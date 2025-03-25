  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Жилой комплекс

Жилой комплекс

Тиват, Черногория
от
$131,538
;
8
ID: 27484
ID новостройки на Realting
In CRM: 538936
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Удобства:  Элитный жилой комплекс, расположенный в живописном городе Тиват, Апартаменты в комплексе созданы с любовью к деталям, обеспечивая все удобства, необходимые для комфортной жизни. Современная архитектура комплекса спроектирована таким образом чтобы из каждого окна открывался потрясающий вид на море, а по набору преимуществ и соотношению цена / качество на сегодняшний день это лучший жилой комплекс в городе Тиват. Закрытая территория. Потрясающий вид на море из каждой квартиры. Большой бассейн на территории комплекса. Прямой доступ к пляжу с территории комплекса. приччал для лодок. Детская площадка. Спортивная площадка. Широкий выбор апартаментов.  Сплит-системы, бойлеры. Сантехника от премиальных производителей.  Высокоскоростной интернет. Видеонаблюдение. Консьерж служба. 

Расположение: 

  • Участок граничит с сосновым бором с обустроенной зоной отдыха;
  • В шаговой доступности: магазины, рестораны, чистейшие пляжи, а также набережная самого престижного порта Европы - Porto Montenegro. 
  • Совсем рядом находится Международный аэропорт Тиват, всего в 5 минутах езды от комплекса.

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!
​​​​​​​
Проводим сделки "онлайн"!!!

Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!
​​​​​​​Мы на связи с нашими клиентами!​​​​​​​​​​​​​​

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

Жилой комплекс Новый жилой комплекс Aria в Тивате
Тиват, Черногория
от
$163,525
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$182,422
Многоквартирный жилой дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$202,446
Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Тиват, Черногория
от
$179,516
Жилой комплекс A STAR BAY
Прчань, Черногория
от
$151,304
Назад
TOP TOP
Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Показать все Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Boreti, Черногория
от
$134,418
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 11
Площадь 33–211 м²
199 объектов недвижимости 199
Жилой комплекс в Бечичи — это уникальный проект, гармонично вписанный в живописные горные пейзажи, с прекрасным видом на море и окружённый зелеными насаждениями. Комплекс расположен в одном из наиболее привлекательных районов побережья Черногории, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.5 – 64.6
125,978 – 249,353
Квартира 2 комнаты
56.5 – 94.6
214,661 – 316,789
Квартира 3 комнаты
112.2 – 135.4
367,584 – 601,954
Квартира 4 комнаты
122.2 – 211.3
400,111 – 855,654
Квартира
65.2
213,436
Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Показать все Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$195,583
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Площадь 41–75 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи, в 400 м от моря. В доме 7 этажей и 24 квартиры с видом на море, панорамный лифт, бассейн, зона для отдыха и сауны, подземный гараж. Этот уникальный жилой комплекс отличается потрясающими видами на море, Святой Стефан и Будванскую Ривьеру. В…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0
219,112
Квартира 2 комнаты
75.0
320,538
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Показать все Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Boreti, Черногория
от
$166,469
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 53–67 м²
4 объекта недвижимости 4
Можно купить в ипотеку от банка на 5 или 7 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка (для граждан России и нерезидентов Черногории тоже есть программы). Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовит…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.8 – 67.0
179,263 – 267,843
