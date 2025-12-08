  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Общине Тиват

Тиват
28
Donja Lastva
3
Gornja Lastva
2
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Показать все Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Тиват, Черногория
от
$118,139
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Квартиры в рассрочку с первым взносом 50%. В продаже 2-спальные квартиры, 51.19м² с видом на горы или с видом на море, NEXUS в Каваче( Тиват) в рассрочку или за полную сумму. Новый жилой комплекс в Каваче (Тиват) современный дом на 43 квартиры, с закрытой территорией. Дополнительно: два…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Показать все Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Тиват, Черногория
от
$236,791
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, всего в нескольких минутах ходьбы от Porto Montenegro и центра Тивата. Особенности: Вид на зелёную зону Župa Park Современная архитектура, интегрированная в природу Просторные светлые апартаменты с террасами …
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Показать все Жилой комплекс Куб
Жилой комплекс Куб
Крашичи, Черногория
от
$577,514
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Современный жилой комплекс на побережье Адриатики Жилой комплекс нового поколения. Архитектура проекта гармонично вписана в природный ландшафт, создавая атмосферу спокойствия и уюта. Утро здесь начинается с ярких красок рассвета над морем, а вечера наполнены тишиной и средиземноморским те…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
OneOne
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Показать все Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Тиват, Черногория
от
$709,482
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 246–286 м²
2 объекта недвижимости 2
Специальное предложение: покупка недвижимости в комплексе до конца декабря — со скидкой 5%!   Новый закрытый жилой комплекс премиум класса в новом районе Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении в окружении зелени рядом со всей городской инфраструктурой. Расстояние до моря сос…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$394,765
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Новый закрытый коттеджный поселок из 30 домов в 6 км от центра города Тиват, в поселке Кавач.  Общая площадь комплекса – 23 000 м2. Все дома имеют панорамный вид на Тиватский залив.   На продажу предложены следующие дома: • двухэтажный таунхаус (A), площадью 120 м2 и собственным участк…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$754,199
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Новый эксклюзивный проект современных роскошных вилл в одном из самых перспективных районов побережья — всего в 6 км от центра Тивата, в поселке Кавач. Это место, где продуманный дизайн, высокие стандарты строительства и впечатляющие панорамные виды создают уникальное пространство для жизни …
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Тиват, Черногория
от
$451,638
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Площадь 52–99 м²
3 объекта недвижимости 3
Vero&Versa Residences — новый премиальный жилой проект, расположенный в самом сердце Porto Montenegro, в непосредственной близости от моря, яхтенной марины, магазинов, велнес-центра, культурных и развлекательных заведений и всей инфраструктуры. Апартаменты идеально подойдут для тех, кто …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.0
624,507
Квартира 2 комнаты
99.0
968,219
Квартира
52.0
489,353
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex
Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Черногория
от
$716,352
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 288 м²
1 объект недвижимости 1
LASTVA PARK - идеальный выбор в качестве основного места жительства, дома для отдыха или инвестиций в аренду. Расположен в очаровательной Донья Ластве, самом престижном районе Тивата в Черногории. Комплекс расположен в пешей доступности от набережной с потрясающим видом на море и уникальн…
Застройщик
Lastva Park Residential Complex
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Показать все Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Крашичи, Черногория
от
$577,514
Площадь 130–328 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый ультра-современный жилой комплекс премиум-класса в стиле модерн на полуострове Луштица в поселке Крашичи. Вы можете выбрать двухуровневые апартаменты формата дуплекс или одноуровневые лофты с выходом к бассейну. На территории комплекса расположен приватный двор с зоной релакса и огромн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
157.0
616,583
Квартира 2 комнаты
129.6
590,368
Вилла
328.0
1,51 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Тиват, Черногория
от
$295,133
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Продается двухкомнатная квартира площадью 67 квадратных метров в строящемся современном жилом комплексе класса Business Plus с бассейном и закрытой территорией, расположенном в новом живописном районе Тивата Доня Ластва. Квартира расположена на 5 этаже 5-этажного дома. Планировка квартиры оч…
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Тиват, Черногория
от
$146,926
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Предлагаю купить квартиру в строящемся комплексе ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в сосновом лесу. По соседству расположены магазины, рестораны, чистые пляжи и престижный район Порто Монтенегро. Квартиры освещены дневным светом благодаря удачному расположению окон дома и использова…
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Показать все Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Черногория
от
$184,879
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Здание Eva Residence расположено в самом красивом и тихом районе города Тиват (Черногория), в окружении роскошных вилл и жилых комплексов. Здание состоит из 10 апартаментов, из которых 6 однокомнатных, 3 двухуровневых двухкомнатных и 1 пентхаус с двумя спальнями и террасой на крыше.   …
Застройщик
Kraft Construction
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Donja Lastva, Черногория
от
$159,841
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
В живописном районе Донья Ластва, расположенном в городе Тиват, запланировано строительство эксклюзивного мини-города, состоящего из шестнадцати домов. Этот комплекс выделяется своим превосходным местоположением, включая близость к Порто Монтенегро, а также к школам и детским садам, что дела…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕКРАСНОЙ ЛОКАЦИИ ТИВАТА
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕКРАСНОЙ ЛОКАЦИИ ТИВАТА
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕКРАСНОЙ ЛОКАЦИИ ТИВАТА
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕКРАСНОЙ ЛОКАЦИИ ТИВАТА
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕКРАСНОЙ ЛОКАЦИИ ТИВАТА
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕКРАСНОЙ ЛОКАЦИИ ТИВАТА
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕКРАСНОЙ ЛОКАЦИИ ТИВАТА
Donja Lastva, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: Новый жилой комплекс состоящий из двух зданий в одном из самых живописных районов Тивата. В каждом из корпусов спроектированы квартиры с одной и двумя спальнями, просторными гостиными и террасами. К…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Показать все Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Тиват, Черногория
от
$1,70 млн
Год сдачи 2027
Представляем вам Synchro Yards – долгожданный новый жилой квартал Porto Montenegro, предназначенный для тех, кто ценит роскошь, комфорт и вдохновение.   Расположенный на первой линии моря, прямо у воды, этот район призван стать № 1 по популярности в Porto-Montenegro. В новом квартале вас…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Тиват, Черногория
от
$138,626
Год сдачи 2026
Сопровождение сделки “под ключ” — бесплатно для покупателя! О комплексе: Новый жилой комплекс из двух зданий в живописном районе Тивата Апартаменты с 1–2 спальнями, просторными гостиными и террасами; квартиры на 1 этаже с личным патио Панорамное остекление, много …
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Показать все Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$141,339
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 48–70 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый мультифункциональный комплекс расположен в престижном районе Тивата Донья Ластва, на ровной поверхности. Расстояние до моря и набережной- всего 550 м, до Porto-Montenegro- 1,5 км. Рядом с комплексом находится вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха. Срок сдачи- кон…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
213,139
Квартира 2 комнаты
60.0 – 70.0
266,029 – 275,638
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Показать все Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Donja Lastva, Черногория
от
$405,029
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Мы рады представить вашему вниманию эксклюзивный резиденциальный комплекс премиум-класса, находящийся в живописном пригороде Тивата, в Донья Ластве. Всего 7 квартир в закрытой охраняемой территории гарантируют высокий уровень приватности и комфорта. Преимущества комплекса: Распол…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$165,401
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс в самом сердце живописного пригорода Тивата, всего в нескольких минутах езды от центра Тивата.   Комплекс состоит из шести уникальных зданий, которые объединяют в себе 54 апартамента площадью от 42 до 76 м²,  предлагая большой выбор планировочных решений как для инди…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Показать все Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Тиват, Черногория
от
$130,960
Варианты отделки С отделкой
Удобства:  Элитный жилой комплекс, расположенный в живописном городе Тиват, Апартаменты в комплексе созданы с любовью к деталям, обеспечивая все удобства, необходимые для комфортной жизни. Современная архитектура комплекса спроектирована таким образом чтобы из каждого окна открывался потряса…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства:  Элитный жилой комплекс, расположенный в живописном городе Тиват, включает в себя роскошный пятизвездочный отель и фирменные резиденции, а также два смежных здания с инвестиционной недвижимостью на…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Показать все Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: Новый жилой комплекс с уникальным архитектурным дизайном, разработанным знаменитым международным бюро Businessart, имеет концепцию о современного, комфортного и при этом эстетически привлекательного…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Показать все Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Тиват, Черногория
от
$744,493
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 99–140 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты для самых взыскательных- уникальные апартаменты с собственным бассейном в эксклюзивном проекте в новом районе Тивата. Это вторая очередь комплекса, состоящего и 3 частей: таунхаусы, апартаменты и виллы.   Каждый апартамент имеет собственный бассейн, зону для отдыха и паркинг …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
99.0 – 134.0
739,854 – 1,22 млн
Квартира 3 комнаты
140.0
781,566
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Показать все Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем
Радовичи, Черногория
от
$491,351
Год сдачи 2016
Количество этажей 2
Площадь 65–338 м²
8 объектов недвижимости 8
Lustica Bay является самым масштабным проектом с гольф-клубом и мариной для яхт, который разместится вдоль берега моря, на полуострове Луштица в красивейшей бухте Траште, на территории 6,8 млн м2. Это первый настоящий эко проект, который придерживается стандартов  LEED Silver сертификата. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
65.0
460,807
Квартира 2 комнаты
98.0 – 118.0
695,580 – 1,58 млн
Вилла
184.0 – 338.0
2,56 млн – 4,01 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Тиват, Черногория
от
$181,370
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 42–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата.   Cовременный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных и комфортных районов города Тивата. Это уникальное предложение для тех, кто ищет сочетание комфорта, качества и выгодного расположения.   Общ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.3 – 50.0
158,846 – 220,209
Квартира 2 комнаты
76.0
320,409
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА "ПОД КЛЮЧ" В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ КЛАССА "ПРЕМИУМ"
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: Проект комплекса создан с использованием премиальных материалов и современного оборудования, а так же эксклюзивным ландшафтным дизайном и интерьерами общественных зон. Дизайн интерьера от ANSER&Par…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Тиват, Черногория
от
$393,066
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 47–81 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты в премиальном ЖК в новом районе Тивата под управлением Radisson Blu! Комплекс спроектирован по международном стандартам для отелей 5*. Комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий и включает 33 брендированные резиденции. Каждое здание оборудовано зоной отдыха и бассейном …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0
390,870
Квартира 2 комнаты
81.0
678,243
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый премиальный квартал Heights в Lustica Bay
Жилой комплекс Новый премиальный квартал Heights в Lustica Bay
Жилой комплекс Новый премиальный квартал Heights в Lustica Bay
Жилой комплекс Новый премиальный квартал Heights в Lustica Bay
Жилой комплекс Новый премиальный квартал Heights в Lustica Bay
Показать все Жилой комплекс Новый премиальный квартал Heights в Lustica Bay
Жилой комплекс Новый премиальный квартал Heights в Lustica Bay
Радовичи, Черногория
от
$370,797
Количество этажей 3
Новый премиальный район Lustica Bay — Heights. Представляем Heights — эксклюзивную коллекцию студий, апартаментов и пентхаусов, расположенных на склонах между районом Centrale и первым гольф-полем Черногории. Это место, где элегантная архитектура, панорамные виды и атмосфера уюта слива…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$602,420
Площадь 42–281 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый эксклюзивный проект - жилой комплекс The Dreams by Dukley расположен в непосредственной близости от проекта Porto Montenegro.   Он включает три жилых блока и бассейн на крыше. Каждое здание имеет роскошные квартиры и просторные пентхаусы, идеально спроектированные с использовани…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.0
599,457
Квартира 2 комнаты
98.0
1,28 млн
Квартира 3 комнаты
281.0
4,08 млн
Коммерческое помещение
81.0 – 164.0
3,29 млн – 3,44 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тиват, Черногория
от
$138,453
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 51–69 м²
4 объекта недвижимости 4
Удобства: За полным прайс-листом обращайтесь к нашим менеджерам. ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА состоит из 18 домов с подземным паркингом. 94 парковочных места в подземном паркинге, 1 этаж коммерческих помещений. Закрытая территория, охрана, видеонаблюдение, лифты. На территории компле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
51.0 – 69.0
196,475 – 266,029
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Показать все Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА состоит из 18 домов с подземным паркингом. 94 парковочных места в подземном паркинге, 1 этаж коммерческих помещений. Закрытая территория, охрана, видеонаблюдение, …
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Показать все Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Радовичи, Черногория
от
$490,207
Количество этажей 3
Площадь 109–135 м²
2 объекта недвижимости 2
Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay. Откройте для себя уникальное пространство, где утро начинается с солнца над морем, а день наполняется тишиной гольф-полей, раскинувшихся до горизонта. Horizon — это уединённый и престижный жилой квартал, расположенный на вершине холма с з…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
109.0
1,40 млн
Квартира 3 комнаты
135.0
1,69 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Показать все Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Тиват, Черногория
от
$179,516
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 48 м²
1 объект недвижимости 1
Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате  Эксклюзивный жилой комплекс всего на 5 квартир расположен в тихом и зелёном районе Тивата — Mrčevac, в непосредственной близости от престижного порта PortoMontenegro, пляжей и всей необходимой городской инфраструктуры.   Ключевые характерист…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
179,709
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$236,130
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 52–216 м²
5 объектов недвижимости 5
Современный жилой комплекс в самом сердце Тивата, расположенный всего через дорогу от зелёного парка с тенистыми аллеями и пляжами. Проект объединяет комфорт городской жизни и близость к природе, создавая уникальное пространство для жизни, отдыха и гармонии.   Архитектура и планировка К…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0 – 67.0
238,105 – 271,444
Квартира 2 комнаты
73.0 – 216.0
333,165 – 762,600
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$127,227
Год сдачи 2025
Площадь 41–124 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой в центре Тивата, в 400 м от Porto-Montenegro. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в городе Тиват с его инфраструктурой и культурной жизнью, при этом в спокойном и зеленом месте. В пешей доступности английская школа Knightsbridge и г…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 88.0
236,870 – 437,213
Квартира 2 комнаты
79.0 – 124.0
384,083 – 677,404
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Тиват, Черногория
от
$129,525
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 68–94 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс у моря в Тивате.   Специальное предложение! Зарезервируйте квартиру во 2 или 3 корпусе всего за 10 000 €! Оставшаяся сумма оплачивается без процентов — после регистрации квартиры в кадастре!   Современный жилой комплекс премиум-класса с видом на море и прямым доступо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
68.0 – 85.0
348,873 – 371,200
Квартира 2 комнаты
94.0
418,441
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Показать все Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Радовичи, Черногория
от
$360,758
Количество этажей 3
Новый район Centrale станет центром Luštica Bay и динамичным жилым кварталом. Благодаря центральному расположению, обилию зелени и продуманной планировке данный район станет идеальным выбором для тех, кому нужен комфорт и уединение, но кто при этом желает сохранить возможность пользоваться п…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Тиват, Черногория
от
$117,908
Количество этажей 6
Площадь 44–181 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый проект в Тивате, расположенный всего в 2,5 км от центра города и Porto-Montenegro, в окружении зелени и красивого ландшафта. Расстояние до моря-всего 800 м. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться панорамными видами на море, горы и зелень.   …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0
179,080
Квартира 2 комнаты
57.0 – 109.0
228,481 – 617,516
Квартира 3 комнаты
181.0
1,17 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$161,681
Год сдачи 2025
Площадь 43–87 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой дом в пригороде Тивата- в районе Кава, всего в нескольких минутах езды от центра Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться видами на море и город. Панорамные окна обеспечивают большое количество света в комнатах благодаря солнечной ст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.0
175,570
Квартира 2 комнаты
87.0
353,004
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Показать все Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Радовичи, Черногория
от
$1,00 млн
Количество этажей 2
Добро пожаловать на первый в Черногории гольф курорт с 18-луночным полем для гольфа - The Peaks Lustica Bay!   Это уникальное место предлагает идеальные условия для игроков в гольф любого уровня. Созданное при участии известного дизайнера Гари Плейера, поле для гольфа The Peaks впечатляе…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
