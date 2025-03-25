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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА состоит из 18 домов с подземным паркингом. 94 парковочных места в подземном паркинге, 1 этаж коммерческих помещений. Закрытая территория, охрана, видеонаблюдение, лифты. На территории комплекса частная клиника. Тихая локация. Квартиры сдаются с ремонтом: керамическая плитка, натуральные полы, теплые полы в санузлах, алюминиевые профили, роллеты на окнах, сплит-система и бойлер. В данной квартире улучшенная планировка с гардеробной. Имеется проект встроенной мебели. Парковочное место в подземном паркинге за дополнительную плату!





Расположение:

400м ОТ МОРЯ!!!;

Курортная локация со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности;

Пляж Waikiki в шаговой доступности;

Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 5 минут на автомобиле;

Чистый воздух и красивая природа;

Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 20 минут на автомобиле.



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