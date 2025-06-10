Жилой комплекс Azure Vista

Azure Vista Villas — Современные виллы с панорамным видом на море в Йероскипу, Пафос

Azure Vista Villas — это современный жилой проект, расположенный на возвышенности в районе Йероскипу — Айя Маринуда, всего в 5 минутах от песчаных пляжей Пафоса и центра города. Каждая вилла с тремя спальнями предлагает просторную планировку, сад на крыше с беспрепятственным видом на море, тёплые полы, систему VRV, подготовку под солнечные панели и зарядку для электромобиля. Возможность частного бассейна, энергоэффективность класса А и современный дизайн делают проект идеальным выбором для жизни или инвестиций в престижной локации рядом с гольф-клубом Elea и всей инфраструктурой.