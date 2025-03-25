Удобства: Элитный жилой комплекс, расположенный в живописном городе Тиват, Апартаменты в комплексе созданы с любовью к деталям, обеспечивая все удобства, необходимые для комфортной жизни. Современная архитектура комплекса спроектирована таким образом чтобы из каждого окна открывался потрясающий вид на море, а по набору преимуществ и соотношению цена / качество на сегодняшний день это лучший жилой комплекс в городе Тиват. Закрытая территория. Потрясающий вид на море из каждой квартиры. Большой бассейн на территории комплекса. Прямой доступ к пляжу с территории комплекса. приччал для лодок. Детская площадка. Спортивная площадка. Широкий выбор апартаментов. Сплит-системы, бойлеры. Сантехника от премиальных производителей. Высокоскоростной интернет. Видеонаблюдение. Консьерж служба.
Расположение:
