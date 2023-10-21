Предлагаются апартаменты и пентхаусы с различными планировками.
Каждая квартира имеет 2 парковочных места, помещение для хранения и комнату для персонала.
Пентхаусы имеют собственные бассейны на крыше.
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, сауной.
Окончание строительства - март 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки (3,15 м)
Паркетный пол
Мраморный пол в ванных комнатах
Кондиционеры
Полы с подогревом
Бронированные входные двери
Видеодомофон
Высококачественная сантехника от известных европейских брендов
Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами
Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пристанью для яхт Святого Рафаэля, роскошными пятизвездочными отелями и лучшими ресторанами Лимассола.
Предлагаются апартаменты и пентхаусы в резиденции с парковкой.
Пентхаусы имеют сады на крыше.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль - 3 минуты
Пляж - 6 минут
Отель - 10 минут
Резиденция располагает садом, большой детской площадкой, бассейном, спа-зоной, тренажерным залом.
Окончание строительства - 2026 год.
Удобства и оснащение в доме
Паркет
Высокие потолки (3,15 м)
Бронированная дверь
Домофон
Полы с подогревом
Кондиционеры
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Море - 1,6 км
Рестораны - 5 минут
Аэропорт Ларнаки - 30 минут