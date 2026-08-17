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Недвижимость от застройщика в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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Жилой комплекс Capri House
Жилой комплекс Capri House
Жилой комплекс Capri House
Жилой комплекс Capri House
Жилой комплекс Capri House
Пареклисия, Кипр
от
$4,20 млн
Площадь 76–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Capri House — эксклюзивный жилой комплекс на первой линии моря с захватывающими видами и роскошной атмосферой рядом с лучшими 5-звёздочными отелями Лимассола. Расположенный в престижном районе, проект предлагает высокое качество отделки, общие удобства, включая бассейн, тренажёрный зал и сау…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
75.8
313,825
Квартира 3 комнаты
174.1
717,976
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