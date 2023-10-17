  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос

Продажа новостроек в Пафос

квартиры
92
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс Резиденция с бассейном в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с бассейном в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€385,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные современные апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает большим бассейном на крыше и панорамным видом на город. Удобства и оснащение в доме Высококачественные входные двери Мраморные полы Паркет в спальнях Алюминиевые окна с двойным остеклением Солнечные водонагреватели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном жилом районе, рядом с центром города и всей необходимой инфраструктурой. Пляж - 2 км Супермаркет - 350 метров Аэропорт - 15 км
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на море недалеко от центра Пафоса, Кония, Кипр
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на море недалеко от центра Пафоса, Кония, Кипр
Пафос, Кипр
от
€619,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с парковочными местами, садами на крыше и панорамным видом на море. Возможно строительство бассейна для каждого дома. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном престижном жилом районе, в 10 минутах езды от моря и в 4 минутах езды от автомагистрали. Центр города - 1 км Пляж - 5 км Аэропорт - 15 км Ресторан - 2 км Супермаркет - 5 км Школа - 7 км Поле для гольфа - 10 км
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€335,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает двумя бассейнами. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от больницы и школ и в нескольких минутах езды от баров и ресторанов. Автомагистраль Пафос-Лимассол - 1 минута Международная школа - 5 минут езды Торговый центр - 8 минут Гавань - 9 минут Царские гробницы - 10 минут Пляж - 11 минут Международный аэропорт - 12 минут Гольф-клуб - 15 минут
Realting.com
Перейти
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Като Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Като Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€670,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с зонами барбекю и зонами отдыха, бассейнами, садами с кустарниками, оливковыми и цитрусовыми деревьями, парковочными местами. Особенности квартир Каждый дом включает современную кухню, гостиную, столовую, три спальню, две ванные комнаты и гостевой туалет. Удобства и оснащение в доме Система полива Мраморный пол Высококачественная кухня Паркетный пол в спальнях Алюминиевые окна с двойным остеклением Подготовка для установки кондиционеров Солнечные водонагреватели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пляжем и набережной. Пляж - 1,5 км Супермаркет - 190 метров Аэропорт - 14,3 км Ресторан - 1,5 км
Жилой комплекс Новый эксклюзивный комплекс вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новый эксклюзивный комплекс вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,61 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с бассейнами и панорамным видом на море. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 10 минут Море - 3 минуты Торговые центры - 15 минут Поле для гольфа - 5 минут
Жилой комплекс Комплекс вилл в 200 метрах от моря, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл в 200 метрах от моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€860,000
Агентство: TRANIO
Предлагается просторная комфортабельная вилла с бассейном 3 х 6 м. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре туристической зоны и в нескольких минутах ходьбы от моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями, пляжами, отмеченными Голубым флагом, автомагистралями, школами, больницами, магазинами, 18-луночными полями для гольфа и пятизвездочными курортами, в нескольких минутах езды от международного аэропорта.
Жилой комплекс Современный комплекс вилл в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Современный комплекс вилл в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€567,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с большими крытыми верандами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится недалеко от гавани и туристической зоны Пафоса, известных археологических и исторических достопримечательностей. Полис - 35 минут Лимассол - 40 минут Торговый центр - 5 минут Гавань - 6 минут Царские гробницы - 7 минут Больница - 5 минут Международная школа - 8 минут Автомагистраль - 6 минут Пляж - 7 минут Международный аэропорт - 15 минут Гольф-клуб - 20 минут
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€385,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты с парковочными местами и живописным видом на город и Средиземное море. Резиденция располагает садом на крыше и бассейном. Особенности квартир Каждая квартира включает одну или две спальни, ТВ-зал, современную оборудованную кухню, просторную гостиную с выходом на балкон. Удобства и оснащение в доме Современная кухонная бытовая техника Солнечные водонагреватели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре города, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Аэропорт - 17 км Супермаркет - 100 метров Пляж - 1,3 км
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€360,000
Агентство: TRANIO
Современная резиденция состоит из 2 многоквартирных домов и 5 вилл, 4 из которых имеют собственные бассейны. На территории имеется общий бассейн. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая торговый центр, рестораны и бары, в нескольких минутах езды от пляжа. Торговый центр - 5 минут Порт Пафоса - 6 минут Царские гробницы - 7 минут Больница - 5 минут Международная школа - 8 минут Автомагистраль - 6 минут Пляж - 7 минут Международный аэропорт Пафоса - 15 минут Гольф-клуб - 20 минут
Жилой комплекс Резиденция недалеко от пляжей, в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Резиденция недалеко от пляжей, в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€195,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные комфортабельные квартиры с верандами. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в непосредственной близости от множества магазинов, ресторанов, кафе и баров, в нескольких минутах езды от торгового центра, песчаных пляжей, гольф-курортов, международной школы. Торговый центр - 6 минут Порт - 12 минут Царские гробницы - 14 минут Больница - 7 минут Международная школа - 8 минут Автомагистраль - 3 минуты Пляж - 7 минут Международный аэропорт - 12 минут Гольф-клуб - 15 минут
Жилой комплекс Резиденция с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€870,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с различными планировками. Резиденция располагает помещениями для хранения, охраняемой парковкой, бассейном с красивой террасой. Особенности квартир Первый и второй этаж: шесть трехкомнатных квартир. Третий этаж: две трехкомнатные квартиры. Четвертый этаж: четырехкомнатный пентхаус с садом на крыше, зоной барбекю, зоной отдыха и джакузи на открытом воздухе. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с Царскими гробницами.
Жилой комплекс Небольшая уютная резиденция с парковкой рядом с пляжем, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Небольшая уютная резиденция с парковкой рядом с пляжем, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€294,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - июнь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки центрального отопления и кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном престижном районе, в нескольких минутах езды от центра Пафоса и песчаных пляжей, рядом со всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от больницы и университета. Центр города - 1 км Пляж - 1 км Аэропорт - 10 км Ресторан - 100 метров Супермаркет - 100 метров Школа - 500 метров Поле для гольфа - 5 км
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с парковкой рядом с центром Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с парковкой рядом с центром Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€390,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. На каждом этаже находится только одна квартира. Резиденция располагает парковкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, Царских гробниц, Като Пафос, торгового центра.
Жилой комплекс Четырёхкомнатная квартира в 500 метрах от пляжа и британской школы, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Четырёхкомнатная квартира в 500 метрах от пляжа и британской школы, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€350,000
Агентство: TRANIO
Закрытая резиденция располагает бассейном и крытой парковкой. Окончание строительства - ноябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Кондиционеры Видеодомофон Алюминиевые окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом с Царскими гробницами. Пляж - 500 метров Аэропорт - 15 км Школа - 400 метров Центр города - 3 км
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в самом центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в самом центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€624,750
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты с балконами и панорамным видом на море, парковочными местами и помещениями для хранения. Современная резиденция располагает бассейном и террасой для загара, тренажерным залом, кафе и бутиками, ухоженными садами. Окончание строительства - 1 квартал 2026 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Пафоса, в двух шагах от Средиземного моря. Магазины - 3 минуты Автомагистраль - 10 минут Пляж - 4 минуты Порт - 3 минуты Аэропорт Пафоса - 12 минут Аэропорт Ларнаки - 80 минут Лимассол - 40 минут Никосия - 95 минут
Жилой комплекс Современная резиденция в живописном районе, в самом центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция в живописном районе, в самом центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€385,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые апартаменты с парковочными местами и верандами. Резиденция располагает садом на крыше с бассейном и зоной отдыха, панорамным видом на море. Удобства и оснащение в доме Мраморный пол Паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Солнечные водонагреватели Подготовка для установки кондиционеров Подготовка для установки сигнализация Расположение и объекты поблизости Пляж - 3 км Супермаркет - 2 км Аэропорт - 14 км Ресторан - 1,4 км
Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов с садом и бассейном, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов с садом и бассейном, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€404,250
Агентство: TRANIO
Предлагаются таунхаусы с террасами и собственными садами. Резиденция располагает ухоженными садами и общим бассейном. Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 1,5 км Гольф-клуб - 1,7 км Пляж - 2,7 км Аквапарк - 4,3 км Международная школа - 7,7 км Аэропорт Пафоса - 9,3 км Аэропорт Ларнаки - 127 км
Жилой комплекс Элитная резиденция с живописными видами в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Элитная резиденция с живописными видами в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€460,000
Агентство: TRANIO
Предлагается современная высококачественная вилла с бассейном 3 х 6 м и гаражом, крытыми и открытыми террасами. Резиденция располагает панорамными видами на море и город. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном центральном районе города, рядом с пляжами, удостоенными “Голубого флага”, историческими достопримечательностями, всей необходимой инфраструктурой и торговым центром. Полис - 35 минут Лимассол - 40 минут Торговый центр - 5 минут Гавань - 6 минут Царские гробницы - 7 минут Больница - 5 минут Международная школа - 8 минут Автомагистраль - 6 минут Пляж - 7 минут Международный аэропорт - 15 минут Гольф-клуб - 20 минут
Жилой комплекс Современная резиденция в 600 метрах от моря, в туристическом районе, Като Пафос, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция в 600 метрах от моря, в туристическом районе, Като Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€370,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с верандами и парковочными местами. Некоторые квартиры имеют собственные сады. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре туристической зоны Пафоса, рядом с парком, в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, гавани Пафоса, песчаных пляжей и множества баров, ресторанов и отелей. Торговый центр - 3 минуты Гавань - 4 минуты Царские гробницы - 5 минут Больница - 10 минут Международная школа - 12 минут Автомагистраль - 10 минут Пляж - 3 минуты Международный аэропорт - 12 минут Гольф-клуб - 15 минут
Жилой комплекс Четырехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом рядом с морем, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Четырехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом рядом с морем, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,65 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с бассейном, зоной барбекю, зонами отдыха, садом на крыше, панорамным видом на море, поле для гольфа и живописные окрестности. Особенности квартир На первом этаже расположены две спальни, кухня и гостиная. Одна спальня находится на цокольном этаже с выходом в сад и к бассейну. Еще две спальни расположены на втором этаже. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 10 минут Море - 3 минуты Торговые центры - 15 минут Поле для гольфа - 5 минут
Жилой комплекс Новая вилла с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новая вилла с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,58 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с бассейном и зоной барбекю. Площадь земельного участка - 450 м2. Особенности квартир Алюминиевые окна с двойным остеклением Высокие потолки Кондиционеры в гостиной и основной спальне Качественная сантехника Видеонаблюдение Сигнализация Акустическая система Полы с подогревом Автоматическая система полива Расположение и объекты поблизости Царские гробницы - 6 км Средневековый замок - 8 км Порт - 8 км Археологический парк - 8 км Аквапарк - 10 км Гольф-клуб - 10 км
Жилой комплекс Комплекс вилл в престижном районе, в 300 метрах от моря, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл в престижном районе, в 300 метрах от моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€850,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами. Площадь земельных участков - от 275 м2 до 374 м2. Особенности квартир Двойные стеклопакеты Высокие потолки Качественная сантехника Расположение и объекты поблизости Недвижимость располагается вдоль пляжа Лайтхаус, в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры. Центр города - 5 км Море - 300 метров
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в Пафосе, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в Пафосе, Кипр
Пафос, Кипр
от
€330,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с террасами и парковочными местами. Резиденция располагает бассейном. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Пафос - курортный город в юго-западной части Кипра, пользующийся большой популярностью среди туристов благодаря чистым пляжам и множеству достопримечательностей.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом рядом с пляжем и достопримечательностями, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом рядом с пляжем и достопримечательностями, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€435,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты с террасами и парковочными местами. Также имеется пентхаус с собственным бассейном 24 м2, крытыми и открытыми террасами и парковочными местами. Резиденция состоит из 10 вилл и 6-этажного жилого здания и располагает бассейном для взрослых и детей, теннисным кортом и детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Бронированная дверь Москитные сетки Стенные шкафы Кондиционеры Полы с подогревом Солнечные и электрические водонагреватели Светодиодное освещение ТВ Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, всего в 150 метрах от ближайшего пляжа, в пешей доступности от знаменитого маяка и Королевских гробниц, рядом с торговым центром, средневековым замком и другими достопримечательностями.
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зонами отдыха в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зонами отдыха в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€378,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город. Резиденция располагает крытым бассейном, суной и джакузи, тренажерным залом, зонами отдыха. Окончание строительства - июнь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Подготовка для установки центрального отопления Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с историческим центром города, магазинами, кафе, барами и ресторанами, деловым районом, ночными клубами и торговыми центрами. Пляж - 3 км Аэропорт - 10 км Ресторан - 200 метров Супермаркет - 100 метров Школа - 100 метров Поле для гольфа - 5 км
Жилой комплекс Виллы с панорамным видом недалеко от пляжа и поля для гольфа, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Виллы с панорамным видом недалеко от пляжа и поля для гольфа, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€472,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, горы и окрестности. Возможно строительство бассейна для каждого дома. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 3 минутах от международной школы и в 10 минутах от порта Пафоса. Центр города - 5 км Пляж - 4 км Аэропорт - 15 км Ресторан - 500 метров Супермаркет - 300 метров Школа - 1,5 км Поле для гольфа - 3 км Новая гавань - 7 км
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном в 450 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном в 450 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€450,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются красивые светлые апартаменты с большими верандами. Резиденция располагает зоной отдыха, бассейном на крыше и видом на море. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном жилом районе, в пешей доступности от пляжа, всей необходимой инфраструктуры и набережной, в 2 км от центра города, в нескольких минутах езды от международной школы. Аэропорт - 12 км Супермаркет - 300 метров Пляж - 450 метров
Жилой комплекс Элитная вилла с бассейном и вертолетной площадкой рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр
Жилой комплекс Элитная вилла с бассейном и вертолетной площадкой рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр
Пафос, Кипр
от
€11,52 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с вертолетной площадкой, ухоженными садами и панорамным видом на горы, парковкой, инфинити-бассейном, зоной барбекю, кинотеатром. Резиденция располагает клубом, рестораном, открытым бассейном, теннисными кортами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полем для гольфа. Гольф-клуб - 5 минут Гавань - 15 минут Центр Пафоса - 12 минут Порт и набережная - 18 минут Автомагистраль - 10 минут Международный аэропорт - 22 минуты
Жилой комплекс Комплекс из двух таунхаусов с бассейнами, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс из двух таунхаусов с бассейнами, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€590,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные таунхаусы с собственными бассейнами, ухоженными садами, панорамным видом на море и горы. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Супермаркет - 200 метров Пляж - 3,4 км Аэропорт - 17 км
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€435,000
Агентство: TRANIO
Резиденция состоит из 2 многоквартирных зданий и 5 вилл, 4 из которых имеют собственные бассейны. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах езды от пляжа и двух новых университетов. Торговый центр - 5 минут Гавань - 6 минут Царские гробницы - 7 минут Больница - 5 минут Международная школа - 8 минут Автомагистраль - 6 минут Пляж - 7 минут Международный аэропорт - 15 минут Гольф-клуб - 20 минут
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в 200 метрах от моря, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в 200 метрах от моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€695,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с большими террасами, садами и собственными бассейнами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится напротив одного из самых известных песчаных пляжей Пафоса, рядом с множеством ресторанов, пабов, баров, 5-звездочных курортов, развлечениями и всей необходимой инфраструктурой. Полис - 35 минут Лимассол - 40 минут Торговый центр - 7 минут Гавань - 5 минут Царские гробницы - 9 минут Больница - 12 минут Международная школа - 14 минут Пляж - 1 минута Международный аэропорт - 12 минут Гольф-клуб - 17 минут
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€370,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на окрестности. Резиденция располагает бассейном и парковкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Панорамные окна Кухня, изготовленная на заказ Сигнализация Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от исторического центра Пафоса и всего в трех минутах езды от песчаных пляжей.
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€950,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные виллы с панорамным видом и бассейнами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с Национальным парком Акамас и всей необходимой инфраструктурой. Пляж - 1 минута Ресторан и бары - 2 минуты Аэропорт Пафоса - 35 минут
Жилой комплекс Современная вилла с бассейном в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Современная вилла с бассейном в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€650,000
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с садом, бассейном и фонтаном, парковкой. Удобства и оснащение в доме Современная кухонная бытовая техника Мраморный пол Сантехника Grohe Полы с подогревом Система "умный дом" Кондиционеры Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в нескольких минутах ходьбы от Царских гробниц, рядом с двумя пляжами, супермаркетом и автобусными остановками. Пляж - 500 метров Аэропорт - 15 км Школа - 400 метров Центр города - 3 км Торговый центр - 2,7 км
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой недалеко от центра Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой недалеко от центра Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€278,250
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на море, большими верандами и зонами барбекю. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая школу и больницу, автомагистралью, центром города и морем. Центр города -1 км Пляж - 5 км Аэропорт - 10 км Ресторан - 100 метров Супермаркет - 100 метров Школа - 10 метров Поле для гольфа - 15 км
Жилой комплекс Новый комплекс вилл рядом с морем, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл рядом с морем, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€680,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами и панорамным видом на море. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 10 минут Море - 3 минуты Торговые центры - 15 минут Поле для гольфа - 5 минут
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейнами и садами в самом центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейнами и садами в самом центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€430,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море. Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, тренажерным залом, ухоженными садами. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Панорамные окна Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находятся рядом с зеленым парком и детской площадкой, недалеко от всей необходимой инфраструктуры, гавани и туристической зоны, торгового центра. Торговый центр - 3 минуты Гавань - 5 минут Царские гробницы - 7 минут Больница - 3 минуты Международная школа - 7 минут Автомагистраль - 3 минуты Пляж - 5 минут Международный аэропорт - 10 минут Гольф-клуб - 15 минут
Жилой комплекс Современная резиденция в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€450,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с верандами и видом на город. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом районе, в пешей доступности от исторического центра города, рядом с парком, школами, больницами, магазинами, барами и ресторанами. Пляж - 7 минут Школа - 2 минуты Отель - 2 минуты Ресторан - 1 минута Супермаркет - 2 минуты Торговый центр - 5 минут Аэропорт - 15 минут Больница - 3 минуты Порт - 7 минут
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€580,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с террасами и видом на море. Резиденция располагает бассейном, детской площадкой и парковкой. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Пафоса, в 5 минутах от пляжа.
Жилой комплекс Комплекс современных вилл в пригороде Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Комплекс современных вилл в пригороде Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€515,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются красивые высококачественные виллы. Резиденция располагает большим ухоженным садом. Удобства и оснащение в доме Гранитные столешницы Мраморные лестницы Солнечные панели Подготовка для установки центрального отопления Подготовка для установки кондиционеров Автоматическая система полива Двойные стеклопакеты Электрические жалюзи Москитные сетки Бронированная дверь Домофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Пафоса, всего в нескольких минутах езды от города и международных школ, в 2 км от автомагистрали.
Жилой комплекс Закрытая резиденция премиум класса с бассейном и тренажерным залом, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция премиум класса с бассейном и тренажерным залом, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€260,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими балконами, парковочными местами и видом на море. Резиденция располагает тренажерным залом, саунами, парными и джакузи, инфинити-бассейном на крыше, зоной барбекю, видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Мраморный пол Паркет в спальнях Кондиционеры Полы с подогревом Домофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в районе Царских гробниц, в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, супермаркетов, баров и ресторанов, старого рынка и красивых пляжей. Пляж - 3 минуты Царские гробницы - 3 минуты Торговый центр - 10 минут Маяк - 20 минут Пафосский замок - 20 минут Порт Пафоса - 20 минут Аэропорт Пафоса - 16 км Больница - 5 км
Жилой комплекс Комплекс вилл с зелеными зонами в спокойном районе, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с зелеными зонами в спокойном районе, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€493,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, горы и окрестности. Возможно строительство бассейна для каждого дома. Резиденция располагает большими ухоженными зелеными зонами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 3 минутах от международной школы и в 10 минутах от порта Пафоса. Центр города - 5 км Пляж - 4 км Аэропорт - 15 км Ресторан - 500 метров Супермаркет - 300 метров Школа - 1,5 км Поле для гольфа - 3 км Новая гавань - 7 км
Жилой комплекс Современный комплекс вилл и таунхаусов в престижном районе, Кония, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Современный комплекс вилл и таунхаусов в престижном районе, Кония, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€830,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются высококачественные виллы и таунхаусы со средиземноморскими садами и парковочными местами. Возможно строительство бассейна для каждого дома. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от двух парков, рядом с автомагистралью, всего в 3 км (5 минут езды) от центра города Пафос, пляжа и международной школы. Магазины - 5 минут Центр города - 5 минут Автомагистраль - 3 минуты Порт - 15 минут Аэропорт Пафоса - 12 минут Аэропорт Ларнаки - 80 минут Лимассол - 40 минут Никосия - 95 минут
Жилой комплекс Резиденция с бассейном недалеко от пляжа, в престижном районе Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с бассейном недалеко от пляжа, в престижном районе Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€278,250
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает большим общим инфинити-бассейном, ухоженными садами и кафе на открытом воздухе. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки центрального отопления и кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Юниверсал, напротив большой зеленой зоны, в нескольких минутах езды от центра Пафоса и в пешей доступности от больницы, университета и моря. Центр города - 1 км Пляж - 1 км Аэропорт - 10 км Ресторан - 100 метров Супермаркет - 100 метров Школа - 300 метров Поле для гольфа - 5 км
Жилой комплекс Комплекс современных вилл недалеко от поля для гольфа, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс современных вилл недалеко от поля для гольфа, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€456,750
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, горы и окрестности. Возможно строительство бассейна и сада на крыше для каждого дома. Окончание строительства - май 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 3 минутах от международной школы и в 10 минутах от порта Пафоса. Центр города - 5 км Пляж - 4 км Аэропорт - 15 км Ресторан - 500 метров Супермаркет - 300 метров Школа - 1,5 км Поле для гольфа - 3 км Новая гавань - 7 км
Жилой комплекс Новые квартиры в небольшом престижном жилом комплексе, центр Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Новые квартиры в небольшом престижном жилом комплексе, центр Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€240,000
Агентство: TRANIO
В комплексе есть крытый бассейн, спортзал и парковочные места. Расположение и объекты поблизости Расположенная в самом сердце Като Пафоса, гавань предлагает разнообразные удобства, рестораны и кафе, археологические памятники и красивую набережную. The Kings Avenue Mall - крупнейший торговый центр на Кипре находится в пяти минутах ходьбы от комплекса. Предлагая разнообразные сетевые рестораны и кафе, многозальный кинотеатр, магазины и детскую игровую площадку. Центр Пафоса - 600 м Гробницы королей - 700 м Торговый центр King's Avenue - 800 м Пляж - 1,3 км Гавань Пафоса - 2,1 км
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с центром Пафоса, Кония, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с центром Пафоса, Кония, Кипр
Пафос, Кипр
от
€720,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с парковочными местами, бассейнами и террасами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах от исторического центра Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и парком.
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€315,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с террасами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с начальной школой и в 6 минутах от пляжа.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой в престижном районе, в 150 метрах от пляжа, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой в престижном районе, в 150 метрах от пляжа, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,03 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые виллы с собственными бассейнами, террасами на крыше, зонами барбекю. Резиденция состоит из 10 вилл и 6-этажного жилого здания и располагает бассейном для взрослых и детей, теннисным кортом и детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Бронированная дверь Москитные сетки Стенные шкафы Кондиционеры Полы с подогревом Солнечные и электрические водонагреватели Светодиодное освещение ТВ Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, всего в 150 метрах от ближайшего пляжа, в пешей доступности от знаменитого маяка и Королевских гробниц, рядом с торговым центром, средневековым замком и другими достопримечательностями.
Жилой комплекс Комплекс вилл на первой линии у моря, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл на первой линии у моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€700,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные высококачественные виллы с бассейнами. Резиденция располагает зелеными зонами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пятизвездочным отелем, достопримечательностями и всей необходимой инфраструктурой, гаванью и туристической зоной Пафоса, торговым центром. Царские гробницы - 3 минуты Торговый центр - 6 минут Гавань и набережная - 9 минут Пляж - 10 минут Центр города - 8 минут Больница - 11 минут Международная школа - 12 минут Автомагистраль - 11 минут
Жилой комплекс Виллы с бассейнами в резиденции с зеленой зоной, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Виллы с бассейнами в резиденции с зеленой зоной, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,20 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами, террасами и зонами барбекю. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с отелем Cap St. Georges Hotel and Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты премиум-класса в 250 м от пляжа, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Меблированные апартаменты премиум-класса в 250 м от пляжа, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€375,000
Агентство: TRANIO
С того момента, как вы ступите в элегантный вестибюль, вас встречают все признаки роскошного образа жизни. Этот красиво оформленный атриум с зоной ожидания создает атмосферу утонченной изысканности, а доступ к Wi-Fi позволяет посетителям оставаться на связи. Современные лифты доставят вас в апартаменты, а также в парковку и кладовые помещения на первом этаже. Рядом с внушительным входом в вестибюль водное сооружение и двойные двери ведут в сад во внутреннем дворе, который представляет собой красивый ландшафтный уголок, утопающий в зелени, а масштабный бассейн с подогревом, расположенный между двумя зданиями, только для жителей. Удобства и оснащение в доме Итальянская мебель и сантехника Керамическое напольное покрытие Немецкая бытовая техника Настенный полотенцесушитель и крючки Встроенные шкафы по индивидуальному проекту Светодиодное освещение на всех балконах Видео домофон Расположение и объекты поблизости Пафос — привлекательный, захватывающий город, полный разнообразия и уникального культурного наследия. В двух шагах от комплекса находится несколько достопримечательностей, ожидающих открытия и изучения. У вашего порога вы найдете мир международной гастрономии, от классных ресторанов до аутентичной уличной еды. Независимые бутики соседствуют с крупными универмагами, включая торговый центр Kings Avenue. Пафос, который был назван Культурной столицей Европы 2017 года, известен своими музеями и всемирно известными археологическими памятниками; включая легендарное место рождения Афродиты, древнегреческой богини любви. В живописной гавани с историческим замком стоят как роскошные яхты, так и красочные рыбацкие лодки. Более того, один из лучших песчаных пляжей острова находится всего в 250 м от комплекса, и до него можно добраться из гавани по набережной, которая проходит вдоль берега этого очаровательного городка. Торговый центр - 150 м Ближайший пляж - 250 м Исторические памятники - 300 м Коралловый залив - 8 км Порт Пафоса - 2 км Аэропорт Пафоса - 20 км
Жилой комплекс Элитные пентхаусы с садами на крыше рядом с пляжем, Като, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Элитные пентхаусы с садами на крыше рядом с пляжем, Като, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€670,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются пентхаусы с большими балконами, садами на крыше и видом на море. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Гранитные столешницы Солнечный водонагреватель Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, баров, минимаркета, автобусной остановки, ресторанов и пляжа. Пляж, порт, бары и рестораны - 10 минут ходьбы Торговый центр - 12 минут ходьбы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл рядом с морем и туристической зоной Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл рядом с морем и туристической зоной Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,19 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается новая вилла с бассейном и просторными террасами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых престижных жилых районом в центре Пафоса, рядом с портом и туристической зоной, торговым центром, многочисленными барами, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой. Аэропорт - 15 минут Море - 5 минут Торговый центр - 3 минуты Поле для гольфа - 10 минут
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Кония, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Кония, Кипр
Пафос, Кипр
от
€535,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые функциональные виллы с панорамным видом на море и город, бассейнами 3 х 6 м, ухоженными садами и зонами отдыха. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Алюминиевые окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с супермаркетом, бизнес-центром, школой и больницей.
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€650,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами и видами на море и горы. Резиденция располагает бассейном, крытой парковкой, тренажерным залом, помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Современная кухонная бытовая техника Мраморный пол Сантехника Grohe Полы с подогревом Система "умный дом" Кондиционеры Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в нескольких минутах ходьбы от Царских гробниц, рядом с двумя пляжами, супермаркетом и автобусными остановками. Пляж - 500 метров Аэропорт - 15 км Школа - 400 метров Центр города - 3 км Торговый центр - 2,7 км
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с морем, в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с морем, в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€495,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с балконами и террасами, видами на Средиземное море и собственными бассейнами. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Панорамные окна Итальянская кухня Кухонная бытовая техника Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая гавань, туристическую зону и торговый центр. Полис - 35 минут Лимассол - 40 минут Центр Пафоса - 2 минуты Царские гробницы - 15 минут Торговый центр - 7 минут Гавань - 8 минут Пляж - 9 минут Больница - 8 минут Международная школа - 10 минут Автомагистраль - 8 минут Международный аэропорт - 15 минут Гольф-клуб - 20 минут
Жилой комплекс Комплекс вилл и таунхаусов с панорамным видом, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл и таунхаусов с панорамным видом, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€488,250
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, горы и окрестности. Возможно строительство бассейна для каждого дома. Окончание строительства - январь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 3 минутах от международной школы и в 10 минутах от порта Пафоса. Центр города - 5 км Пляж - 4 км Аэропорт - 15 км Ресторан - 500 метров Супермаркет - 300 метров Школа - 1,5 км Поле для гольфа - 3 км Новая гавань - 7 км
Жилой комплекс Просторные апартаменты в закрытой резиденции, в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Просторные апартаменты в закрытой резиденции, в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€649,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные комфортабельные апартаменты и пентхаусы с различными планировками. Из квартир открывается вид на море. Пентхаусы имеют террасы на крыше и собственные бассейны. Резиденция располагает тренажерным залом, бассейном, крытой парковкой. Окончание строительства — январь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки (более 3 метров) Полы с подогревом Кондиционеры Паркетный пол Мраморный пол в ванных комнатах Бронированные входные двери Видеодомофон Высококачественная сантехника от известных европейских брендов Алюминиевые окна Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры. Песчаный пляж - 600 метров 5-звездочный отель - 2 минуты Торговый центр - 5 минут
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл рядом с пляжем и центром города, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл рядом с пляжем и центром города, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,52 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются стильные современные виллы с инфинити-бассейнами и ухоженными садами. Особенности квартир Нижний уровень: подсобные помещения. Первый этаж: гостиная -столовая открытой планировки с кухней, веранда. Второй этаж: три большие спальни с ванными комнатами. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Качественная сантехника Кухонная мебель Кухонная бытовая техника Bosch и Miele (духовой шкаф, варочная панель, холодильник, морозильник, посудомоечная машина, стиральная машина, микроволновая печь, вытяжка) Полы с подогревом (тепловой насос) Кондиционеры LG Акустическая система Сигнализация Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 12 минут Центр города - 5 минут Порт - 5 минут Пляж - 3 минуты
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€480,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные двухэтажный виллы с бассейнами 6 х 4 м и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Порт - 6 км Археологический парк - 6 км Торговый центр - 4,5 км Царские гробница - 3 км Центр города - 6 км Стадион - 8 км Больница - 6 км Частная школа - 2 км
Жилой комплекс Традиционная резиденция в живописном районе Тала, в пригороде Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Традиционная резиденция в живописном районе Тала, в пригороде Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€280,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты и таунхаусы. Резиденция построена в традиционном кипрском стиле и располагает бассейном и садом. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Встроенная кухонная мебель Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Пекарня - 4 км Мини-маркет - 500 метров Частная английская школа - 6,5 км Медицинский центр - 2,5 км Спортивный центр - 1 км Поле для гольфа Минтис - 9,4 км Аэропорт Пафоса - 24 км Аэропорт Ларнаки -138 км
Жилой комплекс Новая вилла с бассейном, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новая вилла с бассейном, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€660,000
Агентство: TRANIO
Предлагается двухэтажная вилла с бассейном, парковочным местом и крытой террасой 14 м2. Окончание строительства - 2025 год. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, столовая, кухня, помещение для хранения. Второй этаж: три спальни, одна из которых имеет собственную ванную комнату, две имеют общую ванную комнату. Расположение и объекты поблизости Море - 1 км Порт - 3 км Гольф-клуб - 12 км Аэропорт Пафоса - 15 км
Жилой комплекс Вилла с бассейном и панорамным видом рядом с морем, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Вилла с бассейном и панорамным видом рядом с морем, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€480,000
Агентство: TRANIO
Предлагается современная вилла с бассейном, парковкой, террасами на крыше и крытыми верандами, панорамными видами на Средиземное море. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Плиточный пол Алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со знаменитыми пляжами Корал Бэй, получившими награду «Голубой флаг», и Национальным парком Акамас. Полис - 35 минут Лимассол - 40 минут Пейя - 2 минуты Коралловая бухта - 5 минут Царские гробницы - 10 минут Торговый центр - 12 минут Гавань - 13 минут Центр Пафоса - 15 минут Больница - 18 минут Международная школа - 20 минут Автомагистраль - 18 минут Международный аэропорт - 25 минут Гольф-клуб - 30 минут
Жилой комплекс Резиденция премиум класса в спокойном районе, в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Резиденция премиум класса в спокойном районе, в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€185,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются эксклюзивные апартаменты с большими балконами. Здание располагает крытой парковкой и садом на крыше. Удобства и оснащение в доме Высококачественная кухонная мебель Мраморный пол Алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от исторического центра города с узкими улочками, магазинами, кафе и ресторанами, рядом с международными школами и деловым и туристическим районами Пафоса, ночными клубами, пляжем. Автомагистраль Пафос-Лимассол - 4 минуты езды Пляж - 8 минут езды Торговый центр - 6 минут езды
Жилой комплекс Комплекс вилл и апартаментов на берегу моря, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл и апартаментов на берегу моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€4,60 млн
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает садами, клубом, ресторанами, тренажерным залом, круглосуточной охраной, бассейнами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на берегу моря и рядом с пляжем Venus Beach.
Жилой комплекс Комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжа, Като Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжа, Като Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€600,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с парковочными местами, бассейнами, зонами отдыха и зонами барбекю, ухоженными садами с цветами, кустарниками, оливковыми и цитрусовыми деревьями. Возможна покупка с мебелью. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Система полива Солнечные водонагреватели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от пляжа и набережной. Пляж - 1,8 км Супермаркет - 2 км Аэропорт - 14 км
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в 30 метрах от пляжа и рядом с центром Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в 30 метрах от пляжа и рядом с центром Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,47 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные двухуровневые апартаменты с видом на море. Резиденция располагает садом на крыше 50 м2, бассейном и панорамным видом на море. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре туристического района, всего в нескольких минутах ходьбы от живописного порта и средневекового замка. Центр города - 2,5 км Пляж - 30 метров Аэропорт - 15 км Ресторан - 50 метров Супермаркет - 50 метров Школа - 1 км Поле для гольфа - 4 км Новая гавань - 10 км
Жилой комплекс Апартаменты с бассейнами в красивой резиденции, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Апартаменты с бассейнами в красивой резиденции, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€558,800
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с собственными бассейнами. Особенности квартир Каждая квартира включает гостиную открытой планировки и кухню с выходом на просторную веранду по всему периметру гостиной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Пафоса.
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа-центром и рестораном, Като, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа-центром и рестораном, Като, Кипр
Пафос, Кипр
от
€549,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает ухоженными садами и двумя большими бассейнами, пешеходными дорожками и террасами, баром и рестораном, спа-центром и тренажерным залом, парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом с пляжами, удостоенными Голубого флага, и всей необходимой инфраструктурой, торговыми центрами и достопримечательностями. Ближайший пляж - 2 минуты Порт и набережная - 5 минут Археологические достопримечательности - 7 минут Торговый центр - 7 минут Центр Пафоса - 8 минут Исторический центр города - 8 минут Автомагистраль - 8 минут Международный аэропорт - 15 минут
Жилой комплекс Новая резиденция в 750 метрах от пляжа, в самом центре Като Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в 750 метрах от пляжа, в самом центре Като Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€233,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются студии с террасами. Резиденция располагает бассейном, террасой на крыше, консьерж-сервисом, видеонаблюдением и парковкой. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Бытовая техника Гранитные кухонные столешницы Солнечные водонагреватели Двойные стеклопакеты Москитные сетки Wi-Fi Спутниковое ТВ Расположение и объекты поблизости Пляж - 750 метров Супермаркет - 350 метров Аэропорт - 16 км Ресторан - 280 метров Отель - 120 метров Аптека - 650 метров
Жилой комплекс Современные виллы в известном гольф-курорте, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Современные виллы в известном гольф-курорте, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€905,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами и большими террасами. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Панорамные окна Итальянская кухня Кухонная бытовая техника Расположение и объекты поблизости Полис - 35 минут Лимассол - 40 минут Центр Пафоса - 20 минут Царские гробницы - 27 минут Торговый центр - 25 минут Гавань - 26 минут Пляж - 26 минут Больница - 18 минут Международная школа - 20 минут Международный аэропорт - 10 минут
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,19 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы в средиземноморском стиле с бассейнами. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 10 минут Море - 5 минут Торговые центры - 15 минут Поле для гольфа - 5 минут
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл в 200 метрах от моря, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл в 200 метрах от моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€728,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, террасами и панорамными видами на море. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с живописным Национальным парком Акамас и знаменитыми песчаными пляжами Корал Бэй, удостоенными Голубого флага, всей необходимой инфраструктурой, пятизвездочными отелями, ресторанами и барами. Торговый центр - 15 минут Гавань - 13 минут Царские гробницы - 10 минут Больница - 18 минут Международная школа - 20 минут Автомагистраль - 22 минуты Пляж - 13 минут Международный аэропорт - 25 минут Гольф-клуб - 30 минут Корал Бей - 7 минут
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл с бассейнами, Кония, Кипр
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл с бассейнами, Кония, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,13 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, садами на крыше, террасами и панорамным видом на море. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом районе, в западном пригороде Пафоса, в 500 метрах от автомагистрали. Центр города - 1 км Пляж - 5 км Аэропорт - 15 км Ресторан - 2 км Супермаркет - 5 км Школа - 7 км Поле для гольфа - 10 км
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном рядом с пляжем, в центре туристического района Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном рядом с пляжем, в центре туристического района Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€349,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими балконами и видом на море. Резиденция располагает бассейном, джакузи под открытым небом и тренажерным залом. Удобства и оснащение в доме Гранитные рабочие поверхности Мраморный пол Алюминиевые окна Полы с подогревом Видеонаблюдение Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, баров и ресторанов, рынка и пляжа.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами, Кония, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами, Кония, Кипр
Пафос, Кипр
от
€500,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с садами, бассейнами 3 х 6 м и патио. Резиденция располагает теннисным кортом, баскетбольной площадкой, детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе.
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Кония, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Кония, Кипр
Пафос, Кипр
от
€270,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море. Резиденция располагает бассейном и крытой парковкой. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Кондиционеры Видеодомофон Алюминиевые окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью и центром Пафоса. Пляж - 7 км Аэропорт - 7 км Школа - 7 минут Центр города - 3 км
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€220,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и таунхаусы. Каждый таунхаус имеет собственный сад. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, на окраине Пафоса. Центра Пафоса - 7 минут езды Полис - 35 минут Лимассол - 40 минут Пляжи - 8 минут Торговый центр - 8 минут Гавань и набережная - 10 минут Международная школа - 5 минут Больница - 6 минут Международный аэропорт - 15 минут Гольф-клуб - 20 минут
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и тренажерным залом в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и тренажерным залом в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€467,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает тренажерным залом, сауной и массажным кабинетом, садом на крыше и бассейном. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в жилом районе в центре города. Супермаркет - 200 метров Пляж - 2,5 км Аэропорт - 17 км
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€700,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные просторные виллы в средиземноморском стиле с бассейнами 8 х 3 м, террасами, парковочными местами, видом на море и садами. Удобства и оснащение в доме Оборудованная кухня Стенные шкафы Тепловой насос Кондиционеры Солнечные водонагреватели Двойные стеклопакеты Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром города, пляжем, всей необходимой инфраструктурой, школами и университетами. Пляж - 300 метров Казино - 400 метров Аквапарк - 800 метров Порт Пафоса - 2 км Гольф-клуб - 4 км Международный аэропорт - 4,5 км
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€275,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает парковкой и бассейном. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 1,5 км от моря.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€450,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с парковочными местами. Также в продаже имеется вилла с земельным участком 355 м2. Закрытая резиденция располагает бассейном, джакузи под открытым небом и тренажерным залом. Окончание строительства - март 2024 года. Удобства и оснащение в доме Домофон Видеонаблюдение Алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 3 минутах от ресторанов, в 5 минутах ходьбы от пляжа, порта и туристического района, в 10 минутах ходьбы от торгового центра.
Жилой комплекс Большая резиденция с полями для гольфа, спа-центром и клубом верховой езды в природном заповеднике, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Большая резиденция с полями для гольфа, спа-центром и клубом верховой езды в природном заповеднике, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,70 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые виллы и апартаменты с различными планировками: 50 элитных апартаментов с двумя спальнями Виллы с двумя спальнями Особняки с тремя, четырьмя или пятью спальнями Резиденция является частью природного заповедника Natura 2000. Здесь вы найдете поля для гольфа и академию гольфа, спа-центр, ресторан, кафе, бар и бутики, велосипедные и пешеходные дорожки, сад и агроферму, виноградники, зону для занятий йогой, фитнес-центр под открытым небом, детскую площадку, спортивные площадки, клуб верховой езды. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в эксклюзивном районе, прямо на территории природного заповедника, всего в 10 минутах от Пафоса с его пляжами, ресторанами, магазинами и всей необходимой инфраструктурой.
Жилой комплекс Виллы с бассейнами в элитном пригороде Пафоса, Лофос, Кипр
Жилой комплекс Виллы с бассейнами в элитном пригороде Пафоса, Лофос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,42 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами и панорамным видом на море. Окончание строительства - май 2024 года. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в жилом районе, в 10 минутах езды от центра Пафоса, пляжа, поля для гольфа и международной школы. Центр города - 11 км Пляж - 7 км Аэропорт - 14 км Ресторан - 500 метров Супермаркет - 1 км Школа - 3 км Поле для гольфа - 3 км
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл в живописном районе, в 500 метрах от моря, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл в живописном районе, в 500 метрах от моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€2,80 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с панорамным видом на море, бассейнами и парковочными местами, садами и зонами барбекю. Удобства и оснащение в доме Сигнализация Кондиционеры Дизайнерская кухня Кухонная бытовая техника Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном живописном районе, всего в двух шагах от национального парка Акамас, в 15 минутах ходьбы от рыбацкой гавани Святого Георгия и его красивой пляжной бухты, в 10 минутах езды от знаменитого пляжа Корел-Бэй, награжденного голубым флагом. Море - 500 метров Центр Пафоса - 8 км Аэропорт - 14 км Магазины - 100 метров Рестораны - 100 метров
Жилой комплекс Резиденция с садом и бассейном в 300 метрах от моря, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с садом и бассейном в 300 метрах от моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€175,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и таунхаусы с живописными видами на море и горы, большими верандами и садами, парковочными местами. Резиденция располагает бассейном и ухоженными садами. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Подготовка для установки кондиционеров Стенные шкафы Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с Царскими гробницами и всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от порта, в 2 минутах от моря. Пейя - 10 км Корал-Бэй - 10 км Поле для гольфа - 5 км Гавань - 2 км Аэропорт Пафоса - 10 км Аэропорт Ларнаки - 135 км
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с живописным видом в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с живописным видом в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€670,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с верандами и видами на город и море. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полностью оборудованные кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом районе, в пешей доступности от исторического центра города, рядом с парком, школами, больницами, магазинами, барами и ресторанами. Пляж - 7 минут Школа - 2 минуты Отель - 2 минуты Ресторан - 1 минута Супермаркет - 2 минуты Торговый центр - 5 минут Аэропорт - 15 минут Больница - 3 минуты Порт - 7 минут
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€660,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухэтажные виллы с парковочными местами и садами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах от 5-звездочных отелей. Порт - 10 минут Больница - 10 минут Торговый центр - 8 минут Частная школа - 2 минуты Университет - 13 минут Ресторан - 5 минут Пекарня - 8 минут Рынок - 4 минуты
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€405,900
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море и город. Резиденция располагает садом на крыше и бассейном. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в жилом районе, в пешей доступности от пляжа, всей необходимой инфраструктуры и набережной Като Пафос, в 2 км от центра города, в нескольких минутах езды от международной школы. Аэропорт - 15 км Пляж - 800 метров Супермаркет - 300 метров
Жилой комплекс Комплекс просторных вилл рядом со школой и центром Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Комплекс просторных вилл рядом со школой и центром Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€488,250
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные красивые виллы с садами на крыше и барами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 3 минутах ходьбы от международной школы, в 3 минутах езды от больницы, в 5 минутах езды от центра Пафоса, в 10 минутах езды от пляжа. Центр города - 3 км Пляж - 6 км Аэропорт - 15 км Ресторан - 1 км Супермаркет - 1 км Школа - 300 метров Поле для гольфа - 4 км Новая гавань - 7 км
Жилой комплекс Жилой комплекс премиум класса и пятизвёздочная гостиница на первой линии от моря в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Жилой комплекс премиум класса и пятизвёздочная гостиница на первой линии от моря в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,72 млн
Агентство: TRANIO
Этот уникальный новый проект включает первые высотные здания, расположенные в одном из самых престижных районов Като Пафоса. Общая площадь проекта превышает 46 000 м² и состоит из 20 роскошных вилл с личными бассейнами и 2 высотных башен (15 этажей с апартаментами и 16 этажей - пятизвездочная гостиница), магазинов и ресторанов, кафе и баров, пышных ландшафтных садов, общего бассейна с баром для квартир. Элегантный комплекс может похвастаться исключительными удобствами, включая ресепшн, услуги консьержа, круглосуточную охрану, полный комплекс процедур и зону отдыха со спа-центром, тренажерный зал, сауну и паровую баню, частную подземную парковку с кладовыми и прекрасным песчаным пляжем прямо напротив проекта. Расположение и объекты поблизости Проект расположен рядом с гаванью Пафоса и университетом Неаполис. 5 минут до ТЦ Kings Avenue 6 минут до аквапарка Афродита 7 минут до крепости Пафоса 15 минут до аэропорта 1 час до Лимассола 1 час 30 минут до Ларнаки
Realting.com
Перейти