Пафос, Кипр

от €375,000

С того момента, как вы ступите в элегантный вестибюль, вас встречают все признаки роскошного образа жизни. Этот красиво оформленный атриум с зоной ожидания создает атмосферу утонченной изысканности, а доступ к Wi-Fi позволяет посетителям оставаться на связи. Современные лифты доставят вас в апартаменты, а также в парковку и кладовые помещения на первом этаже. Рядом с внушительным входом в вестибюль водное сооружение и двойные двери ведут в сад во внутреннем дворе, который представляет собой красивый ландшафтный уголок, утопающий в зелени, а масштабный бассейн с подогревом, расположенный между двумя зданиями, только для жителей. Удобства и оснащение в доме Итальянская мебель и сантехника Керамическое напольное покрытие Немецкая бытовая техника Настенный полотенцесушитель и крючки Встроенные шкафы по индивидуальному проекту Светодиодное освещение на всех балконах Видео домофон Расположение и объекты поблизости Пафос — привлекательный, захватывающий город, полный разнообразия и уникального культурного наследия. В двух шагах от комплекса находится несколько достопримечательностей, ожидающих открытия и изучения. У вашего порога вы найдете мир международной гастрономии, от классных ресторанов до аутентичной уличной еды. Независимые бутики соседствуют с крупными универмагами, включая торговый центр Kings Avenue. Пафос, который был назван Культурной столицей Европы 2017 года, известен своими музеями и всемирно известными археологическими памятниками; включая легендарное место рождения Афродиты, древнегреческой богини любви. В живописной гавани с историческим замком стоят как роскошные яхты, так и красочные рыбацкие лодки. Более того, один из лучших песчаных пляжей острова находится всего в 250 м от комплекса, и до него можно добраться из гавани по набережной, которая проходит вдоль берега этого очаровательного городка. Торговый центр - 150 м Ближайший пляж - 250 м Исторические памятники - 300 м Коралловый залив - 8 км Порт Пафоса - 2 км Аэропорт Пафоса - 20 км