  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Жилой комплекс

Жилой комплекс

Тиват, Черногория
Цена по запросу
;
19
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26757
ID новостройки на Realting
In CRM: 538905
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Удобства:
За полным прайс-листом обращайтесь к нашим менеджерам.
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА состоит из 18 домов с подземным паркингом. 94 парковочных места в подземном паркинге, 1 этаж коммерческих помещений. Закрытая территория, охрана, видеонаблюдение, лифты. На территории комплекса частная клиника. Тихая локация. Квартиры сдаются с ремонтом: керамическая плитка, натуральные полы, теплые полы в санузлах, алюминиевые профили, роллеты на окнах, сплит-система и бойлер. В данной квартире улучшенная планировка с гардеробной. Имеется проект встроенной мебели. Парковочное место в подземном паркинге за дополнительную плату!


Расположение: 

  • 400м ОТ МОРЯ!!!;
  • Курортная локация со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности;
  • Пляж Waikiki в шаговой доступности;
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 5 минут на автомобиле;
  • Чистый воздух и красивая природа;
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 20 минут на автомобиле.


ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!
​​​​​​​
Проводим сделки "онлайн"!!!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 51.0 – 64.0
Цена за м², USD 3,866 – 3,897
Цена квартиры, USD 197,113 – 249,380

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Boreti, Черногория
от
$217,435
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$83,050
Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Будва, Черногория
от
$176,767
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
$108,820
Жилой комплекс Muo Kotor Bay
Муо, Черногория
от
$228,263
Вы просматриваете
Жилой комплекс
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Boreti, Черногория
от
$217,435
Площадь 44–189 м²
19 объектов недвижимости 19
Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великол…
Застройщик
MS Invest
Оставить заявку
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Тиват, Черногория
от
$295,133
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Продается двухкомнатная квартира площадью 67 квадратных метров в строящемся современном жилом комплексе класса Business Plus с бассейном и закрытой территорией, расположенном в новом живописном районе Тивата Доня Ластва. Квартира расположена на 5 этаже 5-этажного дома. Планировка квартиры оч…
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Черногория
от
$164,636
Комплекс VUELO SOBRE BECICI (в переводе с испанского "полет над Бечичи")  расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным  городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие  растительности создаёт атмосферу д…
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации