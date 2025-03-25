Квартира в новостройке

Удобства: Премиальный жилой комплекс. Широчайший выбор просторных и удобных апартаментов. Использование качественных и дорогих материалов при строительстве и отделке. Сплит-системы, бойлеры. Сантехника от премиальных производителей. Бассейн на территории комплекса. Ландшафтный дизайн. Высокоскоростной интернет. Видеонаблюдение. Управляющая компания. Парковочное место за дополнительную плату.



Расположение:

Вся курортная инфраструктура в шаговой доступности;

Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 1 час 10 минут на автомобиле;

Столица Черногории Подгорицы - 50 минут на автомобиле.

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!

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Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!