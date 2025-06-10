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Жилой комплекс Azure Vista

Героскипу, Кипр
от
$718,269
BTC
8.5436622
ETH
447.8098660
USDT
710 141.0556184
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
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ID: 26438
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

О комплексе

Azure Vista Villas — Современные виллы с панорамным видом на море в Йероскипу, Пафос
Azure Vista Villas — это современный жилой проект, расположенный на возвышенности в районе Йероскипу — Айя Маринуда, всего в 5 минутах от песчаных пляжей Пафоса и центра города. Каждая вилла с тремя спальнями предлагает просторную планировку, сад на крыше с беспрепятственным видом на море, тёплые полы, систему VRV, подготовку под солнечные панели и зарядку для электромобиля. Возможность частного бассейна, энергоэффективность класса А и современный дизайн делают проект идеальным выбором для жизни или инвестиций в престижной локации рядом с гольф-клубом Elea и всей инфраструктурой.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 185.0
Цена за м², USD 3,883
Цена квартиры, USD 718,269

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

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Жилой комплекс Azure Vista
Героскипу, Кипр
от
$718,269
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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BitProperty
Языки общения
English, Русский
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