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Продажа новостроек в Церковное Сообщество

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Жилой комплекс Новая резиденция с панорамным видом на первой линии у моря, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с панорамным видом на первой линии у моря, Лимассол, Кипр
Церковное Сообщество, Кипр
от
€4,60 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с различными планировками. Каждая квартира имеет 2 парковочных места, помещение для хранения и комнату для персонала. Пентхаусы имеют собственные бассейны на крыше. Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, сауной. Окончание строительства - март 2024 года. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки (3,15 м) Паркетный пол Мраморный пол в ванных комнатах Кондиционеры Полы с подогревом Бронированные входные двери Видеодомофон Высококачественная сантехника от известных европейских брендов Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пристанью для яхт Святого Рафаэля, роскошными пятизвездочными отелями и лучшими ресторанами Лимассола.
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем, Пареклисия, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем, Пареклисия, Кипр
Церковное Сообщество, Кипр
от
€300,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и пентхаусы в резиденции с парковкой. Пентхаусы имеют сады на крыше. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль - 3 минуты Пляж - 6 минут Отель - 10 минут
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном и спа-зоной, Пареклисия, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном и спа-зоной, Пареклисия, Кипр
Церковное Сообщество, Кипр
от
€980,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает садом, большой детской площадкой, бассейном, спа-зоной, тренажерным залом. Окончание строительства - 2026 год. Удобства и оснащение в доме Паркет Высокие потолки (3,15 м) Бронированная дверь Домофон Полы с подогревом Кондиционеры Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Море - 1,6 км Рестораны - 5 минут Аэропорт Ларнаки - 30 минут
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