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Квартира в новостройке

Бар, Черногория
от
$182,801
;
2
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26578
ID новостройки на Realting
In CRM: 538833
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 30.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Удобства:
Эти эксклюзивные апартаменты задают новый стандарт роскошной жизни в самом желанном месте города. Апартаменты представляют собой идеальный синтез превосходного стиля и функциональности. Жилой комплекс расположен всего в 450 метрах от пляжа, что обеспечивает вам непреодолимую близость к побережью. Просто идеально, сочетая в себе природную красоту пляжа и комфорт элегантной жизни.

Расположение:

  • Близость к пляжу, центру города, Храму и спортивным площадкам, а также Аквапарку в ближайшем будущем;
  • Сюда также входит близость к основным достопримечательностям;
  • Строительство в соответствии со стандартами ЕС: Наше здание было спроектировано и построено в соответствии с самыми строгими европейскими стандартами;
  • Эксклюзивный вид на море и горные хребты на другой стороне: каждый момент в вашем доме — это момент блаженства произведение искусства;
  • Конфиденциальность и эксклюзивность: в здании всего 10 квартир, что обеспечивает уединенность и эксклюзивность каждому жильцу;
  • Материалы высочайшего качества: качество отражено в каждой детали, используются только самые высококачественные материалы;
  • Исключительная звукоизоляция: здание было тщательно спроектировано, чтобы обеспечить полную конфиденциальность и комфорт;
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 40 минут на автомобиле.


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Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!

Местонахождение на карте

Бар, Черногория

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Квартира в новостройке
Бар, Черногория
от
$182,801
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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