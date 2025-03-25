Квартира в новостройке

Удобства:

Эти эксклюзивные апартаменты задают новый стандарт роскошной жизни в самом желанном месте города. Апартаменты представляют собой идеальный синтез превосходного стиля и функциональности. Жилой комплекс расположен всего в 450 метрах от пляжа, что обеспечивает вам непреодолимую близость к побережью. Просто идеально, сочетая в себе природную красоту пляжа и комфорт элегантной жизни.



Расположение:

Близость к пляжу, центру города, Храму и спортивным площадкам, а также Аквапарку в ближайшем будущем;

Сюда также входит близость к основным достопримечательностям;

Строительство в соответствии со стандартами ЕС: Наше здание было спроектировано и построено в соответствии с самыми строгими европейскими стандартами;

Эксклюзивный вид на море и горные хребты на другой стороне: каждый момент в вашем доме — это момент блаженства произведение искусства;

Конфиденциальность и эксклюзивность: в здании всего 10 квартир, что обеспечивает уединенность и эксклюзивность каждому жильцу;

Материалы высочайшего качества: качество отражено в каждой детали, используются только самые высококачественные материалы;

Исключительная звукоизоляция: здание было тщательно спроектировано, чтобы обеспечить полную конфиденциальность и комфорт;

Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 40 минут на автомобиле.



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