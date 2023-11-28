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Ресторан, кафе с мебелью, с кондиционером, с видом на город
Бечичи, Черногория
219 м²
Продается полностью действующий ресторан, расположенный в Бечичи, за рынком Мега. Ресторан п…
€450,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Ресторан, кафе с мебелью, с кондиционером, с садом
Будва, Черногория
122 м²
Продается двухкомнатная меблированная квартира 39м2 в Будве.Квартира расположена в фантастич…
€378,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Ресторан, кафе
Черногория
25 м²
Код объекта - 9.25.16.11320Продается офисное 2-уровневое помещение 25м2 (укнижено 21м2) в Ма…
€52,000
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Ресторан, кафе
Черногория
32 м²
Код объекта - 9.25.16.11171Продается офисное помещение 32м2 в районе Македонско населье г.Ба…
€55,000
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Ресторан, кафе
Черногория
120 м²
Код объекта - 4.25.16.11162Коммерческое помещение под кафе, бар с террасой в Сутоморе Площад…
€120,000
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Ресторан, кафе 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Шушань, Черногория
4
500 м²
Бар, район Шушань. Вилла с бассейном. Вид на море и горы Расстояние до моря 900 м. П…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Бечичи, Черногория
960 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи, первая линия у моря. Помещение под ресторан Расс…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе
Черногория
112 м²
Код объекта - 4.25.16.11049Просторное коммерческое помещение в новом районе города Бар в 100…
€266,000
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Ресторан, кафе
Черногория
30 м²
Код объекта - 9.25.16.10897Продается офисное помещение в центре г.Бар на бульваре. Площадь …
€66,000
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Ресторан, кафе
Черногория
103 м²
Код объекта - 9.27.16.10880Продается офисное помещение г.Подгорица, в Шоппинг-центре. Площад…
€340,000
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Ресторан, кафе
Черногория
29 м²
Код объекта - 9.25.16.10883Продаётся офисное помещение в центре Бара. 26м2 Состоит из большо…
€69,000
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Ресторан, кафе
Черногория
3 500 м²
Код объекта - 8.25.16.10856 Предлагается к покупке коммерческое здание с землей в Баре. …
€3,00 млн
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Ресторан, кафе с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Будва, Черногория
480 м²
Продажа действующего бизнеса – ресторан Площадь зала 300 кв.м. Площадь двух террас 180…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе
Черногория
43 м²
Код объекта - 4.25.16.10149Коммерческое помещение в центре Бара Характеристики объекта: - ко…
€75,000
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Ресторан, кафе
Черногория
171 м²
Код объекта - 4.25.16.10102Двухэтажное коммерческое помещение в центре Бара Характеристики о…
€300,000
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Ресторан, кафе у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Топла, Черногория
26 м²
Херцег Нови. Действующий бизнес на променадной набережной. Расстояние до моря 5 м. Каф…
€165,000
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Ресторан, кафе у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Херцег-Нови, Черногория
163 м²
Посадочных мест - 100 Площадь внутренних помещений 76 кв.м., площадь террасы 87кв.м. На …
€320,000
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Ресторан, кафе
Черногория
26 м²
Код объекта - 1.20.16.9870Продаем суши-бар на главном променаде города Герцег-Нови в Черного…
€180,000
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Ресторан, кафе
Черногория
68 м²
Код объекта - 1.25.16.9682Предлагается к продаже офисное помещение в деловом центре города Б…
€130,000
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Ресторан, кафе с террасой
Черногория
260 м²
Код объекта - 1.25.16.9468Предлагается к продаже помещение 2 этажного ресторана в Баре пря…
€760,000
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Ресторан, кафе
Черногория
2 000 м²
Код объекта - 1.29.16.9107Предлагается к продаже завод в г. Ульцинь. Здание бывшей пекарни. …
€850,000
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Ресторан, кафе с парковкой, с террасой, с видеонаблюдением
Черногория
70 м²
Код объекта - 1.30.16.8967Высококлассное коммерческое помещение в мультифункциональном компл…
€315,000
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Ресторан, кафе с террасой
Черногория
200 м²
Код объекта - 00578«Ресторанный бизнес рядом с институтом Simo Milošević» — Игало, Херцег-Но…
€600,000
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Ресторан, кафе с парковкой
Черногория
400 м²
Код объекта - 1.30.16.7613Помещение 400 кв.м. , состоит из подрума+преземле(панорамные окна)…
€630,000
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Ресторан, кафе
Черногория
119 м²
Код объекта - 1.25.16.7014Предлагаем на продажу производственное / складское помещение в гор…
€50,000
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Ресторан, кафе
Черногория
52 м²
Код объекта - 1.25.16.7000Офисное помещение на набережной города Бар, территориально напроти…
€150,000
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Ресторан, кафе
Черногория
52 м²
Код объекта - 1 .25.16.6999Офисное помещение на набережной города Бар, территориально напрот…
€150,000
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Ресторан, кафе
Черногория
57 м²
Код объекта - 1.20.16.5851Продается коммерческое помещение на набережной в Герцег-Нови. Рай…
€125,000
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Ресторан, кафе с террасой
Черногория
70 м²
Код объекта - 1.30.16.5410Высококлассные коммерческие помещения в одном из самых популярных …
€250,000
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Ресторан, кафе с парковкой
Черногория
93 м²
Код объекта - 1.30.16.4696Год постройки здания: 2011 Площадь:93 м.кв. Описание: Офисное поме…
€170,000
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