Жилой комплекс Rosa by Concord

Rosa by Concord – новый жилой комплекс в сердце Момишичи
Расположенная в мирной части Подгорицы, в окружении зелени и городских удобств, Rosa by Concord - это современный жилой комплекс, который сочетает в себе сложный дизайн, функциональность и высококачественное строительство.
Архитектура здания сочетает в себе тепло природных материалов с элегантными темными тонами фасада, дополненными большими стеклянными отверстиями, которые обеспечивают много естественного света и живописные виды на окрестности.
Расположение: Momišići, Podgorica
Дата завершения: январь 2027
Начало строительства: скоро
Доступные типы квартир:
Апартаменты с одной спальней, начиная с 53 м2, идеально подходят для современной городской жизни.
Двухкомнатные апартаменты площадью от 83 м2 – идеально подходят для семейного комфорта
Эксклюзивный пентхаус площадью 159 м2 на 4-м этаже с частной террасой и зеленым оазисом площадью 37 м2, предлагающий уникальное сочетание спокойствия и роскоши.
Комплекс будет оснащен высококачественной отделкой, энергоэффективностью, подземной парковкой и продуманными общими зонами, которые привносят чувство элегантности и тепла в повседневную жизнь.
✨ Rosa by Concord — где качество соответствует эстетике, а дом становится опытом.