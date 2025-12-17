  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Рисан
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Рисане

Подгорица
2
Херцег-Нови
4
Община Будва
42
Община Тиват
39
Показать больше
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Показать все Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Рисан, Черногория
от
$450,110
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 53–459 м²
9 объектов недвижимости 9
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY – это уникальная возможность стать владельцем не просто элитной недвижимости, а части легендарного гостиничного бренда Mövenpick, который является частью всемирно известной группы Accor.   Вы получите доступ к непревзойденному уровню сервиса, удобства…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0
481,752
Квартира 2 комнаты
93.0 – 131.0
838,954 – 1,33 млн
Квартира 3 комнаты
288.0 – 459.0
2,96 млн – 4,32 млн
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Показать все Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Рисан, Черногория
от
$183,174
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 54 м²
1 объект недвижимости 1
Современный жилой комплекс в Рисане, Бока-Которская бухта.   Новый жилой комплекс, расположенный в городе Рисан, одном из древнейших городов Черногории с богатым историческим наследием, расположенном в живописной северо-западной части Бока-Которской бухты. Тихая атмосфера, близость к мор…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
54.3
191,303
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
