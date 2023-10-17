Предлагаются элитные виллы с панорамным видом на море, садом, бассейном и летней кухней.
Особенности квартир
Первый этаж: просторная светлая гостиная открытой планировки с кухней, обеденной зоной, камином и большим балконом с видом на море.
Второй этаж: большие спальни с панорамным видом.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на холме, в престижном районе, всего в 5 минутах от пляжа и центра города, в 10 минутах от торгового центра, в 2 минутах от автомагистрали.
Предлагаются квартиры с парковочными местами и верандами.
Некоторые квартиры имеют собственные сады.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде города Пафос, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, пляжами, удостоенными Голубого флага, полями для гольфа, достопримечательностями, портом и набережной.
Пляж - 3 минуты
Порт и набережная - 5 минут
Археологические достопримечательности - 6 минут
Торговый центр - 7 минут
Центр города Пафос - 5 минут
Исторический центр города - 5 минут
Автомагистраль - 5 минут
Международный аэропорт - 12 минут
Предлагаются элитные виллы с бассейнами 3 х 7 м, садами, парковочными местами, террасами на крыше и панорамным видом на море.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Сигнализация
Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром города, побережьем и всей необходимой инфраструктурой.
Пляж с Голубым флагом - 5 минут (2 км)
Порт и набережная Пафоса - 11 минут (5 км)
Торговый центр - 10 минут (4,7 км)
Международная частная школа - 15 минут (8 км)
Автомагистраль - 4 минуты (2 км)
Международный аэропорт - 10 минут (7 км)
Рестораны и отели - 5 минут (3 км)
Предлагаются виллы с красивыми видами на море и горы, садами на крыше и парковочными местами.
Возможно строительство бассейна.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в 5 минутах от популярного песчаного пляжа и центра города, рядом с автомагистралью и полем для гольфа, в нескольких минутах ходьбы от супермаркета и кафе.
Предлагаются меблированные апартаменты с парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Сигнализация
Полы с подогревом
Плиточный пол
Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 3,5 км (8 минут)
Аэропорт Пафоса - 7 км (10 минут)
Торговый центр - 4,7 км (10 минут)
Порт Пафоса - 5 км (11 минут)
Автомагистраль Лимассол - 2 км (4 минуты)
Гольф-курорт - 1,8 км (5 минут)
Исторический центр Пафоса - 4,4 км (8 минут)
Предлагаются виллы с видами на Средиземное море и инфинити-бассейнами.
Особенности квартир
Кондиционеры с гостиных и основных спальнях
Полы с подогревом
Двойные стеклопакеты
Алюминиевые окна
Итальянская сантехника
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится между городом Пафос и международным аэропортом, в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры и Пафоса, и Героскипу, рядом с автомагистралью, в 150 метрах от красивых песчаных пляжей.
Предлагаются красивые современные виллы с панорамным видом на море и бассейнами.
Особенности квартир
Первый этаж: просторная светлая гостиная открытой планировки с кухней, обеденной зоной и большим балконом с видом на море.
Второй этаж: 3 спальни и 2 ванные комнаты.
Цокольный этаж: спальня/кабинет и ванная комната.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Камин
Плиточный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с парком, в самом престижном районе Пафоса, в 7 минутах езды от популярного песчаного пляжа, рядом с автомагистралью и полем для гольфа.
Предлагаются светлые апартаменты с панорамным видом на море.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, большим бассейном, парковкой, ухоженными садами.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Алюминиевые окна
Солнечные водонагреватели
Плиточный пол
Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 2,7 км (5 минут)
Центр города - 4,3 км (10 минут)
Автомагистраль - 4,9 км (7 минут)
Аэропорт - 15 км (11 минут)
Международная школа - 7,4 км (12 минут)
Предлагаются виллы, площадь каждой из которых составляет 235 м2.
Особенности квартир
Каждый дом включает 4 спальни (возможно обустроить пятую спальню или студию на крыше), 3 ванные комнаты, подсобное помещение, светлую просторную гостиную открытой планировки с обеденной зоной, панорамными окнами и выходом в сад.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном центральном районе Пафоса с многочисленными магазинами, супермаркетами, банками, ресторанами, кафе, пекарнями, школами.
Пляж - 5 минут
Автомагистраль - 2 минуты
Центр города и торговый центр - 7 минут
Резиденция располагает клубом, крытым и открытым бассейнами, спа-центром и тренажерным залом, садами, рестораном, кафе и баром, круглосуточным медицинским обслуживанием, видеонаблюдением и круглосуточной охраной.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Сигнализация
Дубовая кухонная мебель
Стенные шкафы с раздвижными дверями
Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 3,5 км (8 минут)
Аэропорт Пафоса - 7 км (10 минут)
Торговый центр - 4,7 км (10 минут)
Порт Пафоса - 5 км (11 минут)
Автомагистраль Лимассол - 2 км (4 минуты)
Гольф-курорт - 1,8 км (5 минут)
Исторический центр Пафоса - 4,4 км (8 минут)
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и видом на побережье.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Дизайнерская кухня
Качественная сантехника
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном районе, между престижным районом Юниверсал в Пафосе и деревней Героскипу, рядом с больницей и туристической зоной.
Центр города - 2 км
Аэропорт - 20 км
Ресторан - 100 метров
Супермаркет - 100 метров
Школа - 400 метров
Поле для гольфа - 10 км
Предлагаются виллы и таунхаусы с крытыми парковочными местами.
Возможно строительство бассейна.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в 5 минутах от популярного песчаного пляжа и центра города, рядом с автомагистралью и полем для гольфа, в нескольких минутах ходьбы от супермаркета и кафе.
Предлагаются таунхаусы с крытыми верандами и садами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном жилом районе, в нескольких минутах езды от достопримечательностей, торгового центра, школ, магазинов и ресторанов.
Торговый центр - 12 минут
Гавань - 14 минут
Царские гробницы - 14 минут
Больница - 6 минут
Международная школа - 8 минут
Автомагистраль - 3 минуты
Пляж - 7 минут
Международный аэропорт - 12 минут
Гольф-клуб - 15 минут
Предлагаются двухэтажные виллы с бассейнами 7 х 3 м, садами и парковочными местами.
Некоторые дома имеют террасы на крыше.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в курортном районе, в пешей доступности от песчаного пляжа, в нескольких километрах от центра Пафоса и в нескольких минутах езды от школ, поля для гольфа и пятизвездочных отелей.