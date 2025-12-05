  1. Realting.com
  Черногория
  Подгорица
  Жилой комплекс Rosa by Concord

Жилой комплекс Rosa by Concord

Подгорица, Черногория
от
$3,457
от
$3,499/м²
08.10.2025
$0
24.09.2025
$3,149
BTC
0.0411200
ETH
2.1552734
USDT
3 417.8526761
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4
ID: 28096
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Rosa by Concord – новый жилой комплекс в сердце Момишичи

Расположенная в мирной части Подгорицы, в окружении зелени и городских удобств, Rosa by Concord - это современный жилой комплекс, который сочетает в себе сложный дизайн, функциональность и высококачественное строительство.

Архитектура здания сочетает в себе тепло природных материалов с элегантными темными тонами фасада, дополненными большими стеклянными отверстиями, которые обеспечивают много естественного света и живописные виды на окрестности.

Расположение: Momišići, Podgorica
Дата завершения: январь 2027
Начало строительства: скоро

Доступные типы квартир:

  • Апартаменты с одной спальней, начиная с 53 м2, идеально подходят для современной городской жизни.

  • Двухкомнатные апартаменты площадью от 83 м2 – идеально подходят для семейного комфорта

  • Эксклюзивный пентхаус площадью 159 м2 на 4-м этаже с частной террасой и зеленым оазисом площадью 37 м2, предлагающий уникальное сочетание спокойствия и роскоши.

Комплекс будет оснащен высококачественной отделкой, энергоэффективностью, подземной парковкой и продуманными общими зонами, которые привносят чувство элегантности и тепла в повседневную жизнь.

✨ Rosa by Concord — где качество соответствует эстетике, а дом становится опытом.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

