Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В КОТОРЕ

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!



Удобства:

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС состоит из 2 корпусов. Дома сочетают в себе современную элегантность со средиземноморским колоритом. Комплекс расположен в живописном уголке с потрясающими видами и обладает развитой инфраструктурой, а так же удобными подъездными путями. Все апартаменты с видом на море. Та территории комплекса имеется бассейн и фитнесс зал. Так же на территории комплекса имеются зелёные насаждения и зоны отдыха. Имеется возможность заказа пакетов мебелировки. При строитеьстве и отделке применены дорогостоящие и высококачественные материалы: керамическая плитка, натуральные полы, теплые полы в санузлах, алюминиевые профили, роллеты на окнах, сплит-система и бойлер, лифт.



Расположение:

море - 1,2 км;

Старый город - 1,2 км;

Будва - 22 км;

Герцег Нови - 30 км;

Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 15 минут на автомобиле.

Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час на автомобиле.



ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!

ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!



С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!



Проводим сделки "онлайн"!!!



Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!

Мы на связи с нашими клиентами!​​​​​​​​​​​​​​