  2. Кипр
  3. Новые дома

Дома и виллы в новых жилых комплексах на Кипре

муниципалитет Пафос
2
Пейя
2
Айя-Напа
1
район Пафос
14
Вилла Dionysus Greens
Вилла Dionysus Greens
Вилла Dionysus Greens
Вилла Dionysus Greens
Вилла Dionysus Greens
Вилла Dionysus Greens
Куклия, Кипр
от
$582,022
Год сдачи 2023
Площадь 129–364 м²
3 объекта недвижимости 3
Элитные виллы Несмотря на расположение в самом сердце курорта, элитные виллы комплекса Сады Диониса спроектированы для создания максимального комфорта и уединения. Комплекс будет возведен в окружении гольф полей и позволит владельцам в полной мере насладиться красотами окружающих природны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Вилла
211.3 – 364.3
1,13 млн – 2,03 млн
Застройщик
Aphrodite Hills
Коттеджный поселок Elite Residence
Коттеджный поселок Elite Residence
Коттеджный поселок Elite Residence
Коттеджный поселок Elite Residence
Коттеджный поселок Elite Residence
Коттеджный поселок Elite Residence
Героскипу, Кипр
от
$996,249
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 220 м²
1 объект недвижимости 1
🌟 Современные виллы с 3–4 спальнями, бассейнами и участками до 600 м². Elite Residences — премиальный комплекс рядом с морем в Пафосе. Добро пожаловать в Elite Residences — уникальный жилой проект в одном из самых престижных районов Пафоса, Героcкипу. Проект идеально сочетает современную…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Вилла Compose III
Вилла Compose III
Вилла Compose III
Вилла Compose III
Вилла Compose III
Вилла Compose III
Суни-Занакия, Кипр
от
$425,523
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Проект Compose III: Четыре дома типа вишниДома состоят из 4 спален и 2 ванных комнат.Первый этаж - 80м2 - Верхний этаж - 62м2Крытый вход - 3м2 - Всего - 145м2Непокрытые веранды - 6м2420 м2 (каждый дом)Общая площадь каждого дома составляет 145 м2, а также две непокрытые веранды на верхнем эта…
Застройщик
Country Rose Ltd
John TaylorJohn Taylor
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Героскипу, Кипр
от
$308,377
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса 📍 Расположение LUNA GENE находится в одном из самых перспективных и комфортных районов Пафоса — рядом с Героскипу (Geroskipou). Это новая инвестиционная зона города, где сочетаются близость к морю, зелёные зоны и развитая инфраструктура…
Агентство
Invest Cafe
Вилла Almonds Villas
Вилла Almonds Villas
Вилла Almonds Villas
Вилла Almonds Villas
Вилла Almonds Villas
Епископи, Кипр
от
$556,110
Год сдачи 2026
Площадь 199 м²
1 объект недвижимости 1
Откройте для себя Almond Villas, роскошный анклав из 9 изысканных вилл, расположенных на безмятежных холмах Эпископи, Пафос, Кипр. Окруженный пышным миндалем и оливковыми деревьями, эта спокойная гавань предлагает тщательно продуманные интерьеры, залитые естественным светом. Эти виллы могут …
Ассоциация
BitProperty
Вилла Superior
Вилла Superior
Вилла Superior
Вилла Superior
Вилла Superior
Вилла Superior
Пейя, Кипр
от
$5,61 млн
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
Ассоциация
BitProperty
Вилла Sterling - House 27
Вилла Sterling - House 27
Вилла Sterling - House 27
Вилла Sterling - House 27
Вилла Sterling - House 27
Вилла Sterling - House 27
Суни-Занакия, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь, кв. м: 420 м2 основного дома плюс 80 м2 крытых веранд плюс 40 м2 гостевого дома плюс 20 м2 дома для прислуги.Размер участка, кв. м: 4286 м2Тип недвижимости и местоположение/город: "Sterling Carob", расположен в Суни, Лимассол, Кипр.Статус: готов к немедленной сдаче.Описание проекта …
Застройщик
Country Rose Ltd
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
от
$7,12 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Эксклюзивный комплекс вилл в Агиос ТихоносРасположенный в престижном районе Агиос Тихонос недалеко от известного отеля Four Seasons, этот исключительный проект предлагает коллекцию из 11 роскошных вилл, каждая из которых спроектирована так, чтобы обеспечить непревзойденный комфорт, уединение…
Застройщик
Livein Properties
Вилла Classic II - House 4
Вилла Classic II - House 4
Вилла Classic II - House 4
Вилла Classic II - House 4
Вилла Classic II - House 4
Вилла Classic II - House 4
Суни-Занакия, Кипр
от
$671,234
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Дом состоит из 4 спален и 4 ванных комнат.Первый этаж - 125м2 - Верхний этаж - 74м2Крытая веранда - 25м2 - Всего - 224м2Участок - 663м2Это список того, что включено в цену.Солнечная и электрическая системы нагрева воды.Бассейн 4м х 8м.1м прокладка вокруг дома и бассейна.Деревянная беседкаКер…
Застройщик
Country Rose Ltd
Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Героскипу, Кипр
от
$1,09 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 189 м²
1 объект недвижимости 1
Комплекс с 5 виллами
Ассоциация
BitProperty
Вилла Poseidon Grand Villas
Вилла Poseidon Grand Villas
Вилла Poseidon Grand Villas
Вилла Poseidon Grand Villas
Вилла Poseidon Grand Villas
Вилла Poseidon Grand Villas
Куклия, Кипр
от
$2,42 млн
Год сдачи 2020
Площадь 318 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый проект «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море. Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступн…
Застройщик
Aphrodite Hills
Вилла Sparda
Вилла Sparda
Вилла Sparda
Вилла Sparda
Вилла Sparda
Вилла Sparda
Сотира, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
🌿 Откройте для себя виллы Спарда - Средиземноморская элегантность в Йени Богазичи, ФамагустаШаг в образ жизни комфорта, качества и очарования с Sparda Villas - эксклюзивная разработка 8 красиво оформленных полуотдельных вилл с Exchange Title Deeds, идеально расположенных в самом сердце Ени Б…
Застройщик
Panah Construction
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Героскипу, Кипр
от
$691,470
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 172–219 м²
5 объектов недвижимости 5
Современные виллы с видом на море в Героскипу, Пафос 3 и 4 спальни | Площадь участка до 422 м² | Общая крытая площадь до 219 м² Частный бассейн | Класс энергоэффективности A | Гараж | Современные технологии и отделка Golden Hills — это эксклюзивный комплекс из 20 стильных вилл, распол…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Коттеджный поселок Infinity
Коттеджный поселок Infinity
Коттеджный поселок Infinity
Коттеджный поселок Infinity
Коттеджный поселок Infinity
Коттеджный поселок Infinity
Пейя, Кипр
от
$661,192
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 123–254 м²
5 объектов недвижимости 5
Infinity Villas — Роскошный комплекс с 3, 4 и 5-спальными виллами в Пейе, Пафос Общая площадь вилл: от 123 м² до 309 м² | Участки: от 293 м² до 800 м² | Частный бассейн | Крытый гараж | Цены от €560 000 + НДС Infinity — это элитный комплекс из 20 роскошных отдельно стоящих вилл с совреме…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Коттеджный поселок Almond Villas
Коттеджный поселок Almond Villas
Коттеджный поселок Almond Villas
Коттеджный поселок Almond Villas
Коттеджный поселок Almond Villas
Коттеджный поселок Almond Villas
Епископи, Кипр
от
$570,462
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 199 м²
5 объектов недвижимости 5
🟡 Almonds Villas – Современные виллы в живописной деревне Эпископи, Пафос 3 спальни | 3 ванные | Площадь участка: от 295 до 467 м² | Жилая площадь: 198.75 м² Цена: от €495,000 + НДС | Сдача: 10–15 месяцев Almonds Villas — это новый эксклюзивный проект из 9 роскошных вилл, расположенны…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Героскипу, Кипр
от
$842,592
Год сдачи 2026
Площадь 197 м²
1 объект недвижимости 1
Sandy Beach Villas - это эксклюзивный закрытый комплекс в Героскипу, Пафос, предлагающий роскошную жизнь в спокойной обстановке. Комплекс состоит из шести элегантных вилл, каждая из которых имеет три просторные спальни, две ванные комнаты, гостевой туалет и частный бассейн. Расположенный все…
Ассоциация
BitProperty
Клубный дом Nikolas Residences
Клубный дом Nikolas Residences
Клубный дом Nikolas Residences
Клубный дом Nikolas Residences
Клубный дом Nikolas Residences
Гермасойя, Кипр
от
$445,574
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 95–106 м²
2 объекта недвижимости 2
Новая версия клубного дома в районе, который вам обязательно понравится. Гермасойя, Лимассол Жизнь в Nikolas Residences будет спокойной и безмятежной. Здесь вы можете создать образ жизни своей мечты, не прилагая к этому особых усилий, наслаждаясь всем, что вам нужно для полноценной жиз…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
95.3 – 105.6
514,084 – 523,388
Застройщик
Realtika
Вилла City Views
Вилла City Views
Вилла City Views
Вилла City Views
Вилла City Views
Вилла City Views
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$617,342
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 135–161 м²
9 объектов недвижимости 9
City Views — 12 современных вилл в Конии, Пафос: 3 спальни, частный бассейн, площадь до 175 м², участки до 291 м², цена от €530 000. Проект расположен всего в 4 км от центра Пафоса и 6 км от моря, в престижном районе Кония. Просторные интерьеры, панорамные окна и собственные террасы с бас…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$748,057
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 173–181 м²
5 объектов недвижимости 5
The Pearl — 5 современных вилл с 3 спальнями, частным бассейном и террасой, всего в 1 км от моря и 4 км от ТЦ Kings Avenue, в престижном районе Хлорака, Пафос. Идеально для ПМЖ, отдыха или инвестиций: VRF-система, тёплый пол, энергоэффективность, уединение и стиль — всё включено. The P…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Вилла Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр
Вилла Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр
Вилла Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
$734,480
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Napa Amaris Villas — это уникальный жилой комплекс из восьми роскошных вилл, расположенный в самом сердце курортного города Айя-Напа, всего в нескольких минутах от знаменитого пляжа Nissi Beach, отмеченного наградами TripAdvisor. Проект находится в престижном районе города — вблизи живопи…
Агентство
Invest Cafe
Вилла Вилла в Лимассоле
Вилла Вилла в Лимассоле
Вилла Вилла в Лимассоле
Вилла Вилла в Лимассоле
Пиргос, Кипр
от
$2,52 млн
первый брендовый жилой проект всемирно известного французского дизайнера Филиппа Старка на Кипре.   Филипп Старк — ярчайшая личность и один из самых провокационных гуру мирового дизайна, по мнению многих экспертов и его поклонников.   Старк не ограничивается определёнными направл…
Агентство
Invest Cafe
Вилла Classic Plus - House 170
Вилла Classic Plus - House 170
Вилла Classic Plus - House 170
Вилла Classic Plus - House 170
Вилла Classic Plus - House 170
Вилла Classic Plus - House 170
Суни-Занакия, Кипр
от
$702,698
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
В доме 4 спальни и 4 ванные комнаты.   Первый этаж - 160 м2 - Верхний этаж – 90 м2 Крытая веранда – 15 м2 - Всего – 265 м2 Участок  - 750 м2 Общая крытая площадь дома составляет 265 м2, а также имеется большая открытая веранда на верхнем этаже. Это список того, что включено в цен…
Застройщик
Country Rose Ltd
Вилла м отелем Elysium, Astra 12 предлагает 1
Вилла м отелем Elysium, Astra 12 предлагает 1
район Пафос, Кипр
от
$463,583
Количество этажей 2
Расположенный рядом с Гробницами Королей и элитны и 2-спальные апартаменты с отделкой премиум-класса и видом на море с 3-го этажа. Экономия 19% НДС за счет реконструкции здания делает этот проект уникальной инвестицией. Ключевые преимущества: отличное местоположение, завершение строительс…
Ассоциация
BitProperty
