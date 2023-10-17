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Продажа новостроек в Героскипу

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Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€950,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с панорамным видом на море, садом, бассейном и летней кухней. Особенности квартир Первый этаж: просторная светлая гостиная открытой планировки с кухней, обеденной зоной, камином и большим балконом с видом на море. Второй этаж: большие спальни с панорамным видом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на холме, в престижном районе, всего в 5 минутах от пляжа и центра города, в 10 минутах от торгового центра, в 2 минутах от автомагистрали.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с парковкой, Героскипу, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с парковкой, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€280,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и верандами. Некоторые квартиры имеют собственные сады. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде города Пафос, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, пляжами, удостоенными Голубого флага, полями для гольфа, достопримечательностями, портом и набережной. Пляж - 3 минуты Порт и набережная - 5 минут Археологические достопримечательности - 6 минут Торговый центр - 7 минут Центр города Пафос - 5 минут Исторический центр города - 5 минут Автомагистраль - 5 минут Международный аэропорт - 12 минут
Жилой комплекс Новый комплекс вилл недалеко от пляжа и автомагистрали, Героскипу, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл недалеко от пляжа и автомагистрали, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€530,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с бассейнами 3 х 7 м, садами, парковочными местами, террасами на крыше и панорамным видом на море. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Сигнализация Ламинат в спальнях Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром города, побережьем и всей необходимой инфраструктурой. Пляж с Голубым флагом - 5 минут (2 км) Порт и набережная Пафоса - 11 минут (5 км) Торговый центр - 10 минут (4,7 км) Международная частная школа - 15 минут (8 км) Автомагистраль - 4 минуты (2 км) Международный аэропорт - 10 минут (7 км) Рестораны и отели - 5 минут (3 км)
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Жилой комплекс Престижная резиденция с видами на море и горы, Героскипу, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Престижная резиденция с видами на море и горы, Героскипу, Пафос, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€395,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с красивыми видами на море и горы, садами на крыше и парковочными местами. Возможно строительство бассейна. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в 5 минутах от популярного песчаного пляжа и центра города, рядом с автомагистралью и полем для гольфа, в нескольких минутах ходьбы от супермаркета и кафе.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от пляжа и центра Пафоса, Героскипу, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от пляжа и центра Пафоса, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€300,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает бассейном на крыше. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Сигнализация Полы с подогревом Плиточный пол Ламинат в спальнях Расположение и объекты поблизости Пляж - 3,5 км (8 минут) Аэропорт Пафоса - 7 км (10 минут) Торговый центр - 4,7 км (10 минут) Порт Пафоса - 5 км (11 минут) Автомагистраль Лимассол - 2 км (4 минуты) Гольф-курорт - 1,8 км (5 минут) Исторический центр Пафоса - 4,4 км (8 минут)
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на море в 150 метрах от пляжей, Героскипу, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на море в 150 метрах от пляжей, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€1,85 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с видами на Средиземное море и инфинити-бассейнами. Особенности квартир Кондиционеры с гостиных и основных спальнях Полы с подогревом Двойные стеклопакеты Алюминиевые окна Итальянская сантехника Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится между городом Пафос и международным аэропортом, в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры и Пафоса, и Героскипу, рядом с автомагистралью, в 150 метрах от красивых песчаных пляжей.
Жилой комплекс Элитная резиденция с панорамным видом рядом с пляжем, в престижном районе Героскипу, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Элитная резиденция с панорамным видом рядом с пляжем, в престижном районе Героскипу, Пафос, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€895,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются красивые современные виллы с панорамным видом на море и бассейнами. Особенности квартир Первый этаж: просторная светлая гостиная открытой планировки с кухней, обеденной зоной и большим балконом с видом на море. Второй этаж: 3 спальни и 2 ванные комнаты. Цокольный этаж: спальня/кабинет и ванная комната. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Камин Плиточный пол Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с парком, в самом престижном районе Пафоса, в 7 минутах езды от популярного песчаного пляжа, рядом с автомагистралью и полем для гольфа.
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном и садами, Героскипу, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном и садами, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€285,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, большим бассейном, парковкой, ухоженными садами. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Алюминиевые окна Солнечные водонагреватели Плиточный пол Ламинат в спальнях Расположение и объекты поблизости Пляж - 2,7 км (5 минут) Центр города - 4,3 км (10 минут) Автомагистраль - 4,9 км (7 минут) Аэропорт - 15 км (11 минут) Международная школа - 7,4 км (12 минут)
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл с садом рядом с морем, Героскипу, Кипр
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл с садом рядом с морем, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€495,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы, площадь каждой из которых составляет 235 м2. Особенности квартир Каждый дом включает 4 спальни (возможно обустроить пятую спальню или студию на крыше), 3 ванные комнаты, подсобное помещение, светлую просторную гостиную открытой планировки с обеденной зоной, панорамными окнами и выходом в сад. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном центральном районе Пафоса с многочисленными магазинами, супермаркетами, банками, ресторанами, кафе, пекарнями, школами. Пляж - 5 минут Автомагистраль - 2 минуты Центр города и торговый центр - 7 минут
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция для пожилых людей с бассейнами, садами и медицинским обслуживанием, Героскипу, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция для пожилых людей с бассейнами, садами и медицинским обслуживанием, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€170,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает клубом, крытым и открытым бассейнами, спа-центром и тренажерным залом, садами, рестораном, кафе и баром, круглосуточным медицинским обслуживанием, видеонаблюдением и круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Сигнализация Дубовая кухонная мебель Стенные шкафы с раздвижными дверями Алюминиевые окна Расположение и объекты поблизости Пляж - 3,5 км (8 минут) Аэропорт Пафоса - 7 км (10 минут) Торговый центр - 4,7 км (10 минут) Порт Пафоса - 5 км (11 минут) Автомагистраль Лимассол - 2 км (4 минуты) Гольф-курорт - 1,8 км (5 минут) Исторический центр Пафоса - 4,4 км (8 минут)
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с центром города, Героскипу, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с центром города, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€183,750
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и видом на побережье. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Дизайнерская кухня Качественная сантехника Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном районе, между престижным районом Юниверсал в Пафосе и деревней Героскипу, рядом с больницей и туристической зоной. Центр города - 2 км Аэропорт - 20 км Ресторан - 100 метров Супермаркет - 100 метров Школа - 400 метров Поле для гольфа - 10 км
Жилой комплекс Резиденция в спокойном жилом районе премиум класса, рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Резиденция в спокойном жилом районе премиум класса, рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€350,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы и таунхаусы с крытыми парковочными местами. Возможно строительство бассейна. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в 5 минутах от популярного песчаного пляжа и центра города, рядом с автомагистралью и полем для гольфа, в нескольких минутах ходьбы от супермаркета и кафе.
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с пляжем и достопримечательностями, Героскипу, Кипр
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с пляжем и достопримечательностями, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€315,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются таунхаусы с крытыми верандами и садами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном жилом районе, в нескольких минутах езды от достопримечательностей, торгового центра, школ, магазинов и ресторанов. Торговый центр - 12 минут Гавань - 14 минут Царские гробницы - 14 минут Больница - 6 минут Международная школа - 8 минут Автомагистраль - 3 минуты Пляж - 7 минут Международный аэропорт - 12 минут Гольф-клуб - 15 минут
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 900 метрах от пляжа, Героскипу, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 900 метрах от пляжа, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€760,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухэтажные виллы с бассейнами 7 х 3 м, садами и парковочными местами. Некоторые дома имеют террасы на крыше. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в курортном районе, в пешей доступности от песчаного пляжа, в нескольких километрах от центра Пафоса и в нескольких минутах езды от школ, поля для гольфа и пятизвездочных отелей.
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