 565 м²
Никосия, Кипр
Площадь 565 м²
Ideally located Shop in the City center of Nicosia near all amenities and services. Is suit…
$8,501
в месяц
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Магазин 82 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 82 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 82 м²
Shops with mezzanine and sea view in Dhekeleia Road in a great location for rent! Exactly op…
$3,269
в месяц
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Магазин 80 м² в Никосия, Кипр
Магазин 80 м²
Никосия, Кипр
Площадь 80 м²
Full renovated shop available for RENT in city center with parking. 80sqm+40sqm Mezzanine
$1,417
в месяц
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Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Офис/магазин No5 Охватывая общую площадь 80 кв.м., Office/Shop No. 5 предлагает 40 кв.м. на…
$988
в месяц
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Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Эта площадь первого этажа площадью 150 кв.м предлагает универсальную планировку с кондиционе…
$1,976
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Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2
Офис/магазин 1А Охватывая 180 квадратных метров полностью на первом этаже, Office / Shop 1A…
$2,744
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