Предлагаются просторные современные апартаменты с парковочными местами.
Резиденция располагает большим бассейном на крыше и панорамным видом на город.
Удобства и оснащение в доме
Высококачественные входные двери
Мраморные полы
Паркет в спальнях
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном жилом районе, рядом с центром города и всей необходимой инфраструктурой.
Пляж - 2 км
Супермаркет - 350 метров
Аэропорт - 15 км
Предлагаются виллы с парковочными местами, садами на крыше и панорамным видом на море.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном жилом районе, в 10 минутах езды от моря и в 4 минутах езды от автомагистрали.
Центр города - 1 км
Пляж - 5 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 2 км
Супермаркет - 5 км
Школа - 7 км
Поле для гольфа - 10 км
Предлагаются квартиры с видом на море.
Резиденция располагает двумя бассейнами.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от больницы и школ и в нескольких минутах езды от баров и ресторанов.
Автомагистраль Пафос-Лимассол - 1 минута
Международная школа - 5 минут езды
Торговый центр - 8 минут
Гавань - 9 минут
Царские гробницы - 10 минут
Пляж - 11 минут
Международный аэропорт - 12 минут
Гольф-клуб - 15 минут
Предлагаются виллы с зонами барбекю и зонами отдыха, бассейнами, садами с кустарниками, оливковыми и цитрусовыми деревьями, парковочными местами.
Особенности квартир
Каждый дом включает современную кухню, гостиную, столовую, три спальню, две ванные комнаты и гостевой туалет.
Удобства и оснащение в доме
Система полива
Мраморный пол
Высококачественная кухня
Паркетный пол в спальнях
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Подготовка для установки кондиционеров
Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пляжем и набережной.
Пляж - 1,5 км
Супермаркет - 190 метров
Аэропорт - 14,3 км
Ресторан - 1,5 км
Предлагается просторная комфортабельная вилла с бассейном 3 х 6 м.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре туристической зоны и в нескольких минутах ходьбы от моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями, пляжами, отмеченными Голубым флагом, автомагистралями, школами, больницами, магазинами, 18-луночными полями для гольфа и пятизвездочными курортами, в нескольких минутах езды от международного аэропорта.
Предлагаются виллы с большими крытыми верандами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится недалеко от гавани и туристической зоны Пафоса, известных археологических и исторических достопримечательностей.
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Торговый центр - 5 минут
Гавань - 6 минут
Царские гробницы - 7 минут
Больница - 5 минут
Международная школа - 8 минут
Автомагистраль - 6 минут
Пляж - 7 минут
Международный аэропорт - 15 минут
Гольф-клуб - 20 минут
Предлагаются элитные апартаменты с парковочными местами и живописным видом на город и Средиземное море.
Резиденция располагает садом на крыше и бассейном.
Особенности квартир
Каждая квартира включает одну или две спальни, ТВ-зал, современную оборудованную кухню, просторную гостиную с выходом на балкон.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухонная бытовая техника
Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре города, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Аэропорт - 17 км
Супермаркет - 100 метров
Пляж - 1,3 км
Современная резиденция состоит из 2 многоквартирных домов и 5 вилл, 4 из которых имеют собственные бассейны. На территории имеется общий бассейн.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая торговый центр, рестораны и бары, в нескольких минутах езды от пляжа.
Торговый центр - 5 минут
Порт Пафоса - 6 минут
Царские гробницы - 7 минут
Больница - 5 минут
Международная школа - 8 минут
Автомагистраль - 6 минут
Пляж - 7 минут
Международный аэропорт Пафоса - 15 минут
Гольф-клуб - 20 минут
Предлагаются современные комфортабельные квартиры с верандами.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в непосредственной близости от множества магазинов, ресторанов, кафе и баров, в нескольких минутах езды от торгового центра, песчаных пляжей, гольф-курортов, международной школы.
Торговый центр - 6 минут
Порт - 12 минут
Царские гробницы - 14 минут
Больница - 7 минут
Международная школа - 8 минут
Автомагистраль - 3 минуты
Пляж - 7 минут
Международный аэропорт - 12 минут
Гольф-клуб - 15 минут
Предлагаются апартаменты с различными планировками.
Резиденция располагает помещениями для хранения, охраняемой парковкой, бассейном с красивой террасой.
Особенности квартир
Первый и второй этаж: шесть трехкомнатных квартир.
Третий этаж: две трехкомнатные квартиры.
Четвертый этаж: четырехкомнатный пентхаус с садом на крыше, зоной барбекю, зоной отдыха и джакузи на открытом воздухе.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с Царскими гробницами.
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе, в нескольких минутах езды от центра Пафоса и песчаных пляжей, рядом со всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от больницы и университета.
Центр города - 1 км
Пляж - 1 км
Аэропорт - 10 км
Ресторан - 100 метров
Супермаркет - 100 метров
Школа - 500 метров
Поле для гольфа - 5 км
Предлагаются квартиры с балконами. На каждом этаже находится только одна квартира.
Резиденция располагает парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, Царских гробниц, Като Пафос, торгового центра.
Закрытая резиденция располагает бассейном и крытой парковкой.
Окончание строительства - ноябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Кондиционеры
Видеодомофон
Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом с Царскими гробницами.
Пляж - 500 метров
Аэропорт - 15 км
Школа - 400 метров
Центр города - 3 км
Предлагаются элитные апартаменты с балконами и панорамным видом на море, парковочными местами и помещениями для хранения.
Современная резиденция располагает бассейном и террасой для загара, тренажерным залом, кафе и бутиками, ухоженными садами.
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Пафоса, в двух шагах от Средиземного моря.
Магазины - 3 минуты
Автомагистраль - 10 минут
Пляж - 4 минуты
Порт - 3 минуты
Аэропорт Пафоса - 12 минут
Аэропорт Ларнаки - 80 минут
Лимассол - 40 минут
Никосия - 95 минут
Предлагаются светлые апартаменты с парковочными местами и верандами.
Резиденция располагает садом на крыше с бассейном и зоной отдыха, панорамным видом на море.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Солнечные водонагреватели
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 3 км
Супермаркет - 2 км
Аэропорт - 14 км
Ресторан - 1,4 км
Предлагаются таунхаусы с террасами и собственными садами.
Резиденция располагает ухоженными садами и общим бассейном.
Расположение и объекты поблизости
Супермаркет - 1,5 км
Гольф-клуб - 1,7 км
Пляж - 2,7 км
Аквапарк - 4,3 км
Международная школа - 7,7 км
Аэропорт Пафоса - 9,3 км
Аэропорт Ларнаки - 127 км
Предлагается современная высококачественная вилла с бассейном 3 х 6 м и гаражом, крытыми и открытыми террасами.
Резиденция располагает панорамными видами на море и город.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном центральном районе города, рядом с пляжами, удостоенными “Голубого флага”, историческими достопримечательностями, всей необходимой инфраструктурой и торговым центром.
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Торговый центр - 5 минут
Гавань - 6 минут
Царские гробницы - 7 минут
Больница - 5 минут
Международная школа - 8 минут
Автомагистраль - 6 минут
Пляж - 7 минут
Международный аэропорт - 15 минут
Гольф-клуб - 20 минут
Предлагаются апартаменты с верандами и парковочными местами. Некоторые квартиры имеют собственные сады.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре туристической зоны Пафоса, рядом с парком, в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, гавани Пафоса, песчаных пляжей и множества баров, ресторанов и отелей.
Торговый центр - 3 минуты
Гавань - 4 минуты
Царские гробницы - 5 минут
Больница - 10 минут
Международная школа - 12 минут
Автомагистраль - 10 минут
Пляж - 3 минуты
Международный аэропорт - 12 минут
Гольф-клуб - 15 минут
Предлагается вилла с бассейном, зоной барбекю, зонами отдыха, садом на крыше, панорамным видом на море, поле для гольфа и живописные окрестности.
Особенности квартир
На первом этаже расположены две спальни, кухня и гостиная. Одна спальня находится на цокольном этаже с выходом в сад и к бассейну. Еще две спальни расположены на втором этаже.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 10 минут
Море - 3 минуты
Торговые центры - 15 минут
Поле для гольфа - 5 минут
Предлагается вилла с бассейном и зоной барбекю.
Площадь земельного участка - 450 м2.
Особенности квартир
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Высокие потолки
Кондиционеры в гостиной и основной спальне
Качественная сантехника
Видеонаблюдение
Сигнализация
Акустическая система
Полы с подогревом
Автоматическая система полива
Расположение и объекты поблизости
Царские гробницы - 6 км
Средневековый замок - 8 км
Порт - 8 км
Археологический парк - 8 км
Аквапарк - 10 км
Гольф-клуб - 10 км
Предлагаются виллы с бассейнами.
Площадь земельных участков - от 275 м2 до 374 м2.
Особенности квартир
Двойные стеклопакеты
Высокие потолки
Качественная сантехника
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость располагается вдоль пляжа Лайтхаус, в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры.
Центр города - 5 км
Море - 300 метров
Предлагаются квартиры с террасами и парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Пафос - курортный город в юго-западной части Кипра, пользующийся большой популярностью среди туристов благодаря чистым пляжам и множеству достопримечательностей.
Предлагаются новые апартаменты с террасами и парковочными местами. Также имеется пентхаус с собственным бассейном 24 м2, крытыми и открытыми террасами и парковочными местами.
Резиденция состоит из 10 вилл и 6-этажного жилого здания и располагает бассейном для взрослых и детей, теннисным кортом и детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Бронированная дверь
Москитные сетки
Стенные шкафы
Кондиционеры
Полы с подогревом
Солнечные и электрические водонагреватели
Светодиодное освещение
ТВ
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, всего в 150 метрах от ближайшего пляжа, в пешей доступности от знаменитого маяка и Королевских гробниц, рядом с торговым центром, средневековым замком и другими достопримечательностями.
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город.
Резиденция располагает крытым бассейном, суной и джакузи, тренажерным залом, зонами отдыха.
Окончание строительства - июнь 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Подготовка для установки центрального отопления
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с историческим центром города, магазинами, кафе, барами и ресторанами, деловым районом, ночными клубами и торговыми центрами.
Пляж - 3 км
Аэропорт - 10 км
Ресторан - 200 метров
Супермаркет - 100 метров
Школа - 100 метров
Поле для гольфа - 5 км
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, горы и окрестности.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 3 минутах от международной школы и в 10 минутах от порта Пафоса.
Центр города - 5 км
Пляж - 4 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 500 метров
Супермаркет - 300 метров
Школа - 1,5 км
Поле для гольфа - 3 км
Новая гавань - 7 км
Предлагаются красивые светлые апартаменты с большими верандами.
Резиденция располагает зоной отдыха, бассейном на крыше и видом на море.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном жилом районе, в пешей доступности от пляжа, всей необходимой инфраструктуры и набережной, в 2 км от центра города, в нескольких минутах езды от международной школы.
Аэропорт - 12 км
Супермаркет - 300 метров
Пляж - 450 метров
Предлагается вилла с вертолетной площадкой, ухоженными садами и панорамным видом на горы, парковкой, инфинити-бассейном, зоной барбекю, кинотеатром.
Резиденция располагает клубом, рестораном, открытым бассейном, теннисными кортами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полем для гольфа.
Гольф-клуб - 5 минут
Гавань - 15 минут
Центр Пафоса - 12 минут
Порт и набережная - 18 минут
Автомагистраль - 10 минут
Международный аэропорт - 22 минуты
Предлагаются элитные таунхаусы с собственными бассейнами, ухоженными садами, панорамным видом на море и горы.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Супермаркет - 200 метров
Пляж - 3,4 км
Аэропорт - 17 км
Резиденция состоит из 2 многоквартирных зданий и 5 вилл, 4 из которых имеют собственные бассейны.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах езды от пляжа и двух новых университетов.
Торговый центр - 5 минут
Гавань - 6 минут
Царские гробницы - 7 минут
Больница - 5 минут
Международная школа - 8 минут
Автомагистраль - 6 минут
Пляж - 7 минут
Международный аэропорт - 15 минут
Гольф-клуб - 20 минут
Предлагаются виллы с большими террасами, садами и собственными бассейнами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится напротив одного из самых известных песчаных пляжей Пафоса, рядом с множеством ресторанов, пабов, баров, 5-звездочных курортов, развлечениями и всей необходимой инфраструктурой.
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Торговый центр - 7 минут
Гавань - 5 минут
Царские гробницы - 9 минут
Больница - 12 минут
Международная школа - 14 минут
Пляж - 1 минута
Международный аэропорт - 12 минут
Гольф-клуб - 17 минут
Предлагаются квартиры с панорамным видом на окрестности.
Резиденция располагает бассейном и парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Панорамные окна
Кухня, изготовленная на заказ
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от исторического центра Пафоса и всего в трех минутах езды от песчаных пляжей.
Предлагаются просторные виллы с панорамным видом и бассейнами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с Национальным парком Акамас и всей необходимой инфраструктурой.
Пляж - 1 минута
Ресторан и бары - 2 минуты
Аэропорт Пафоса - 35 минут
Предлагается вилла с садом, бассейном и фонтаном, парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухонная бытовая техника
Мраморный пол
Сантехника Grohe
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Кондиционеры
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, в нескольких минутах ходьбы от Царских гробниц, рядом с двумя пляжами, супермаркетом и автобусными остановками.
Пляж - 500 метров
Аэропорт - 15 км
Школа - 400 метров
Центр города - 3 км
Торговый центр - 2,7 км
Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на море, большими верандами и зонами барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая школу и больницу, автомагистралью, центром города и морем.
Центр города -1 км
Пляж - 5 км
Аэропорт - 10 км
Ресторан - 100 метров
Супермаркет - 100 метров
Школа - 10 метров
Поле для гольфа - 15 км
Предлагаются апартаменты с видом на море.
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, тренажерным залом, ухоженными садами.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Панорамные окна
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находятся рядом с зеленым парком и детской площадкой, недалеко от всей необходимой инфраструктуры, гавани и туристической зоны, торгового центра.
Торговый центр - 3 минуты
Гавань - 5 минут
Царские гробницы - 7 минут
Больница - 3 минуты
Международная школа - 7 минут
Автомагистраль - 3 минуты
Пляж - 5 минут
Международный аэропорт - 10 минут
Гольф-клуб - 15 минут
Предлагаются квартиры с верандами и видом на город.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном жилом районе, в пешей доступности от исторического центра города, рядом с парком, школами, больницами, магазинами, барами и ресторанами.
Пляж - 7 минут
Школа - 2 минуты
Отель - 2 минуты
Ресторан - 1 минута
Супермаркет - 2 минуты
Торговый центр - 5 минут
Аэропорт - 15 минут
Больница - 3 минуты
Порт - 7 минут
Предлагаются квартиры с террасами и видом на море.
Резиденция располагает бассейном, детской площадкой и парковкой.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Пафоса, в 5 минутах от пляжа.
Предлагаются красивые высококачественные виллы.
Резиденция располагает большим ухоженным садом.
Удобства и оснащение в доме
Гранитные столешницы
Мраморные лестницы
Солнечные панели
Подготовка для установки центрального отопления
Подготовка для установки кондиционеров
Автоматическая система полива
Двойные стеклопакеты
Электрические жалюзи
Москитные сетки
Бронированная дверь
Домофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, всего в нескольких минутах езды от города и международных школ, в 2 км от автомагистрали.
Предлагаются апартаменты с большими балконами, парковочными местами и видом на море.
Резиденция располагает тренажерным залом, саунами, парными и джакузи, инфинити-бассейном на крыше, зоной барбекю, видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Паркет в спальнях
Кондиционеры
Полы с подогревом
Домофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в районе Царских гробниц, в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, супермаркетов, баров и ресторанов, старого рынка и красивых пляжей.
Пляж - 3 минуты
Царские гробницы - 3 минуты
Торговый центр - 10 минут
Маяк - 20 минут
Пафосский замок - 20 минут
Порт Пафоса - 20 минут
Аэропорт Пафоса - 16 км
Больница - 5 км
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, горы и окрестности.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Резиденция располагает большими ухоженными зелеными зонами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 3 минутах от международной школы и в 10 минутах от порта Пафоса.
Центр города - 5 км
Пляж - 4 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 500 метров
Супермаркет - 300 метров
Школа - 1,5 км
Поле для гольфа - 3 км
Новая гавань - 7 км
Предлагаются высококачественные виллы и таунхаусы со средиземноморскими садами и парковочными местами.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от двух парков, рядом с автомагистралью, всего в 3 км (5 минут езды) от центра города Пафос, пляжа и международной школы.
Магазины - 5 минут
Центр города - 5 минут
Автомагистраль - 3 минуты
Порт - 15 минут
Аэропорт Пафоса - 12 минут
Аэропорт Ларнаки - 80 минут
Лимассол - 40 минут
Никосия - 95 минут
Резиденция располагает большим общим инфинити-бассейном, ухоженными садами и кафе на открытом воздухе.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе Юниверсал, напротив большой зеленой зоны, в нескольких минутах езды от центра Пафоса и в пешей доступности от больницы, университета и моря.
Центр города - 1 км
Пляж - 1 км
Аэропорт - 10 км
Ресторан - 100 метров
Супермаркет - 100 метров
Школа - 300 метров
Поле для гольфа - 5 км
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, горы и окрестности.
Возможно строительство бассейна и сада на крыше для каждого дома.
Окончание строительства - май 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 3 минутах от международной школы и в 10 минутах от порта Пафоса.
Центр города - 5 км
Пляж - 4 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 500 метров
Супермаркет - 300 метров
Школа - 1,5 км
Поле для гольфа - 3 км
Новая гавань - 7 км
В комплексе есть крытый бассейн, спортзал и парковочные места.
Расположение и объекты поблизости
Расположенная в самом сердце Като Пафоса, гавань предлагает разнообразные удобства, рестораны и кафе, археологические памятники и красивую набережную. The Kings Avenue Mall - крупнейший торговый центр на Кипре находится в пяти минутах ходьбы от комплекса. Предлагая разнообразные сетевые рестораны и кафе, многозальный кинотеатр, магазины и детскую игровую площадку.
Центр Пафоса - 600 м
Гробницы королей - 700 м
Торговый центр King's Avenue - 800 м
Пляж - 1,3 км
Гавань Пафоса - 2,1 км
Предлагаются элитные виллы с парковочными местами, бассейнами и террасами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах от исторического центра Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и парком.
Предлагаются новые виллы с собственными бассейнами, террасами на крыше, зонами барбекю.
Резиденция состоит из 10 вилл и 6-этажного жилого здания и располагает бассейном для взрослых и детей, теннисным кортом и детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Бронированная дверь
Москитные сетки
Стенные шкафы
Кондиционеры
Полы с подогревом
Солнечные и электрические водонагреватели
Светодиодное освещение
ТВ
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, всего в 150 метрах от ближайшего пляжа, в пешей доступности от знаменитого маяка и Королевских гробниц, рядом с торговым центром, средневековым замком и другими достопримечательностями.
Предлагаются просторные высококачественные виллы с бассейнами.
Резиденция располагает зелеными зонами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пятизвездочным отелем, достопримечательностями и всей необходимой инфраструктурой, гаванью и туристической зоной Пафоса, торговым центром.
Царские гробницы - 3 минуты
Торговый центр - 6 минут
Гавань и набережная - 9 минут
Пляж - 10 минут
Центр города - 8 минут
Больница - 11 минут
Международная школа - 12 минут
Автомагистраль - 11 минут
С того момента, как вы ступите в элегантный вестибюль, вас встречают все признаки роскошного образа жизни. Этот красиво оформленный атриум с зоной ожидания создает атмосферу утонченной изысканности, а доступ к Wi-Fi позволяет посетителям оставаться на связи. Современные лифты доставят вас в апартаменты, а также в парковку и кладовые помещения на первом этаже. Рядом с внушительным входом в вестибюль водное сооружение и двойные двери ведут в сад во внутреннем дворе, который представляет собой красивый ландшафтный уголок, утопающий в зелени, а масштабный бассейн с подогревом, расположенный между двумя зданиями, только для жителей.
Удобства и оснащение в доме
Итальянская мебель и сантехника
Керамическое напольное покрытие
Немецкая бытовая техника
Настенный полотенцесушитель и крючки
Встроенные шкафы по индивидуальному проекту
Светодиодное освещение на всех балконах
Видео домофон
Расположение и объекты поблизости
Пафос — привлекательный, захватывающий город, полный разнообразия и уникального культурного наследия. В двух шагах от комплекса находится несколько достопримечательностей, ожидающих открытия и изучения. У вашего порога вы найдете мир международной гастрономии, от классных ресторанов до аутентичной уличной еды. Независимые бутики соседствуют с крупными универмагами, включая торговый центр Kings Avenue. Пафос, который был назван Культурной столицей Европы 2017 года, известен своими музеями и всемирно известными археологическими памятниками; включая легендарное место рождения Афродиты, древнегреческой богини любви. В живописной гавани с историческим замком стоят как роскошные яхты, так и красочные рыбацкие лодки. Более того, один из лучших песчаных пляжей острова находится всего в 250 м от комплекса, и до него можно добраться из гавани по набережной, которая проходит вдоль берега этого очаровательного городка.
Торговый центр - 150 м
Ближайший пляж - 250 м
Исторические памятники - 300 м
Коралловый залив - 8 км
Порт Пафоса - 2 км
Аэропорт Пафоса - 20 км
Предлагаются пентхаусы с большими балконами, садами на крыше и видом на море.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Гранитные столешницы
Солнечный водонагреватель
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, баров, минимаркета, автобусной остановки, ресторанов и пляжа.
Пляж, порт, бары и рестораны - 10 минут ходьбы
Торговый центр - 12 минут ходьбы
Предлагается новая вилла с бассейном и просторными террасами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых престижных жилых районом в центре Пафоса, рядом с портом и туристической зоной, торговым центром, многочисленными барами, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой.
Аэропорт - 15 минут
Море - 5 минут
Торговый центр - 3 минуты
Поле для гольфа - 10 минут
Предлагаются светлые функциональные виллы с панорамным видом на море и город, бассейнами 3 х 6 м, ухоженными садами и зонами отдыха.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с супермаркетом, бизнес-центром, школой и больницей.
Предлагаются апартаменты с террасами и видами на море и горы.
Резиденция располагает бассейном, крытой парковкой, тренажерным залом, помещениями для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухонная бытовая техника
Мраморный пол
Сантехника Grohe
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Кондиционеры
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, в нескольких минутах ходьбы от Царских гробниц, рядом с двумя пляжами, супермаркетом и автобусными остановками.
Пляж - 500 метров
Аэропорт - 15 км
Школа - 400 метров
Центр города - 3 км
Торговый центр - 2,7 км
Предлагаются виллы с балконами и террасами, видами на Средиземное море и собственными бассейнами.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Панорамные окна
Итальянская кухня
Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая гавань, туристическую зону и торговый центр.
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Центр Пафоса - 2 минуты
Царские гробницы - 15 минут
Торговый центр - 7 минут
Гавань - 8 минут
Пляж - 9 минут
Больница - 8 минут
Международная школа - 10 минут
Автомагистраль - 8 минут
Международный аэропорт - 15 минут
Гольф-клуб - 20 минут
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, горы и окрестности.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Окончание строительства - январь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 3 минутах от международной школы и в 10 минутах от порта Пафоса.
Центр города - 5 км
Пляж - 4 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 500 метров
Супермаркет - 300 метров
Школа - 1,5 км
Поле для гольфа - 3 км
Новая гавань - 7 км
Предлагаются современные комфортабельные апартаменты и пентхаусы с различными планировками. Из квартир открывается вид на море.
Пентхаусы имеют террасы на крыше и собственные бассейны.
Резиденция располагает тренажерным залом, бассейном, крытой парковкой.
Окончание строительства — январь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки (более 3 метров)
Полы с подогревом
Кондиционеры
Паркетный пол
Мраморный пол в ванных комнатах
Бронированные входные двери
Видеодомофон
Высококачественная сантехника от известных европейских брендов
Алюминиевые окна
Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры.
Песчаный пляж - 600 метров
5-звездочный отель - 2 минуты
Торговый центр - 5 минут
Предлагаются стильные современные виллы с инфинити-бассейнами и ухоженными садами.
Особенности квартир
Нижний уровень: подсобные помещения.
Первый этаж: гостиная -столовая открытой планировки с кухней, веранда.
Второй этаж: три большие спальни с ванными комнатами.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Качественная сантехника
Кухонная мебель
Кухонная бытовая техника Bosch и Miele (духовой шкаф, варочная панель, холодильник, морозильник, посудомоечная машина, стиральная машина, микроволновая печь, вытяжка)
Полы с подогревом (тепловой насос)
Кондиционеры LG
Акустическая система
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 12 минут
Центр города - 5 минут
Порт - 5 минут
Пляж - 3 минуты
Предлагаются элитные двухэтажный виллы с бассейнами 6 х 4 м и парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Порт - 6 км
Археологический парк - 6 км
Торговый центр - 4,5 км
Царские гробница - 3 км
Центр города - 6 км
Стадион - 8 км
Больница - 6 км
Частная школа - 2 км
Предлагаются просторные апартаменты и таунхаусы.
Резиденция построена в традиционном кипрском стиле и располагает бассейном и садом.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Встроенная кухонная мебель
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Пекарня - 4 км
Мини-маркет - 500 метров
Частная английская школа - 6,5 км
Медицинский центр - 2,5 км
Спортивный центр - 1 км
Поле для гольфа Минтис - 9,4 км
Аэропорт Пафоса - 24 км
Аэропорт Ларнаки -138 км
Предлагается двухэтажная вилла с бассейном, парковочным местом и крытой террасой 14 м2.
Окончание строительства - 2025 год.
Особенности квартир
Первый этаж: гостиная, столовая, кухня, помещение для хранения.
Второй этаж: три спальни, одна из которых имеет собственную ванную комнату, две имеют общую ванную комнату.
Расположение и объекты поблизости
Море - 1 км
Порт - 3 км
Гольф-клуб - 12 км
Аэропорт Пафоса - 15 км
Предлагается современная вилла с бассейном, парковкой, террасами на крыше и крытыми верандами, панорамными видами на Средиземное море.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель
Плиточный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со знаменитыми пляжами Корал Бэй, получившими награду «Голубой флаг», и Национальным парком Акамас.
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Пейя - 2 минуты
Коралловая бухта - 5 минут
Царские гробницы - 10 минут
Торговый центр - 12 минут
Гавань - 13 минут
Центр Пафоса - 15 минут
Больница - 18 минут
Международная школа - 20 минут
Автомагистраль - 18 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Гольф-клуб - 30 минут
Предлагаются эксклюзивные апартаменты с большими балконами.
Здание располагает крытой парковкой и садом на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Высококачественная кухонная мебель
Мраморный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от исторического центра города с узкими улочками, магазинами, кафе и ресторанами, рядом с международными школами и деловым и туристическим районами Пафоса, ночными клубами, пляжем.
Автомагистраль Пафос-Лимассол - 4 минуты езды
Пляж - 8 минут езды
Торговый центр - 6 минут езды
Резиденция располагает садами, клубом, ресторанами, тренажерным залом, круглосуточной охраной, бассейнами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на берегу моря и рядом с пляжем Venus Beach.
Предлагаются виллы с парковочными местами, бассейнами, зонами отдыха и зонами барбекю, ухоженными садами с цветами, кустарниками, оливковыми и цитрусовыми деревьями.
Возможна покупка с мебелью.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Система полива
Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в непосредственной близости от пляжа и набережной.
Пляж - 1,8 км
Супермаркет - 2 км
Аэропорт - 14 км
Предлагаются просторные двухуровневые апартаменты с видом на море.
Резиденция располагает садом на крыше 50 м2, бассейном и панорамным видом на море.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре туристического района, всего в нескольких минутах ходьбы от живописного порта и средневекового замка.
Центр города - 2,5 км
Пляж - 30 метров
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 50 метров
Супермаркет - 50 метров
Школа - 1 км
Поле для гольфа - 4 км
Новая гавань - 10 км
Предлагаются просторные апартаменты с собственными бассейнами.
Особенности квартир
Каждая квартира включает гостиную открытой планировки и кухню с выходом на просторную веранду по всему периметру гостиной.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Пафоса.
Резиденция располагает ухоженными садами и двумя большими бассейнами, пешеходными дорожками и террасами, баром и рестораном, спа-центром и тренажерным залом, парковкой.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом с пляжами, удостоенными Голубого флага, и всей необходимой инфраструктурой, торговыми центрами и достопримечательностями.
Ближайший пляж - 2 минуты
Порт и набережная - 5 минут
Археологические достопримечательности - 7 минут
Торговый центр - 7 минут
Центр Пафоса - 8 минут
Исторический центр города - 8 минут
Автомагистраль - 8 минут
Международный аэропорт - 15 минут
Предлагаются студии с террасами.
Резиденция располагает бассейном, террасой на крыше, консьерж-сервисом, видеонаблюдением и парковкой.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бытовая техника
Гранитные кухонные столешницы
Солнечные водонагреватели
Двойные стеклопакеты
Москитные сетки
Wi-Fi
Спутниковое ТВ
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 750 метров
Супермаркет - 350 метров
Аэропорт - 16 км
Ресторан - 280 метров
Отель - 120 метров
Аптека - 650 метров
Предлагаются виллы с бассейнами и большими террасами.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Панорамные окна
Итальянская кухня
Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Центр Пафоса - 20 минут
Царские гробницы - 27 минут
Торговый центр - 25 минут
Гавань - 26 минут
Пляж - 26 минут
Больница - 18 минут
Международная школа - 20 минут
Международный аэропорт - 10 минут
Предлагаются виллы с бассейнами, террасами и панорамными видами на море.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с живописным Национальным парком Акамас и знаменитыми песчаными пляжами Корал Бэй, удостоенными Голубого флага, всей необходимой инфраструктурой, пятизвездочными отелями, ресторанами и барами.
Торговый центр - 15 минут
Гавань - 13 минут
Царские гробницы - 10 минут
Больница - 18 минут
Международная школа - 20 минут
Автомагистраль - 22 минуты
Пляж - 13 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Гольф-клуб - 30 минут
Корал Бей - 7 минут
Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, садами на крыше, террасами и панорамным видом на море.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном жилом районе, в западном пригороде Пафоса, в 500 метрах от автомагистрали.
Центр города - 1 км
Пляж - 5 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 2 км
Супермаркет - 5 км
Школа - 7 км
Поле для гольфа - 10 км
Предлагаются апартаменты с большими балконами и видом на море.
Резиденция располагает бассейном, джакузи под открытым небом и тренажерным залом.
Удобства и оснащение в доме
Гранитные рабочие поверхности
Мраморный пол
Алюминиевые окна
Полы с подогревом
Видеонаблюдение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, баров и ресторанов, рынка и пляжа.
Предлагаются элитные виллы с садами, бассейнами 3 х 6 м и патио.
Резиденция располагает теннисным кортом, баскетбольной площадкой, детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе.
Предлагаются апартаменты с видом на море.
Резиденция располагает бассейном и крытой парковкой.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Кондиционеры
Видеодомофон
Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью и центром Пафоса.
Пляж - 7 км
Аэропорт - 7 км
Школа - 7 минут
Центр города - 3 км
Предлагаются апартаменты и таунхаусы. Каждый таунхаус имеет собственный сад.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, на окраине Пафоса.
Центра Пафоса - 7 минут езды
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Пляжи - 8 минут
Торговый центр - 8 минут
Гавань и набережная - 10 минут
Международная школа - 5 минут
Больница - 6 минут
Международный аэропорт - 15 минут
Гольф-клуб - 20 минут
Резиденция располагает тренажерным залом, сауной и массажным кабинетом, садом на крыше и бассейном.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в жилом районе в центре города.
Супермаркет - 200 метров
Пляж - 2,5 км
Аэропорт - 17 км
Предлагаются современные просторные виллы в средиземноморском стиле с бассейнами 8 х 3 м, террасами, парковочными местами, видом на море и садами.
Удобства и оснащение в доме
Оборудованная кухня
Стенные шкафы
Тепловой насос
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Двойные стеклопакеты
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром города, пляжем, всей необходимой инфраструктурой, школами и университетами.
Пляж - 300 метров
Казино - 400 метров
Аквапарк - 800 метров
Порт Пафоса - 2 км
Гольф-клуб - 4 км
Международный аэропорт - 4,5 км
Предлагаются просторные апартаменты с парковочными местами.
Также в продаже имеется вилла с земельным участком 355 м2.
Закрытая резиденция располагает бассейном, джакузи под открытым небом и тренажерным залом.
Окончание строительства - март 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Домофон
Видеонаблюдение
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 3 минутах от ресторанов, в 5 минутах ходьбы от пляжа, порта и туристического района, в 10 минутах ходьбы от торгового центра.
Предлагаются новые виллы и апартаменты с различными планировками:
50 элитных апартаментов с двумя спальнями
Виллы с двумя спальнями
Особняки с тремя, четырьмя или пятью спальнями
Резиденция является частью природного заповедника Natura 2000. Здесь вы найдете поля для гольфа и академию гольфа, спа-центр, ресторан, кафе, бар и бутики, велосипедные и пешеходные дорожки, сад и агроферму, виноградники, зону для занятий йогой, фитнес-центр под открытым небом, детскую площадку, спортивные площадки, клуб верховой езды.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в эксклюзивном районе, прямо на территории природного заповедника, всего в 10 минутах от Пафоса с его пляжами, ресторанами, магазинами и всей необходимой инфраструктурой.
Предлагаются виллы с бассейнами и панорамным видом на море.
Окончание строительства - май 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в жилом районе, в 10 минутах езды от центра Пафоса, пляжа, поля для гольфа и международной школы.
Центр города - 11 км
Пляж - 7 км
Аэропорт - 14 км
Ресторан - 500 метров
Супермаркет - 1 км
Школа - 3 км
Поле для гольфа - 3 км
Предлагаются элитные виллы с панорамным видом на море, бассейнами и парковочными местами, садами и зонами барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Сигнализация
Кондиционеры
Дизайнерская кухня
Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном живописном районе, всего в двух шагах от национального парка Акамас, в 15 минутах ходьбы от рыбацкой гавани Святого Георгия и его красивой пляжной бухты, в 10 минутах езды от знаменитого пляжа Корел-Бэй, награжденного голубым флагом.
Море - 500 метров
Центр Пафоса - 8 км
Аэропорт - 14 км
Магазины - 100 метров
Рестораны - 100 метров
Предлагаются апартаменты и таунхаусы с живописными видами на море и горы, большими верандами и садами, парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном и ухоженными садами.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Подготовка для установки кондиционеров
Стенные шкафы
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с Царскими гробницами и всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от порта, в 2 минутах от моря.
Пейя - 10 км
Корал-Бэй - 10 км
Поле для гольфа - 5 км
Гавань - 2 км
Аэропорт Пафоса - 10 км
Аэропорт Ларнаки - 135 км
Предлагаются квартиры с верандами и видами на город и море.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полностью оборудованные кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном жилом районе, в пешей доступности от исторического центра города, рядом с парком, школами, больницами, магазинами, барами и ресторанами.
Пляж - 7 минут
Школа - 2 минуты
Отель - 2 минуты
Ресторан - 1 минута
Супермаркет - 2 минуты
Торговый центр - 5 минут
Аэропорт - 15 минут
Больница - 3 минуты
Порт - 7 минут
Предлагаются двухэтажные виллы с парковочными местами и садами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах от 5-звездочных отелей.
Порт - 10 минут
Больница - 10 минут
Торговый центр - 8 минут
Частная школа - 2 минуты
Университет - 13 минут
Ресторан - 5 минут
Пекарня - 8 минут
Рынок - 4 минуты
Предлагаются квартиры с видом на море и город.
Резиденция располагает садом на крыше и бассейном.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в жилом районе, в пешей доступности от пляжа, всей необходимой инфраструктуры и набережной Като Пафос, в 2 км от центра города, в нескольких минутах езды от международной школы.
Аэропорт - 15 км
Пляж - 800 метров
Супермаркет - 300 метров
Предлагаются просторные красивые виллы с садами на крыше и барами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 3 минутах ходьбы от международной школы, в 3 минутах езды от больницы, в 5 минутах езды от центра Пафоса, в 10 минутах езды от пляжа.
Центр города - 3 км
Пляж - 6 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 1 км
Супермаркет - 1 км
Школа - 300 метров
Поле для гольфа - 4 км
Новая гавань - 7 км
Этот уникальный новый проект включает первые высотные здания, расположенные в одном из самых престижных районов Като Пафоса. Общая площадь проекта превышает 46 000 м² и состоит из 20 роскошных вилл с личными бассейнами и 2 высотных башен (15 этажей с апартаментами и 16 этажей - пятизвездочная гостиница), магазинов и ресторанов, кафе и баров, пышных ландшафтных садов, общего бассейна с баром для квартир. Элегантный комплекс может похвастаться исключительными удобствами, включая ресепшн, услуги консьержа, круглосуточную охрану, полный комплекс процедур и зону отдыха со спа-центром, тренажерный зал, сауну и паровую баню, частную подземную парковку с кладовыми и прекрасным песчаным пляжем прямо напротив проекта.
Расположение и объекты поблизости
Проект расположен рядом с гаванью Пафоса и университетом Неаполис.
5 минут до ТЦ Kings Avenue
6 минут до аквапарка Афродита
7 минут до крепости Пафоса
15 минут до аэропорта
1 час до Лимассола
1 час 30 минут до Ларнаки