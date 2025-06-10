Жилой комплекс ORION

ORION VILLAS — это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 10 вилл (4 одноэтажные и 6 двухэтажных), расположенных в живописной деревне Тала, всего в 4 минутах от центра Пафоса, пляжа и гольф-поля. Каждая вилла с 3–4 спальнями построена на просторном участке и предлагает захватывающий вид на море и залив Пейя. Архитектура выполнена в современном стиле с акцентом на комфорт и гармонию с природой: переливной бассейн, большие окна, дизайнерская кухня, качественная отделка, энергоэффективность класса «А» и подготовка под кондиционирование и отопление. Идеально для постоянного проживания или инвестиций.