Квартира в новостройке

Удобства:
Эти эксклюзивные апартаменты задают новый стандарт роскошной жизни в самом желанном месте города. Апартаменты представляют собой идеальный синтез превосходного стиля и функциональности. Жилой комплекс расположен всего в 450 метрах от пляжа, что обеспечивает вам непреодолимую близость к побережью. Просто идеально, сочетая в себе природную красоту пляжа и комфорт элегантной жизни.
Расположение:
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