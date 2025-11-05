  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Котор
  4. Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В КОТОРЕ

Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В КОТОРЕ

Котор, Черногория
Цена по запросу
11
ID: 32843
ID новостройки на Realting
In CRM: 539010
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Котор

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!

Удобства:
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС состоит из 2 корпусов. Дома сочетают в себе современную элегантность со средиземноморским колоритом. Комплекс расположен в живописном уголке с потрясающими видами и обладает развитой инфраструктурой, а так же удобными подъездными путями. Все апартаменты с видом на море. Та территории комплекса имеется бассейн и фитнесс зал. Так же на территории комплекса имеются зелёные насаждения и зоны отдыха. Имеется возможность заказа пакетов мебелировки. При строитеьстве и отделке применены дорогостоящие и высококачественные материалы: керамическая плитка, натуральные полы, теплые полы в санузлах, алюминиевые профили, роллеты на окнах, сплит-система и бойлер, лифт.

Расположение:

  • море - 1,2 км;
  • Старый город - 1,2 км;
  • Будва - 22 км;
  • Герцег Нови - 30 км;
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 15 минут на автомобиле.
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час на автомобиле.


ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!

Проводим сделки "онлайн"!!!

Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!
Мы на связи с нашими клиентами!​​​​​​​​​​​​​​

Местонахождение на карте

Котор, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В КОТОРЕ
Котор, Черногория
Цена по запросу
Актуальные новости в Черногории
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
05.11.2025
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
29.10.2025
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
Показать все публикации