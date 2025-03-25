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Квартира в новостройке

Бар, Черногория
Цена по запросу
;
6
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26579
ID новостройки на Realting
In CRM: 538834
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 30.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Удобства: Премиальный жилой комплекс. Широчайший выбор просторных и удобных апартаментов. Использование качественных и дорогих материалов при строительстве и отделке. Сплит-системы, бойлеры. Сантехника от премиальных производителей. Бассейн на территории комплекса. Ландшафтный дизайн. Высокоскоростной интернет. Видеонаблюдение. Управляющая компания. Парковочное место за дополнительную плату.

Расположение: 

  • Вся курортная инфраструктура в шаговой доступности;
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 1 час 10 минут на автомобиле;
  • Столица Черногории Подгорицы - 50 минут на автомобиле.

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
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Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!

Местонахождение на карте

Бар, Черногория

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Вы просматриваете
Квартира в новостройке
Бар, Черногория
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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