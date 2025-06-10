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Жилой комплекс ORION

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$986,217
BTC
11.7308570
ETH
614.8643709
USDT
975 057.6452501
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 26400
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

ORION VILLAS — это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 10 вилл (4 одноэтажные и 6 двухэтажных), расположенных в живописной деревне  Тала, всего в 4 минутах от центра Пафоса, пляжа и гольф-поля. Каждая вилла с 3–4 спальнями построена на просторном участке и предлагает захватывающий вид на море и залив Пейя. Архитектура выполнена в современном стиле с акцентом на комфорт и гармонию с природой: переливной бассейн, большие окна, дизайнерская кухня, качественная отделка, энергоэффективность класса «А» и подготовка под кондиционирование и отопление. Идеально для постоянного проживания или инвестиций.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 410.0 – 455.0
Цена за м², USD 2,231 – 2,405
Цена квартиры, USD 986,217 – 1,02 млн

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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