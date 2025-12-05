Жилой комплекс Rosa by Concord

Rosa by Concord – новый жилой комплекс в сердце Момишичи

Расположенная в мирной части Подгорицы, в окружении зелени и городских удобств, Rosa by Concord - это современный жилой комплекс, который сочетает в себе сложный дизайн, функциональность и высококачественное строительство.

Архитектура здания сочетает в себе тепло природных материалов с элегантными темными тонами фасада, дополненными большими стеклянными отверстиями, которые обеспечивают много естественного света и живописные виды на окрестности.

Расположение: Momišići, Podgorica

Дата завершения: январь 2027

Начало строительства: скоро

Доступные типы квартир:

Апартаменты с одной спальней, начиная с 53 м2, идеально подходят для современной городской жизни.

Двухкомнатные апартаменты площадью от 83 м2 – идеально подходят для семейного комфорта

Эксклюзивный пентхаус площадью 159 м2 на 4-м этаже с частной террасой и зеленым оазисом площадью 37 м2, предлагающий уникальное сочетание спокойствия и роскоши.

Комплекс будет оснащен высококачественной отделкой, энергоэффективностью, подземной парковкой и продуманными общими зонами, которые привносят чувство элегантности и тепла в повседневную жизнь.

✨ Rosa by Concord — где качество соответствует эстетике, а дом становится опытом.